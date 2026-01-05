Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Weekly Horoscope: शुक्र आणि मंगळाच्या संक्रमणामुळे या राशीच्या लोकांना नोकरी व्यवसायात मिळेल अपेक्षित यश 

या आठवड्यामध्ये ( 5 ते 11 जानेवारी) दरम्यान शुक्र, सूर्य आणि मंगळ उत्तराषाढा नक्षत्रात संक्रमण करणार आहे. या तीन ग्रहांच्या युतीचा फायदा मेष ते मीन राशीपर्यंतच्या लोकांना कसा होणार आहे ते जाणून घ्या

Updated On: Jan 05, 2026 | 07:05 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

नवीन वर्षातील हा आठवडा ( 5 ते 11 जानेवारी) काही राशीच्या लोकांसाठी फायदेशीर राहणार आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार, या आठवड्यात शुक्र, सूर्य आणि मंगळ हे एकाच नक्षत्रात, उत्तराषाढा नक्षत्रात संक्रमण करणार आहे. ज्यामुळे ग्रहांची युती होणार आहे. तसेच, धनु राशीत सूर्य, बुध, शुक्र आणि मंगळ यांची युती असल्याने बुधादित्य योग, लक्ष्मी नारायण योग, चतुर्ग्रही योग तयार होत आहे. हा योगाचा या आठवड्यामध्ये काही राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे. या आठवड्यात तुम्हाला आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे आणि तुम्हाला कुठेतरी बाहेर जाण्याची संधी मिळू शकते. मेष ते मीन राशीपर्यंतच्या लोकांसाठी जानेवारीचा हा आठवडा कसा असेल जाणून घ्या

मेष रास

मेष राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा कौटुंबिक गुंतागुंतीने भरलेला असेल. यामुळे तुम्हाला थोडे अस्वस्थ वाटू शकते. तुमचे खर्च तुमच्या उत्पन्नापेक्षा जास्त असतील. त्यामुळे तुमची आर्थिक परिस्थिती आव्हानात्मक असू शकते. जुन्या मित्रांसोबत भेटी होण्याची शक्यता आहे. सामाजिक संबंध फायदेशीर ठरतील. उत्पन्नाच्या संधी निर्माण होतील. संयम आणि विवेक आवश्यक असेल.

वृषभ रास

वृषभ राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा आरोग्याच्या दृष्टीने प्रतिकूल असणार आहे त्यामुळे या आठवड्यात तुम्हाला सावधगिरी बाळगावी लागेल. हा काळ तुमच्या संयमाची आणि सहनशक्तीची परीक्षा घेऊ शकतो. कामाच्या योजना अपेक्षेप्रमाणे पूर्ण होणार नाहीत. नोकरीच्या शोधात असलेल्यांना या आठवड्यात चांगल्या संधी मिळू शकतात. आत्मविश्वास कायम ठेवा आणि प्रयत्न करत रहा.

मिथुन रास

मिथुन राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा सामान्य राहील. तुमच्या ध्येयांवर लक्ष केंद्रित करा आणि इतरांकडून अनावश्यक टिप्पण्या किंवा टीका टाळा. व्यवसायिक लोकांसाठी हा आठवडा नवीन यशांनी भरलेला असेल. जर तुम्ही सहलीची योजना आखत असाल तर प्रवास करण्यापूर्वी तुमच्या देवतेचे स्मरण करा.

Astro Tips: शनिच्या साडेसातीपासून बचावासाठी या फुलांचा करा उपयोग, जाणून घ्या उपाय

कर्क रास

कर्क राशीच्या लोकांना या आठवड्यात मानसिक तणावातून आराम मिळेल, ज्यामुळे तुम्हाला अधिक संतुलित वाटेल. उपजीविकेच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या लोकांना सहकाऱ्यांशी चांगले समन्वय राखावे लागेल. रविवारी वैयक्तिक आणि भावनिक क्षेत्रात काही निराशा येऊ शकते. संयम आणि समजूतदारपणाने परिस्थिती तुमच्या बाजूने वळेल.

