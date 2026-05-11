Plane Fire : नेपाळमध्ये मोठा अनर्थ टळला! काठमांडू धावपट्टीवर लँडिगदरम्यान विमानाला आग लागली अन्…, नेमकं काय घडलं?

Plane Fire News : नेपाळमध्ये एक मोठी अनर्थ टळला आहे. काठमांडू धावपट्टीवर उतरत असताना अचानक विमानाला आग लागली होती. यामुळे २८९ प्रवाशांचा जीव धोक्यात आला होता. या घटनेने विमानतळावर प्रचंड गोंधळ उडाला होता.

Updated On: May 11, 2026 | 09:10 AM
काठमांडू एअरपोर्टवर लँडिगदरम्यान तुर्की विमानाला आग (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • काठमांडू विमानतळावर लँडिंगदरम्यान विमानाला आग
  • थोडक्यात बचावला प्रवाशांचा जीव
  • विमानतळावर मोठा गोंधळ
Turkish Airlines Plane Catches fire at Kathmandu Airport : काठमांडू : नेपाळ(Nepal) मध्ये त्रिभुवन आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर एक मोठी दुर्घटना (Accident) टळली आहे. राजधानी काठमांडू येथील विमानतळावर लँडिगदरम्यान एका विमानाला अचानक आग लागली. यामुळे विमातळावर मोठा गोंधळ उडाला होता. सुदैवाने या घटनेत सर्व प्रवाशांना सुरक्षित बाहेर काढण्यात आले आहे. या घटनेने संपूर्ण परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले आहे.

लँडिग दरम्यान टायरला आग लागली अन्…

काठमांडू आंतरराष्ट्रीय विमातळाच्या सुरक्षा पोलिस अधीक्षक यांनी या घटनेची पुष्टी केली आहे. त्यांनी प्रसारमाध्यमांना दिलेल्या माहितीनुसार, तुर्की (Turkey) एअरलाईन्सच विमान, फ्लाइट क्रमांक TK 726 इस्तंबूलहून नेपाळची राजधानी काठमांडूला आले होते.

परंतु लँडिगवेळी विमानाच्या टायरमधून धूर निघू लागला आणि अचानक पेटला. या घटनेची माहिती मिळताच विमानतळावर उपस्थित अधिकाऱ्यांनी आणि अग्निशमन दलाने तातडीने बचाव कार्याला सुरुवात केली. आगीवर नियंत्रण मिळवले आणि सर्व प्रवाशांना सुरक्षित बाहेर काढले. या विमानात २८९ प्रवासी आणि ११ क्रू मेंबर्स होते.

तातडीने बचाव कार्याला सुरुवात

घटनेची माहिती मिळताच विमानतळावरील अधिकारी आणि अग्निशमन दलाने बचाव कार्यासाठी धाव घेतली. आगीवर वेळेत नियंत्रत मिळवत विमानातील सर्व प्रवाशांना सुखरुप बाहेर काढण्यात आले. मिळालेल्या माहितीनुसार, या विमानात संयुक्त राष्ट्रांचे काही अधिकारीही उपस्थित होत. सर्व अधिकारी सुरक्षित आहेत.

या घटनेने विमानातील प्रवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले होते. परंतु सर्व प्रवासी सुरक्षित असून कोणलाही गंभीर इजा झालेली नाही. परिस्थिती वेळेत नियंत्रणात आणण्यात आली.

घटनेचा व्हिडिओ

Frequently Asked Questions

  • Que: काठमांडू विमानतळावर नेमकं काय घडलं?

    Ans: नेपाळच्या काठमांडू येथील त्रिभुवन आंतरराष्ट्रीय विमातळावर एक दुर्घटना घडली. एका तुर्की एअरलाइन्सच्या विमानाला लँडिगवेळी टायरमध्ये अचानक आग लागली. यामुळे परिसरात मोठी खळबळ उडाली होती.

  • Que: काठमांडू विमानतळावरील दुर्घटनेत कोणती जीवितहानी झाली का?

    Ans: मिळालेल्या माहितीनुसार, काठमांडू विमानतळ अधिकारी आणि अग्निशमन दलाना तातडीने आगीवर नियंत्रण मिळवले होते. यामुळे विमानातील सर्व प्रवासी आणि क्रू मेंबर्स सुरक्षित आहेत.

  • Que: तुर्की विमानात एक किती प्रवासी होते?

    Ans: तुर्की एअरलाइन्सच्या विमानात ११ क्रू मेंबर्स आणि २८९ प्रवासी होते.

पाणीटंचाईवर महापौरांचा मोठा निर्णय! छत्रपती संभाजीनगरात ९०० मिमी जलवाहिनी पूर्ण क्षमतेने सुरू होणार

May 15, 2026 | 04:15 AM
Pune News: … आणि सावल्या झाल्या गायब ! पुणेकरांनी अनुभवला दुर्मिळ खगोलीय चमत्कार

May 15, 2026 | 02:35 AM
‘व्हीआयपीं’च्या पुणे दौऱ्याचा ताफा आता निम्म्यावर! पोलिस आयुक्तांचा मोठा निर्णय

May 15, 2026 | 12:30 AM
IPL 2026 चा थरार! वर्माचा विजयी ‘तिलक’; पलटणकडून PBKS चा पंचनामा, किंग्जचे टेंशन वाढले

May 14, 2026 | 11:25 PM
Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM
Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

May 14, 2026 | 10:56 PM
“… संस्था सुरु करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही”; नेमके काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

May 14, 2026 | 10:33 PM

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

May 14, 2026 | 08:28 PM
Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

May 14, 2026 | 08:13 PM
Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

May 14, 2026 | 08:05 PM
NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

May 14, 2026 | 08:01 PM
Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

May 14, 2026 | 04:01 PM
Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

May 14, 2026 | 03:58 PM
Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

May 13, 2026 | 02:05 PM