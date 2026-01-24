Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Surya Gochar: 24 जानेवारीला सूर्य बदलणार आपले नक्षत्र, या राशीच्या लोकांच्या वाढू शकतात करिअर आणि आर्थिक समस्या

शनिवार, 24 जानेवारी रोजी सूर्य चंद्राच्या नक्षत्रात प्रवेश करणार आहे. सूर्याच्या नक्षत्रातील बदल काही राशीच्या लोकांसाठी आव्हानात्मक असणार आहे. सूर्य नक्षत्र संक्रमणामुळे कोणत्या राशीच्या लोकांनी सावध राहावे जाणून घ्या

Updated On: Jan 24, 2026 | 07:05 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • सूर्य बदलणार आपले नक्षत्र
  • करिअर आणि आर्थिक समस्या
  • या राशीच्या लोकांनी राहावे सावध
 

ग्रहांचा राजा सूर्य आपली रास आणि नक्षत्र बदल करत असतो. यावेळी तो आपले नक्षत्र बदलणार आहे. त्याचा परिणाम सर्व राशींच्या जीवनावर वेगवेगळ्या प्रकारे व्यक्तीच्या जीवनावर होणार आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार शनिवार, 24 जानेवारी रोजी सूर्य श्रावण नक्षत्रात संक्रमण करणार आहे. या नक्षत्र संक्रमणाचा काही राशीच्या लोकांना फायदा होईल तर काहींना समस्यांचा सामना करावा लागू शकतो.  श्रावण हा चंद्राचे नक्षत्र आणि सूर्याचा मित्र ग्रह असला तरी या नक्षत्र संक्रमणामुळे काही राशीच्या जीवनात अनेक समस्या येऊ शकतात. कोणत्या राशीच्या लोकांना समस्यांचा सामना करावा लागणार आहे ते जाणून घ्या

कोणत्या राशीच्या लोकांनी राहावे सावध

मिथुन रास

सूर्याच्या नक्षत्रातील बदलांमुळे या राशीच्या लोकांमधील आत्मविश्वास कमी होऊ शकतो. तसेच तुम्हाला मानसिक समस्या देखील जाणवू शकतात. परंतु योग आणि ध्यान केल्याने परिस्थिती सुधारेल. तुम्हाला फसवणूक टाळावी लागेल, या काळात गरजेपेक्षा जास्त कोणावरही विश्वास ठेवू नका. प्रेम जीवनात चढ-उतार येऊ शकतात. ऑफिसमधील राजकारण टाळा, कारण यामुळे तुमची प्रतिमा खराब होऊ शकते. या राशीच्या लोकांनी या समस्यांवर उपाय म्हणून सूर्य देवाला पाणी अर्पण करावे.

Astro Tips: कासवाची अंगठी बदलते नशीब, या राशीच्या लोकांना घालण्यास आहे मनाई

सिंह रास

सिंह राशीवर सूर्याचे राज्य आहे. परंतु नक्षत्रातील बदल तुमच्या संयमाची परीक्षा घेऊ शकतात. तुम्ही कर्ज घेणे टाळावे, अन्यथा तुम्हाला आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागू शकते. तुमच्या शत्रूंपासून सावध राहा, कारण ते तुमचे काम बिघडवण्याचा प्रयत्न करू शकतात. या राशीच्या काही लोकांना डोळ्यांच्या समस्या उद्भवू शकतात. जर तुम्हाला हृदयरोग असल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. सिंह राशीच्या लोकांनी आदित्य हृदय स्तोत्राचे पठण करावे.

Jaya Ekadashi 2026: पितृंच्या आत्म्यांना शांती मिळविण्यासाठी जया एकादशीच्या दिवशी करा हे उपाय

कुंभ रास

सूर्याच्या नक्षत्र बदलामुळे कुंभ राशीच्या लोकांना आर्थिक अडचणीचा सामना करावा लागू शकतो. तुमची बचत एखाद्या गोष्टीवर खर्च होऊ शकते. योग्य बजेट तयार करणे आणि पुढे जाणे शहाणपणाचे ठरेल. तुमच्या वडिलांशी एखाद्या मुद्द्यावर मतभेद होऊ शकतात, त्यांच्याशी सभ्यतेच्या मर्यादेत बोला. कुंभ राशीच्या लोकांनी काळजीपूर्वक विचार न करता कोणतेही मोठे करिअर निर्णय घेणे टाळावे. या समस्या दूर करण्यासाठी कुंभ राशीच्या लोकांनी भगवान विष्णूंची पूजा करणे फायदेशीर राहील.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: 24 जानेवारीला सूर्य कोणता बदल करणार आहे?

