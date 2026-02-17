Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Gaurd Puran: अकाली मृत्यूनंतर आत्मा कुठे जातो? आत्मा खरोखरच भटकतो? गरुड पुराणातील रहस्य देतील धक्का

गरुड पुराणानुसार, अकाली मृत्यु पावलेला आत्मा थोड्या काळासाठी भटकतो आणि विशेष विधींमुळे या आत्म्याला मुक्ती मिळते. हा ग्रंथ जीवन, कर्म आणि मोक्ष यांच्यातील गहन संबंध स्पष्ट करतो, जाणून घ्या माहिती

Updated On: Feb 17, 2026 | 10:14 AM
आत्म्याबाबत काय सांगतं गरुड पुराण (फोटो सौजन्य - AI)

आत्म्याबाबत काय सांगतं गरुड पुराण (फोटो सौजन्य - AI)

  • आत्म्याला मोक्ष कसा मिळतो
  • गरुण पुराणात आत्म्याबाबत काय सांगितले आहे
  • हिंदू धर्मानुसार आत्मा खरंच भटकतो का?
मृत्यूचे वास्तव प्रत्येक माणसाला अस्वस्थ करते, परंतु अकाली मृत्यूचा विचार त्याहूनही भयावह असतो. जेव्हा एखादी व्यक्ती अपघात, आजार किंवा आत्महत्या यासारख्या परिस्थितीमुळे अचानक या जगाचा त्याग करते तेव्हा मागे राहिलेल्यांच्या मनात एक प्रश्न अपरिहार्यपणे उद्भवतो: त्यांच्या आत्म्याचे काय होते? त्याला लगेच नवीन जन्म मिळतो का, की तो सतत भटकत राहतो? हिंदू धर्मग्रंथांमध्ये, विशेषतः गरुड पुराणात या रहस्याची सविस्तर चर्चा केली आहे. हा ग्रंथ केवळ मृत्यूनंतरच्या प्रवासाचे वर्णन करत नाही तर कर्म, वय आणि मोक्ष यांच्यातील खोल संबंध देखील स्पष्ट करतो. आजही अनेक कुटुंबे अकाली मृत्यूनंतर विधी करताना या ज्ञानावर अवलंबून असतात.

अकाली मृत्यू म्हणजे काय आणि तो रोखता येतो का?

धार्मिक श्रद्धेनुसार, प्रत्येक व्यक्तीचे आयुष्य त्यांच्या कर्माशी जोडलेले असते. सामान्य परिस्थितीत, जीवन एका निश्चित वेळी संपते, परंतु जेव्हा अपघात, असाध्य रोग किंवा आत्महत्या यासारख्या घटना घडतात तेव्हा ते अकाली मृत्यू मानले जाते. गरुड पुराणात म्हटले आहे की शरीराचा नाश होतो, परंतु आत्म्याचे आयुष्यमान टिकते. याचा अर्थ असा की आत्म्याला आयुष्यभर कोणत्या ना कोणत्या अवस्थेत अस्तित्वात राहावे लागते. म्हणून, संयम, शिस्त आणि सत्कर्मे ही दीर्घायुष्याचा पाया मानली जातात.

Garud Puran: मृत्यूच्या एक तास आधी मिळतात ही संकेत

ग्रहदोष, सवयी आणि कर्माचा परिणाम

असे मानले जाते की वाईट संगत, व्यसन, हिंसा किंवा अनीति यासारख्या कृतींमुळे व्यक्तीची ऊर्जा आणि जीवन संतुलन बिघडते. बरेच लोक याला ग्रहांच्या अशुद्धतेचा किंवा पापांचा परिणाम मानतात. तथापि, धार्मिक दृष्टिकोन असेही सांगतात की दान, जप, सेवा आणि देवाचे स्मरण करून मोठी संकटे देखील टाळता येतात. तरीही, नशिबात जे निश्चित आहे ते पूर्णपणे बदलता येत नाही – हे जीवन आणि मृत्यूमधील संतुलन मानले जाते.

अकाली मृत्यूनंतर आत्मा कुठे जातो?

