  Gold And Silver Rate In India At 11 May 2026 Gold And Silver Rate News In Marathi

Todays Gold-Silver Price:सोन्याच्या दरात किरकोळ घसरण, चांदीच्या किंमतीतही झाला बदल! किती आहे 22 कॅरेटचा भाव?

Today's Gold Rate: भारतात सोन्याच्या दरात किरकोळ घसरण झाली आहे. चांदीच्या किंमतीतही हलका बदल पाहायला मिळाला आहे. मुंबई, दिल्ली, चेन्नईसह प्रमुख शहरांतील 22 कॅरेट, 24 कॅरेट आणि 18 कॅरेट सोन्याचे दर जाणून घ्या.

Updated On: May 11, 2026 | 08:32 AM
  • 11 मे रोजी 24 कॅरेट सोन्याचा दर प्रति 10 ग्रॅम 1,52,340 रुपये नोंदवला गेला आहे.
  • 10 मेच्या तुलनेत आज सोनं आणि चांदीच्या किंमतीत किरकोळ घट झाली आहे.
  • चेन्नईमध्ये आजही सोन्याचे दर देशातील इतर शहरांच्या तुलनेत जास्त आहेत.
Gold Rate Todayभारतात 11 मे रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,234 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,964 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,425 रुपये आहे. भारतात 11 मे रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,39,640 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,52,340 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,14,250 रुपये आहे. भारतात 11 मे रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 274.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,74,900 रुपये आहे.

भारतात 10 मे रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,235 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,965 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,426 रुपये होता. भारतात 10 मे रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,39,650 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,52,350 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,14,260 रुपये होता. भारतात 10 मे रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 275 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,75,000 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – AI Created)

मुंबई, पुणे, केरळ, कोलकाता आणि भारतातील इत्यादी शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,39,640 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,52,340 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,14,250 रुपये आहे. दिल्ली आणि चंदीगड या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,39,790 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,52,490 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,14,400 रुपये आहे.

नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,39,670 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,52,370 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,14,280 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,39,690 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,52,390 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,14,300 रुपये आहे. चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,490 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,54,360 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,18,090 रुपये आहे.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
चेन्नई ₹1,41,490 ₹1,54,360 ₹1,18,090
नाशिक ₹1,39,670 ₹1,52,370 ₹1,14,280
सुरत ₹1,39,690 ₹1,52,390 ₹1,14,300
दिल्ली ₹1,39,790 ₹1,52,490 ₹1,14,400
चंदीगड ₹1,39,790 ₹1,52,490 ₹1,14,400
लखनौ ₹1,39,790 ₹1,52,490 ₹1,14,400
जयपूर ₹1,39,790 ₹1,52,490 ₹1,14,400
मुंबई ₹1,39,640 ₹1,52,340 ₹1,14,250
पुणे ₹1,39,640 ₹1,52,340 ₹1,14,250
केरळ ₹1,39,640 ₹1,52,340 ₹1,14,250
कोलकाता ₹1,39,640 ₹1,52,340 ₹1,14,250
हैद्राबाद ₹1,39,640 ₹1,52,340 ₹1,14,250
नागपूर ₹1,39,640 ₹1,52,340 ₹1,14,250
बंगळुरु ₹1,39,640 ₹1,52,340 ₹1,14,250

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

Published On: May 11, 2026 | 08:32 AM

Ganga Dahasara: गंगा दहशरा म्हणजे काय? जाणून घ्या धार्मिक महत्त्व

Pravin Tarde : ‘या’ दोन राजकीय नेत्यांवर Biopic काढणं अभिनेत्याचं स्वप्न! अजित दादांच्या पात्रासाठी असा असावा नट

Shashank Ketkar : “एक दोन माणसांचा जीव गेला तरी काय फरक पडतो? “रस्त्यातील खड्डे पाहून संतापला अभिनेता!

भविष्यातील स्मार्ट आणि किफायतशीर राइडसाठी ‘या’ आहेत भारतातील सर्वोत्तम EV Scooters!

DC Vs RR Pitch Report: दिल्लीचा ‘स्वॅग’ की राजस्थानचा ‘थाट’? पहा आजचा पीच रिपोर्ट

पशुखाद्यात अनुदानित युरियाची भेसळ, पशुपालकांमध्ये भीतीचे वातावरण; संबंधितांवर कठोर कारवाईची मागणी

RCB vs PBKS Live: पंजाबने जिंकला टॉस, आरसीबी करणार प्रथम फलंदाजी; ‘हा’ दिग्गज खेळाडू बाहेर

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

