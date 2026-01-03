Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

भारतातील 1000 वर्षे जुने प्राचीन मंदिर जे आजही आहेत भक्कम; नवीन वर्षी यांना भेट द्यायला विसरू नका

Ancient Temple : नवीन वर्षाची सुरुवात देवाच्या दर्शनाने करायची असल्यास भारतातील काही जुने मंदिरं परफेक्ट ठरतात. हजारो वर्षांपूर्वी बांधलेल्या या मंदिराची भव्यता आजही जशीच्या तशीच आहे.

Updated On: Jan 03, 2026 | 08:25 AM
भारतातील 1000 वर्षे जुने प्राचीन मंदिर जे आजही आहेत भक्कम; नवीन वर्षी यांना भेट द्यायला विसरू नका

  • भारतात अनेक प्राचीन मंदिर आहेत.
  • काही मंदिरे हजारो वर्षे जुने असूनही अजूनही जशेच्या तशे उभे आहेत.
  • या मंदिरांची भव्यता दरवर्षी अनेक पर्यटकांना आकर्षित करते.
भारत केवळ सभ्यतेची जननी नाही, तर आस्था आणि चमत्कारांचा देश देखील आहे. येथे हजारो वर्षे जुनी अशी अनेक मंदिरे आहेत, जी केवळ धार्मिक स्थळ म्हणून नाही, तर स्थापत्यकलेचा अद्भुत नमुना म्हणून जगभर प्रसिद्ध आहेत. या मंदिरांमध्ये जाणाऱ्या प्रत्येकाला त्या ठिकाणी एक वेगळाच अनुभव मिळतो. काही ठिकाणी ऊर्जा अशी प्रबल आहे की मनापासून केलेली मनोकामना पूर्ण होतात, तर काही ठिकाणी मूर्ती आणि शिल्पकलेची अचाट भव्यता पाहून आश्चर्य वाटते. भारतातील प्राचीन मंदिरे केवळ श्रद्धेचे केंद्र नाहीत, तर ते इतिहास, कला आणि संस्कृतीची साक्षीदार देखील आहेत. या लेखात आपण 6 अशा अद्भुत मंदिरांचा प्रवास करू, जे हजारो वर्ष जुने असूनही आजही लोकांना आकर्षित करतात आणि त्यांच्या दिव्यतेमुळे हृदयाला स्पर्श करतात. नवीन वर्षी तुम्हीही देवाचे दर्शन घेऊ इच्छित असाल तर या जुन्या प्राचीन मंदिरांना आवर्जून भेट द्या.

फिरणं तर फक्त एक कारण मूळ उद्देश तर आहे खाणं; वेगाने वाढत चाललेलं Snack Tourism नक्की आहे तरी काय?

भारताची 6 अद्भुत प्राचीन मंदिरे

मीनाक्षी अम्मन मंदिर

तमिळनाडूतले मीनाक्षी अम्मन मंदिर केवळ भव्य मूर्तींसाठी नाही, तर सकारात्मक उर्जेसाठी प्रसिद्ध आहे. म्हणतात, येथे मनापासून मागितलेल्या मुरादां पूर्ण होतात. हे मंदिर 2000 वर्षांहून अधिक जुने आहे.

लिंगराज मंदिर

भुवनेश्वरमधील लिंगराज मंदिर भगवान हरिहराला समर्पित आहे. भुवनेश्वर शहराला “मंदिरांचे शहर” म्हणून ओळखले जाते. हे मंदिर अत्यंत पवित्र मानले जाते.

कैलाश मंदिर

एलोरा गुहेत असलेले कैलाश मंदिर एकाच विशाल खडकावरून कोरलेले आहे. हे केवळ धार्मिक स्थळ नाही, तर इंजिनिअरिंगचे चमत्कार मानले जाते.

देवदर्शनाने करा नव्या वर्षाची सुरुवात, महाराष्टातील हे 6 प्रसिद्ध मंदिर आहेत खास

विरुपाक्ष मंदिर

कर्नाटकच्या हम्पीतील विरुपाक्ष मंदिर 7व्या शतकात बांधले गेले. हजारो वर्षे जुने असूनही अद्वितीय सुंदर आहे. येथे भगवान शिवाच्या विरुपाक्ष रूपाची पूजा केली जाते. शिवलिंग दक्षिण दिशेला झुकलेले आहे.

शोर मंदिर

बंगालच्या खाडीच्या किनाऱ्यावर असलेले शोर मंदिर 8व्या शतकात पल्लव वंशाचे राजा नरसिंहवर्मन द्वितीय यांनी बांधले. दूर-दूरच्या लोकांसाठी ही दर्शनस्थळ आहे.

