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Mars Transit 2026: मंगळ ग्रह वृषभ राशींमध्ये करणार प्रवेश, या राशींच्या लोकांना होणार फायदा

Updated On: Jun 20, 2026 | 07:05 AM IST
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सारांश

२० जून रोजी मंगळ ग्रह मेष राशीतून वृषभ राशीमध्ये प्रवेश करणार आहे. मंगळाच्या राशीतील हा बदल काही राशींसाठी करिअर आणि आर्थिक बदलांच्या संधी घेऊन येऊ शकतो. मंगळाचा वृषभ राशींमध्ये प्रवेशाचा कोणत्या राशींच्या लोकांना फायदा होणार आहे जाणून घ्या

फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

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विस्तार
  • मंगळ ग्रहाचे वृषभ राशीत होणार संक्रमण
  • या राशींच्या लोकांना होणार फायदा
  • भाग्यशाली राशी कोणत्या
 

 

ज्योतिषशास्त्रानुसार, मंगळ हा एक अत्यंत प्रभावशाली ग्रह मानला जातो. तो ऊर्जा, धैर्य, शौर्य आणि संपत्तीचे प्रतीक आहे. जेव्हा जेव्हा मंगळ आपली राशी बदलतो, तेव्हा अनेक राशींच्या लोकांच्या जीवनात महत्त्वपूर्ण बदल दिसून येतात. पंचांगानुसार, शनिवार २० जून रोजी मंगळ मेष राशीतील आपला प्रवास थांबवून वृषभ राशीत प्रवेश करेल. मंगळाच्या राशीबदलामुळे काही राशींसाठी करिअर आणि आर्थिक बदलांच्या संधी निर्माण होऊ शकतात. मंगळाचा वृषभ राशींमध्ये प्रवेशाचा कोणत्या राशींच्या लोकांना फायदा होणार आहे जाणून घ्या

कर्क रास

मंगळाचे स्वराशीतून शुक्राच्या अधिपत्याखालील वृषभ राशीत होणारे संक्रमण कर्क राशीच्या लोकांसाठी शुभ आहे. मंगळ तुमच्या कुंडलीतील ११ व्या घरातून संक्रमण करेल. परिणामी, येत्या काळात तुम्हाला उत्पन्नाचे नवीन स्रोत मिळू शकतात. नोकरी करणाऱ्या व्यक्तींना त्यांच्या कारकिर्दीत नवीन जबाबदाऱ्या आणि पदोन्नती मिळण्याची शक्यता आहे. या काळात, कर्क राशीच्या व्यक्तींची प्रलंबित कामे पूर्ण होऊ शकतात. नवीन व्यावसायिक योजना पुढे सरकतील. तुम्हाला तुमच्या मुलांकडून काही चांगली बातमी ऐकायला मिळू शकते.

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सिंह रास

सिंह राशीच्या लोकांसाठी मंगळाचे संक्रमण अत्यंत शुभ आणि प्रगतीसाठी प्रेरक ठरू शकते. हे संक्रमण तुमच्या राशीच्या नवव्या घरात, म्हणजेच भाग्याच्या घरात होणार असून, ते तुमच्यासाठी सुदैव घेऊन येऊ शकते. तुम्हाला नवीन उद्योगांमध्ये चांगल्या संधी मिळू शकतात. व्यवसायात विस्तार आणि प्रगतीची शक्यता असेल. तुम्हाला जमीन आणि वाहन प्राप्त होईल. तुमच्या उत्पन्नात लक्षणीय वाढ होऊ शकते आणि तुम्हाला आर्थिक व्यवहारांमध्ये चांगले यश मिळू शकते.

मकर रास

मकर राशीच्या लोकांसाठी मंगळाचे संक्रमण आर्थिक लाभ आणि चांगल्या संधी घेऊन येईल. मंगळ तुमच्या राशीच्या पाचव्या घरात गोचर करेल, ज्यामुळे तुमच्या आर्थिक लाभाची शक्यता वाढेल. रखडलेल्या प्रकल्पांना गती मिळेल. नवीन व्यवसाय योजनेसाठी एक मोठा करार निश्चित होऊ शकतो. अचानक आर्थिक लाभ होईल आणि तुमच्या इच्छा पूर्ण होतील.

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मीन रास

मीन राशीसाठी मंगळाचे संक्रमण भाग्यात मोठे बदल घडवून आणू शकते. मंगळ तुमच्या कुंडलीतील तिसऱ्या घरात गोचर करेल. या काळात, तुम्ही काही जुने कायदेशीर खटले जिंकू शकता. तुम्ही तुमच्या कारकिर्दीत नवीन टप्पे गाठू शकता, ज्यामुळे तुमची प्रतिष्ठा वाढू शकते.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: मंगळाच्या वृषभ राशीतील गोचराचे महत्त्व काय आहे?

    Ans: मंगळ हा ऊर्जा, धैर्य, पराक्रम, नेतृत्व, जमीन-जुमला आणि संपत्तीचा कारक ग्रह मानला जातो. त्याच्या गोचरामुळे करिअर, व्यवसाय, आर्थिक स्थिती आणि वैयक्तिक जीवनावर परिणाम होऊ शकतो.

  • Que: मंगळ गोचरामुळे करिअर आणि व्यवसायावर काय परिणाम होऊ शकतो?

    Ans: नवीन प्रकल्प, नोकरीतील प्रगती, व्यवसायाचा विस्तार, निर्णयक्षमता आणि आत्मविश्वास वाढण्याची शक्यता असते

  • Que: मंगळाच्या संक्रमणाचा कोणत्या राशींना फायदा होणार

    Ans: मंगळाच्या संक्रमणाचा कर्क, सिंह, मकर आणि मीन राशींच्या फायदा होणार

Web Title: Mars transit 2026 the transit of mars in taurus will benefit the people of this zodiac sign

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Published On: Jun 20, 2026 | 07:05 AM

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