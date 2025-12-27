Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Religion »
  • Chalisa Yoga People Of This Zodiac Sign Will Get Great Success And Benefits

Shubh Yog: चालिसा योगामुळे वर्षाअखेरीस या राशींच्या लोकांना मिळणार मोठे यश आणि लाभ

आज 27 डिसेंबर रोजी वर्षातील शेवटचा चालिसा योग तयार होत आहे. ज्यावेळी बुध आणि नेपच्यून 40 अंशांवर असतील त्यावेळी हा योग तयार होईल. चालिसा योगाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार जाणून घ्या

Updated On: Dec 27, 2025 | 02:09 PM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • चालिसा योग म्हणजे काय
  • चालिसा योग शुभ आहे का
  • मोठे यश आणि लाभ
 

2025 चे वर्ष संपायला शेवटचे काही दिवस शिल्लक राहिले आहेत. आज शनिवार, 27 डिसेंबर रोजी चालिसा योग तयार होत आहे. हा योग ज्योतिषशास्त्रीयदृष्ट्या खूप शुभ आणि महत्त्वाचा मानला जातो. कारण यावेळी व्यक्तीच्या जीवनात यश, सौभाग्य आणि समृद्धी येते असे म्हटले जाते. पंचांगानुसार, 27 डिसेंबरपासून तयार होणारा हा योग बुध आणि नेपच्यून एकमेकांपासून 40 अंशांच्या कोनीय अंतरावर असताना तयार होईल.

ज्योतिषशास्त्रानुसार बुध-वरुण चालिसा योगामुळे काही राशीच्या लोकांच्या कामामध्ये प्रगती होणार आहे. संपत्ती आणि आर्थिक लाभासोबतच या लोकांना आदर, पदोन्नती आणि सामाजिक प्रतिष्ठा देखील मिळेल. चालिसा योगाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे ते जाणून घ्या

मेष रास

मेष राशीच्या लोकांसाठी हा योग फायदेशीर असणार आहे. बुध-वरुण चालिसा योगाच्या प्रभावामुळे तुमच्या करिअर आणि व्यवसायात नवीन संधी येतील. तुमची आर्थिक परिस्थिती मजबूत होईल आणि संपत्ती वाढण्याची शक्यता. समाजात आणि कुटुंबात तुमचा आदर आणि सन्मान वाढेल. जुने संघर्ष आणि समस्या हळूहळू दूर होतील. तुमचे आरोग्य सामान्य राहील आणि मानसिक ताण कमी होईल. नवीन योजना आणि गुंतवणुकीच्या संधी तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरतील. मित्र आणि सहकाऱ्यांकडून मिळालेल्या सहकार्यामुळे तुमच्या कामात यश मिळेल.

शनि तयार करणार धन राजयोग, या राशीच्या लोकांची करिअर आणि व्यवसायात प्रगती होण्याची शक्यता

सिंह रास

सिंह राशीच्या लोकांसाठी हा योग खूप शुभ मानला जातो. या काळात तुमची सर्व महत्त्वाची कामे सहजपणे पूर्ण होतील. तुम्हाला नोकरी किंवा व्यवसायात यश मिळण्याची शक्यता आहे. आर्थिक लाभासोबतच तुमच्या कुटुंबात आणि मित्रांमध्ये तुमच्याबद्दल आदरही वाढेल. नवीन संपर्क आणि संधी तुम्हाला पुढे जाण्यास मदत करतील. आत्मविश्वास आणि ऊर्जा वाढेल. या काळात प्रवास करणे फायदेशीर ठरेल. नवीन ज्ञान आणि अनुभव प्रदान करतील. तुमच्या ध्येयांवर लक्ष केंद्रित केल्याने उत्तम यश मिळेल.

Samudrik Shashtra: वरच्या ओठावरील तीळ असलेले लोक कसे असतात? जाणून घ्या स्वभाव

धनु रास

धनु राशीच्या लोकांसाठी हा योग खूप फायदेशीर राहणार आहे. या काळात तुमची प्रत्येक क्षेत्रामध्ये प्रगती होईल. संपत्ती, नोकरी, व्यवसाय आणि सामाजिक प्रतिष्ठा वाढेल. जुनी प्रलंबित कामे पूर्ण होतील आणि योजना यशस्वी होतील. आरोग्य चांगले राहील आणि तुम्ही मानसिकदृष्ट्या संतुलित राहाल. या काळात तुमची आर्थिक स्थिती चांगली राहील. कुटुंब आणि प्रियजनांसोबत वेळ घालवल्याने मानसिक समाधान आणि आनंद वाढेल.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: चालिसा योग म्हणजे काय?

    Ans: जेव्हा चंद्राचा गोचर जन्मकुंडलीतील काही शुभ स्थितींशी जुळून येतो आणि तो एखाद्या विशिष्ट राशीवर किंवा भावावर सकारात्मक प्रभाव टाकतो, तेव्हा चालिसा योग तयार होतो. हा योग यश, लाभ आणि प्रगती देणारा मानला जातो.

  • Que: चालिसा योग कधी तयार होणार आहे?

    Ans: वर्षाअखेरीस, 27 डिसेंबरला चालिसा योग तयार होणार आहे. हा योग वर्षातील अंतिम शुभ योग मानला जातो.

  • Que: चालिसा योगाचा सर्वाधिक लाभ कोणत्या राशींना मिळेल?

    Ans: या योगाचा विशेष लाभ मेष, सिंह आणि धनु राशींच्या लोकांना मिळण्याची शक्यता आहे.

Web Title: Chalisa yoga people of this zodiac sign will get great success and benefits

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 27, 2025 | 02:09 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Basant Panchami 2026: विद्यार्थ्यांसाठी वसंत पंचमीचे महत्व आणि सरस्वती देवीचे आशीर्वाद मिळविण्यासाठी करा ‘हे’ उपाय
1

Basant Panchami 2026: विद्यार्थ्यांसाठी वसंत पंचमीचे महत्व आणि सरस्वती देवीचे आशीर्वाद मिळविण्यासाठी करा ‘हे’ उपाय

Jaya Ekadashi 2026: पितृंच्या आत्म्यांना शांती मिळविण्यासाठी जया एकादशीच्या दिवशी करा हे उपाय
2

Jaya Ekadashi 2026: पितृंच्या आत्म्यांना शांती मिळविण्यासाठी जया एकादशीच्या दिवशी करा हे उपाय

Mangal Gochar 2026: मंगळ करणार अभिजित नक्षत्रात प्रवेश, मेष राशीसह या राशींच्या लोकांना मिळणार नशिबाची साथ
3

Mangal Gochar 2026: मंगळ करणार अभिजित नक्षत्रात प्रवेश, मेष राशीसह या राशींच्या लोकांना मिळणार नशिबाची साथ

Basant Panchami 2026: देवी सरस्वतीची मूर्ती खरेदी करण्यापूर्वी जाणून घ्या महत्त्वाचे धार्मिक नियम
4

Basant Panchami 2026: देवी सरस्वतीची मूर्ती खरेदी करण्यापूर्वी जाणून घ्या महत्त्वाचे धार्मिक नियम

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

Jan 23, 2026 | 04:15 AM
गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

Jan 23, 2026 | 02:35 AM
शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

Jan 23, 2026 | 01:12 AM
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM