Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Zodiac Sign: वरिष्ठ योगामुळे मेष आणि तूळ राशीसह या राशीच्या लोकांना होईल फायदा

आज रविवार, 11 जानेवारी. चंद्र रात्रंदिवस तूळ राशीतून संक्रमण करणार आहे. ज्यामुळे गुरु आणि चंद्र यांच्यामध्ये नवम पंचम योग तयार होणार आहे. वरिष्ठ योगाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार जाणून घ्या

Updated On: Jan 11, 2026 | 08:33 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:

रविवार, 11 जानेवारीचा दिवस. आजचा दिवस सूर्यदेवाला समर्पित आहे. चंद्र रात्रदिवस तूळ राशीत संक्रमण करणार आहे. चंद्र आणि गुरू यांच्यामध्ये नवम पंचम योग तयार होणार आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार चंद्र सूर्यापासून अकराव्या घरात असल्याने वरिष्ठ योग देखील तयार होईल. अशा वेळी सूर्यदेवाचा आशीर्वाद आणि वरिष्ठ योगाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे ते जाणून घ्या

मेष रास

मेष राशीच्या लोकांना वरिष्ठ योगाचा खूप फायदा होणार आहे. या काळात तुमची प्रगती होईल. कौटुंबिक जीवनात आनंद राहील. जोडीदाराकडून तुम्हाला पूर्ण सहकार्य मिळेल. भागीदारीमध्ये सुरू असलेल्या कामांना चालना मिळेल. नोकरी आणि व्यवसायात प्रगतीच्या संधी देखील मिळतील. यावेळी तुमच्या उत्पन्नामध्ये अपेक्षित यश मिळेल.

Numberlogy: मूलांक 7 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा असेल जाणून घ्या

कर्क रास

कर्क राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस चांगला राहणार आहे. तुमच्या सुखसोयी वाढतील. घर किंवा गाडी घेण्याचे तुमचे स्वप्न पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. तुम्हाला तुमच्या कारकिर्दीतही यश मिळेल. व्यवसायात प्रगती होण्याची शक्यता आहे. तुम्हाला तुमच्या आईच्या सहकार्याचा फायदा होऊ शकतो. तुमच्या आईकडूनही काही चांगली बातमी मिळू शकते. कामात प्रगती होईल आणि सर्व कामे सुरळीतपणे सुरू राहतील.

कन्या रास

कन्या राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस फायदेशीर राहील. दिवसाची सुरुवात काही चांगल्या बातमीने होऊ शकते. कुटुंबामध्ये आनंदाचे वातावरण राहील. तुमच्या कष्टाने कमावलेल्या पैशामुळे तुमचा बँक बॅलन्स वाढण्याची शक्यता आहे. तुमच्यामधील आत्मविश्वास वाढेल. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला अपेक्षित संधी मिळेल. आर्थिक स्थिती चांगली राहील.

तूळ रास

तूळ राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस फायदेशीर राहील. तुम्हाला नशिबाची अपेक्षित साथ मिळेल. उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढतील. तुम्हाला व्यवसायात अपेक्षित यश मिळेल. आर्थिक स्थिती पूर्वीपेक्षा मजबूत होईल. काही खास मित्रांच्या मदतीने अनेक प्रलंबित कामे पूर्ण होतील. तुमच्या जोडीदाराकडूनही तुम्हाला पूर्ण पाठिंबा मिळेल.

Surya Nakshatra Parivartan: 11 जानेवारीपासून या राशींच्या जीवनात येणार सुवर्णकाळ, उत्पन्न आणि व्यवसायात होईल भरभराट

मकर रास

मकर राशीच्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. करिअरच्या दृष्टीने आजचा दिवस शुभ राहील. नोकरी आणि व्यवसाय करणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस चांगला राहील. उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढतील. तुमच्या वडिलांच्या पाठिंब्यामुळे तुम्हाला अपेक्षित फायदा होईल. वडिलोपार्जित मालमत्ता तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरू शकते. सामाजिक क्षेत्रात आदर आणि मान्यता मिळाल्याने तुमची विश्वासार्हता वाढेल. या काळात नवीन लोकांना भेटल्याने तुम्हाला भविष्यात नफा मिळवण्याच्या संधी मिळतील.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Web Title: Varishtha yog people of this zodiac sign will benefit

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 11, 2026 | 08:33 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Shubh Yog Rashifal: बुध आणि अरुणचा त्रिदशंक योग, या राशीच्या लोकांवर होईल संपत्तीचा वर्षाव
1

Shubh Yog Rashifal: बुध आणि अरुणचा त्रिदशंक योग, या राशीच्या लोकांवर होईल संपत्तीचा वर्षाव

Basant Panchami 2026: वसंत पंचमीच्या दिवशी तयार होणार विष योग, व्यवसाय आणि आरोग्यात येऊ शकतात समस्या
2

Basant Panchami 2026: वसंत पंचमीच्या दिवशी तयार होणार विष योग, व्यवसाय आणि आरोग्यात येऊ शकतात समस्या

Surya Gochar 2026: ग्रहांचा राजा सूर्य करणार मोठा बदल, फेब्रुवारीत या राशीच्या लोकांना मिळणार ट्रिपल फायदा
3

Surya Gochar 2026: ग्रहांचा राजा सूर्य करणार मोठा बदल, फेब्रुवारीत या राशीच्या लोकांना मिळणार ट्रिपल फायदा

Astro Tips: गुडघ्यावर तीळ असणे शुभ की अशुभ, जाणून घ्या
4

Astro Tips: गुडघ्यावर तीळ असणे शुभ की अशुभ, जाणून घ्या

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
KDMC Politics: मनसेचा शिंदेंना पाठिंबा, राज ठाकरे नाराज? संजय राऊतांनी कल्याण-डोंबिवलीतील ‘त्या’ निर्णयावर फोडला बॉम्ब

KDMC Politics: मनसेचा शिंदेंना पाठिंबा, राज ठाकरे नाराज? संजय राऊतांनी कल्याण-डोंबिवलीतील ‘त्या’ निर्णयावर फोडला बॉम्ब

Jan 21, 2026 | 07:42 PM
ICC T20 World Cup 2026 : बांगलादेशचा घमंड चकनाचूर! विरोधात पडली मतं; ICC कडून दुसऱ्या पर्यायाचा विचार 

ICC T20 World Cup 2026 : बांगलादेशचा घमंड चकनाचूर! विरोधात पडली मतं; ICC कडून दुसऱ्या पर्यायाचा विचार 

Jan 21, 2026 | 07:39 PM
मुंबई उपनगरात पालिका शाळेला संरक्षण खात्याची परवानगी नाही! विद्यार्थ्यांची उडतेय तारांबळ

मुंबई उपनगरात पालिका शाळेला संरक्षण खात्याची परवानगी नाही! विद्यार्थ्यांची उडतेय तारांबळ

Jan 21, 2026 | 07:38 PM
देशभरात नागपूरची चर्चा! अजिंक्य आणि विक्रमने स्थानिक जेवण नेले राष्ट्रीय स्तरावर; मंत्री गडकरींनीही केले कौतुक

देशभरात नागपूरची चर्चा! अजिंक्य आणि विक्रमने स्थानिक जेवण नेले राष्ट्रीय स्तरावर; मंत्री गडकरींनीही केले कौतुक

Jan 21, 2026 | 07:30 PM
आता हाजी मलंगसाठी फक्त १० मिनिटे लागणार; २० वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर फ्युनिक्युलर ट्रेन सुरू

आता हाजी मलंगसाठी फक्त १० मिनिटे लागणार; २० वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर फ्युनिक्युलर ट्रेन सुरू

Jan 21, 2026 | 07:28 PM
भारताची Diplomatic Strike! 22 शक्तिशाली अरब देश एकाच वेळी दिल्लीत, चीन-पाकिस्तानची उडाली झोप

भारताची Diplomatic Strike! 22 शक्तिशाली अरब देश एकाच वेळी दिल्लीत, चीन-पाकिस्तानची उडाली झोप

Jan 21, 2026 | 07:20 PM
Radio Club Jetty Project : रेडिओ क्लब येथे नवीन धक्का कधी सुरु होणार? नितेश राणेंनी दिली माहिती

Radio Club Jetty Project : रेडिओ क्लब येथे नवीन धक्का कधी सुरु होणार? नितेश राणेंनी दिली माहिती

Jan 21, 2026 | 07:16 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM