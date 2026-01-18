Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Religion »
  • Shukra Gochar 2026 Abhijeet Will Enter The Constellation People Of This Zodiac Sign Will Experience Changes

Shukra Gochar 2026: अभिजीत नक्षत्रात प्रवेश करणार दैत्याचार्य, या राशीच्या जीवनात होणार मोठा बदल

रविवार, 18 ते 21 जानेवारीपर्यंत शुक्र अभिजित नक्षत्रात संक्रमण करणार आहे. या काळात शुक्र ग्रहाच्या संक्रमणाचा परिणाम काही राशीच्या लोकांवर होणार आहे. शुक्राच्या संक्रमणाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार जाणून घ्या

Updated On: Jan 18, 2026 | 11:03 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • दैत्याचार्य अभिजिक नक्षत्रात करणार प्रवेश
  • शुक्र ग्रहांचे नक्षत्र संक्रमण
  • या राशीच्या लोकांना होणार फायदा
 

ज्योतिषशास्त्रात अभिजित नक्षत्र अत्यंत शुभ आणि फायदेशीर मानले जाते. असे मानले जाते की या नक्षत्राच्या काळात केलेले कोणतेही काम निष्फळ ठरत नाही. राहुकाळ आणि यमगंडासारखे सदोष पंचांग देखील निष्प्रभ ठरतात. हे नक्षत्र नवीन सुरुवात, महत्त्वाचे निर्णय आणि शुभ कार्यांसाठी आदर्श मानले जाते. आनंद, समृद्धी आणि प्रेमाचा ग्रह शुक्र या शुभ नक्षत्रात संक्रमण करणार आहे.

पंचांगानुसार, शुक्र रविवार, 18 जानेवारी रोजी सकाळी 11.16 वाजता अभिजित नक्षत्रात प्रवेश करेल आणि सुख आणि समृद्धीचा कर्ता 21 जानेवारीच्या संध्याकाळपर्यंत या नक्षत्रात राहील. ज्योतिषशास्त्रानुसार एका अतिशय शुभ नक्षत्रात शक्तिशाली आणि शुभ ग्रहाचे संक्रमण ही एक महत्त्वाची ज्योतिषशास्त्रीय घटना मानली जाते. शुक्र ग्रहाच्या अवघ्या 3 दिवसांच्या संक्रमणामुळे काही राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे. कोणत्या आहेत भाग्यशाली राशी जाणून घ्या

वृषभ रास

वृषभ राशीच्या लोकांसाठी शुक्राचे संक्रमण फायदेशीर राहणार आहे. दीर्घकाळापासून सुरू असलेल्या आर्थिक अडचणी दूर होण्यास सुरुवात होईल. उत्पन्नाचे नवीन मार्ग उघडू शकतील. कामाच्या ठिकाणी तुमचे कौतुक होईल. अडकलेले पैसे परत मिळण्याची शक्यता आहे. तुमच्या वैयक्तिक आयुष्यातही तुम्हाला आनंद वाटेल. तुमच्या कुटुंबाशी संबंधित चांगली बातमी तुम्हाला आनंद देईल.

Gajakesari Yoga: गुरु, चंद्र आणि बुधाच्या आशीर्वादाने 23 जानेवारीनंतर या राशीच्या लोकांचे बदलेल नशीब

सिंह रास

सिंह राशीच्या लोकांसाठी हा काळ खूप शुभ राहणार आहे. या काळात तुमच्यामधील आदर आणि आत्मविश्वास वाढेल. तुमच्या कारकिर्दीत अचानक सकारात्मक बदल शक्य आहेत. तुम्हाला तुमच्या वरिष्ठांकडून पाठिंबा मिळेल. कला, माध्यम आणि सर्जनशील क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना प्रतिष्ठा मिळू शकते. तुमची आर्थिक परिस्थिती सुधारेल. महत्त्वाचे निर्णय यशस्वी होतील.

तूळ रास

तूळ राशीच्या लोकांसाठी अभिजित नक्षत्रातील शुक्राचे संक्रमण त्यांचे भाग्य बळकट करेल. प्रलंबित कामे लवकर पूर्ण होतील. भागीदारीतून लाभ होतील. प्रेम आणि वैवाहिक जीवन अधिक सुसंवादी होईल. आर्थिक चिंता कमी होतील. नवीन करार करणे फायदेशीर राहील. मानसिक संतुलन आणि आत्मविश्वास देखील वाढेल.

Zodiac Sign: अमावस्येच्या दिवशी तयार होत आहे पंचग्रही योग, वृषभ आणि मिथुन राशीसह या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

मीन रास

मीन राशीच्या लोकांसाठी हे संक्रमण सामान्य राहील. या काळात करिअरमध्ये बदलाच्या संधी निर्माण होऊ शकतात. सर्जनशील काम फायदेशीर ठरेल. मानसिक ताण कमी होईल. तुमची आर्थिक परिस्थिती हळूहळू मजबूत होईल. तुमच्यामधील आत्मविश्वास आणि सकारात्मकता वाढेल. आध्यात्मिक आवड वाढल्याने मनःशांती मिळेल. तुम्हाला परदेश किंवा दूरच्या ठिकाणाशी संबंधित काही शुभ संधी देखील मिळू शकते.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: शुक्र गोचर म्हणजे काय?

    Ans: ज्योतिषशास्त्रानुसार शुक्र ग्रह आपली रास किंवा नक्षत्र बदलतो, त्याला शुक्र गोचर म्हणतात. शुक्र प्रेम, सौंदर्य, सुख-संपत्ती, वैवाहिक जीवन आणि ऐश्वर्याचा कारक आहे.

