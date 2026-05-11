Todays Gold-Silver Price:सोन्याच्या दरात किरकोळ घसरण, चांदीच्या किंमतीतही झाला बदल! किती आहे 22 कॅरेटचा भाव?

भारतात 10 मे रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,235 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,965 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,426 रुपये होता. भारतात 10 मे रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,39,650 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,52,350 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,14,260 रुपये होता. भारतात 10 मे रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 275 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,75,000 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – AI Created)
मुंबई, पुणे, केरळ, कोलकाता आणि भारतातील इत्यादी शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,39,640 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,52,340 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,14,250 रुपये आहे. दिल्ली आणि चंदीगड या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,39,790 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,52,490 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,14,400 रुपये आहे.
नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,39,670 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,52,370 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,14,280 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,39,690 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,52,390 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,14,300 रुपये आहे. चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,490 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,54,360 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,18,090 रुपये आहे.
|शहरं
|22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|चेन्नई
|₹1,41,490
|₹1,54,360
|₹1,18,090
|नाशिक
|₹1,39,670
|₹1,52,370
|₹1,14,280
|सुरत
|₹1,39,690
|₹1,52,390
|₹1,14,300
|दिल्ली
|₹1,39,790
|₹1,52,490
|₹1,14,400
|चंदीगड
|₹1,39,790
|₹1,52,490
|₹1,14,400
|लखनौ
|₹1,39,790
|₹1,52,490
|₹1,14,400
|जयपूर
|₹1,39,790
|₹1,52,490
|₹1,14,400
|मुंबई
|₹1,39,640
|₹1,52,340
|₹1,14,250
|पुणे
|₹1,39,640
|₹1,52,340
|₹1,14,250
|केरळ
|₹1,39,640
|₹1,52,340
|₹1,14,250
|कोलकाता
|₹1,39,640
|₹1,52,340
|₹1,14,250
|हैद्राबाद
|₹1,39,640
|₹1,52,340
|₹1,14,250
|नागपूर
|₹1,39,640
|₹1,52,340
|₹1,14,250
|बंगळुरु
|₹1,39,640
|₹1,52,340
|₹1,14,250