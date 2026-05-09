  • Akola Crime Student Commits Suicide After Scoring Low Marks In 10th Grade

Akola Crime: दहावीत कमी गुण मिळाल्याने विद्यार्थ्याची आत्महत्या; अगली बार आऊंगा…’ स्टेटस ठेवत धरणात घेतली उडी

दहावीच्या निकालानंतर अकोल्यातील विद्यार्थ्याने कमी गुणांमुळे आत्महत्या केली. तर सोलापुरातील निकिता कुचेकरने प्रतिकूल परिस्थितीत सर्व विषयात 35 गुण मिळवत दहावी उत्तीर्ण होऊन जिद्दीचं उदाहरण ठरली.

Updated On: May 09, 2026 | 03:34 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • अकोल्यातील विद्यार्थ्याने कमी गुणांमुळे धरणात उडी घेत आत्महत्या केली.
  • विद्यार्थ्याने आत्महत्येपूर्वी सोशल मीडियावर भावनिक स्टेटस ठेवले होते.
  • सोलापुरातील निकिता कुचेकरने प्रतिकूल परिस्थितीत सर्व विषयात 35 गुण मिळवत यश मिळवले.
अकोला: राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे दहावीची परीक्षा घेण्यात आली होती. या परीक्षेचा निकाल काल म्हणजेच 5 एप्रिल रोजी लागला. या परीक्षेत प्रत्येकाला यश येईल असे नाही. आता एका मुलाने परीक्षेत कमी गुण मिळाल्याने आत.हत्या केल्याचे समोर आले आहे.

काय घडलं नेमक?

दहावीच्या परीक्षेत कमी गुण मिळाल्याने अकोल्यात एका विद्यार्थ्याने टोकाचं पाऊल उचललं आहे. आत्महत्या करणाऱ्या रावणाचे नाव विठ्ठल संतोष बोर्डे असे आहे. विठ्ठल ने आत्महत्या करण्यापूर्वी सोशल मीडियावर एक स्टेटस ठेवला होता त्यानंतर त्यांनी टोकाचा निर्णय उचलत स्वतःची जीवन यात्रा संपवली. विठ्ठल हा मूळचा अकोला जिल्ह्यातील शिंगोली गावातील रहिवासी आहे. त्याने कारंजा रमजानपूर येथील धरणात उडी घेत आत्महत्या केली. प्राथमिक माहितीनुसार विठ्ठलला 69 दहावीच्या परीक्षेत मिळाले होते.

स्टेटस मध्ये काय?

अगली बार आऊंगा सबका मनपसंद बंद कर असे लिहिलेले स्टेटस त्याने सोशल मीडियावर ठेवले होते. त्यानंतर स्वतःला त्याने धरणात झोकून दिले.

४ जणांची आत्महत्या

कमी गुण मिळाले नाही आत्तापर्यंत राज्य चार विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केली असून या तीन मुलांनी एका मुलीचा समावेश आहे. विठ्ठल चे आत्महत्या ने अकोल्यात शोककळा पसरली असून खळबळ उडाली आहे.

नसरापूर, पर्वतीनंतर आता अकोल्यातील अत्याचार प्रकरण समोर; 60 वर्षीय नराधमाचा बालिकेवर अत्याचार

नसरापूर येथे चिमुकलीवर अत्याचाराच्या घटनेने संपूर्ण राज्यात संतापाची लाट उसळली आहे. असे असताना अकोल्याच्या पातूर तालुक्यातील एका गावात असाच धक्कादायक प्रकार पुढे आला आहे. वृद्धाने शेजारी राहणाऱ्या एका 10 वर्षीय बालिकेवर अत्याचार केल्याची घटना घडली. यामुळे भीती आणि संतापाचे वातावरण निर्माण झाले.

जगराम गोविंद आडे (वय ६०) असे आरोपीचे नाव आहे. त्याच्याविरुद्ध चान्नी ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. पीडित बालिकेचे आई-वडील हे मोलमजुरी करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवतात. आई-वडील कामावर गेल्यानंतर शाळेला सुटी असल्याने ती घरी एकटीच राहत होती. संधी साधून शेजारी राहणाऱ्या वृद्धाने अत्याचार केला. आरोपी बालिकेला धमकावत असल्याने ती भयभीत झाली. त्यामुळे हा प्रकार सुरुवातीलाच कुणालाच सांगितला नव्हता. मात्र, सातत्याने होणारा अत्याचार तिला असह्य झाला. मंगळवारी तिने घडलेला प्रकार आई-वडिलांना सांगितला. त्यांनी तातडीने चान्नी पोलिस ठाण्यात धाव घेतली. यानंतर नराधम वृद्ध गावातून पसार झाला. त्याचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांचे पथक रवाना झाले आहे.

 

 

 

Frequently Asked Questions

  • Que: आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्याचे नाव काय होते?

    Ans: आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्याचे नाव विठ्ठल संतोष बोर्डे होते.

  • Que: विद्यार्थ्याने आत्महत्येपूर्वी काय स्टेटस ठेवले होते?

    Ans: “अगली बार आऊंगा, सबका मनपसंद बन कर” असे स्टेटस त्याने ठेवले होते.

  • Que: निकिता कुचेकर चर्चेत का आली?

    Ans: तिने सर्व विषयात नेमके 35 गुण मिळवत दहावीची परीक्षा उत्तीर्ण केली.

Published On: May 09, 2026 | 03:34 PM

Numberlogy: शनि अमावस्येच्या दिवशी या मूलांकाच्या लोकांना होईल व्यवसायात फायदा

Sikkim Foundation Day: हिमालयाचे रत्न 'सिक्कीम'! राजेशाही ते भारतीय लोकशाहीचा अविभाज्य भाग; जाणून घ्या 16 मे चे ऐतिहासिक महत्त्व

इथे दिवसा होते 'गुड नाईट' आणि रात्री 'गुड मॉर्निंग'; भारतातील हे अनोखं ठिकाण कुठे वसलंय ते जाणून घ्या

Instagram चं नवं Instants बनलंय डोक्याला ताप? कसं कराल बंद? फॉलो करा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

Todays Gold-Silver Price: आनंदवर्ता! गेल्या 24 तासांत सोन्या – चांदीच्या दरात मोठी घसरण, 22 कॅरेटचा नवा दर पाहून ग्राहक खुश

International Day of Light : चक्क चहाच्या कपातून लेझरचा शोध? प्रकाशाच्या 'या' जादूचा आज विशेष दिवस; वाचा यावर रंजक माहिती

Shani Amavasya 2026: शनि अमावस्येच्या दिवशी पूर्वजांना प्रसन्न करण्यासाठी करा 'हे' उपाय

Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

Akola News : "एकरी फक्त 300 रुपये विमा?" अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

