Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Numberlogy: मूलांक 7 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा असेल जाणून घ्या

आज रविवार, 11 जानेवारी. आजच्या दिवसाचा स्वामी ग्रह चंद्र आहे. आज रविवार असल्याने सर्व मूलांकाच्या लोकांवर सूर्याचा प्रभाव राहील. मूलांक 1 ते 9 असणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Updated On: Jan 11, 2026 | 08:09 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:

आजचा दिवस सामान्य राहील. अंक 2 चा स्वामी ग्रह चंद्र आहे. आज सर्व मूलांकाच्या लोकांवर चंद्राचा प्रभाव असलेला पहायला मिळेल. आज रविवारचा दिवस आहे ज्याचा स्वामी ग्रह सूर्य आहे आणि सूर्याचा अंक 1 आहे. मूलांक 1 असणाऱ्या लोकांच्या कामामध्ये आज बदल होऊ शकतात. तर मूलांक 2 असलेल्या लोकांचे नातेसंबंध चांगले राहतील. मूलांक 1 ते 9 असणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

मूलांक 1

मूलांक 1 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. कामाच्या ठिकाणी काही बदल होऊ शकता. पण यासाठी तुम्हाला मानसिक तयारी ठेवावी लागेल. नोकरी करणाऱ्या लोकांनी सावध राहण्याची आवश्यकता आहे. खर्चात वाढ होऊ शकते.

मूलांक 2

मूलांक 2 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस अनुकूल राहील. तुम्ही तुमच्या जोडीदारासोबत एखाद्या विषयावर चर्चा करू शकता. एखाद्या गोष्टीवरून तुम्ही अस्वस्थ रहाल. व्यवसायामध्ये तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल.

मूलांक 3

मूलांक 3 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. तुमच्या आवडीचे काम तुम्ही पूर्ण कराल. तुम्हाला बोलण्याची संधी कमी मिळेल आणि दुसऱ्याच जास्त ऐकाव लागेल. यामुळे तुम्ही उदास होऊ शकता.

Surya Nakshatra Parivartan: 11 जानेवारीपासून या राशींच्या जीवनात येणार सुवर्णकाळ, उत्पन्न आणि व्यवसायात होईल भरभराट

मूलांक 4

मूलांक 4 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस मिश्रित राहील. एखादे काम पूर्ण करण्यासाठी खूप मेहनत करावी लागेल. तुमच्या मेहनतीचा तुम्हाला फायदा होईल. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस अनुकूल राहील.

मूलांक 5

मूलांक 5 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. काही ठिकाणी अनावश्यक वेळ आणि पैसे खर्च होतील. कामाच्या ठिकाणी ताण जाणवू शकतो. अशा वेळी चिडचिड आणि थकवा दूर होईल. कुटुंबातील वातावरण सामान्य राहील.

मूलांक 6

मूलांक 6 असलेल्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. तुम्हाला काही समस्यांचा सामना करावा लागेल. अनावश्यक गोष्टीकडे लक्ष देणे टाळावे. तुम्हाला लाभ होऊ शकतो.

मूलांक 7

मूलांक 7 असलेल्या लोकांचा आजचा दिवस मिश्रित राहील. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्या लोकांची प्रगती होईल. आर्थिक बाबतीत संयम बाळगा. तुम्हाला देण्याघेण्याच्या व्यवहारात सावध रहायला हवे. कुटुंबातील वातावरण सामान्य राहील.

Makar Sankranti 2026: हिंदू सणांमध्ये काळा रंग अशुभ, पण मकरसंक्रांतीला का मानला जातो शुभ

मूलांक 8

मूलांक 8 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. जोडीदारासोबतचा आजचा दिवस सामान्य राहील. तुम्ही मित्रांसोबत चांगला वेळ घालवाल. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस सामान्य राहील.

