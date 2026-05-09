Masik Kalashtami 2026: मे महिन्यात कधी आहे मासिक कालाष्टमी, जाणून घ्या शुभ मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व

शनिवार, 9 मे रोजी मासिक कालाष्टमी साजरी केली जाणार आहे. भगवान कालभैरव हे 'काल' म्हणजेच वेळेचे स्वामी मानले जातात. या दिवशी कालभैरवाची पूजा केली जाते. मासिक कालाष्टमी कधी आहे, मुहूर्त जाणून घ्या

Updated On: May 09, 2026 | 03:50 PM
फोटो सौजन्य- pinterest

  • मासिक कालाष्टमी कधी आहे
  • मासिक कालाष्टमी मुहूर्त
  • मासिक कालाष्टमी महत्त्व
 

 

कालाष्टमीचा पवित्र सण भगवान शिवाच्या ‘कालभैरव’ या उग्र रूपाला समर्पित आहे. हिंदू पंचांगानुसार, कालाष्टमीचा उपवास प्रत्येक महिन्याच्या कृष्ण पक्षाच्या आठव्या दिवशी केला जातो. अशी श्रद्धा आहे की, भगवान कालभैरवाची पूजा केल्याने तिन्ही लोकांचे भय नाहीसे होते, अकाली मृत्यूची भीती दूर होते, जीवनातील दुःख आणि अडथळे दूर होतात आणि विजय प्राप्त होतो. मासिक कालाष्टमी कधी आहे, मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व जाणून घ्या

कालाष्टमी मुहूर्त

काल भैरवाची पूजा प्रामुख्याने रात्री केली जाते म्हणून अष्टमी तिथीला रात्र असणे आवश्यक असते. यावेळी अष्टमी तिथीची सुरुवात शनिवार, 9 मे रोजी दुपारी 2:02 वाजता होणार आहे आणि या तिथीची समाप्ती रविवार, 10 मे रोजी दुपारी 3:06 वाजता होईल. यावेळी निशिता काल पूजा मुहूर्त 9 मे रोजी रात्री 11.56 ते 12:38 पर्यंत असेल. कालाष्टमीचे व्रत शनिवार, 9 मे रोजी पाळले जाईल.

कालाष्टमीला पूजा करण्याची पद्धत

कालाष्टमीच्या दिवशी सकाळी लवकर उठून आवरून झाल्यानंतर स्वच्छ कपडे परिधान करा

भगवान शिव आणि काळभैरव यांचे ध्यान करा आणि उपवास पाळण्याचा संकल्प करा.

एका आसनावर भगवान शिव आणि काळभैरव यांची प्रतिमा किंवा मूर्ती ठेवा.

देवतेला फुले, फळे, धान्य, उदबत्त्या आणि विशेषतः मोहरीच्या तेलाचा दिवा अर्पण करा.

या दिवशी काळभैरवाला उडीद डाळ वडे किंवा हलवापुरी अर्पण करणे अत्यंत शुभ मानले जाते.

पूजेदरम्यान, “ओम ह्रीं बटुकाय आपदुद्धाराय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं” किंवा “ओम कालभैरवाय नमः” या मंत्राचा जप करा.

पूजेच्या शेवटी काल भैरव चालीसा आणि आरतीचे पठण करावे.

मासिक कालाष्टमीचे महत्त्व

वैशाख महिन्यातील कालष्टमी आज, शनिवार, ९ मे रोजी साजरी केली जाणार आहे. कालभैरवाला समर्पित असलेला हा उपवास इच्छापूर्ती, भीती दूर करणे आणि नकारात्मकता नाहीशी करण्यासाठी विशेष महत्त्वाचा आहे. मध्यरात्रीच्या पूजेला अत्यंत महत्त्व आहे. पूजेदरम्यान मोहरीचे तेल, काळे तीळ, उडीद डाळ आणि फुले अर्पण करावीत. धार्मिक श्रद्धेनुसार, जे लोक भगवान काळभैरवाची भक्तिभावाने पूजा करतात, त्यांच्या इच्छापूर्तीचा आशीर्वाद मिळतो. तो आपल्या भक्तांच्या जीवनातील नकारात्मक ऊर्जा, भीती व चिंता, अडथळे आणि संकटे दूर करतो.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Frequently Asked Questions

  • Que: मासिक कालाष्टमी म्हणजे काय?

    Ans: प्रत्येक महिन्यात कृष्ण पक्षातील अष्टमी तिथीला येणाऱ्या कालाष्टमीला मासिक कालाष्टमी म्हटले जाते. हा दिवस भगवान कालभैरव यांच्या पूजेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो.

  • Que: कालाष्टमीचा संबंध कोणत्या देवतेशी आहे?

    Ans: हा दिवस विशेषतः भगवान कालभैरव आणि भगवान शिव यांच्या उपासनेसाठी समर्पित मानला जातो.

  • Que: मासिक कालाष्टमीचे धार्मिक महत्त्व काय आहे?

    Ans: धार्मिक मान्यतानुसार या दिवशी पूजा आणि उपवास केल्याने नकारात्मक शक्ती दूर होतात आणि मानसिक शांती मिळते.

