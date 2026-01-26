Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Republic Day 2026 LIVE Updates: रोहित शर्माला क्रीडा क्षेत्रासाठी पद्मश्री 2026 जाहीर

Marathi Breaking News- बिंद्रा यांनी १९९३ ते १९९६ पर्यंत बीसीसीआयचे २३ वे अध्यक्ष म्हणून काम पाहिले. ते काही काळ आजारी होते आणि वयाशी संबंधित आजारांशी झुंजत होते.

Updated On: Jan 26, 2026 | 02:40 PM
LIVE
Maharashtra breaking News Marathi

Maharashtra breaking News Marathi (Credit- AI)

    26 Jan 2026 02:40 PM (IST)

    सतीश शहांना मरणोत्तर पद्मश्री दिल्याबद्दल Sumeet Raghavan ची नाराजी

    2026 मध्ये 77 व्या प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला, केंद्र सरकारने 131 पद्म पुरस्कारांची यादी जाहीर झाली, यंदा दिवंगत सुपरस्टार धर्मेंद्र यांना मरणोत्तर पद्मविभूषण आणि टीव्ही व सिनेअभिनेते सतीश शाह यांना मरणोत्तर पद्मश्री पुरस्कार घोषित करण्यात आला. सतीश शाह यांच्या "साराभाई व्हर्सेस साराभाई" या टीव्ही मालिकेतील कलाकार रत्ना पाठक आणि रूपाली गांगुली यांनी या पुरस्कारासाठी आनंद व्यक्त केला.

    26 Jan 2026 02:35 PM (IST)

    फराह खान नाही करणार होस्ट, तर कोण असेल लायन?

    “बिग बॉस १९” नंतर येणारा “द ५०” हा रिअ‍ॅलिटी शो गेल्या काही आठवड्यांपासून प्रेक्षकांमध्ये उत्साह निर्माण करत आहे. या शोमध्ये ५० सेलिब्रिटी सहभागी होणार आहेत, ज्यात “द लायन” देखील सामील असणार आहे, २६ दिवसांच्या आव्हानात्मक खेळ आणि आव्हानांमध्ये प्रत्येक सदस्य प्रेक्षकांचं भरभरून मनोरंजन करणार आहे. स्पर्धकांमध्ये टेलिव्हिजन आणि संगीत जगातील अनेक प्रमुख कलाकार, सोशल मीडियावरील इन्फ्लुएन्सर आणि बिग बॉसचे एक्स स्पर्धक यांचा समावेश आहे.

    26 Jan 2026 02:30 PM (IST)

    भारताच्या अभिमानाचे आणि वैभवाचे प्रतीक…!

    आज देश ७७ वा प्रजासत्ताक दिन (Republic Day 2026) साजरा करत आहे. .यानिमित्ताने संपूर्ण देशामध्ये उत्साहाचे वातावरण असून दिल्लीतील कर्तत्वपथावर चैतन्यमयी वातावरण आहे. यानिमित्ताने संपूर्ण देश एकवटला आहे. दिल्लीतील कर्तत्वपथावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आणि इतर अनेक मान्यवर प्रजासत्ताक दिनाच्या समारंभात सहभागी झाले आहेत. युरोपियन कमिशनच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयन आणि युरोपियन कौन्सिलचे अध्यक्ष अँटोनियो कोस्टा प्रजासत्ताक दिन २०२६ चे प्रमुख पाहुणे आहेत.

    26 Jan 2026 02:25 PM (IST)

    वैभवलक्ष्मीचे व्रत केल्याने धनधान्याची होते उधळण, कसे करावे ‘हे’ व्रत जाणून घ्या

    धार्मिक श्रद्धेनुसार   शुक्रवारचा दिवस हा देवी लक्ष्मीला समर्पित आहे. या दिवशी वैभव लक्ष्मी व्रताचे पालन केल्यास घरामध्ये सुखसमृद्धी नांदते. दीर्घकाळ प्रलंबित कामं किंवा परीक्षेत येणारे अपयश, घरातील कलह यासाठी वैभव लक्ष्मी व्रत करावे असे शास्त्रात सांगण्यात आले आहे. वैभव लक्ष्मी व्रत महिलांव्यतिरिक्त पुरुषही करू शकतात. हे व्रत आपल्या क्षमतेनुसार ११ किंवा २१ शुक्रवारी ठेवता येईल. यानंतर या व्रताचं उद्यापन केले जाते.

    26 Jan 2026 02:20 PM (IST)

    ‘महाराष्ट्राच्या चित्ररथातून दिसली ‘आत्मनिर्भर’ संस्कृती!

    जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेला भारत आज ७७ वा प्रजासत्ताक दिन साजरा करत आहे. लाईन ऑफ ड्युटीवर आयोजित या भव्य परेडमध्ये देशाच्या लष्करी सामर्थ्याचे नेत्रदीपक प्रदर्शन करण्यात आले. ज्यामध्ये क्षेपणास्त्रे, नवीन युनिट्स, एलिट मार्चिंग कंटीज् आणि ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान वापरल्या जाणाऱ्या अनेक स्वदेशी शस्त्र प्रणालींचा समावेश होता. ज्यामध्ये भारतीय हवाई दलाच्या राफेल विमानांनी उत्तम उड्डाणपूल सादर केले. ऑपरेशन सिंदूर झांकी, अपाचे आणि ध्रुव हेलिकॉप्टर आणि भीष्म आणि अर्जुन युद्ध रणगाडे हे समारंभाचे मुख्य आकर्षण होते.

    26 Jan 2026 02:12 PM (IST)

    ‘माना शंकरा वारा प्रसाद गारू’च्या बंपर कलेक्शनचा जल्लोष

    तेलुगू मेगास्टार चिरंजीवी सध्या त्यांच्या ‘माना शंकरा वारा प्रसाद गारू’ या चित्रपटाच्या प्रचंड यशाचा आनंद साजरा करत आहे. २०० कोटी रुपयांच्या बजेटमध्ये बनवलेल्या या अ‍ॅक्शन कॉमेडी चित्रपटाने १४ दिवसांत देशांतर्गत १९२.२५ कोटी रुपयांचा निव्वळ कलेक्शन केला आहे आणि जगभरात २६९.५० कोटी रुपयांची कमाई केली आहे. या यशाने आनंदित झालेल्या चिरंजीवीने चित्रपटाचे दिग्दर्शक अनिल रविपुडी यांना एक चमकदार नवीन लक्झरी रेंज रोव्हर भेट दिला. अभिनेते आणि दिग्दर्शकाचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत आणि चाहते त्यांना खूप प्रेम करत आहेत.

    26 Jan 2026 01:55 PM (IST)

    मेक्सिकोत मृत्यूचे तांडव! फुटबॉल मैदानावर अंदाधुंद गोळीबारात ११ ठार, अनेक जखमी

    मेक्सिको(Mexico) हिंसाचाराची घटना घडली आहे. मेक्सिकोच्या गुआनाजुआतो राज्यात सलामांका शहरात गोळीबार (Firing) करण्यात आला आहे. फुटलबॉल मैदानावर सामाना झाल्यानंतर गोळीबार करण्यात आला आहे. यामध्ये ११ जणांचा मृत्यू झाला असून अनेकजण जखमी झाले आहे. जखमींमध्ये एक महिला आणि लहान मुलाचाही समावेश आहे. या घटनेने संपूर्ण परिसरात खळबळ उडाली आहे.

    26 Jan 2026 01:45 PM (IST)

    महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ! शेकाप-शिंदे गट मोट बांधण्याच्या चर्चा, युतीबाबत संभ्रम कायम

    जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीसाठी युतीची बोलणी अंतिम टप्प्यात असल्याचे बोलले जात आहे. शिवसेना शिंदे गट अनेक पक्षांची मोट बांधण्याच्या तयारीत असून भाजपा एका जिल्हा परिषद गटासाठी आग्रही असल्याने युतीची अधिकृत घोषणा होत नसल्याचे बोलले जात आहे. दरम्यान शेकाप शिंदे गटामध्ये युतीची सहकारी असणार आहे, हे स्पष्ट झाले आहे. परंतु युतीची अधिकृत घोषणा काही झाली नसल्याने कार्यकर्ते संभ्रमात आहे.

    26 Jan 2026 01:40 PM (IST)

    कर्तव्य पथावरून जगाला संदेश; युरोपियन प्रमुखांच्या उपस्थितीत भारताचा जागतिक दबदबा

    भारताच्या ७७ व्या प्रजासत्ताक दिनाचा (Republic Day 2026) सोहळा आज केवळ सैनिकी सामर्थ्याचे प्रदर्शन ठरला नाही, तर तो जागतिक भू-राजकारणातील एका नव्या अध्यायाचा साक्षीदार बनला आहे. युरोपियन कमिशनच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयन आणि युरोपियन कौन्सिलचे अध्यक्ष अँटोनियो कोस्टा हे यंदाचे प्रमुख पाहुणे म्हणून कर्तव्य पथावर उपस्थित आहेत. या ऐतिहासिक उपस्थितीसोबतच, भारत आणि युरोपियन युनियन (EU) दरम्यानच्या अशा एका कराराची चर्चा रंगली आहे, ज्याला खुद्द युरोपने “मदर ऑफ ऑल डील्स” (Mother of all deals) असे संबोधले आहे.

    26 Jan 2026 01:35 PM (IST)

    कल्याण-डोंबिवलीत महापौरपदाचा ‘अडीच वर्षांचा’ फॉर्म्युला जाहीर

    कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या महापौर आणि उपमहापौरपदाचा कार्यकाळ अडीच वर्षांचा असणार असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. महानगरपालिकेने या पदांच्या निवडणूक कार्यक्रमाची जाहिरात प्रसिद्ध केली असून, यातून हा सत्तेचा फॉर्म्युला समोर आला आहे. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत शिवसेनेचे ५३, तर भाजपचे ५० नगरसेवक निवडून आले आहेत. मात्र, मनसेच्या ५ नगरसेवकांनी महायुतीला पाठिंबा दिला आहे. तसेच ४ अपक्ष आणि काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) यांच्या ३ नगरसेवकांनी शिवसेनेला पाठिंबा दिल्याने शिवसेनेचे संख्याबळ ६५ पर्यंत पोहोचले आहे. या पार्श्वभूमीवर आता निवडणूक प्रक्रियेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

    26 Jan 2026 01:25 PM (IST)

    उमेदवारांची प्रतीक्षा संपणार! UGC-NET डिसेंबर 2025 निकाल लवकरच जाहीर होणार

    UGC-NET परीक्षेला बसलेल्या उमेदवारांनसाठी एक मोठी बातमी समोर आली आहे. UGC NET चा निकाल लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता आहे. हा निकाल अधिकृत संकेतस्थळ ugcnet.nta.nic.in वर जाहीर केला जाणार आहे. जाणून घ्या कस निकाल पाहायचं?युनिव्हर्सिटी ग्रँट्स कमिशन (UGC) मार्फत नॅशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट (NET) ने ३१ डिसेंबर २०२५ ते ७ जानेवारी २०२६ या कालावधीत घेण्यात आली होती. ही परीक्षा देशभरातील विविध शहरांमध्ये CBT (कॉम्प्युटर आधारित चाचणी) पद्धतीने आयोजित करण्यात आली होती. NTA ने 14 जानेवारी 2026 रोजी UGC NET डिसेंबर 2025 परीक्षेची प्रोव्हिजनल उत्तर पत्रिका जाहीर केली होती. उमेदवारांना १४ ते १७ जानेवारी २०२६ दरम्यान उत्तर पत्रिकेवर आक्षेप नोंदवण्यासाठी ऑब्जेक्शन विंडो खुली ठेवण्यात आली होती.

    26 Jan 2026 01:15 PM (IST)

    शालेय विद्यार्थ्यांना फिरते म्युझियमची भेट, तालुक्यातील ३५ जि. प. शांळाना मिळाला लाभ

    जिल्हा परिषद शाळेतील विद्यार्थ्यांना आपला इतिहास संस्कृती माहिती मिळावी यासाठी या ग्रामीण भागातील विद्यार्थी हे वस्तुसंग्रहालयात मुंबई ते जाऊ शकत नाहीत. त्यामुळे त्यांना आपल्या गावात या संस्कृतीचे इतिहासाचे व आपले वारसदार असलेल्यांची माहिती मिळावी यासाठी अलर्ट सिटीजन फोरम या संस्थेच्या माध्यमातून तालुक्यातील ३५ जि प जिल्हा परिषद शाळा केगवा, दादाडे व परिसरातील विद्यार्थ्यांना फिरती म्युझियम बस असणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराज वस्तुसंग्रहालयाच्या बसच्या माध्यमातून तयार करण्यात आलेल्या म्युझियम बसची भेट सोमवार ते शनिवार या अलावधीत देण्यात आली ओ त्याचा शनिवारी दादाडे येथील जि प केंद्र शांळेत समारोप करण्यात आला असून ही बस पुढे बोईसर येथे जाणार असल्याचे सांगण्यात आले.

    26 Jan 2026 01:10 PM (IST)

    रोहित शर्माला क्रीडा क्षेत्रासाठी पद्मश्री 2026 जाहीर

    भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी कर्णधार  रोहित शर्मा यांना क्रीडा क्षेत्रासाठी पद्मश्री 2026 जाहीर.. टी-20 विश्वचषक आणि चॅम्पियन्स ट्रॉफी जिंकणारा कर्णधार. 20,000 हून अधिक आंतरराष्ट्रीय धावा आणि तीन एकदिवसीय द्विशतकांसह क्रिकेटचा भव्य मंच जिंकणारा. क्रिकेटपटूंच्या पिढ्यांसाठी प्रेरणा.

    26 Jan 2026 01:07 PM (IST)

    ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रमात कोण ठरले नंबर वन? CM फडणवीसांनी केली यादी जाहीर

    प्रशासकीय कामकाज सुधारण्यासाठी आणि अधिक पारदर्शी होण्यासाठी ई-गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रम राबवण्यात आला. या 150 दिवसांच्या कार्यक्रमामध्ये गतिमान आणि नागरिकाभिमुख कार्य करणे अपेक्षित होते. 150 दिवसांच्या या प्रयत्नानंतर यामध्ये कोणी बाजी मारली हे आता समोर आले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी सोशल मीडिया पोस्ट करुन कोणता विभाग आपले कार्य करण्यात सर्वात यशस्वी ठरला आहे हे सांगितले आहे. प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्ताने (Republic Day 2026) या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. आज त्यांचा निकाल हाती आला आहे.

    26 Jan 2026 01:00 PM (IST)

    प्रजासत्ताक दिनी Google ने सादर केलं स्पेशल डूडल, ISRO च्या कामगिरींनी वेधलं लक्ष

    गुगलने भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (इस्रो) वर आधारित एक खास डूडल सादर करून भारताचा 77 वा प्रजासत्ताक दिन खास पद्धतीने साजरा केला आहे.

    26 Jan 2026 12:50 PM (IST)

    अभिषेक शर्माच्या धमाकेदार अर्धशतकावर ‘गुरू’ युवराज सिंग नाराज आहे का? सोशल मीडिया या पोस्टमुळे खळबळ

    अभिषेकने या खेळीदरम्यान फक्त १४ चेंडूत आपले अर्धशतक पूर्ण केले. तो भारतासाठी दुसरे सर्वात जलद अर्धशतक झळकावण्यात यशस्वी झाला. आता यावर युवराज सिंगने प्रतिक्रिया दिली आहे.

    26 Jan 2026 12:40 PM (IST)

    भारत-युरोपियन युनियन ऐतिहासिक व्यापार कराराच्या उंबरठ्यावर; प्रजासत्ताक दिनी नवा अध्याय सुरु

    भारत-युरोप संबंध केवळ द्विपक्षीय न राहता जागतिक स्तरावर महत्वाचे ठरणार आहे. EU अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेरे लेयेन अंतिम करार करण्यासाठी भारतात आल्या असून त्यांनी याला विभाजीत आशेचा किरण संबोधले आहे.

    26 Jan 2026 12:30 PM (IST)

    कर्तव्यपथावर भारताचा ‘रुद्रावतार’! 21 तोफांची सलामी, 29 फायटर जेट अन् जग पाहणार महासत्तेच्या शक्तीचे भव्य दर्शन

    २६ जानेवारी २०२६ रोजी देशभरात ७७ वा प्रजासत्ताक दिन साजरा होत आहे. प्रजासत्ताक दिनानिमित्त राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीमध्ये विशेष कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते.

    26 Jan 2026 12:25 PM (IST)

    “वंशाला दिवा हवा” म्हणत गर्भपातास भाग पाडले; हुंड्यासाठी 25 लाख, विवाहितेने उचलले टोकाचे पाऊल

    “वंशाला दिवा हवा, मुलगी नको” म्हणत विवाहितेवर गर्भपाताचा दबाव टाकण्यात आला. गाडी न दिल्याने 25 लाखांची हुंड्याची मागणी झाली. सातत्याने मानसिक-शारीरिक छळ सहन न झाल्याने पुण्यात विवाहितेने आत्महत्या केली.

    26 Jan 2026 12:20 PM (IST)

    तिलक वर्मा विश्वचषकासाठी तयार, यादिवशी करणार संघामध्ये पुनरागमन

    २१ जानेवारीपासून सुरू झालेल्या न्यूझीलंडविरुद्धच्या एकदिवसीय आणि टी२० मालिकेतून तिलक वर्माला बाहेर काढण्यात आले. तिलक न्यूझीलंडविरुद्धच्या उर्वरित दोन सामन्यांमध्ये खेळणार नाही.

    26 Jan 2026 12:10 PM (IST)

    धर्मेंद्र यांना पद्मविभूषण, ममूटी यांना पद्मभूषण; ज्युनियर एनटीआरने व्यक्त केला आनंद,

    २०२६ मध्ये ७७ व्या प्रजासत्ताक दिनापूर्वी, गृह मंत्रालयाने आज २०२६ च्या पद्म पुरस्कारांची घोषणा करण्यात आली आहे. ज्येष्ठ अभिनेते धर्मेंद्र यांना पद्मविभूषणने सन्मानित करण्यात आले, तर मल्याळम सुपरस्टार ममूटी यांना चित्रपट उद्योगातील योगदानाबद्दल पद्मभूषणने सन्मानित करण्यात आले. तसेच आर. माधवन, मुरली मोहन आणि इतर अनेक कलाकारांना पद्मश्रीने सन्मानित करण्यात आले आहे.

    26 Jan 2026 12:05 PM (IST)

    कधी आहे माघ महिन्यातील मासिक दुर्गाष्टमी, जाणून घ्या मुहूर्त, पूजेची पद्धत आणि महत्त्व

    पंचांगानुसार, माघ महिन्यातील मासिक दुर्गाअष्टमी आज सोमवार, 26 जानेवारी रोजी साजरी केली जाणार आहे. या दिवसाचे महत्त्व आणखी वाढले आहे कारण ही गुप्त नवरात्रीची अष्टमी तिथी देखील आहे. धार्मिक मान्यतेनुसार, या खास दिवशी दुर्गा देवीची पूजा केल्याने जीवनातील सर्व संकटे दूर होतात.

    26 Jan 2026 12:03 PM (IST)

    पुणे महापालिकेमध्ये प्रजासत्ताक दिन उत्साहात साजरा

    पुणे महानगरपालिकेचे वतीने भारताचा ७७ वा प्रजासत्ताक दिन संपन्न करण्यात आला. प्रशासक तथा महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी पुणे महानगरपालिकेच्या प्रांगणातील छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या सिंहासनाधिष्टीत पुतळ्यास पुष्प अर्पण केले. त्यानंतर महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या पूर्णाकृती पुतळ्यास पुष्प अर्पण केले. त्यानंतर भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यास पुष्प अर्पण करून अभिवादन करण्यात आले. तसेच सकाळी ८.०५ वाजता मा. प्रशासक तथा महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांचे शुभहस्ते ध्वजारोहण व ध्वजवंदन करण्यात आले व संविधानाच्या प्रास्ताविकाचे सामुहिक वाचन करण्यात आले.

    26 Jan 2026 12:02 PM (IST)

    भारतातील सर्वात जलद T20 अर्धशतक; अभिषेक शर्माने मोडला हार्दिक पंड्याचा विक्रम, इतिहास रचला!

    टीम इंडियाचा स्फोटक सलामीवीर अभिषेक शर्माने न्यूझीलंडविरुद्धच्या तिसऱ्या टी-२० सामन्यात फक्त १४ चेंडूत अर्धशतक झळकावले. युवराज सिंगचा विश्वविक्रम मोडू न शकल्याने अभिषेक शर्माला नक्कीच वाईट वाटत असेल. युवराज सिंगने पूर्ण सदस्य संघाविरुद्ध सर्वात कमी चेंडूत म्हणजेच १२ चेंडूत अर्धशतक झळकावण्याचा विश्वविक्रम केला आहे. पण १४ चेंडूत अर्धशतक झळकावून अभिषेक शर्माने इतिहास रचला आहे. अभिषेक शर्मा आता भारतीय भूमीवर सर्वात कमी चेंडूत अर्धशतक झळकावणारा भारतीय फलंदाज बनला आहे.

    26 Jan 2026 12:00 PM (IST)

    Sukuna Ring ईव्हेंटची गेममध्ये धमाकेदार एंट्री! जबरदस्त रिवॉर्ड्स क्लेम करण्याची सुवर्णसंधी

    फ्री फायर मॅक्समध्ये सुरु झालेला रयोमेन सुकुना बंडल पुढील अनेक आठवड्यांसाठी लाईव्ह असणार आहे. प्लेअर्स रयोमेन सुकुना बंडल मोफत क्लेम करू शकणार आहेत.

    26 Jan 2026 11:52 AM (IST)

    ‘महाराष्ट्राचा अपमान करणाऱ्यांचाच..; कोश्यारींच्या पद्मभूषण पुरस्कारावरून संजय राऊतांनी भाजपवर तोफ डागली

    प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला केंद्र सरकारकडून पद्म पुरस्कारांची घोषणा करण्यात आली.  यामध्ये महाराष्ट्राचे माजी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना ‘पद्मभूषण’ पुरस्कार जाहीर झाला आहे. मात्र, या निर्णयावरून शिवसेना (ठाकरे गट) खासदार संजय राऊत यांनी संजय राऊत यांनी ट्विटर एक्स अकाऊंटवरून पोस्ट शेअर करत थेट   भाजपवर जोरदार निशाणा साधला आहे.

    26 Jan 2026 11:42 AM (IST)

    India US Trade Deal रखडली? व्यापार करारावरुन व्हाईट हाऊस मध्ये गृहयुद्ध

    एक खळबळजनक वृत्त समोर आले आहे. भारत आणि अमेरिकेतील व्यापार पुन्हा रखडला गेला आहे. दोन्ही देशांतील व्यापार करारावर गेल्या अनेक महिन्यांपासून चर्चा सुरु आहे. परंतु अद्याप हा करार प्रत्यक्षात येऊ शकलेला नाही. नुकत्याच एक ताज्या माहितीनुसार, याबाबत अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष जेडी व्हॅन्स आणि सल्लागार पीटर नवारो यांच्यामुळे हा व्यापार करार रखडला असल्याचे समोर आले आहे. या संबंधित रिपब्लिकन सीनेटर टेड क्रूझ यांच्या लीक झालेल्या ऑडिओमुळे हा मोठा खुलासा झाला आहे. सध्या अमेरिकेच्या व्हाइट हाइसमध्ये भारत-अमेरिका (America) व्यापार करारावरुन अंतर्गत वाद सुरु आहे

    26 Jan 2026 11:32 AM (IST)

    मालाडनंतर भांडुपमध्ये रक्तरंजित हल्ला,भररस्त्यात 29 वार करत कुख्यात गुंडाला संपवलं

    मुंबईच्या मालाड रेल्वे स्टेशनवर एका प्रवाशाची हत्या झाली. या घटनेला २४ तास उलटले नाही तर भांडुप परिसरात आणखी एका तरुणांची अत्यंत क्रूरपणे हत्या करण्यात आली आहे. तब्बल २९ वार तरुणाच्या अंगावर करण्यात आले. या सलग दोन घटनांमुळे मुंबईतील कायदा आणि सुव्यवस्थेवर पुन्हा एकदा गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहे.

    26 Jan 2026 11:22 AM (IST)

    सनरायझर्स ईस्टर्न केपने प्रिटोरिया कॅपिटल्सला हरवून विजेतेपद केले नावावर

    दक्षिण आफ्रिका टी२० चा अंतिम सामना २५ जानेवारी रोजी केपटाऊनमध्ये सनरायझर्स ईस्टर्न केप आणि प्रिटोरिया कॅपिटल्स यांच्यात खेळला गेला. या सामन्यात कॅपिटल्सकडून डेवाल्ड ब्रेव्हिसने शानदार शतक झळकावले. ब्रेव्हिसच्या शतकामुळे दिल्लीला सन्मानजनक धावसंख्या उभारता आली. त्याच्याशिवाय कॅपिटल्सच्या इतर कोणत्याही फलंदाजाने लक्षणीय कामगिरी केली नाही. ब्रेव्हिसचे शतक मॅथ्यू ब्रेत्झकेने वाया घालवले.

    26 Jan 2026 11:12 AM (IST)

    अखेर टीम काटाने उचलली ‘Laughter Chefs’ची ट्रॉफी, समर्थ- अभिषेकमुळे मिळवला विजय

    “लाफ्टर शेफ सीझन ३” या कुकिंग कॉमेडी शोचा शेवटचा सामना २५ जानेवारी रोजी टीम काटा आणि टीम छुरी यांच्यात झाला. दोन्ही संघ त्यांचे १००% योगदान देताना दिसते. तसेच, अली गोनीच्या टीमने (जन्नत झुबैर, समर्थ जुरेल, अभिषेक कुमार, कृष्णा अभिषेक आणि कश्मीरा शाह) टीम छुरी (करण कुंद्रा, तेजस्वी प्रकाश, गुरमीत चौधरी, देबिना बॅनर्जी, विवियन दसेना, ईशा सिंग, एल्विश यादव आणि ईशा मालवीय) वर विजय मिळवला आणि स्पर्धा जिंकली. या सहा स्पर्धकांनी आठ स्पर्धकांना पराभूत करून ट्रॉफी जिंकली.

    26 Jan 2026 11:02 AM (IST)

    प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला मोठी कारवाई; पुण्यातील खून प्रकरणातील 5 आरोपींना लातुरात अटकेत

    लातूरमधून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. पुण्यातील खराडी परिसरात थरारक हत्या करून पसार झालेल्या पाच अट्टल गुन्हेगारांना अटक करण्यात आली आहे. प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला लातुरात गस्त घालणाऱ्या ‘चार्ली’ पथकाच्या सतर्कतेमुळे हा उलगडा झाला. अटक करण्यात आलेल्या आरोपींना पुणे पोलिसांच्या स्वाधीन करण्याची प्रक्रिया रात्री उशिरा १ वाजेपर्यंत सुरु होती.

    26 Jan 2026 10:02 AM (IST)

    Weather Today Forecast 26 January 2026: प्रजासत्ताक दिनी दिल्लीसह ६ राज्यांमध्ये पावसाचा अलर्ट

    भारतीय हवामान विभागाने (IMD) २६ जानेवारी २०२६ रोजी ११ राज्यांमध्ये मुसळधार पाऊस, वादळ आणि विजांचा कडकडाट होण्याची शक्यता वर्तवली आहे. कडाक्याच्या थंडीमध्ये २५ हून अधिक जिल्ह्यांमध्ये दाट धुके आणि जोरदार बर्फाळ वारे येतील.