मूलांक 9

मूलांक 9 असलेल्या लोकांना नशिबाची साथ मिळेल. कामाच्या ठिकाणी तुम्ही व्यस्त राहाल. तुम्ही तुमचे काम वेळेवर पूर्ण कराल. बोलण्यावर नियंत्रण ठेवा. भागीदारीत व्यवसाय करणाऱ्यांना यश मिळेल.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Web Title: Numberlogy astrology radical 11 january 1 to 9

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 11, 2026 | 08:09 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Astro Tips: लोखंडी अंगठी घालण्याचे काय आहेत नियम, जाणून घ्या अंगठी घालण्याची पद्धत
1

Astro Tips: लोखंडी अंगठी घालण्याचे काय आहेत नियम, जाणून घ्या अंगठी घालण्याची पद्धत

Mauni Amavasya 2026: मौनी अमावस्येच्या दिवशी राशीनुसार करा उपाय, पितृदोषापासून मिळेल आराम
2

Mauni Amavasya 2026: मौनी अमावस्येच्या दिवशी राशीनुसार करा उपाय, पितृदोषापासून मिळेल आराम

Garuda Purana: या लोकांच्या घरचे अन्न चुकूनही खाऊ नका, नाहीतर व्हाल पापाचे भागीदार
3

Garuda Purana: या लोकांच्या घरचे अन्न चुकूनही खाऊ नका, नाहीतर व्हाल पापाचे भागीदार

Panchak 2026: पंचक दोष टाळायचा असेल तर 20 जानेवारीपूर्वी पूर्ण करून घ्या तुमची महत्त्वाची कामे
4

Panchak 2026: पंचक दोष टाळायचा असेल तर 20 जानेवारीपूर्वी पूर्ण करून घ्या तुमची महत्त्वाची कामे

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Hero Splendor साठी कमीतकमी किती Down Payment करावा लागेल? जाणून घ्या EMI

Hero Splendor साठी कमीतकमी किती Down Payment करावा लागेल? जाणून घ्या EMI

Jan 18, 2026 | 06:15 AM
नाजूक जागी वाढलेला मूळव्याध मुळांपासून होईल नष्ट! तीव्र वेदनांपासून आराम मिळवण्यासाठी फॉलो करा ‘या’ सोप्या टिप्स

नाजूक जागी वाढलेला मूळव्याध मुळांपासून होईल नष्ट! तीव्र वेदनांपासून आराम मिळवण्यासाठी फॉलो करा ‘या’ सोप्या टिप्स

Jan 18, 2026 | 05:30 AM
सकाळसकाळी तोंडाचा बदलतो आकार? फुगलेल्या तोंडाला फ्रेश करण्यासाठी हे घ्या उपाय

सकाळसकाळी तोंडाचा बदलतो आकार? फुगलेल्या तोंडाला फ्रेश करण्यासाठी हे घ्या उपाय

Jan 18, 2026 | 04:15 AM
‘मांजा हटवा अन् जीव वाचवा! चायनीज मांजा ठरतोय मृत्यूचा सापळा; पुण्यात ‘विद्या प्रमाण रेस्क्यू अभियान’

‘मांजा हटवा अन् जीव वाचवा! चायनीज मांजा ठरतोय मृत्यूचा सापळा; पुण्यात ‘विद्या प्रमाण रेस्क्यू अभियान’

Jan 18, 2026 | 02:35 AM
जत शहरातील सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची दयनीय अवस्था, घाणीचे साम्राज्य; नागरिकांचा संताप

जत शहरातील सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची दयनीय अवस्था, घाणीचे साम्राज्य; नागरिकांचा संताप

Jan 18, 2026 | 12:30 AM
Trump Greenland Strategy : ट्रम्पचा नवा रिअल इस्टेट जुगार! ग्रीनलँड विकत घेण्यासाठी पेरले शेकडो गुप्तहेर, काय आहे नेमका प्लॅन

Trump Greenland Strategy : ट्रम्पचा नवा रिअल इस्टेट जुगार! ग्रीनलँड विकत घेण्यासाठी पेरले शेकडो गुप्तहेर, काय आहे नेमका प्लॅन

Jan 17, 2026 | 11:23 PM
फुल चार्जवर 810 KM रेंज! पहिल्यांदाच Google Gemini AI सह सुसज्ज असणारी EV ‘या’ दिवशी होणार सादर

फुल चार्जवर 810 KM रेंज! पहिल्यांदाच Google Gemini AI सह सुसज्ज असणारी EV ‘या’ दिवशी होणार सादर

Jan 17, 2026 | 10:11 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Jan 17, 2026 | 08:19 PM
Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Jan 17, 2026 | 08:09 PM
Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Jan 17, 2026 | 08:04 PM
Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Jan 17, 2026 | 07:56 PM
Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Jan 17, 2026 | 07:47 PM
Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Jan 17, 2026 | 07:32 PM
MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

Jan 17, 2026 | 03:27 PM