सिंह रास

सिंह राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा सकारात्मक राहील. तुमच्या आजूबाजूचे बहुतेक लोक या आठवड्यात आनंदी दिसतील. तुमची आर्थिक परिस्थिती समाधानकारक असेल, ज्यामुळे तुम्हाला मनःशांती मिळेल. विचारशील निर्णय भविष्यात तुम्हाला फायदे देतील.

कन्या रास

कन्या राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा सामान्य राहील. यावेळी चैनीच्या वस्तूंवर खर्च वाढू शकतो. दूरच्या देशातून किंवा परदेशातून चांगली बातमी मिळण्याची शक्यता देखील आहे. जुने वाद मिटतील आणि आजारातून तुम्हाला आराम मिळेल. वरिष्ठ आणि अनुभवी व्यक्तीची मदत समस्या सोडवण्यास मदत करू शकते. या आठवड्यात हळूहळू स्थिरता आणि समाधान मिळेल.

तूळ रास

तूळ राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा फायदेशीर राहणार आहे. नवीन प्रकल्प पूर्ण करतील. येणाऱ्या काळात या योजना तुम्हाला महत्त्वपूर्ण फायदे देतील. येत्या काळात तुम्हाला सकारात्मक परिणाम मिळण्याची शक्यता आहे. तुम्ही मजा आणि क्रीडा उपक्रमांमध्ये व्यस्त असाल. काम अनुकूल आणि समाधानकारक असेल.

वृश्चिक रास

वृश्चिक राशीच्या लोकांसाठी या आठवड्यामध्ये कामाच्या वर्तनात सुधारणा केल्याने प्रगतीच्या नवीन संधी मिळतील. स्पर्धात्मक परीक्षा किंवा स्पर्धांमध्ये यश मिळण्याची शक्यता आहे. साहित्य आणि संगीतात रस असल्यास तुम्हाला मानसिक आनंद आणि नफा दोन्ही मिळू शकतात. जर तुम्ही नवीन मालमत्ता खरेदी करण्याचा विचार करत असाल तर तुम्ही या आठवड्यात सुरुवात करू शकता. प्रलंबित कामे पूर्ण होतील.

Astro Tips: रात्री अचानक जाग येणे शुभ की अशुभ? जाणून घ्या अर्थ

धनु रास

धनु राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा अनुकूल राहील. तुम्हाला स्वतःला मर्यादित वर्तुळात ठेवण्याचा सल्ला दिला जातो. अनावश्यक जोखीम टाळा. सहकारी आणि मित्रांसोबत सौहार्दपूर्ण संबंध राखण्याचा प्रयत्न करा. या आठवड्यात तुमच्या आरोग्याची विशेष काळजी घ्या.

मकर रास

मकर राशींच्या लोकांसाठी हा आठवडा सामान्य राहील. आर्थिक स्थिती चांगली राहील. तुमच्या खर्चामध्ये वाढ होऊ शकते. व्यवसायाची स्थिती चांगली राहील. वैवाहिक जीवन चांगले राहील. या काळात विद्यार्थ्यांना खूप मेहनत घ्यावी लागेल.

कुंभ रास

कुंभ राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा अनुकूल राहील. मर्यादा आणि संयम राखावा. कामाच्या ठिकाणी सहकाऱ्यांचा पाठिंबा मिळेल. तुमच्या समजदारी आणि अनुभवामुळे तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. का आठवडा तुमच्यासाठी खूप फायदेशीर राहील.

मीन रास

मीन राशींच्या लोकांसाठी हा आठवडा सामान्य राहील. या आठवड्यात तुम्हाला करिअर आणि आरोग्याची काळजी घ्यावी लागेल. कुटुंबामध्ये आनंदाचे वातावरण राहील. जोडीदारासोबत चांगला वेळ घालवाल.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Published On: Jan 05, 2026 | 07:05 AM

