Zscaler आणि भारती एअरटेलकडून सायबर लवचिकता मजबूत करण्यासाठी AI आणि सायबर धोका संशोधन केंद्राच्या स्थापनेची घोषणा

क्लाउड सुरक्षा क्षेत्रातील अग्रणी कंपनी Zscaler, Inc. ने भारतातील अग्रगण्य दूरसंचार सेवा प्रदात्यांपैकी एक असलेल्या भारती एअरटेल (“एअरटेल”) यांच्या भागीदारीत आज AI आणि सायबर धोका संशोधन केंद्र – भारत (AI & Cyber Threat Research Center – India) स्थापनेची घोषणा केली. हा बहु-हितधारक (multi-stakeholder) डिजिटल उपक्रम राष्ट्रीय सायबर लवचिकता मजबूत करण्यासाठी, दूरसंचार, बँकिंग आणि ऊर्जा यांसारख्या भारताच्या आर्थिक आणि राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी अत्यावश्यक असलेल्या क्षेत्रे, उद्योग आणि मालमत्ता तसेच डिजिटल वापरकर्त्यांचे संरक्षण करण्यासाठी, आणि भारताच्या वेगाने विस्तारत असलेल्या डिजिटल परिसंस्थेमध्ये विश्वसनीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) स्वीकाराला गती देण्यासाठी समर्पित आहे.
भारत हा Zscaler साठी तंत्रज्ञान नवकल्पना आणि सायबर संशोधनाचा एक महत्त्वपूर्ण केंद्रबिंदू राहिला आहे, आणि कंपनीच्या संशोधन मनुष्यबळाचा मोठा हिस्सा भारतात कार्यरत आहे. हे संशोधन केंद्र Zscaler च्या विद्यमान कार्याचा विस्तार म्हणून कार्य करेल आणि खाजगी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, शैक्षणिक संस्था आणि सरकार यांच्यातील सहकार्याला चालना देण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावरील व्यासपीठ म्हणून विकसित केले जाईल. हे केंद्र “भारतामध्ये, भारतासाठी” (In India, For India) या संकल्पनेनुसार विकसित करण्यात आले असून, देशाच्या सायबर संरक्षण प्रणाली अधिक मजबूत करणे आणि ‘विकसित भारत’च्या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसह शांततापूर्ण, सुरक्षित आणि डिजिटलदृष्ट्या आत्मनिर्भर भविष्याला समर्थन देण्यासाठी भविष्याभिमुख कुशल मनुष्यबळ विकसित करणे हा यामागील उद्देश आहे.
भारत सध्या पिढीजात डिजिटल परिवर्तनाच्या प्रक्रियेतून जात आहे, ज्यामध्ये महत्त्वपूर्ण क्षेत्रांमध्ये केवळ संस्थात्मक स्तरावर नव्हे, तर संपूर्ण लोकसंख्येच्या स्तरावर प्रणाली विकसित केल्या जात आहेत—ज्यामुळे राष्ट्रीय सायबर हल्ल्याच्या संभाव्य पृष्ठभागाचा (attack surface) मोठ्या प्रमाणावर विस्तार होत आहे. त्याच वेळी, धोका परिदृश्य अत्यंत वेगाने विकसित होत आहे, जिथे राष्ट्र-प्रायोजित आणि आर्थिक हेतूने प्रेरित हल्लेखोर कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (AI) वापर करून काही मिनिटांतच असुरक्षितता शोधणे, लक्ष्य करणे आणि त्यांचा दुरुपयोग करणे अधिकाधिक वाढवत आहेत. Zscaler च्या संशोधन विभाग ThreatLabz India ने दरमहा लाखो घुसखोरी प्रयत्न (infiltration attempts) नोंदवले असून, त्यामध्ये खालीलप्रमाणे उल्लेखनीय मोहिमांचा समावेश आहे:
भारती एअरटेलचे कार्यकारी उपाध्यक्ष-सह-उपाध्यक्ष श्री. गोपाल विट्टल म्हणाले, ‘’एअरटेलमध्ये, आमच्या ग्राहकांचे आणि देशाच्या डिजिटल परिसंस्थेचे संरक्षण करणे ही आमची सातत्यपूर्ण बांधिलकी राहिली आहे. Zscaler सोबतची ही भागीदारी या बांधिलकीचा एक महत्त्वपूर्ण विस्तार आहे, ज्याद्वारे आमच्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) क्षमतांचा आणि सायबर सुरक्षा संशोधनातील आमच्या व्यापक प्रमाणाचा उपयोग करून देशाच्या विस्तारत असलेल्या डिजिटल परिसंस्थेचे संरक्षण केले जाईल. आम्ही आमच्या बाजारपेठेसाठी विशिष्ट असलेल्या आव्हानांना सामोरे जाण्यावर लक्ष केंद्रित करू, ज्यामुळे प्रत्येक नागरिक आणि उद्योग आत्मविश्वासाने जोडले जाऊन प्रगती करू शकतील असा अधिक सुरक्षित आणि सशक्त डिजिटल भारत निर्माण करता येईल. आमची संशोधन-आधारित प्रतिबंधात्मक यंत्रणा डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरील शांततापूर्ण आणि सुरक्षित परस्परसंवादालाही प्रोत्साहन देईल.”
Zscaler चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अध्यक्ष आणि संस्थापक श्री. जय चौधरी म्हणाले, “भारत अतुलनीय लोकसंख्या स्तरावर डिजिटल प्रणाली विकसित करत आहे. या स्तरावरील महत्त्वाकांक्षेचे संरक्षण पारंपरिक फायरवॉल्स आणि VPN द्वारे शक्य नाही, कारण ते अत्यंत परस्परसंबंधित (hyper-connected) डिजिटल जगासाठी तयार करण्यात आलेले नव्हते. यासाठी सुरक्षितता-आधारित रचनेवर (secure-by-design) आधारित आधुनिक Zero Trust आर्किटेक्चरची आवश्यकता आहे. AI आणि सायबर धोका संशोधन केंद्र – भारत (AI & Cyber Threat Research Center – India) च्या माध्यमातून, आम्ही देशातील सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रांचे संरक्षण करण्यासाठी जगातील सर्वात मोठ्या सुरक्षा क्लाउड प्लॅटफॉर्मची संपूर्ण क्षमता वापरणार आहोत. दररोज होणाऱ्या 500 अब्जांहून अधिक व्यवहारांमधून मिळणाऱ्या कृतीयोग्य गुप्त माहितीचा आणि स्थानिक तज्ज्ञतेचा एकत्रित उपयोग करून, आम्ही केवळ सायबर सज्जता निर्माण करत नाही आहोत, तर संभाव्य धोके ओळखून त्यांना प्रतिसाद देण्यासाठी सक्षम अशा नवीन पिढीतील सायबर संरक्षण तज्ज्ञांना सक्षम करत आहोत.”