    Ans: 24 जानेवारीला सूर्य आपले नक्षत्र बदलणार आहे. सूर्याचा नक्षत्र बदल हा ज्योतिषशास्त्रात महत्त्वाचा मानला जातो, कारण याचा करिअर, मान-सन्मान आणि आर्थिक स्थितीवर परिणाम होऊ शकतो.

  • Que: सूर्य नक्षत्र बदलाचा करिअरवर कसा परिणाम होतो?

    Ans: सूर्य आत्मविश्वास, अधिकार आणि नेतृत्व दर्शवतो. नक्षत्र बदलामुळे काही राशींना कामात अडथळे, वरिष्ठांशी मतभेद किंवा निर्णयात विलंब जाणवू शकतो.

  • Que: सूर्य नक्षत्रामुळे कोणत्या राशीच्या लोकांनी सावध राहावे

    Ans: सूर्य नक्षत्रामुळे मिथुन, सिंह आणि कुंभ राशीच्या लोकांनी सावध राहावे

Web Title: Surya nakshatra gochar people of this zodiac sign should be careful

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 24, 2026 | 07:05 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Ramayan Katha: हनुमानजींवर ब्रह्मास्त्र का वापरण्यात आले? ब्रह्मास्त्र सोडण्यामागचे काय आहे कारण
1

Ramayan Katha: हनुमानजींवर ब्रह्मास्त्र का वापरण्यात आले? ब्रह्मास्त्र सोडण्यामागचे काय आहे कारण

Pradosh Vrat: माघ महिन्यातील शेवटचे प्रदोष व्रत कधी? जाणून घ्या पूजेचा मुहूर्त आणि मंत्र
2

Pradosh Vrat: माघ महिन्यातील शेवटचे प्रदोष व्रत कधी? जाणून घ्या पूजेचा मुहूर्त आणि मंत्र

Vasant Panchami: वसंत पंचमीपासून शुभ कार्याची करा सुरुवात, या राशीच्या लोकांसाठी सुवर्णसंधी
3

Vasant Panchami: वसंत पंचमीपासून शुभ कार्याची करा सुरुवात, या राशीच्या लोकांसाठी सुवर्णसंधी

Astro Tips: कासवाची अंगठी बदलते नशीब, या राशीच्या लोकांना घालण्यास आहे मनाई
4

Astro Tips: कासवाची अंगठी बदलते नशीब, या राशीच्या लोकांना घालण्यास आहे मनाई

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Surya Gochar: 24 जानेवारीला सूर्य बदलणार आपले नक्षत्र, या राशीच्या लोकांच्या वाढू शकतात करिअर आणि आर्थिक समस्या

Surya Gochar: 24 जानेवारीला सूर्य बदलणार आपले नक्षत्र, या राशीच्या लोकांच्या वाढू शकतात करिअर आणि आर्थिक समस्या

Jan 24, 2026 | 07:05 AM
iQOO 15R vs OnePlus 15R: मिड-रेंज किंमतीत कोणता स्मार्टफोन ऑफर करणार दमदार फीचर्स? वाचा संपूर्ण तुलना

iQOO 15R vs OnePlus 15R: मिड-रेंज किंमतीत कोणता स्मार्टफोन ऑफर करणार दमदार फीचर्स? वाचा संपूर्ण तुलना

Jan 24, 2026 | 06:45 AM
TET परीक्षेत वाशिम जिल्ह्यातील ९६ टक्के शिक्षक अनुत्तीर्ण! गुरुजी झालं नापास, नाराजीचे वातावरण

TET परीक्षेत वाशिम जिल्ह्यातील ९६ टक्के शिक्षक अनुत्तीर्ण! गुरुजी झालं नापास, नाराजीचे वातावरण

Jan 24, 2026 | 04:15 AM
“भविष्यातील शिक्षण कसे असावे, हे…”; Pune Univesity चे प्र. कुलगुरू डॉ. पराग काळकरांचे भाष्य