    ७७ व्या प्रजासत्ताक दिनानिमित्त देशातील बहुतांश भागात हवामान बिघडण्याची शक्यता आहे. हवामान विभागाच्या ताज्या अंदाजानुसार, पुढील २४ तासांत ११ राज्यांमध्ये मुसळधार पाऊस आणि गडगडाटी वादळे होण्याची शक्यता आहे. या राज्यांमध्ये प्रामुख्याने बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू आणि काश्मीर, लडाख आणि केरळ यांचा समावेश आहे.

    हवामान तज्ञांचा अंदाज आहे की २६ आणि २७ जानेवारी रोजी जम्मू आणि काश्मीर, लडाख आणि हिमाचल प्रदेशात केवळ मुसळधार पाऊसच नाही तर ५० ते ७० किमी प्रतितास वेगाने वारे आणि विजांच्या कडकडाटासह विनाशकारी गडगडाटी वादळे देखील येतील. याशिवाय, २८ जानेवारी रोजी बिहारच्या विविध भागात मध्यम ते मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे, जिथे वाऱ्याचा वेग ताशी ४० किमी पर्यंत पोहोचू शकतो.

    26 Jan 2026 09:55 AM (IST)

    India US Trade Deal रखडली? व्यापार करारावरुन व्हाईट हाऊस मध्ये गृहयुद्ध

    India US Trade Deal : नवी दिल्ली/वॉशिंग्टन : एक खळबळजनक वृत्त समोर आले आहे. भारत आणि अमेरिकेतील व्यापार पुन्हा रखडला गेला आहे. दोन्ही देशांतील व्यापार करारावर गेल्या अनेक महिन्यांपासून चर्चा सुरु आहे. परंतु अद्याप हा करार प्रत्यक्षात येऊ शकलेला नाही. नुकत्याच एक ताज्या माहितीनुसार, याबाबत अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष जेडी व्हॅन्स आणि सल्लागार पीटर नवारो यांच्यामुळे हा व्यापार करार रखडला असल्याचे समोर आले आहे. या संबंधित रिपब्लिकन सीनेटर टेड क्रूझ यांच्या लीक झालेल्या ऑडिओमुळे हा मोठा खुलासा झाला आहे. सध्या अमेरिकेच्या व्हाइट हाइसमध्ये भारत-अमेरिका (America) व्यापार करारावरुन अंतर्गत वाद सुरु आहे.

    26 Jan 2026 09:40 AM (IST)

    टेक्निकल ग्लिचमुळे ट्रेडर झाला कोट्यधीश

    मुंबई: कोटक सिक्युरिटीजमधील एका तांत्रिक बिघाडामुळे (Technical Glitch) गजानन राजगुरु नावाचा ट्रेडर रातोरात कोट्यधीश बनल्याची रंजक घटना समोर आली आहे. या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने ट्रेडरला तात्पुरता मोठा दिलासा दिला आहे.

    २०२२ मध्ये कोटक सिक्युरिटीजच्या सॉफ्टवेअरमधील दोषामुळे राजगुरु यांच्या खात्यात ४० कोटी रुपयांचा 'मार्जिन मनी' जमा झाला.या रकमेचा वापर करून राजगुरु यांनी ट्रेडिंग केले आणि त्यातून १.७५ कोटी रुपयांचा नफा मिळवला. कंपनीने या व्यवहाराविरोधात हायकोर्टात धाव घेतली होती. मात्र, न्यायालयाने सध्या हा १.७५ कोटींचा नफा ट्रेडरकडेच राहू देण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ४ फेब्रुवारीला होणार असून, न्यायालय अंतिम निर्णय काय देते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

    26 Jan 2026 09:35 AM (IST)

    भारताचा न्यूझीलंडवर मोठा विजय; टी-२० मालिकेत ३-० ने ऐतिहासिक यश

    सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघाने तिसऱ्या टी-२० सामन्यात न्यूझीलंडचा ८ गडी राखून धुव्वा उडवला. या विजयासह भारताने ५ सामन्यांच्या मालिकेत ३-० अशी विजयी आघाडी घेत वनडे मालिकेतील पराभवाचा वचपा काढला आहे. प्रथम फलंदाजी करताना न्यूझीलंडने २० षटकांत ९ बाद १५३ धावा केल्या.  भारताने अवघ्या १० षटकांत २ गडी गमावून हे लक्ष्य गाठले. अभिषेक शर्माने केवळ १४ चेंडूत अर्धशतक ठोकले, तर सूर्यकुमार यादवने सलग दुसरे अर्धशतक झळकावून विजयावर शिक्कामोर्तब केले.

    26 Jan 2026 09:25 AM (IST)

    भगतसिंह कोश्यारींना 'पद्मभूषण' जाहीर; संजय राऊतांची भाजपवर खोचक टीका

    मुंबई: प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला केंद्र सरकारकडून पद्म पुरस्कारांची घोषणा करण्यात आली असून, यामध्ये महाराष्ट्राचे माजी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना 'पद्मभूषण' पुरस्कार जाहीर झाला आहे. मात्र, या निर्णयावरून शिवसेना (ठाकरे गट) खासदार संजय राऊत यांनी भाजपवर जोरदार निशाणा साधला आहे.