सामान्य मृत्यूमध्ये, आत्म्याचा प्रवास यमलोकाकडे जातो असे मानले जाते, परंतु अकाली मृत्यूची परिस्थिती वेगळ्या प्रकारे वर्णन केली जाते. अशा परिस्थितीत, आत्म्याच्या सांसारिक इच्छा अपूर्ण राहतात – कुटुंब, नातेसंबंध, जबाबदाऱ्या किंवा अपूर्ण इच्छा त्याला पृथ्वीशी बांधून ठेवतात.

भूत जगात भटकण्याची श्रद्धा

शास्त्रांनुसार, अकाली मृत्यू पावलेल्या व्यक्तीचा आत्मा त्यांचे नैसर्गिक आयुष्य पूर्ण होईपर्यंत भूत अवस्थेत राहतो. म्हणूनच अनेक संस्कृती अचानक मृत्युनंतर विशेष विधींवर भर देतात. आजही, ग्रामीण समाजात लोक असा विश्वास करतात की अपूर्ण इच्छा किंवा अकाली मृत्यु झालेल्यांच्या आठवणी त्यांच्या कुटुंबाभोवती अधिक जाणवतात – ही श्रद्धा पिढ्यानपिढ्या चालत आली आहे.

Garud Puran: मेल्यानंतर ‘या’ 9 अवयवातून बाहेर येते आत्मा, पापी व्यक्तीच्या शरीराचा त्याग कसा होतो

आत्म्याला शांती आणि मुक्ती कशी मिळते?

धार्मिक परंपरेनुसार अकाली मृत्युनंतर कुटुंबाचे कर्तव्य वाढते. आत्म्याचे दुःख कमी करण्यासाठी आणि त्याला गती देण्यासाठी काही विशेष विधी विहित आहेत.

पिंड दान आणि नारायण बलीचे महत्त्व यामध्ये अधिक आहे. असे मानले जाते की पवित्र तीर्थस्थळांवर पिंड दान किंवा नारायण बली केल्याने आत्म्याला त्याचा मार्ग सापडतो. हे विधी अकाली किंवा अकाली मृत्यु पावलेल्यांसाठी विशेष मानले जातात. अनेक कुटुंबे गया, प्रयाग किंवा नाशिकसारख्या तीर्थस्थळांना या विधी करण्यासाठी जातात जेणेकरून मृत आत्म्याला शांती मिळेल.

शांती पथ आणि दानधर्माचा परिणाम

अंत्यसंस्कारानंतर १०-१३ दिवसांत केले जाणारे विधी – जसे की शांती पथ, मंत्र जप, ब्राह्मणांना भोजन देणे किंवा दान करणे – आत्म्याच्या प्रवासाला सुलभ करतात असे मानले जाते. हा विधी केवळ धार्मिक विधी नाही तर कुटुंबाला मानसिक सांत्वन देखील देतो.

गरुड पुराण मोक्षाच्या मार्गाबद्दल काय सांगते?

मोक्ष म्हणजे जन्म आणि मृत्यूच्या चक्रातून मुक्तता. ही अवस्था तेव्हाच शक्य मानली जाते जेव्हा एखादी व्यक्ती निःस्वार्थ कृती, दया, सेवा आणि सत्यतेचे पालन करते. असे मानले जाते की जो व्यक्ती बक्षीस न मागता आपले कर्तव्य बजावतो, इतरांना मदत करतो आणि देवाचे स्मरण करतो, तो दिव्य क्षेत्र प्राप्त करतो. जीवनाच्या समाप्तीनंतर ही सर्वोच्च अवस्था मानली जाते.

अकाली मृत्यूबद्दलच्या धार्मिक श्रद्धा केवळ भीती किंवा गूढतेचे स्रोत नाहीत तर जीवनाचे मूल्य देखील स्पष्ट करतात. ते सूचित करतात की जीवनाचा प्रत्येक क्षण महत्त्वाचा आहे आणि कृती ही आत्म्याच्या प्रवासाचा पाया आहे. या श्रद्धांना श्रद्धेचा विषय म्हणून पाहिले जात असले किंवा सांस्कृतिक परंपरा म्हणून पाहिले जात असले तरी, या कल्पना अजूनही लोकांना मृत्यूनंतर शांती आणि अर्थाच्या शोधात मार्गदर्शन करतात.

Feb 17, 2026 | 10:14 AM

Gaurd Puran: अकाली मृत्यूनंतर आत्मा कुठे जातो? आत्मा खरोखरच भटकतो? गरुड पुराणातील रहस्य देतील धक्का