“भविष्यातील शिक्षण कसे असावे, हे…”; Pune Univesity चे प्र. कुलगुरू डॉ. पराग काळकरांचे भाष्य

Jan 24, 2026 | 02:35 AM
‘भारतीय वंशाच्या अंतराळवीर सुनीता विल्यम्सने घेतली निवृत्ती; त्यानंतर थेट गाठली दिल्ली

‘भारतीय वंशाच्या अंतराळवीर सुनीता विल्यम्सने घेतली निवृत्ती; त्यानंतर थेट गाठली दिल्ली

Jan 24, 2026 | 01:15 AM
जेजुरी स्थानकावर लांब पल्ल्याच्या गाड्यांना थांबा द्या; प्रवासी संघटना अन् लोकप्रतिनिधी आक्रमक

जेजुरी स्थानकावर लांब पल्ल्याच्या गाड्यांना थांबा द्या; प्रवासी संघटना अन् लोकप्रतिनिधी आक्रमक

Jan 24, 2026 | 12:30 AM
ZP Election 2026 : करमाळ्यात माघारीनंतरच स्पष्ट होणार सत्तेचे गणित; जिल्हा परिषद-पंचायत समिती निवडणूक बहुपक्षीय 308 उमेदवार रिंगण

ZP Election 2026 : करमाळ्यात माघारीनंतरच स्पष्ट होणार सत्तेचे गणित; जिल्हा परिषद-पंचायत समिती निवडणूक बहुपक्षीय 308 उमेदवार रिंगण

Jan 23, 2026 | 11:12 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Wardha News : पथदिव्याचा विद्युत पुरवठा खंडीत करून गावे अंधारात ढकलल्याने सरपंच संघटना आक्रमक

Wardha News : पथदिव्याचा विद्युत पुरवठा खंडीत करून गावे अंधारात ढकलल्याने सरपंच संघटना आक्रमक

Jan 23, 2026 | 07:25 PM
Akola News : रुग्णसेवेतून सामाजिक कार्य, मतदारांनी पराग गवईंना घातली नगरसेवकपदाची माळ

Akola News : रुग्णसेवेतून सामाजिक कार्य, मतदारांनी पराग गवईंना घातली नगरसेवकपदाची माळ

Jan 23, 2026 | 07:20 PM
PCMC News : पिंपरी-चिंचवडच्या रस्त्यांवर सायकलिंगचा थरार; Pune Grand Tour 2026 चा अंतिम टप्पा पार

PCMC News : पिंपरी-चिंचवडच्या रस्त्यांवर सायकलिंगचा थरार; Pune Grand Tour 2026 चा अंतिम टप्पा पार

Jan 23, 2026 | 07:10 PM
Sangli : “जिल्हा परिषदसाठी शिंदे गटाने कंबर कसली, महापौरही शिंदेंच्याच मर्जीचा”- शंभूराज देसाई

Sangli : “जिल्हा परिषदसाठी शिंदे गटाने कंबर कसली, महापौरही शिंदेंच्याच मर्जीचा”- शंभूराज देसाई

Jan 23, 2026 | 03:42 PM
Suresh Bhole : नवख्या नगरसेवकाला संधी नाही अनुभवी नगरसेवकच महापौर

Suresh Bhole : नवख्या नगरसेवकाला संधी नाही अनुभवी नगरसेवकच महापौर

Jan 23, 2026 | 03:35 PM
रत्नागिरी नगरपरिषदेत खळबळ, उपनगराध्यक्ष समीर तिवरेकरांना अभियंत्याकडून जीवे मारण्याची धमकी

रत्नागिरी नगरपरिषदेत खळबळ, उपनगराध्यक्ष समीर तिवरेकरांना अभियंत्याकडून जीवे मारण्याची धमकी

Jan 23, 2026 | 01:23 PM
Gondia : गोंदियात तरुणीसोबत छेडछाड व मारहाण, आरोपीची भंडारा कारागृहात रवानगी

Gondia : गोंदियात तरुणीसोबत छेडछाड व मारहाण, आरोपीची भंडारा कारागृहात रवानगी

Jan 23, 2026 | 01:06 PM