    ज्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज आणि महात्मा फुले यांचा अपमान केला, अशा व्यक्तीचा भाजप सन्मान करत आहे, अशी टीका राऊत यांनी ट्विटरच्या (X) माध्यमातून केली आहे. "महाराष्ट्राचा अपमान करणाऱ्यांचा भाजप सन्मान करते, छान!" अशा शब्दांत त्यांनी आपला संताप व्यक्त केला आहे. उद्या दिल्लीत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते या पुरस्कारांचे वितरण होणार आहे.

    26 Jan 2026 09:15 AM (IST)

    मालाडनंतर भांडुपमध्ये रक्तरंजित हल्ला,भररस्त्यात 29 वार करत कुख्यात गुंडाला संपवलं

    मुंबई:   भांडुप परिसरात राहणाऱ्या शंकरप्रसाद यादव ऊर्फ कल्ली या कुख्यात गुंडावर अज्ञात हल्लेखोरांनी जीवघेणा हल्ला केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. हल्लेखोरांनी शंकरावर अत्यंत क्रूरपणे तब्बल 29 वेळा धारदार शस्त्राने वार केले. हल्ल्याची तीव्रता इतकी भीषण होती की, शंकर रक्ताच्या थारोळ्यात जागीच कोसळला. घटनेनंतर परिसरात एकच गोंधळ उडाला. घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक नागरिकांनी जखमी शंकरला तातडीने जवळच्या रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, शरीरावर खोलवर झालेल्या जखमा आणि झालेल्या अतिरक्तस्रावामुळे डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले.

    26 Jan 2026 09:10 AM (IST)

     मार्चमध्ये म्हाडाची लॉटरी निघण्याची शक्यता

    मुंबई: मुंबईत हक्काचे घर शोधणाऱ्या सर्वसामान्यांसाठी म्हाडा दिलासादायक बातमी घेऊन येत आहे. मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीची आचारसंहिता संपल्यानंतर, मार्च २०२६ मध्ये म्हाडाच्या मुंबई मंडळाकडून सुमारे ३,००० घरांची लॉटरी काढली जाण्याची दाट शक्यता आहे.

    26 Jan 2026 09:00 AM (IST)

    BSNL Recharge Plan:   100GB डेटा आणि अनलिमिटेड कॉलिंगसह मिळणार हे फायदे

    गेल्या काही महिन्यांपासून सरकारी टेलिकॉम कंपनी बीएसएनएल यूजर्ससाठी अनेक नवीन रिचार्ज प्लॅन लाँच करत आहे. या प्लॅन्सची किंमत कमी असते आणि यामध्ये बरेच फायदे ऑफर केले जातात. असाच एक प्लॅन कंपनीने पुन्हा एकदा लाँच केला आहे, ज्याची किंमत कमी आहे आणि प्लॅन्स बऱ्याच फायद्यांनी परिपूर्ण आहे. कंपनीने लाँच केलेल्या या प्लॅनबाबत सोशल मीडिया अकाऊंटवर देखील माहिती देण्यात आली आहे. कंपनीच्या या स्वस्त रिचार्ज प्लॅनमध्ये केवळ अनलिमिटेड कॉलिंगच नाही तर कोणत्याही लिमीटशिवाय 100GB डेटा देखील दिला जात आहे.

     

    26 Jan 2026 08:55 AM (IST)

    Todays Gold-Silver Price: किंचीत घसरले सोन्याचे दर

    Gold Rate Todayभारतात 26 जानेवारी रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 16,025 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,689 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 12,018 रुपये आहे. भारतात 26 जानेवारी रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,890 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,60,250 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,20,180 रुपये आहे. भारतात 26 जानेवारी रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 334.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 3,34,900 रुपये आहे

क्रिकेट जगतावर शोककळा, BCCI चे माजी अध्यक्षांचे निधन!

Former BCCI President Inderjit Singh Bindra passes away : भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे (BCCI) माजी अध्यक्ष इंद्रजीत सिंग बिंद्रा यांचे २५ जानेवारी रोजी वयाच्या ८४ व्या वर्षी निधन झाले. त्यांच्या निधनाची बातमी ऐकताच क्रिकेट जगत शोकाकुल झाले. आयसीसीचे अध्यक्ष जय शाह यांनीही शोक व्यक्त केला आणि सोशल मीडियावर एक भावनिक पोस्ट शेअर केली. भारतीय क्रिकेटमधील त्यांचे योगदान कधीही विसरता येणार नाही.

 

Published On: Jan 26, 2026 | 08:54 AM

