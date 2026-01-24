Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Numberlogy: मूलांक 3 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

आज शनिवार, 24 जानेवारी. ज्याचा स्वामी ग्रह शुक्र आहे आणि आज शनिवार असल्याने सर्व मूलांकाच्या लोकांवर शनिचा प्रभाव राहील. मूलांक 1 ते 9 असणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Updated On: Jan 24, 2026 | 08:22 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:

आजचा दिवस सामान्य राहील. अंक 6 असणाऱ्या लोकांचा स्वामी ग्रह शुक्र आहे. आज शनिवार असल्याने सर्व मूलांकाच्या लोकांवर शनिचा प्रभाव राहील. शनीचा अंक 8 आहे. मूलांक 6 असणाऱ्या लोकांना कामाच्या ठिकाणी खूप मेहनत घ्यावी लागेल आणि मूलांक 8 असणाऱ्या लोकांना शांतीने काम करावे. मूलांक 1 ते 9 असणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

मूलांक 1

मूलांक 1 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. कामाच्या ठिकाणी नवीन दिशा मिळेल. तसेच तुमच्यावर नवीन जबाबदारी येऊ शकते. तुम्हाला अस्वस्थ वाटू शकते. नवीन लोकांची ओळख होईल.

मूलांक 2

मूलांक 2 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस चांगला राहील. सामाजिक कार्यात तुम्ही सहभागी व्हाल. तुमच्या मनातील गोष्टी तुम्ही दुसऱ्यासोबत शेअर करू शकता. नातेसंबंध अनुकूल राहील. वैवाहिक जीवन चांगले राहील.

मूलांक 3

मूलांक 3 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. कामाच्या ठिकाणी आजचा दिवस चांगला राहील. घाईमध्ये कोणतेही निर्णय घेऊ नका. आत्मविश्वासाने तुम्ही पुढे जाऊ शकता. व्यवसायात तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल.

Surya Gochar: 24 जानेवारीला सूर्य बदलणार आपले नक्षत्र, या राशीच्या लोकांच्या वाढू शकतात करिअर आणि आर्थिक समस्या

मूलांक 4

मूलांक 4 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस चांगला राहील. कामाच्या ठिकाणी तुम्ही घेतलेल्या मेहनतीचा तुम्हाला फायदा होईल. व्यवसायात अपेक्षित यश मिळेल. गुंतवणूक करणे फायदेशीर राहील

मूलांक 5

मूलांक 5 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. नवीन कामाची आज सुरुवात करू शकता. तुम्हाला मानसिक ताण जाणवू शकतो. घाईमध्ये कोणतेही निर्णय घेऊ नका. वैवाहिक जीवन चांगले राहील.

मूलांक 6

मूलांक 6 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. आज तुम्हाला खूप मेहनत घ्यावी लागेल. आर्थिक स्थिती चांगली राहील. तुम्हाला बाहेर जाण्याची संधी मिळेल. कामाच्या ठिकाणी सहकार्याचा पाठिंबा मिळेल.

मूलांक 7

मूलांक 7 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस अनुकूल राहील. आज बाहेर फिरायला जाण्याचा प्लॅन करू शकता. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस सामान्य राहील. एखाद्या गोष्टीवर जास्त विचार करू नका.

Ramayan Katha: हनुमानजींवर ब्रह्मास्त्र का वापरण्यात आले? ब्रह्मास्त्र सोडण्यामागचे काय आहे कारण

मूलांक 8

मूलांक 8 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. तुम्हाला नशिबाची पूर्ण साथ मिळेल. विचारपूर्वक निर्णय घेणे महत्त्वाचे आहे. नोकरी करणाऱ्या लोकांना आजचा दिवस चांगला राहील.

मूलांक 9

मूलांक 9 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. कोणतेही निर्णय विचारपूर्वक घ्यावे. खूप मेहनत घेतल्यास तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. व्यवसाय करणाऱ्या लोकांना अपेक्षित यश मिळेल. घाईमध्ये कोणतेही निर्णय घ्यावे.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Web Title: Numberlogy astrology radical 24 january 1 to 9

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 24, 2026 | 08:22 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Surya Gochar: 24 जानेवारीला सूर्य बदलणार आपले नक्षत्र, या राशीच्या लोकांच्या वाढू शकतात करिअर आणि आर्थिक समस्या
1

Surya Gochar: 24 जानेवारीला सूर्य बदलणार आपले नक्षत्र, या राशीच्या लोकांच्या वाढू शकतात करिअर आणि आर्थिक समस्या

Ramayan Katha: हनुमानजींवर ब्रह्मास्त्र का वापरण्यात आले? ब्रह्मास्त्र सोडण्यामागचे काय आहे कारण
2

Ramayan Katha: हनुमानजींवर ब्रह्मास्त्र का वापरण्यात आले? ब्रह्मास्त्र सोडण्यामागचे काय आहे कारण

Pradosh Vrat: माघ महिन्यातील शेवटचे प्रदोष व्रत कधी? जाणून घ्या पूजेचा मुहूर्त आणि मंत्र
3

Pradosh Vrat: माघ महिन्यातील शेवटचे प्रदोष व्रत कधी? जाणून घ्या पूजेचा मुहूर्त आणि मंत्र

Vasant Panchami: वसंत पंचमीपासून शुभ कार्याची करा सुरुवात, या राशीच्या लोकांसाठी सुवर्णसंधी
4

Vasant Panchami: वसंत पंचमीपासून शुभ कार्याची करा सुरुवात, या राशीच्या लोकांसाठी सुवर्णसंधी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Numberlogy: मूलांक 3 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Numberlogy: मूलांक 3 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Jan 24, 2026 | 08:22 AM
KRK Firing Incident: मुंबईत गोळीबाराचा थरार! अभिनेता केआरके पोलिसांच्या ताब्यात; नेमकं काय घडल?

KRK Firing Incident: मुंबईत गोळीबाराचा थरार! अभिनेता केआरके पोलिसांच्या ताब्यात; नेमकं काय घडल?

Jan 24, 2026 | 08:21 AM
माझी भाषा माझी शाळा कार्यक्रमात मराठीकारणाची हाक! समाजाची ओळखही लोप पावत असल्याची चिंता व्यक्त

माझी भाषा माझी शाळा कार्यक्रमात मराठीकारणाची हाक! समाजाची ओळखही लोप पावत असल्याची चिंता व्यक्त

Jan 24, 2026 | 08:09 AM
कर्नाटकात 2500 कोटींचा घोटाळा; भाजपचा गंभीर आरोप, ‘या’ मंत्र्याची केली गेली राजीनाम्याची मागणी

कर्नाटकात 2500 कोटींचा घोटाळा; भाजपचा गंभीर आरोप, ‘या’ मंत्र्याची केली गेली राजीनाम्याची मागणी

Jan 24, 2026 | 08:06 AM
प्रजासत्ताक दिनापूर्वी मोठा घातपात टळला? हाय सिक्युरिटी परिसरातून संशयित कार जप्त; महिलेला अटक

प्रजासत्ताक दिनापूर्वी मोठा घातपात टळला? हाय सिक्युरिटी परिसरातून संशयित कार जप्त; महिलेला अटक

Jan 24, 2026 | 07:12 AM
iQOO 15R vs OnePlus 15R: मिड-रेंज किंमतीत कोणता स्मार्टफोन ऑफर करणार दमदार फीचर्स? वाचा संपूर्ण तुलना

iQOO 15R vs OnePlus 15R: मिड-रेंज किंमतीत कोणता स्मार्टफोन ऑफर करणार दमदार फीचर्स? वाचा संपूर्ण तुलना

Jan 24, 2026 | 06:45 AM
TET परीक्षेत वाशिम जिल्ह्यातील ९६ टक्के शिक्षक अनुत्तीर्ण! गुरुजी झालं नापास, नाराजीचे वातावरण

TET परीक्षेत वाशिम जिल्ह्यातील ९६ टक्के शिक्षक अनुत्तीर्ण! गुरुजी झालं नापास, नाराजीचे वातावरण

Jan 24, 2026 | 04:15 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Wardha News : पथदिव्याचा विद्युत पुरवठा खंडीत करून गावे अंधारात ढकलल्याने सरपंच संघटना आक्रमक

Wardha News : पथदिव्याचा विद्युत पुरवठा खंडीत करून गावे अंधारात ढकलल्याने सरपंच संघटना आक्रमक

Jan 23, 2026 | 07:25 PM
Akola News : रुग्णसेवेतून सामाजिक कार्य, मतदारांनी पराग गवईंना घातली नगरसेवकपदाची माळ

Akola News : रुग्णसेवेतून सामाजिक कार्य, मतदारांनी पराग गवईंना घातली नगरसेवकपदाची माळ

Jan 23, 2026 | 07:20 PM
PCMC News : पिंपरी-चिंचवडच्या रस्त्यांवर सायकलिंगचा थरार; Pune Grand Tour 2026 चा अंतिम टप्पा पार

PCMC News : पिंपरी-चिंचवडच्या रस्त्यांवर सायकलिंगचा थरार; Pune Grand Tour 2026 चा अंतिम टप्पा पार

Jan 23, 2026 | 07:10 PM
Sangli : “जिल्हा परिषदसाठी शिंदे गटाने कंबर कसली, महापौरही शिंदेंच्याच मर्जीचा”- शंभूराज देसाई

Sangli : “जिल्हा परिषदसाठी शिंदे गटाने कंबर कसली, महापौरही शिंदेंच्याच मर्जीचा”- शंभूराज देसाई

Jan 23, 2026 | 03:42 PM
Suresh Bhole : नवख्या नगरसेवकाला संधी नाही अनुभवी नगरसेवकच महापौर

Suresh Bhole : नवख्या नगरसेवकाला संधी नाही अनुभवी नगरसेवकच महापौर

Jan 23, 2026 | 03:35 PM
रत्नागिरी नगरपरिषदेत खळबळ, उपनगराध्यक्ष समीर तिवरेकरांना अभियंत्याकडून जीवे मारण्याची धमकी

रत्नागिरी नगरपरिषदेत खळबळ, उपनगराध्यक्ष समीर तिवरेकरांना अभियंत्याकडून जीवे मारण्याची धमकी

Jan 23, 2026 | 01:23 PM
Gondia : गोंदियात तरुणीसोबत छेडछाड व मारहाण, आरोपीची भंडारा कारागृहात रवानगी

Gondia : गोंदियात तरुणीसोबत छेडछाड व मारहाण, आरोपीची भंडारा कारागृहात रवानगी

Jan 23, 2026 | 01:06 PM