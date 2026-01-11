Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Masik Shivratri 2026: माघ महिन्यातील मासिक शिवरात्र कधी आहे? जाणून घ्या शुभ मुहूर्त, योग आणि महत्त्व

माघ महिन्यातील मासिक शिवरात्री नवीन वर्षातील पहिली शिवरात्र आहे. मासिक शिवरात्री ही दर महिन्याच्या कृष्ण पक्षातील चतुर्दशी तिथीला साजरी केली जाते. मासिक शिवरात्री कधी आहे, पूजेचा कालावधी आणि महत्त्व जाणून घ्या

Updated On: Jan 11, 2026 | 08:54 AM
  • माघ महिन्यातील मासिक शिवरात्र
  • मासिक शिवरात्र शुभ मुहूर्त
  • मासिक शिवरात्र महत्त्व
 

जानेवारी महिन्यातील मासिक शिवरात्री माघ महिन्यातील कृष्ण पक्षातील चतुर्दशी तिथीला येते. ही नवीन वर्षाची पहिली शिवरात्री देखील आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार या मासिक शिवरात्रीच्या रात्री भद्रा असणार आहे. मासिक शिवरात्रीला उपवास केला जातो आणि भगवान शिवाची पूजा केली जाते. त्यांच्या कृपेने इच्छा पूर्ण होतात आणि दुःख दूर होते. मासिक शिवरात्रीला रुद्राभिषेक केल्याने तुम्हाला धन, समृद्धी, संतती, सुख आणि समृद्धी मिळू शकते. जाणून घ्या मासिक शिवरात्र कधी आहे, मुहूर्त, महत्त्व आणि भद्राची वेळ

कधी आहे माघ महिन्यातील शिवरात्र

पंचांगानुसार, यावर्षी माघ महिन्यातील कृष्ण पक्षातील चतुर्दशी तिथी शुक्रवार 16 जानेवारी रोजी रात्री 10.21 वाजता सुरू होणार आहे आणि या तिथीची समाप्ती 17 जानेवारी रोजी रात्री 12.3 वाजता होईल. निशिता मुहूर्तावर आधारित, माघ महिन्याती मासिक शिवरात्र शुक्रवार, 16 जानेवारी रोजी साजरी केली जाणार आहे.

Zodiac Sign: वरिष्ठ योगामुळे मेष आणि तूळ राशीसह या राशीच्या लोकांना होईल फायदा

मासिक शिवरात्र शुभ मुहूर्त

मासिक शिवरात्रीच्या दिवशी निशिता पूजेचा शुभ मुहूर्त 54 मिनिटे आहे. हा शुभ मुहूर्त रात्री 12.4 वाजता सुरू होणार आहे आणि मध्यरात्री 12.58 पर्यंत असणार आहे. त्या दिवशीचा ब्रह्म मुहूर्त सकाळी 5.27 ते 6.21 पर्यंत आहे, तर अभिजित मुहूर्त दुपारी 12.10 ते 12.52 पर्यंत आहे. शिवरात्रीचा राहुकाल सकाळी 11.12 ते दुपारी 12.31 पर्यंत आहे.

सूर्योदयापासून मासिक शिवरात्रीची पूजा करू शकता. माघ शिवरात्रीला शुभ मुहूर्त सकाळी 7.15 ते 11.12 पर्यंत आहे. या काळात, तुम्ही विहित विधींनुसार भगवान शिवाची पूजा करावी.

ध्रुव योगामध्ये मासिक शिवरात्र

मासिक शिवरात्रीच्या दिवशी ध्रुव योग आणि मूल नक्षत्र असतात. ध्रुव योग सकाळी 9.6 वाजेपर्यंत असणार आहे. त्यानंतर व्याघ्र योग तयार होईल. शिवरात्रीला, मूल नक्षत्र पहाटेपासून मध्यरात्रीपर्यंत प्रभावी असते. यावेळी चंद्र धनु राशीत असेल आणि सूर्य मकर राशीत असेल.

मासिक शिवरात्रीला रात्री भद्रा

जानेवारी महिन्यातील मासिक शिवरात्रीला रात्री भद्रा असणार आहे. भद्राची सुरुवात रात्री 10.21 वाजता होणार आहे आणि 17 जानेवारी रोजी सकाळी 7.15 वाजेपर्यंत राहील. ही भद्रा पाताळात राहते.

Numberlogy: मूलांक 7 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा असेल जाणून घ्या

मासिक शिवरात्रीला महत्त्व

मासिक शिवरात्रीचे व्रत आणि शिवाची पूजा केल्याने पापे, दुःख, रोग आणि दोष नष्ट होतात. या दिवशी शिवाचे मंत्र जप केल्याने सिद्धी प्राप्त होते. महादेवाच्या आशीर्वादाने तुमच्या इच्छा पूर्ण होतील.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Frequently Asked Questions

  • Que: माघ महिन्यातील मासिक शिवरात्र कधी आहे?

    Ans: माघ महिन्यातील मासिक शिवरात्र 16 जानेवारी 2026 (शुक्रवार) ला आहे आणि ती रात्र 10:21 PM पासून सुरू होऊन 17 जानेवारी 2026 मधल्या मध्यरात्रीच्या सुमारास संपते. ही पारंपरिक कृष्ण पक्षातील चतुर्दशी तिथी आहे.

  • Que: मासिक शिवरात्र म्हणजे काय

    Ans: मासिक शिवरात्र म्हणजे प्रत्येक हिंदू महिन्यामध्ये कृष्ण पक्षातील चतुर्दशी तिथीच्या रात्री येणारी शिवरात्र. शिवभक्तांनी या रात्री व्रत, उपवास, रात्री शिवलिंगाची पूजा व जप करणे हा धार्मिक प्रचलित उपाय आहे. याला मासिक शिवरात्र म्हणून ओळखले जाते.

  • Que: मासिक शिवरात्रीला भद्रा आहे का

    Ans: हो, मासिक शिवरात्रीला भद्रा आहे

Published On: Jan 11, 2026 | 08:54 AM

