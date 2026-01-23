Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Ramayan Katha: हनुमानजींवर ब्रह्मास्त्र का वापरण्यात आले? ब्रह्मास्त्र सोडण्यामागचे काय आहे कारण

रामायणात अशी एक घटना आहे जेव्हा रामांनी स्वतः त्यांच्या सर्वात प्रिय भक्त हनुमानाला मृत्युदंडाची शिक्षा दिली होती. त्यांनी हनुमानावर ब्रह्मास्त्र देखील सोडले होते. हनुमानजींवर हनुमानजींवर सोडण्यामागचे कारण जाणून घ्या

Updated On: Jan 23, 2026 | 03:41 PM
फोटो सौजन्य- pinterest

  • हनुमानजींवर ब्रह्मास्त्र का वापरण्यात आले
  • ब्रह्मास्त्र सोडण्यामागील कारण
  • हनुमानजींना मृत्युदंडाची शिक्षा
 

हनुमान हे भगवान शिवाचे अवतार आहेत. त्यांचा जन्म त्रेता युगात, भगवान रामाच्या काळात झाला. त्यांना अमरत्वाचे वरदान मिळाले होते आणि ते आजही या पृथ्वीवर राहतात. हनुमान हे भगवान श्री रामाचे एक महान भक्त आहेत. रामायणात या दोघांबद्दल असंख्य कथा आहेत, ज्यात एक अशी कथा आहे जिथे भगवान श्री रामांनी स्वतः त्यांच्या सर्वात प्रिय भक्त हनुमानाला मृत्युदंडाची शिक्षा दिली होती.

भगवान श्री रामांनी हनुमानावर ब्रह्मास्त्रही सोडले. याबद्दल रामायणात कथा सांगण्यात आलेली आहे. ही कथा भक्तीच्या शक्तीचा आणि राम नावाच्या वैभवाचा सर्वात मोठा पुरावा मानली जाते. पण तुम्हाला माहिती आहे का भगवान रामाने हनुमानाला मृत्युदंडाची शिक्षा का दिली आणि त्यानंतर काय घडले? जाणून घेऊया या गोष्टीबद्दल

रामायणातील कथेनुसार

रामायणानुसार, रावणाचा पराभव केल्यानंतर भगवान राम अयोध्येत परतले आणि सिंहासनावर बसले. एकदा त्यांच्या दरबारात अनेक महान ऋषी आणि संत उपस्थित होते. त्याचवेळी नारदांनी अशी परिस्थिती निर्माण केली की भगवान आणि भक्त, म्हणजेच श्री राम आणि हनुमानजी एकमेकांच्या विरोधात उभे राहिले.

Pradosh Vrat: माघ महिन्यातील शेवटचे प्रदोष व्रत कधी? जाणून घ्या पूजेचा मुहूर्त आणि मंत्र

नारदांनी हनुमानाकडे जाऊन त्यांना सर्व ऋषींचा आदर करण्याचा सल्ला दिला. परंतु गुरु विश्वामित्रांना सोडून जाण्यास सांगितले. नारदांनी स्पष्ट केले की, विश्वामित्र जन्माने ब्राह्मण नव्हते, तर क्षत्रिय राजा होते. हनुमानाने नारदांचे म्हणणे ऐकले आणि सर्वांना अभिवादन केले, परंतु विश्वामित्रांना बाहेर ठेवले.

हनुमानजींना मृत्युदंडाची शिक्षा देण्याची मागणी

सुरुवातीला विश्वामित्रजींना याचा काही परिणाम झाला नाही, परंतु नंतर नारदजींनी त्यांना उत्तेजित करण्यास सुरुवात केली. नारदांनी याला एका महान ऋषीचा अपमान म्हटले. संतापलेल्या विश्वामित्रांनी भगवान रामांकडे जाऊन हनुमानाला त्याच्या धाडसाबद्दल मृत्युदंड देण्याची मागणी केली. विश्वामित्र हे केवळ एक ऋषी नव्हते तर भगवान रामाचे गुरु देखील होते. म्हणून, भगवानांना त्यांच्या गुरुंच्या आज्ञा पाळायच्या होत्या.

त्यानंतर हनुमानाला शिक्षा करण्यासाठी एका शेतात नेण्यात आले. तिथे, निर्भय बजरंगबली जमिनीवर बसला आणि त्याच्या प्रभूचे नाव घेऊ लागला. श्री रामांनी हनुमानावर एकामागून एक अनेक बाण सोडले, परंतु ते सर्व त्याच्यापर्यंत पोहोचल्यावर निष्प्रभ ठरले. शेवटी, आपल्या गुरूंच्या आज्ञेचे पालन करण्यासाठी श्री रामांना आपल्या भक्ताविरुद्ध ब्रह्मास्त्राचा वापर करावा लागला.

Vasant Panchami: वसंत पंचमीपासून शुभ कार्याची करा सुरुवात, या राशीच्या लोकांसाठी सुवर्णसंधी

भक्तीने ब्रह्मास्त्राचाही केला पराभव

दरम्यान, रामाच्या नावाच्या शक्तीसमोर ब्रह्मास्त्रही टिकू शकले नाही आणि हनुमानजींकडे गेले आणि परत आले. हा चमत्कार पाहून नारद आणि विश्वामित्र दोघेही आश्चर्यचकित झाले. नारदांनी मग आपली चूक मान्य केली आणि ऋषी विश्वामित्रांना संपूर्ण सत्य सांगितले. तेव्हाच विश्वामित्रांचा राग शांत झाला आणि त्यांनी श्रीरामांना त्यांच्या व्रतापासून मुक्त केले. अशा प्रकारे, हनुमानाच्या भक्तीचा विजय झाला.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Frequently Asked Questions

  • Que: : हनुमानजींवर ब्रह्मास्त्र कोणी आणि का वापरले होते?

    Ans: रामायणानुसार लंकेत हनुमानजींवर ब्रह्मास्त्राचा प्रयोग रावणपुत्र मेघनाद (इंद्रजित) याने केला होता. हनुमानजींना बांधून ठेवण्यासाठी हे अस्त्र वापरण्यात आले.

  • Que: हनुमानजींना ब्रह्मास्त्राचा परिणाम झाला का?

    Ans: नाही. हनुमानजींवर ब्रह्मास्त्राचा घातक परिणाम झाला नाही, कारण ते ब्रह्मदेवांचे वरदानी होते. त्यांनी ब्रह्मास्त्राचा मान राखण्यासाठी स्वतःला बांधून घेतले.

  • Que: “हनुमानजींना मृत्युदंड” ही कथा कुठून आली?

    Ans: लंकेत पकडल्यावर रावणाने हनुमानजींना मृत्युदंड देण्याचा आदेश दिला होता, मात्र विभीषणाने त्याला विरोध केला. शेवटी हनुमानजींची शेपूट पेटवण्याची शिक्षा देण्यात आली.

Published On: Jan 23, 2026 | 03:40 PM

