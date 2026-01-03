Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Numberlogy: पौर्णिमेच्या दिवशी या मूलांकांच्या लोकांनी घ्यावी आरोग्याची काळजी

आज शनिवार, 3 जानेवारी. आज पौष पौर्णिमा आहे. आजच्या दिवसाचा स्वामी ग्रह गुरू आहे. आज शनिवार असल्याने सर्व मूलांकाच्या लोकांवर शनिचा प्रभाव राहील. मूलांक 1 ते 9 असणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Jan 03, 2026 | 08:25 AM
आजचा दिवस चढ उताराचा राहू शकतो. अंक 3 असणाऱ्या लोकांचा स्वामी ग्रह शनि आहे. अशा वेळी आज सर्व मूलांकाच्या लोकांवर गुरु ग्रहाचा प्रभाव राहील. आज शनिवारचा दिवस असल्याने आजच्या दिवसाचा स्वामी ग्रह शनि आहे आणि शनिचा अंक 8 आहे. आज मूलांक 3 असलेले लोक धार्मिक कार्यात सहभागी होतील आणि व्यवसाय पुढे नेण्यासाठी नवीन योजना आखू शकता. तर मूलांक 8 असलेले लोक आरोग्याची विशेष काळजी घेतील. मूलांक 1 ते 9 असणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

मूलांक 1

मूलांक 1 असणाऱ्या लोकांना समस्यांना सामोरे जावे लागेल. आरोग्याची काळजी घ्यावी. कामाच्या ठिकाणी किंवा कुटुंबाच्या बाबतीत संयम राखा. बोलण्यावर नियंत्रण ठेवा आणि व्यवसाय चांगला चालेल. कुटुंबासोबत चांगला वेळ घालवाल.

मूलांक 2

मूलांक 2 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. आर्थिक बाबतीत तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. कुटुंबासोबत शॉपिंगला जाऊ शकता. भावंडं आणि मित्रांचा पाठिंबा मिळेल. आईसोबत वेळ घालवाल.

मूलांक 3

मूलांक 3 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. तुम्ही धार्मिक कार्यात सहभागी व्हाल यामुळे तुमची धावपळ होऊ शकते. तुम्ही घरामध्ये शुभ कार्यक्रमाचे आयोजन करू शकता. कामाच्या ठिकाणी तुम्ही नवीन योजना आखू शकता. व्यवसाय पुढे नेण्यासाठी नवीन योजना आखू शकता.

Paush Purnima 2026: पौष पौर्णिमेला या वस्तूंचे दान करणे असते शुभ, घरात धन आणि समृद्धीचे होईल आगमन

मूलांक 4

मूलांक 4 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस मिश्रित राहील. वादविवाद आणि आवश्यक बाबतीत दूर रहा. नाहीतर समस्या वाढू शकतात. तुम्हाला आनंदाची बातमी ऐकायला मिळू शकते. कामाच्या ठिकाणी अनेक बदल होताना दिसून येतील.

मूलांक 5

मूलांक 5 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस चांगला राहील. तुमची एखाद्या विशेष व्यक्तीसोबत ओळख होऊ शकते. कुटुंबामध्ये आनंदाचे वातावरण राहील. आरोग्य चांगले राहील.

मूलांक 6

मूलांक 6 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. वादविवादापासून दूर रहा. जोडीदारासोबत वाद होऊ शकतात. कामाच्या ठिकाणी सावध रहा. तुम्ही खरेदी करू शकता. कुटुंबातील वातावरण सामान्य राहील.

मूलांक 7

मूलांक 7 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस मिश्रित राहील. एखाद्या गोष्टीवरून तुम्ही चिंतेत राहाल. परदेशाशी संबंधित असलेल्या लोकांना व्यवसायात यश मिळेल. तुम्हाला प्रत्येक कामात यश मिळेल.

मूलांक 8

मूलांक 8 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस मिश्रित राहील. एखाद्या गोष्टीवरून तुम्ही चिंतेत राहू शकता. तुमच्यावरील मानसिक ताण वाढू शकतो. संयम बाळगा. कामाच्या ठिकाणी सावध रहा. आरोग्याची काळजी घ्यावी.

Surya Dev: सूर्यदेवाच्या रथाला का असतात 7 घोडे? जाणून घ्या त्यामागील धार्मिक अर्थ

मूलांक 9

मूलांक 9 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. रागावर आणि बोलण्यावर नियंत्रण ठेवा. घाईमध्ये कोणतेही निर्णय घेऊ नका. संयम ठेवून काम करा. कामाच्या ठिकाणी सावध राहावे. कामाच्या ठिकाणी तुमचे लक्ष केंद्रित करावे.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

 

Jan 03, 2026 | 08:25 AM

