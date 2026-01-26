Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Mumbai Crime: मालाडनंतर भांडुपमध्ये रक्तरंजित हल्ला,भररस्त्यात 29 वार करत कुख्यात गुंडाला संपवलं; परिसरात भीती

मुंबईत 24 तासांत दोन धक्कादायक हत्या घडल्या. मालाड स्थानकावर लोकलमधील वादातून प्रोफेसरची हत्या झाली, तर भांडुपमध्ये शंकरप्रसाद यादव ऊर्फ कल्लीवर 29 वार करून निर्घृण खून करण्यात आला. पोलिस तपास सुरू आहे.

Updated On: Jan 26, 2026 | 09:10 AM
  • मालाड रेल्वे स्थानकावर किरकोळ वादातून प्रोफेसरची हत्या
  • भांडुपमध्ये कुख्यात गुंडावर 29 वेळा धारदार शस्त्राने वार
  • सलग हत्यांमुळे मुंबईच्या कायदा-सुव्यवस्थेवर प्रश्न
मुंबई: मुंबईच्या मालाड रेल्वे स्टेशनवर एका प्रवाशाची हत्या झाली. या घटनेला २४ तास उलटले नाही तर भांडुप परिसरात आणखी एका तरुणांची अत्यंत क्रूरपणे हत्या करण्यात आली आहे. तब्बल २९ वार तरुणाच्या अंगावर करण्यात आले. या सलग दोन घटनांमुळे मुंबईतील कायदा आणि सुव्यवस्थेवर पुन्हा एकदा गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहे.

Latur News: प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला मोठी कारवाई; पुण्यातील खून प्रकरणातील 5 आरोपींना लातुरात अटकेत

तब्बल २९ वेळा वार

भांडुप परिसरात राहणाऱ्या शंकरप्रसाद यादव ऊर्फ कल्ली या कुख्यात गुंडावर अज्ञात हल्लेखोरांनी जीवघेणा हल्ला केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. हल्लेखोरांनी शंकरावर अत्यंत क्रूरपणे तब्बल 29 वेळा धारदार शस्त्राने वार केले. हल्ल्याची तीव्रता इतकी भीषण होती की, शंकर रक्ताच्या थारोळ्यात जागीच कोसळला. घटनेनंतर परिसरात एकच गोंधळ उडाला. घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक नागरिकांनी जखमी शंकरला तातडीने जवळच्या रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, शरीरावर खोलवर झालेल्या जखमा आणि झालेल्या अतिरक्तस्रावामुळे डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले.

नेपोलिस तपास सुरु

प्राथमिक माहितीनुसार, जुन्या वादातून किंवा वैयक्तिक दुश्मनीतून ही हत्या झाल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. या घटनेने परिसरात भीतीचे आणि दहशतीचे वातावरण पसरले आहे. या घटनेची माहिती मिळताच भांडुप पोलिसांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा केला. पोलिसांनी हत्येचा गुन्हा दाखल केला असून पुढील तपास वेगाने सुरु आहे. पोलीस घटना स्थळाचे फुटेज तपासत असून पुढील तपास सुरू आहे,

मालाड स्टेशन हत्याकांडाचा उलगडा! आरोपी अटकेत; चाकूने नाही तर…

मुंबईच्या मालाड रेल्वे स्थानकातून एक धक्कदायक घटना समोर आली आहे. मालाड रेल्वे स्थानकात शनिवारी संध्याकाळी एका प्रवाशाची हत्या करण्यात आल्याचे समोर आले. पोलिसांनी १२ तासात आरोपीचा शोध लावला असून त्याला अटक केली आहे. आरोपीचे नाव ओंकार एकनाथ शिंदे (वय २७) असे आहे. तर यात मृत्यू झालेल्या व्यक्तीचे नाव आलोक सिंह (वय ३१) असे आहे.

मेटलच्या कारखान्यात कामाला

आरोपी ओंकार शिंदे हा मालाडच्या कुरार व्हिलेज येथील रहिवासी आहे. तो दक्षिण मुंबईतील खेतवाडी परिसरात असणाऱ्या एका मेटलच्या कारखान्यात कामाला आहे. पोलिसांनी त्याला अटक केली असून पोलीस तपास करत आहे.

Jalgaon Accident: जळगावात भीषण अपघात: ट्रॅक्टर-ट्रॉलीच्या धडकेत आजोबा व 6 वर्षीय नातवाचा जागीच मृत्यू

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: मुंबईत किती वेळेत दोन हत्या झाल्या?

    Ans: अवघ्या 24 तासांच्या आत दोन हत्या घडल्या.

  • Que: भांडुपमधील हत्येची पद्धत काय होती?

    Ans: धारदार शस्त्राने तब्बल 29 वेळा वार करून हत्या करण्यात आली.

  • Que: पोलिसांची पुढील कारवाई काय आहे?

    Ans: सीसीटीव्ही फुटेज तपासून आरोपींची ओळख पटवण्याचे काम सुरू आहे.

Published On: Jan 26, 2026 | 09:10 AM

Jan 26, 2026 | 09:10 AM
