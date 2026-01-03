Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Technology »
  • All Brands Smartphone Prices Include Apple And Samsung Will Increase Tech News Marathi

2026 मध्ये यूजर्सना बसणार महागाईचा फटका! Apple, Samsung सह सर्व स्मार्टफोनच्या किंमती वाढणार? ही असू शकतात कारणं

स्मार्टफोन खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर थांबा. आधी ही बातमी वाचा. 2026 मध्ये स्मार्टफोनच्या किंमती वाढण्याची शक्यता आहे. आता स्वस्त 5G स्मार्टफोन खरेदी करणं अनेकांना शक्य होणार नाही.

Updated On: Jan 03, 2026 | 08:20 AM
2026 मध्ये यूजर्सना बसणार महागाईचा फटका! Apple, Samsung सह सर्व स्मार्टफोनच्या किंमती वाढणार? ही असू शकतात कारणं

2026 मध्ये यूजर्सना बसणार महागाईचा फटका! Apple, Samsung सह सर्व स्मार्टफोनच्या किंमती वाढणार? ही असू शकतात कारणं

Follow Us:
Follow Us:
  • 2026 मध्ये वाढणार स्मार्टफोनच्या किंमती?
  • स्मार्टफोन खरेदी करणाऱ्यांना बसणार मोठा फटका
  • तब्बल इतक्या टक्क्यांनी वाढणार स्मार्टफोनच्या किंंमती
नवीन वर्ष सुरु झाला आहे. अनेक स्मार्टफोन कंपन्या मोठ्या अपग्रेड आणि अपडेटसह लवकरच अनेक स्मार्टफोन्स लाँच करणार आहेत. त्यामुळे अनेक लोकं ज्यांना नवीन स्मार्टफोन खरेदी करण्याची इच्छा आहे, ते लोकं या क्षणाची वाट बघत आहेत. मोठे अपग्रेड आणि अपडेटसह लाँच होणारे स्मार्टफोन खरेदी करण्यासाठी यूजर्स प्रचंड उत्सुक आहेत. तुम्ही देखील याच क्षणाची वाट बघत आहात का? तुमच्यासाठी एक वाईट बातमी आहे. नुकतीच एक अपडेट समोर आली आहे की, 2026 मध्ये स्मार्टफोनच्या किंमती वाढणार आहेत. याचा परिणाम Apple, Samsung, OnePlus, Xiaomi सारख्या सर्वच कंपन्यांवर होणार आहे.

Tech Tips: SIM कार्ड फ्रॉडचा वाढता धोका! तुमची ओळख आणि पैसा दोन्ही असुरक्षित, आजच जाणून घ्या SIM लॉक करण्याची प्रोसेस

सरकारने गेल्या वर्षी नवरात्रीपूर्वी GST च्या किंमती कमी करून इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट स्वस्त केले होते. मात्र यावर्षी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट आणि स्मार्टफोन कंपन्यां त्यांच्या किंमती आधीपेक्षा जास्त वाढवू शकतात. त्यामुळे स्वस्त 5G स्मार्टफोन खरेदी करण्याचं अनेकांचं स्वप्न तुटणार आहे. स्मार्टफोनच्या किंमती वाढण्यामागे अनेक कारणं आहेत. याबाबत आता जाणून घेऊया. (फोटो सौजन्य – Pinterest)

किती वाढणार किंमती?

रिपोर्ट्सवर विश्वास ठेवला तर स्मार्टफोन चीपच्या तुटवड्यामुळे फोनच्या किंमती सुमारे 6.9% पर्यंत वाढण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. सोप्या शब्दांत सांगायचे झाले तर 10,000 रुपयांच्या स्मार्टफोनची किंमत सुमारे 10,700 रुपयांपर्यंत वाढण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. काउंटरप्वाइंट रिपोर्टनुसार, स्मार्टफोनची एवरेज सेलिंग प्राइस (ASP) वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. स्मार्टफोनमध्ये वापरले जाणारे क्रिटिकल कंपोनेंट्स जसे रॅम आणि मेमोरी कार्ड यांच्या तुटवड्यामुळे स्मार्टफोनच्या किंमतींवर परिणाम होणार आहे. स्मार्टफोनच्या वाढत्या किंमतींचा यूजर्सवर मोठ्या प्रमाणात परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.