  • Que: अभिजीत नक्षत्राचे महत्त्व काय आहे?

    Ans: अभिजीत नक्षत्र विजय, यश आणि अडथळ्यांवर मात याचे प्रतीक मानले जाते. या नक्षत्रातील ग्रहगोचर विशेष फलदायी ठरते.

  • Que: अभिजीत नक्षत्र विजय, यश आणि अडथळ्यांवर मात याचे प्रतीक मानले जाते. या नक्षत्रातील ग्रहगोचर विशेष फलदायी ठरते.

    Ans: पदोन्नतीची संधी, वरिष्ठांकडून प्रशंसा, उत्पन्न वाढ मिळण्याची शक्यता आहे.

Web Title: Shukra gochar 2026 abhijeet will enter the constellation people of this zodiac sign will experience changes

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 18, 2026 | 11:03 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Gajakesari Yoga: गुरु, चंद्र आणि बुधाच्या आशीर्वादाने 23 जानेवारीनंतर या राशीच्या लोकांचे बदलेल नशीब
1

Gajakesari Yoga: गुरु, चंद्र आणि बुधाच्या आशीर्वादाने 23 जानेवारीनंतर या राशीच्या लोकांचे बदलेल नशीब

Zodiac Sign: अमावस्येच्या दिवशी तयार होत आहे पंचग्रही योग, वृषभ आणि मिथुन राशीसह या राशीच्या लोकांना होणार फायदा
2

Zodiac Sign: अमावस्येच्या दिवशी तयार होत आहे पंचग्रही योग, वृषभ आणि मिथुन राशीसह या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

Numberlogy: मूलांक 4 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या
3

Numberlogy: मूलांक 4 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Mauni Amavasya 2026: मौनी अमावस्येला कोणते दान श्रेष्ठ? अन्नदान, वस्त्रदान की धनदान
4

Mauni Amavasya 2026: मौनी अमावस्येला कोणते दान श्रेष्ठ? अन्नदान, वस्त्रदान की धनदान

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Shukra Gochar 2026: अभिजीत नक्षत्रात प्रवेश करणार दैत्याचार्य, या राशीच्या जीवनात होणार मोठा बदल

Shukra Gochar 2026: अभिजीत नक्षत्रात प्रवेश करणार दैत्याचार्य, या राशीच्या जीवनात होणार मोठा बदल

Jan 18, 2026 | 11:03 AM
WPL 2026 : सामना जिंकला पण शतक हुकलं…RCB ने दिल्लीला हरवल्यानंतर पॉइंट टेबलमध्ये मोठा बदल

WPL 2026 : सामना जिंकला पण शतक हुकलं…RCB ने दिल्लीला हरवल्यानंतर पॉइंट टेबलमध्ये मोठा बदल

Jan 18, 2026 | 11:02 AM
ममता दिदी सावधान! पश्चिम बंगालला PM Modi 830 कोटींची भेट देणार; तर ‘या’ सभेतून प्रचाराचे रणशिंग फुंकणार

ममता दिदी सावधान! पश्चिम बंगालला PM Modi 830 कोटींची भेट देणार; तर ‘या’ सभेतून प्रचाराचे रणशिंग फुंकणार

Jan 18, 2026 | 10:59 AM
न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे यांची आज जयंती; जाणून घ्या 18 जानेवारीचा इतिहास

न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे यांची आज जयंती; जाणून घ्या 18 जानेवारीचा इतिहास

Jan 18, 2026 | 10:52 AM
Uttar Pradesh Crime: ८ महिन्यांच्या लग्नाचा रक्तरंजित शेवट; पत्नीने डॉक्टर प्रियकराच्या मदतीने पतीची केली हत्या

Uttar Pradesh Crime: ८ महिन्यांच्या लग्नाचा रक्तरंजित शेवट; पत्नीने डॉक्टर प्रियकराच्या मदतीने पतीची केली हत्या

Jan 18, 2026 | 10:49 AM
Bigg Boss Marathi 6: ‘भाऊच्या धक्क्यावर’ सोनावणे वहिनी अन् कारंडे वहिनींनी घेतली स्पर्धकांची फिरकी; मनोरंजनाचा धमाका

Bigg Boss Marathi 6: ‘भाऊच्या धक्क्यावर’ सोनावणे वहिनी अन् कारंडे वहिनींनी घेतली स्पर्धकांची फिरकी; मनोरंजनाचा धमाका

Jan 18, 2026 | 10:31 AM
विकेंड स्पेशल! संध्याकाळच्या नाश्त्याला बनवा कुरकुरीत रेस्टॉरंट स्टाईल ‘चिकन पोपकोर्न’, चव अशी की लहानच काय मोठेही होतील खुश

विकेंड स्पेशल! संध्याकाळच्या नाश्त्याला बनवा कुरकुरीत रेस्टॉरंट स्टाईल ‘चिकन पोपकोर्न’, चव अशी की लहानच काय मोठेही होतील खुश

Jan 18, 2026 | 10:30 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Jan 17, 2026 | 08:19 PM
Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Jan 17, 2026 | 08:09 PM
Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Jan 17, 2026 | 08:04 PM
Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Jan 17, 2026 | 07:56 PM
Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Jan 17, 2026 | 07:47 PM
Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Jan 17, 2026 | 07:32 PM
MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

Jan 17, 2026 | 03:27 PM