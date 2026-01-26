भारतातील सर्वात जलद T20 अर्धशतक; अभिषेक शर्माने मोडला हार्दिक पंड्याचा विक्रम, इतिहास रचला!

टीम इंडियाचा स्फोटक सलामीवीर अभिषेक शर्माने न्यूझीलंडविरुद्धच्या तिसऱ्या टी-२० सामन्यात फक्त १४ चेंडूत अर्धशतक झळकावले. युवराज सिंगचा विश्वविक्रम मोडू न शकल्याने अभिषेक शर्माला नक्कीच वाईट वाटत असेल. युवराज सिंगने पूर्ण सदस्य संघाविरुद्ध सर्वात कमी चेंडूत म्हणजेच १२ चेंडूत अर्धशतक झळकावण्याचा विश्वविक्रम केला आहे. पण १४ चेंडूत अर्धशतक झळकावून अभिषेक शर्माने इतिहास रचला आहे. अभिषेक शर्मा आता भारतीय भूमीवर सर्वात कमी चेंडूत अर्धशतक झळकावणारा भारतीय फलंदाज बनला आहे.
हो, या बाबतीत त्याने अष्टपैलू हार्दिक पंड्याचा विक्रम मोडला आहे. हार्दिक पांड्याने २०२५ मध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध फक्त १६ चेंडूत अर्धशतक झळकावले होते. त्याचा विक्रम मोडत अभिषेक शर्माने १४ चेंडूत अर्धशतक झळकावले. अव्वल पाच फलंदाजांच्या यादीत अभिषेक शर्माचे नाव दोनदा येते. अभिषेकचे अर्धशतक हे या फॉरमॅटमध्ये दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वात जलद अर्धशतक आहे. त्याने स्टार अष्टपैलू हार्दिक पांड्याला मागे टाकले, ज्याने गेल्या महिन्यात दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध १६ चेंडूत हा विक्रम केला होता.
तथापि, अभिषेक त्याचा मार्गदर्शक आणि टीम इंडियाचा दिग्गज युवराज सिंगचा विक्रम मोडण्यात कमी पडला, ज्याने फक्त १२ चेंडूत हा विक्रम केला होता. न्यूझीलंडविरुद्ध १४ चेंडूत अर्धशतक करण्यापूर्वी, त्याने गेल्या वर्षी इंग्लंडविरुद्ध १७ चेंडूत अर्धशतक झळकावले होते. सूर्यकुमार यादव आणि प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांचाही या यादीत समावेश आहे.
अभिषेक शर्मा – १४ चेंडू* विरुद्ध न्यूझीलंड, गुवाहाटी २०२६
हार्दिक पंड्या – १६ चेंडू विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका, अहमदाबाद २०२५
अभिषेक शर्मा – १७ चेंडू विरुद्ध इंग्लंड, वानखेडे २०२५
सूर्यकुमार यादव – 18 चेंडू विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका गुवाहाटी 2022
गौतम गंभीर – १९ चेंडू विरुद्ध श्रीलंका, नागपूर, २००९
Abhishek Sharma is playing a different game than the rest ⚡️ pic.twitter.com/1Th3ljfxw9 — ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) January 25, 2026
सामन्याबद्दल बोलायचे झाले तर, प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या न्यूझीलंडने भारतासमोर १५४ धावांचे लक्ष्य ठेवले. जसप्रीत बुमराहने त्याच्या चार षटकांत फक्त १७ धावा देत तीन बळी घेतले, तर रवी बिश्नोईनेही त्याच्या चार षटकांत १८ धावा देत दोन बळी घेतले. अभिषेक शर्मा आणि कर्णधार सूर्यकुमार यादव यांच्या झंझावाती खेळीच्या जोरावर टीम इंडियाने अवघ्या १० षटकांत हे लक्ष्य गाठून इतिहास रचला. अभिषेक शर्माने २० चेंडूत ६८ धावा आणि सूर्याने २६ चेंडूत नाबाद ५७ धावा केल्या.