T20 World Cup 2026 दरम्यान दक्षिण आफ्रिकेने केली संघाची घोषणा! केशव महाराज करणार टीमचे नेतृत्व

दक्षिण आफ्रिकेने आतापर्यंत स्पर्धेत एकही सामना गमावलेला नाही आणि त्यांचा पहिला सुपर ८ सामना भारताविरुद्ध आहे. टी-२० विश्वचषक ८ मार्चपर्यंत खेळवला जाणार आहे आणि न्यूझीलंडविरुद्धची मालिका १५ मार्चपासून सुरू होईल.

Updated On: Feb 21, 2026 | 09:56 AM
दक्षिण आफ्रिकेने न्यूझीलंडविरुद्धच्या पाच सामन्यांच्या टी-२० मालिकेसाठी १५ सदस्यीय संघाची घोषणा केली आहे. या मालिकेसाठी स्टार फिरकी गोलंदाज केशव महाराज यांची कर्णधार म्हणून निवड करण्यात आली आहे . ही मालिका २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकानंतर खेळवली जाईल आणि त्यामुळे नियमित कर्णधार एडेन मार्करमला विश्रांती देण्यात आली आहे. भारत आणि श्रीलंका येथे सुरू असलेल्या टी-२० विश्वचषकात दक्षिण आफ्रिकेचे संघ अपवादात्मक कामगिरी करत आहेत. 

दक्षिण आफ्रिकेने आतापर्यंत स्पर्धेत एकही सामना गमावलेला नाही आणि त्यांचा पहिला सुपर ८ सामना भारताविरुद्ध आहे. टी-२० विश्वचषक ८ मार्चपर्यंत खेळवला जाणार आहे आणि न्यूझीलंडविरुद्धची मालिका १५ मार्चपासून सुरू होईल. हे लक्षात घेऊन, अनेक प्रमुख खेळाडूंना संघातून विश्रांती देण्यात आली आहे. केशव महाराज यांनी यापूर्वी मार्करामच्या अनुपस्थितीत दक्षिण आफ्रिकेचे नेतृत्व केले आहे. तो पुन्हा एकदा त्यांच्या संघाचे नेतृत्व करताना दिसण्याची शक्यता आहे. 

महाराजांव्यतिरिक्त, या संघात अनेक नवीन खेळाडूंना संधी देण्यात आली आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, डेवाल्ड ब्रुविस आणि ट्रिस्टन स्टब्स सारख्या खेळाडूंनाही विश्रांती देण्यात आली आहे. तथापि, जेराल्ड कोएत्झी आणि टोनी डी जॉर्जी काही अनुभव घेऊन येतात. ओटिनिएल बार्टमनचाही वेगवान गोलंदाजी संघात समावेश आहे. बार्टमन न्यूझीलंडच्या परिस्थितीत एक उत्कृष्ट गोलंदाज ठरू शकतो कारण तो नवीन चेंडूने स्विंग निर्माण करतो. बार्टमनने भारताविरुद्धच्या टी-२० मालिकेतही चांगली गोलंदाजी केली, ज्यामुळे भारतीय फलंदाजांना त्रास झाला.

टी२० मालिकेसाठी दक्षिण आफ्रिकेचा संघ

केशव महाराज (कर्णधार), ओटिनेल बार्टमन, इथन बॉश, गेराल्ड कोएत्झी, टोनी डी जिओर्गी, कॉनर एस्टरह्युझेन, डायन फॉरेस्टर, जॉर्डन हरमन, रुबिन हरमन, जॉर्ज लिंडे, नकोबानी मोकोएना, एंडिले सिमेलेन, लुथो सिपामला, प्रिनेलन सुब्रेन आणि एस जेसन.

टी२० मालिकेचे वेळापत्रक

दक्षिण आफ्रिका आणि न्यूझीलंड यांच्यातील पाच सामन्यांची टी-२० मालिका १५ मार्चपासून सुरू होत आहे, पहिला सामना माउंट मौंगानुई येथे खेळला जाईल. दुसरा सामना १७ मार्च रोजी हॅमिल्टनमध्ये, तिसरा सामना २० मार्च रोजी ऑकलंडमध्ये, चौथा सामना २२ मार्च रोजी वेलिंग्टनमध्ये आणि पाचवा सामना २५ मार्च रोजी क्राइस्टचर्चमध्ये खेळला जाईल.

