भारतातील 1000 वर्षे जुने प्राचीन मंदिर जे आजही आहेत भक्कम; नवीन वर्षी यांना भेट द्यायला विसरू नका

मीनाक्षी अम्मन मंदिर
तमिळनाडूतले मीनाक्षी अम्मन मंदिर केवळ भव्य मूर्तींसाठी नाही, तर सकारात्मक उर्जेसाठी प्रसिद्ध आहे. म्हणतात, येथे मनापासून मागितलेल्या मुरादां पूर्ण होतात. हे मंदिर 2000 वर्षांहून अधिक जुने आहे.
लिंगराज मंदिर
भुवनेश्वरमधील लिंगराज मंदिर भगवान हरिहराला समर्पित आहे. भुवनेश्वर शहराला “मंदिरांचे शहर” म्हणून ओळखले जाते. हे मंदिर अत्यंत पवित्र मानले जाते.
कैलाश मंदिर
एलोरा गुहेत असलेले कैलाश मंदिर एकाच विशाल खडकावरून कोरलेले आहे. हे केवळ धार्मिक स्थळ नाही, तर इंजिनिअरिंगचे चमत्कार मानले जाते.
विरुपाक्ष मंदिर
कर्नाटकच्या हम्पीतील विरुपाक्ष मंदिर 7व्या शतकात बांधले गेले. हजारो वर्षे जुने असूनही अद्वितीय सुंदर आहे. येथे भगवान शिवाच्या विरुपाक्ष रूपाची पूजा केली जाते. शिवलिंग दक्षिण दिशेला झुकलेले आहे.
शोर मंदिर
बंगालच्या खाडीच्या किनाऱ्यावर असलेले शोर मंदिर 8व्या शतकात पल्लव वंशाचे राजा नरसिंहवर्मन द्वितीय यांनी बांधले. दूर-दूरच्या लोकांसाठी ही दर्शनस्थळ आहे.