US Politics:’अमेरिकेचा पैसा सुटकेसमध्ये भरून इराणला दिला!’ ट्रम्प यांचा ओबामांवर संताप; ‘ट्रूथ सोशल’वर मोठा गौप्यस्फोट

Trump attack on Obama Iran : जागतिक भू-राजकीय पटलावर सध्या अमेरिका आणि इराण यांच्यातील (US-Israel Iran War) तणाव शिगेला पोहोचला आहे. अशातच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी देशांतर्गत राजकारणातही एक मोठा बॉम्ब टाकला आहे. ट्रम्प यांनी त्यांचे पूर्ववर्ती राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा आणि जो बायडेन यांच्यावर इराणच्या धोरणावरून अत्यंत बोचरी टीका केली आहे. ट्रम्प यांच्या मते, ओबामा प्रशासनाच्या चुकांमुळेच आज इराण अमेरिकेला डोळे दाखवण्याइतपत मोठा झाला आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘ट्रूथ सोशल’वर केलेल्या एका पोस्टमध्ये अत्यंत खळबळजनक दावा केला आहे. ट्रम्प म्हणाले की, “जेव्हा बराक हुसेन ओबामा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष होते, तेव्हा त्यांनी इराणला पुन्हा उभारी घेण्याची सर्वात मोठी संधी दिली. ओबामा केवळ इराणबाबत नरम नव्हते, तर त्यांनी इस्रायलसारख्या आमच्या हक्काच्या मित्रराष्ट्रांना वाऱ्यावर सोडून इराणची बाजू घेतली.”
ट्रम्प यांनी पुढे असा आरोप केला की, अमेरिकन बँकांमधून इतकी रोख रक्कम काढली गेली की इराणी नेत्यांना ती मोजणे कठीण झाले होते. १.७ अब्ज डॉलर्सच्या नोटा विमानाने तेहरानला पाठवण्यात आल्या. ट्रम्प यांच्या दाव्यानुसार, हा पैसा बॅगा आणि सुटकेसमध्ये भरून विमानाने खाली उतरवण्यात आला होता. ही रक्कम मिळाल्यानंतर स्वतः इराणचे नागरिकही अवाक झाले होते, कारण एवढा मोठा पैसा कोणत्याही कष्टाविना त्यांच्या देशात पोहोचला होता.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Operation Sindhu 2.0: ‘दुसरी संधी नक्की मिळेल!’ पंतप्रधान मोदींच्या एका इशाऱ्यानंतर ‘ही’ संरक्षण यंत्रणाच करणार पहिला वार
ट्रम्प यांनी आपल्या पोस्टमध्ये शब्दांची कोणतीही मर्यादा न ठेवता ओबामांना “कमकुवत आणि मूर्ख राष्ट्राध्यक्ष” असे संबोधले आहे. ट्रम्प यांच्या मते, इराणला ओबामांच्या रूपात असा एक नेता मिळाला होता, ज्याला ते आपल्या तालावर सहज नाचवू शकत होते. इतकेच नाही तर, ट्रम्प यांनी जो बायडेन यांनाही लक्ष्य केले. त्यांनी म्हटले की ओबामा वाईट होतेच, पण “स्लीपी जो बायडेन” हे तर त्यांच्यापेक्षाही जास्त घातक ठरले. या दोघांच्या धोरणांमुळे इराणने गेल्या ४७ वर्षांपासून अमेरिकन नागरिकांचा छळ केला असून ४२,००० निष्पाप आंदोलकांना ठार मारले आहे, असा आरोपही ट्रम्प यांनी केला.
US President Donald Trump on Truth Social wrote – “Iran has been playing games with the United States, and the rest of the World, for 47 years (DELAY, DELAY, DELAY!), and then finally hit “pay dirt” when Barack Hussein Obama became President. He was not only good to them, he was… pic.twitter.com/paHepPWpcH — ANI (@ANI) May 10, 2026
credit – social media and Twitter
ट्रम्प यांच्या या आक्रमक विधानांनंतर इराणकडूनही प्रत्युत्तर आले आहे. इराणचे अध्यक्ष मसूद पेझेश्कियन यांनी स्पष्ट केले आहे की, इराण कोणत्याही शत्रूपुढे झुकणार नाही. पेझेश्कियन म्हणाले, “आम्ही शांततेसाठी चर्चेची दारे उघडी ठेवली आहेत, याचा अर्थ आम्ही कमकुवत आहोत असा मुळीच नाही. चर्चा म्हणजे शरणागती नाही. आम्ही आमच्या राष्ट्रीय हितांचे आणि हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी पूर्णपणे सज्ज आहोत.” पेझेश्कियन यांच्या या भूमिकेमुळे ट्रम्प अधिकच आक्रमक झाले असून, अमेरिका आता इराणवर अधिक कठोर निर्बंध लादण्याच्या तयारीत असल्याचे दिसत आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Global India:’ते सोबत रामायण अन् गीता घेऊन आले होते!’ PM कमला प्रसाद यांच्या भाषणाने भारतीय अंतर्मुख; नेल्सन बेटाचे होणार नामांतर
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ (MAGA) चा नारा देत स्पष्ट केले आहे की, आता कोणताही देश अमेरिकेवर हसू शकणार नाही. त्यांनी इराणचे सरकार आणि लष्कर आर्थिकदृष्ट्या तोडण्याचे धोरण अवलंबले आहे. ट्रम्प यांच्या मते, इराण आता केवळ टाळाटाळ करण्याचे धोरण अवलंबत असून त्यांना अण्वस्त्रे विकसित करण्यापासून रोखणे हेच अमेरिकेचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. आगामी काळात अमेरिका इराणवर आणखी लष्करी किंवा आर्थिक दबाव वाढवणार का, याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.
Ans: ओबामांनी इराणला १.७ अब्ज डॉलर्सची रोख रक्कम विमानाने पाठवून त्यांना आर्थिकदृष्ट्या मजबूत केले, असा ट्रम्प यांचा आरोप आहे.
Ans: इराण शांतता चर्चेला तयार आहे, पण याचा अर्थ आम्ही झुकलो किंवा शरणागती पत्करली असा होत नाही, असे पेझेश्कियन यांनी म्हटले आहे.
Ans: ट्रम्प यांनी जो बायडेन यांना "स्लीपी जो" असे संबोधत ते ओबामांपेक्षाही वाईट राष्ट्राध्यक्ष असल्याचे म्हटले आहे.