चिप सप्लाईमध्ये कमी

अलीकडेच सॅमसंगने चिपच्या कमतरतेमुळे आपल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याला काढून टाकले आहे. याच प्रकरणावरून तुम्ही देखील चिपच्या कमतरतेचा अंदाज लावू शकता. स्मार्टफोन बनवणाऱ्या कंपन्यांना रॅम, चिपसेट आणि इतर कंपोनेंटसाठी बराच काळ वाट पाहावी लागत आहे. एआयच्या वाढत्या मागणीमुळे चिप मॅन्युफॅक्चरिंग कंपन्या डेटा सेंटरसाठी चिप तयार करत आहेत. याचा परिणाम सामान्य चिप्सच्या उत्पादनावर होत आहे. मेमरी कार्डचा पुरवठा कमी झाल्यामुळे स्मार्टफोन कंपन्यांना स्टॉकची कमतरता भासू शकते. परिणामी स्मार्टफोनच्या किंमतीत वाढ होणार आहे.

BSNL Recharge Plan: करोडो यूजर्सना कंपनीने दिलं नवीन वर्षांचं गिफ्ट! या 4 प्लॅन्समध्ये वाढवला डेटा, ऑफर मर्यादित काळासाठी उपलब्ध

बजेट फोनचे प्रोडक्शन कमी होण्याची शक्यता

अनेक रिपोर्ट्समध्ये असं देखील सांगितलं आहे की, 2026 मध्ये चिपव्यतिरिक्त इतर कंपोनेंट्सच्या किंमती देखील वाढण्याची शक्यता आहे. ज्यामुळे स्मार्टफोनची एंड प्राईज देखील वाढू शकतो. अनेक ब्रँड्सनी त्यांच्या बजेट स्मार्टफोन्सचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात कमी केले आहे. विशेषत: शाओमी, ओप्पो आणि ऑनर सारख्या चीनी कंपन्या मिड आणि प्रीमियम फोनवर फोकस करत आहेत. कमी नफ्यामुळे कंपन्यांना तोटा होत होता.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: स्मार्टफोन किती वर्ष टिकतो?

    Ans: साधारण 2 ते 4 वर्षे, वापरावर अवलंबून.

  • Que: Android चांगला की iPhone?

    Ans: Android कस्टमायझेशनसाठी, iPhone सिक्युरिटी आणि परफॉर्मन्ससाठी ओळखला जातो.

  • Que: किती RAM योग्य असते?

    Ans: सामान्य वापरासाठी 6GB, जड वापरासाठी 8GB किंवा जास्त.

Web Title: All brands smartphone prices include apple and samsung will increase tech news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 03, 2026 | 08:20 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

CYBX Super App: आता स्मार्टफोन होणार अधिक सुरक्षित! १० लाखांच्या विम्यासह ‘CYBX’ सायबर सुरक्षा ॲप लाँच; जाणून घ्या वैशिष्ट्ये
1

CYBX Super App: आता स्मार्टफोन होणार अधिक सुरक्षित! १० लाखांच्या विम्यासह ‘CYBX’ सायबर सुरक्षा ॲप लाँच; जाणून घ्या वैशिष्ट्ये

नवीन स्मार्टफोन खरेदी करण्याची योग्य वेळ कोणती? किती वर्षांनी फोन बदलावा? जाणून घ्या एका क्लिकवर
2

नवीन स्मार्टफोन खरेदी करण्याची योग्य वेळ कोणती? किती वर्षांनी फोन बदलावा? जाणून घ्या एका क्लिकवर

दिसायला भारी, परफॉर्मन्स जबरदस्त! Honor च्या नव्या स्मार्टफोनने वेधलं सर्वांचं लक्ष, फीचर्स आणि किंमतीवर नजर टाका
3

दिसायला भारी, परफॉर्मन्स जबरदस्त! Honor च्या नव्या स्मार्टफोनने वेधलं सर्वांचं लक्ष, फीचर्स आणि किंमतीवर नजर टाका

Red Magic 11 Air: चार्जिंगची चिंता आता विसरा! 7000mAh बॅटरीसह नवा स्मार्टफोन लाँच, किंमत ऐकून बसेल धक्का
4

Red Magic 11 Air: चार्जिंगची चिंता आता विसरा! 7000mAh बॅटरीसह नवा स्मार्टफोन लाँच, किंमत ऐकून बसेल धक्का

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

Jan 23, 2026 | 02:35 AM
शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

Jan 23, 2026 | 01:12 AM
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM