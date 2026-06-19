पुणे-सोलापूर महामार्गावर फिल्मी स्टाईल दरोडा! कांद्याने भरलेली पिकअप अडवून चालक-मालकाला बेदम मारहाण; १० लाखांचा मुद्देमाल लंपास

फिर्यादी शिवाजी नामदेव नांदे (वय ४५, रा. वीरवाडी नं. २, मदनवाडी, ता. इंदापूर, जि. पुणे) हे कांद्याचा माल घेऊन आपल्या पिकअप वाहनातून प्रवास करत होते. १८ जून रोजी रात्री १२.०५ वाजण्याच्या सुमारास सापटणे शिवारातील राजस्थान ढाब्यापासून सुमारे तीन किलोमीटर अंतरावर ही घटना घडली.
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पाठीमागून मोटारसायकलवर आलेल्या तिघा अज्ञातांनी पीकअप वाहन अडवले. गाडी नीट चालविता येत नाही का? असा जाब विचारत त्यांनी चालक खादीर फकोरूददीन मोहंमद (रा. हादनूर, ता. न्यायकल, जि. संगारेड्डी, तेलंगणा) याला खाली उतरवले. त्यानंतर चालक व वाहनमालकाला हाताने तसेच हत्याराने मारहाण करण्यात आली. मारहाणीनंतर आरोपींनी कांद्याने भरलेली पीकअप आणि इतर साहित्य घेऊन पलायन केले.
चोरीस गेलेल्या मुद्देमालामध्ये ४३ पोती कांदा (२१५० किलो) किंमत ३२ हजार २५० रुपये, पांढऱ्या रंगाची महिंद्रा बोलेरो बिगर पासिंग पीकअप जीप किंमत १० लाख रुपये, टेक्नो कंपनीचा मोबाईल फोन व चालकाची कागदपत्रे असलेली बॅग यांचा समावेश आहे. एकूण १० लाख ३४ हजार ३५० रुपयांचा ऐवज चोरीस गेल्याची नोंद करण्यात आली आहे. याप्रकरणी टेंभुर्णी पोलिस ठाण्यात गुन्हा गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिस उपनिरीक्षक संदेश बावकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली हेड कॉन्स्टेबल नलावडे पास करत आहेत.
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