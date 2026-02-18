Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

Zodiac Sign: पंचग्रही योगाचा मेष, मिथुन आणि तूळ राशीसह या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

आज बुधवार, 18 फेब्रुवारी. चंद्र सूर्य, बुध, शुक्र आणि राहू यांच्यासह दिवसरात्र कुंभ राशीत संक्रमण करेल. तसेच आज पंचग्रही योग तयार होईल. अशा वेळी शुभ योगाचा परिणाम कोणत्या राशीच्या लोकांवर होणार आहे ते जाणून घ्या

Updated On: Feb 18, 2026 | 08:30 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:

आज बुधवार, 18 फेब्रुवारीचा दिवस ग्रहांच्या हालचालींमुळे शुभ राहणार आहे. मंगळ ग्रह उच्च होईल आणि सूर्य आणि बुध यांच्या युतीमुळे बुधादित्य योग तयार होईल. ज्योतिषशास्त्रानुसार कुंभ राशीतील सूर्य, बुध, शुक्र, चंद्र आणि राहू यांच्या स्थितीमुळे पंचग्रही योग तयार होईल. गुरुचा नववा दृष्टिकोन देखील शुभ परिणाम देईल. शतभिषा नक्षत्रामुळे शिवयोग देखील तयार होईल. शुभ योगाचा परिणाम कोणत्या राशीच्या लोकांवर होणार आहे ते जाणून घ्या

मेष रास

मेष राशीच्या लोकांचा आजचा दिवस उत्साहाचा राहील. आज तुम्हाला तुमच्या कामामध्ये अपेक्षित यश मिळेल. तुमच्या करिअरला चालना देण्यास मदत करत आहे. आर्थिक स्थिती चांगली राहील. तुमच्या व्यवसायात तुम्हाला आर्थिक लाभ होईल. काम करणाऱ्या लोकांना त्यांच्या सहकाऱ्यांकडूनही पूर्ण सहकार्य मिळेल. दीर्घकालीन गुंतवणूक करणे फायदेशीर ठरेल. कुटुंबामध्ये आनंदाचे वातावरण राहील.

Numberlogy: मूलांक 4 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

मिथुन रास

मिथुन राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस फायदेशीर राहील. तुम्हाला तुमच्या ज्ञानाचा आणि अनुभवाचा फायदा होईल. तुम्ही एखाद्या शुभ कार्यात सहभागी होऊ शकता. शिक्षण क्षेत्रात यश देईल. व्यवसायातही तुम्हाला आर्थिक लाभ होईल. तुमचे वरिष्ठ तुम्हाला कामाच्या ठिकाणी काही नवीन जबाबदाऱ्या देऊ शकतात. तुमच्या कौटुंबिक जीवनात तुम्हाला तुमच्या लहान भावंडांकडून पाठिंबा मिळेल. परदेशात काम करणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील.

तूळ रास

तूळ राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील. करिअरमध्ये प्रगती होईल. तुमचे मौखिक कौशल्य आणि तार्किक तर्क तुम्हाला परिस्थिती तुमच्या बाजूने वळवण्यास मदत करतील. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला तुमच्या सहकाऱ्यांकडून सहकार्य मिळेल. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील.

वृश्चिक रास

वृश्चिक राशींच्या लोकांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील. तुम्हाला सुखसोयी आणि सुखसोयी मिळतील. तुमचे मनोबल वाढेल आणि तुमची अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यात तुम्हाला यश मिळेल. आर्थिक स्थिती अनुकूल राहील. कामावर तुमचा प्रभाव वाढेल आणि तुम्हाला काहीतरी नवीन करण्याचा प्रयत्न करण्याची संधी मिळेल. कौटुंबिक जीवन चांगले राहील. सरकारी क्षेत्रामध्ये तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. वाहन चालवताना काळजी घ्यावी.

Astro Tips : राशीनुसार तुमची इष्ट कोणती हे कसं ओळखावं ? इष्टदेवतेच्या उपासनेबाबत काय सांगतं शास्त्र ?

मकर रास

मकर राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस फायदेशीर राहील. तुम्ही तुमच्या योजना आणि बौद्धिक क्षमतेचा फायदा घेऊ शकाल. तुम्हाला काही नवीन संधी देखील मिळतील ज्यामुळे करिअरमध्ये प्रगती होऊ शकते. आर्थिक स्थिती चांगली राहील. कोर्ट-संबंधित प्रकरणांमध्येही तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. नोकरीच्या शोधात असलेल्यांना त्यांच्या प्रयत्नांचे फळ दिसेल.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Web Title: Panchagrahi yoga people of this zodiac sign will benefit

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 18, 2026 | 08:30 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Numberlogy: मूलांक 4 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या
1

Numberlogy: मूलांक 4 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Gaurd Puran: अकाली मृत्यूनंतर आत्मा कुठे जातो? आत्मा खरोखरच भटकतो? गरुड पुराणातील रहस्य देतील धक्का
2

Gaurd Puran: अकाली मृत्यूनंतर आत्मा कुठे जातो? आत्मा खरोखरच भटकतो? गरुड पुराणातील रहस्य देतील धक्का

Magh Amavasya 2026: पितृदोषाचा त्रास आहे का? अमावस्येच्या दिवशी करा ‘हे’ उपाय
3

Magh Amavasya 2026: पितृदोषाचा त्रास आहे का? अमावस्येच्या दिवशी करा ‘हे’ उपाय

Falgun Month: शालिवाहन शतकातील शेवटचा महिना फाल्गुन, जाणून घ्या इतिहास आणि महत्त्व
4

