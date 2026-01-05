Numberlogy: मूलांक 5 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

आज सोमवार, 5 जानेवारी. आजच्या दिवसाचा स्वामी ग्रह बुध आहे आणि बुधवारचा दिवस असल्याने आज चंद्राचा प्रभाव राहील. मूलांक 1 ते 9 असणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

आजचा दिवस चढ उताराचा राहील. अंक 5 असणाऱ्याचा स्वामी ग्रह बुध आहे. अशा वेळी सर्व मूलांकाच्या लोकांवर बुध ग्रहाचा प्रभाव राहील. आज बुधवारचा दिवस आहे ज्याचा स्वामी ग्रह चंद्र आहे आज चंद्राचा अंक 2 आहे. मूलांक 2 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस चांगला राहील आणि मूलांक 5 असणारे लोक बाहेर फिरायला जाण्याचा प्लॅन करू शकता. मूलांक 1 ते 9 असणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

मूलांक 1

मूलांक 1 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस चांगला राहील. नातेसंबंध चांगले राहतील. शेअर मार्केटशी संबंधित असलेल्या लोकांना फायदा होऊ शकतो. अशा वेळी घाईमध्ये कोणतेही निर्णय घेऊ नका.

मूलांक 2

मूलांक 2 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस चांगला राहील. आज चांगली बातमी ऐकायला मिळेल. मित्रांसोबत वेळ घालवाल. विद्यार्थ्यांना अपेक्षित यश मिळेल. तुमच्यामधील आत्मविश्वास वाढलेला राहील.

मूलांक 3

मूलांक 3 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. नवीन जबाबदारी तुमच्यावर येईल. कामाचा ताण वाढेल. नोकरी करणाऱ्या लोकांना खूप जबाबदारी येईल. तुम्हाला नवीन पदोन्नती मिळेल. खूप मेहनत घ्यावी लागेल.

मूलांक 4

मूलांक 4 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. कुटुंबामध्ये आज शुभ कार्यक्रमाचे आयोजन केले जाते. घरामध्ये सकारात्मक वातावरण राहील. व्यवसायामध्ये तुम्हाला फायदा होईल. विचारपूर्वक निर्णय घ्यावे.

मूलांक 5

मूलांक 5 असलेल्या लोकांना नशिबाची साथ मिळेल. तुम्ही नवीन मित्रांना भेटू शकता. कुठेतरी फिरायला जाऊ शकता. खर्च वाढण्याची शक्यता. खर्चावर नियंत्रण ठेवा. कुटुंबामध्ये आनंदाचे वातावरण राहील.

मूलांक 6

मूलांक 6 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस अनुकूल राहील. समाजामध्ये मान सन्मान वाढेल. धार्मिक कार्यात सहभागी व्हाल. आरोग्य चांगले राहील. मानसिक शांती मिळेल.

मूलांक 7

मूलांक 7 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला फायदा होईल. नवीन प्रकल्प मिळतील. तुम्ही कामामध्ये व्यस्त राहाल. आर्थिक लाभ होईल. कुटुंबामध्ये आनंदाचे वातावरण राहील.

मूलांक 8

मूलांक 8 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. आर्थिक बाबतीत आजचा दिवस चांगला राहील. खूप मेहनत घ्यावी लागेल. कामाच्या ठिकाणी आणि समाजामध्ये मान सन्मान वाढेल. तुमच्या मेहनतीमुळे तुम्हाला नवीन ओळख मिळेल.

मूलांक 9

मूलांक 9 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस मिश्रित राहील. कामाच्या ठिकाणी नियोजित कामे वेळेवर पूर्ण होतील. आर्थिक बाबतीत आजचा दिवस अनुकूल राहील. आत्मविश्वासामध्ये वाढ होईल. खर्चावर नियंत्रण ठेवा.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

