Numberlogy: शाकंभरी नवरात्रोत्सव प्रारंभाच्या दिवशी या मूलांकांच्या लोकांना मिळेल अपेक्षित यश

आज रविवारचा दिवस आहे. आज अंक 1चा स्वामी ग्रह सूर्य आहे. अशा वेळी सर्व मूलांकाच्या लोकांवर सूर्याचा प्रभाव राहील. आज रविवारचा दिवस आहे ज्याचा स्वामी ग्रह सूर्य आहे आणि सूर्याचा अंक 1 आहे. आज मूलांक 1 असणाऱ्या लोकांना वादविवादापासून दूर रहायला हवे. कुटुंबासोबत चांगला वेळ घालवाल. मूलांक 1 ते 9 असणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या
मूलांक 1 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस मिश्रीत राहील. तुमची काम वेळेवर पूर्ण होतील. वादविवादापासून दूर रहा. आरोग्याची काळजी घ्यावी. कुटुंबातील वातावरण सामान्य राहील. जोडीदारासोबत चांगला वेळ घालवाल.
मूलांक 2 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. आर्थिक स्थिती चांगली राहील. तुम्हाला भावंडांचा आणि मित्रांचा पूर्ण पाठिंबा मिळेल. आईसोबत वाद होऊ शकतात. वैवाहिक जीवन चांगले राहील.
मूलांक 3 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस चांगला राहील. तुम्ही धार्मिक कार्यामध्ये सहभागी होऊ शकता. काही महत्त्वाच्या कामामध्ये धावपळ करावी लागू शकते. घरामध्ये शुभ कार्यक्रमाचे आयोजन केले जाऊ शकते. तुम्ही नवीन योजना तयार करू शकता.
मूलांक 4 असलेल्या लोकांना नशिबाची साथ मिळेल. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. आज तुम्हाला चांगली बातमी ऐकायला मिळेल. तुम्हाला आज फायदा होऊ शकतो.
मूलांक 5 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस अनुकूल राहील. तुमची एखाद्या खास व्यक्तीसोबत ओळख होऊ शकते ज्याचा तुम्हाला भविष्यात फायदा होईल. कुटुंबासोबत वेळ घालवाल. जोडीदारासोबत वेळ घालवाल.
मूलांक 6 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. तुम्हाला सावध राहण्याची गरज आहे. जोडीदारासोबत वादविवादापासून दूर रहावे. कामाच्या ठिकाणी अनावश्यक गोष्टीपासून दूर रहावे. आज तुम्ही खरेदी करू शकता.
मूलांक 7 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस तणावाचा असू शकतो. विचारपूर्वक घेतलेल्या निर्णयाने तुम्हाला फायदा होईल. परदेशी व्यवसाय करण्याची योजना यशस्वी होतील. आरोग्याची विशेष काळजी घ्यावी.
मूलांक 8 असलेल्या लोकांनी सावधानता बाळगावी. महत्त्वाचे निर्णय घेताना सावध राहावे. तुमच्यावरील मानसिक ताण दूर होऊ शकतो. कामाच्या ठिकाणी सावध रहावे. आरोग्याची काळजी घ्यावी.
मूलांक 9 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस मिश्रित राहील. तुम्हाला रागावर आणि बोलण्यावर नियंत्रण ठेवायला हवे. कामाच्या ठिकाणी शांततेचे वातावरण राहील. तुम्ही आज महत्त्वाचे निर्णय घेऊ शकता. कुटुंबातील वातावरण सामान्य राहील.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)