Falgun Month: शालिवाहन शतकातील शेवटचा महिना फाल्गुन, जाणून घ्या इतिहास आणि महत्त्व

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Zodiac Sign: पंचग्रही योगाचा मेष, मिथुन आणि तूळ राशीसह या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

Zodiac Sign: पंचग्रही योगाचा मेष, मिथुन आणि तूळ राशीसह या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

Feb 18, 2026 | 08:30 AM
खराब कोलेस्टरॉलमुळे रक्तवाहिन्या ब्लॉक झाल्या आहेत? मग नियमित खा ‘हे’ पौष्टिक पदार्थ, हृद्य राहील हेल्दी

खराब कोलेस्टरॉलमुळे रक्तवाहिन्या ब्लॉक झाल्या आहेत? मग नियमित खा ‘हे’ पौष्टिक पदार्थ, हृद्य राहील हेल्दी

Feb 18, 2026 | 08:27 AM
Jalgaon Crime: पोलीस दलाच्या पंपात आर्थिक घोटाळा! १.३३ कोटींचा गैरव्यवहार उघड; आरोपी पोलीस उपनिरीक्षक फरार

Jalgaon Crime: पोलीस दलाच्या पंपात आर्थिक घोटाळा! १.३३ कोटींचा गैरव्यवहार उघड; आरोपी पोलीस उपनिरीक्षक फरार

Feb 18, 2026 | 08:24 AM
YouTube Down: भारत, अमेरिकेसह अनेक देशांत व्हिडीओ स्ट्रिमिंग प्लॅटफॉर्म डाऊन! ‘Something Went Wrong’ मुळे वाढली युजर्सची डोकेदुखी

YouTube Down: भारत, अमेरिकेसह अनेक देशांत व्हिडीओ स्ट्रिमिंग प्लॅटफॉर्म डाऊन! ‘Something Went Wrong’ मुळे वाढली युजर्सची डोकेदुखी

Feb 18, 2026 | 08:22 AM
इंडियन टुरिस्टची पहिली पसंत बनत आहे Vietnam, अवघ्या 50,000 रुपयांत घ्या लग्झरी ट्रिपची मजा

इंडियन टुरिस्टची पहिली पसंत बनत आहे Vietnam, अवघ्या 50,000 रुपयांत घ्या लग्झरी ट्रिपची मजा

Feb 18, 2026 | 08:22 AM
छत्रपती संभाजीनगरच्या सिन्नरमध्ये भंगार दुकानाला भीषण आग; तब्बल सहा तासांच्या प्रयत्नानंतर…

छत्रपती संभाजीनगरच्या सिन्नरमध्ये भंगार दुकानाला भीषण आग; तब्बल सहा तासांच्या प्रयत्नानंतर…

Feb 18, 2026 | 08:05 AM
Todays Gold-Silver Price: सोन्या – चांदीच्या दरात घसरण सुरुच! आजचे दर पाहून ग्राहक झाले आनंदी, वाचा सविस्तर

Todays Gold-Silver Price: सोन्या – चांदीच्या दरात घसरण सुरुच! आजचे दर पाहून ग्राहक झाले आनंदी, वाचा सविस्तर

Feb 18, 2026 | 08:01 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : रोखविरहित आणि पारदर्शक प्रवासासाठी एसटीचे मोठे पाऊल

Ratnagiri : रोखविरहित आणि पारदर्शक प्रवासासाठी एसटीचे मोठे पाऊल

Feb 17, 2026 | 07:55 PM
Palghar News : डहाणू–पालघर मार्गाला नवसंजीवनी; 165 कोटींच्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन

Palghar News : डहाणू–पालघर मार्गाला नवसंजीवनी; 165 कोटींच्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन

Feb 17, 2026 | 07:46 PM
Mumbai : ‘टिपू सुलतान चौक’ प्रकरणावरून आरोप-प्रत्यारोप

Mumbai : ‘टिपू सुलतान चौक’ प्रकरणावरून आरोप-प्रत्यारोप

Feb 17, 2026 | 07:39 PM
Suresh Dhas : एक दिवस थांबा, ब्रेन मॅपिंग आणि नार्कोटेस्ट मधून सत्य बाहेर येईल

Suresh Dhas : एक दिवस थांबा, ब्रेन मॅपिंग आणि नार्कोटेस्ट मधून सत्य बाहेर येईल

Feb 17, 2026 | 07:32 PM
Mantralaya Bribe Case : Narhari Zirwal यांच्या मंत्रालयातील ऑफिसमध्ये ACB ची धाड, लिपिकाला पकडले!

Mantralaya Bribe Case : Narhari Zirwal यांच्या मंत्रालयातील ऑफिसमध्ये ACB ची धाड, लिपिकाला पकडले!

Feb 17, 2026 | 07:21 PM
Ajit Pawar Plane Crash : रुपाली ठोंबरेंचा सरकारला इशारा; पार्थ पवार आणि पुणे महापौरांवरही डागली तोफ!

Ajit Pawar Plane Crash : रुपाली ठोंबरेंचा सरकारला इशारा; पार्थ पवार आणि पुणे महापौरांवरही डागली तोफ!

Feb 17, 2026 | 07:12 PM
Buldhana News : शहरातून काढण्यात आला भव्य मूक मोर्चा, जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले निवेदन

Buldhana News : शहरातून काढण्यात आला भव्य मूक मोर्चा, जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले निवेदन

Feb 17, 2026 | 07:07 PM