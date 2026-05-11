Share Market Today: घसरणीसह उघडणार सेन्सेक्स-निफ्टी? तज्ज्ञांनी दिला ‘या’ शेअर्सवर लक्ष ठेवण्याचा सल्ला

Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरात किरकोळ घसरण, चांदीच्या किंमतीतही झाला बदल! किती आहे 22 कॅरेटचा भाव?
शुक्रवारी, भारतीय शेअर बाजारात सलग दुसऱ्या सत्रात घसरण झाली आणि निफ्टी ५० २४,२०० च्या पातळीखाली बंद झाला. सेन्सेक्स ५१६.३३ अंकांनी, म्हणजेच ०.६६ टक्क्यांनी घसरून ७७,३२८.१९ वर बंद झाला, तर निफ्टी ५० १५०.५० अंकांनी, म्हणजेच ०.६२ टक्क्यांनी घसरून २४,१७६.१५ वर स्थिरावला. शुक्रवारी बँक निफ्टी निर्देशांक ७३६.८५ अंकांनी, म्हणजेच १.३१% ने घसरून ५५,३१०.५५ वर बंद झाला. आज आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी शेअर बाजारात काय परिस्थिती असणार, याबाबत जाणून घेऊया. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याप्रमाणे आजच्या व्यवहारात गुंतवणूकदार कॅनरा बँक, इंडियन हॉटेल्स, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, स्विगी, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, अर्बन कंपनी, टाटा कंझ्युमर प्रॉडक्ट्स, ह्युंदाई मोटर, बँक ऑफ बडोदा, बजाज हेल्थकेअर या शेअर्सवर त्यांचे लक्ष केंद्रीत करू शकतात. निओट्रेडरचे सह-संस्थापक आणि स्टॉक रिसर्च प्लॅटफॉर्म मार्केटस्मिथ इंडियाचे राजा व्यंकटरमण यांनी आज सोमवारी गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी पाच शेअर्सची शिफारस केली आहे. व्यंकटरमण यांनी निवडलेल्या शेअर्समध्ये मेट्रोपोलिस हेल्थकेअर लिमिटेड, भारत फोर्ज लिमिटेड, टिमकेन इंडिया लिमिटेड, ईक्लर्क्स सर्व्हिसेस लिमिटेड आणि ॲक्शन कन्स्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड यांचा समावेश आहे.
प्रभुदास लिलाधरच्या तांत्रिक संशोधन विभागाच्या उपाध्यक्ष वैशाली पारेख यांनी आजच्या व्यवहारात गुंतवणूकदारांना खरेदी आणि विक्री करण्यासाठी तीन शेअर्सची निवड केली आहे. यानुसार आज गुंतवणूकदार मोरपेन लॅबोरेटरीज, रिलायन्स आणि एयू स्मॉल फायनान्स बँक या शेअर्सवर देखील लक्ष ठेऊ शकतात. चॉईस ब्रोकिंगचे कार्यकारी संचालक सुमीत बागडिया यांनी आज भारतीय शेअर बाजारात व्यवहार करणाऱ्या गुंतवणूकदारांना एशियन पेंट्स, केन्स टेक्नॉलॉजी इंडिया, टाटा कंझ्युमर प्रॉडक्ट्स, व्हीएसटी इंडस्ट्रीज आणि रॅडिको खैतान हे शेअर्स खरेदी करण्याचा सल्ला दिला आहे.