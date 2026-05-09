Easy Food Recipe: कायम तिचं ठराविक आमटी खाऊन कंटाळा आला असेल तर झटपट बनवा झणझणीत वाटणाची शेंगदाणा आमटी

आज आम्ही तुम्हाला साेप्या पद्धतीमध्ये वाटणाची शेंगदाणा आमटी बनवण्याची रेसिपी सांगणार आहोत. या पद्धतीने आमटी बनवल्यास जेवणात चार घास जास्त जातील. जाणून घ्या रेसिपी.

Updated On: May 09, 2026 | 03:30 PM
रोजच्या जेवणात गरमागरम भातासोबत खाण्यासाठी आमटी बनवली जाते. वेगवेगळ्या भाज्या, कडधान्याचा वापर करून आमटी बनवली जाते. जेवण्याच्या ताटात जर भात किंवा आमटी नसेल तर जेवल्यासारखे अजिबात वाटत नाही. उपवासाच्या दिवशी सर्वच घरांमध्ये भगर आणि शेंगदाण्याची आमटी बनवली जाते. हा आमटीचा प्रकार फक्त उपवासाच्या दिवशी बनवला जातो. नेहमीच जेवणात तेच ठराविक पदार्थ खाऊन कंटाळा आल्यास झटपट तुम्ही झणझणीत वाटणाची शेंगदाणा आमटी बनवू शकता. हा पदार्थ घरातील सगळ्यांच खूप जास्त आवडेल आणि चार घास जास्त जातील. वाटण लावलेली शेंगदाणा आमटी जेवणाची चव वाढवण्यास मदत करते. शेंगदाण्याचा वापर करून जेवणातील विविध पदार्थ बनवले जातात. चला तर जाणन घेऊया झणझणीत वाटणाची शेंगदाणा आमटी बनवण्याची सोपी पद्धत.(फोटो सौजन्य – pinterest)

साहित्य:

  • शेंगदाणे
  • कोथिंबीर
  • हिरवी मिरची
  • लसूण
  • आलं
  • कडीपत्ता
  • तेल
  • पाणी
  • मोहरी
  • जिरे
  • हळद
  • मीठ
  • गरम मसाला
कृती:

  • वाटणाची शेंगदाणा आमटी बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, शेंगदाणे तासभर पाण्यात भिजत ठेवा. यामुळे शेंगदाणे सहज वाटले जातील.
  • मिक्सरच्या भांड्यात कोथिंबीर, हिरव्या मिरचीचे तुकडे, लसूण पाकळ्या, थोडं जिरं, आलं घालून बारीक वाटून घ्या.
    तयार केलेली पेस्ट वाटीमध्ये काढून त्यात भिजवलेले शेंगदाणे घालून बारीक पेस्ट तयार करा.
  • कढईमध्ये तेल गरम करण्यासाठी ठेवा. तेल गरम झाल्यानंतर त्यात मोहरी, जिरं, कडीपत्ता आणि तयार केलेली पेस्ट घालून मंद आचेवर भाजा.
  • खमंग पेस्ट भाजून झाल्यानंतर त्यात तयार केलेली शेंगदाण्याची पेस्ट घालून मंद आचेवर भाजा. त्यानंतर त्यात थोडस पाणी घालून मिक्स करा आणि चवीनुसार मीठ, हळद, गरम मसाला घालून मिक्स करा आणि गरजेनुसार पाणी घालून आमटीला एक उकळी काढून घ्या.
  • आमटीला उकळी आल्यानंतर बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालून मिक्स करा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेली वाटणाची शेंगदाणा आमटी .

Published On: May 09, 2026 | 03:30 PM

'व्हीआयपीं'च्या पुणे दौऱ्याचा ताफा आता निम्म्यावर! पोलिस आयुक्तांचा मोठा निर्णय

IPL 2026 चा थरार! वर्माचा विजयी 'तिलक'; पलटणकडून PBKS चा पंचनामा, किंग्जचे टेंशन वाढले

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

"… संस्था सुरु करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही"; नेमके काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

Tata Motors कडून मोठी घोषणा! भारतात पहिली flex fuel कार करणार लॉन्च

Auto News: 1380 किमीची तुफानी रेंज, 3 चाकांवरही चालू शकणार 'ही' कार, Advanced फिचर्स पाहून डोळेच विस्फारतील

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

