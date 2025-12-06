Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Religion »
  • Paush Month 2025 Why Marriage And Auspicious Work Are Not Done Because

Paush Month 2025: पौष महिन्यात विवाह आणि शुभ कार्य का केले जात नाही? जाणून घ्या यामागील कारण

पौष महिन्यामध्ये सूर्याची नियमित पूजा केल्याने वर्षभर निरोगी आणि समृद्ध राहते. पौष महिन्यामध्ये विवाह आणि इतर शुभ कार्ये केले जात नाही. मात्र यामागील नेमके कारण काय आहे ते जाणून घ्या

Updated On: Dec 29, 2025 | 02:08 PM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • पौष महिना कधी सुरु होत आहे
  • पौष महिन्यात विवाह आणि शुभ कार्य का केले जात नाही
  • विवाह आणि शुभ कार्य न करण्यामागे काय आहेत कारणे
 

हिंदू  धार्मिक पंचांगानुसार, पौष महिना हा मराठी महिन्यामधील दहावा महिना आहे. या महिन्यात शरद ऋतूची सुरुवात होते. या महिन्यात थंडीची तीव्रता वाढते. या महिन्यात सूर्याचा महत्त्वपूर्ण प्रभाव असतो. यावेळी पौष महिन्याची सुरुवात 20 डिसेंबरपासून होत आहे आणि या महिन्याची समाप्ती 2026 मध्ये म्हणजे 20 जानेवारी 2026 रोजी होणार आहे. या महिन्यात भगवान सूर्याची विशेष पूजा आणि भक्ती केली जाते. या महिन्यात भगवान सूर्याची पूजा करणे खूप फायदेशीर मानले जाते.

पौष महिन्यात सूर्यदेवाच्या 11 हजार किरणांमुळे ऊर्जा आणि आरोग्याचे वरदान मिळते असे मानले जाते. पौष महिन्यात सूर्यदेवाची नियमित उपासना केल्याने वर्षभर निरोगी आणि समृद्ध जीवन मिळते. ज्योतिषशास्त्रानुसार, पौष महिना सुरू होताच विवाह आणि इतर शुभ कार्य केले जात नाही. यामागील नेमके कारण काय आहे ते जाणून घ्या

पौष महिन्यात शुभ कामे का केली जात नाहीत

पंचांगानुसार, पौष महिना खूप महत्त्वाचा मानला जातो, परंतु तो विवाह किंवा इतर शुभ कार्यक्रमांसाठी अनुकूल नाही. या महिन्यात सूर्य धनु राशीत प्रवेश करत असल्याने हा महिना आहे. सूर्य धनु राशीत प्रवेश केल्यानंतर खरमास सुरू होतो. ज्योतिषशास्त्रीय मान्यतेनुसार, या काळात सूर्याचा प्रभाव कमी होतो. देवतांच्या क्रियाकलापही स्तब्ध होतात. म्हणूनच पौष महिन्यात विवाह आणि इतर शुभ समारंभ करणे शुभ मानले जात नाहीत.

Astro Tips: 2026 मध्ये शनिच्या साडेसाती आणि धैय्याचा परिणाम या राशीच्या लोकांवर होणार, जाणून घ्या उपाय

पौष महिन्यात ही कामे करणे असते शुभ

पौष महिना हा धार्मिक साधना आणि आध्यात्मिक शुद्धीकरणाचा काळ आहे. पौष महिन्यात भगवान सूर्याची नियमित पूजा, हवन आणि मंत्रांचा जप करावा. या उपक्रमांमुळे शुभ परिणाम मिळतात. या महिन्यात पौष महिन्यात पवित्र स्थळाला भेट द्यावी, पवित्र नदीत स्नान करावे आणि दानधर्म करावे. यामुळे सर्व पापांचे निर्मूलन होण्यास मदत होईल.

पौष महिन्यात या गोष्टी लक्षात ठेवा

पौष महिन्यात सूर्य धनु राशीत प्रवेश करतो, ज्याला धनु संक्रांती असे म्हटले जाते. या काळाला खरमास असेही म्हणतात.

या संपूर्ण महिन्यात लग्न, मुंडन, गृहप्रवेश आणि नवीन व्यवसाय सुरू करणे यासारखी शुभ कामे निषिद्ध मानली जातात.

खरमासात केलेल्या शुभ कर्मांचे चांगले फळ मिळत नाही असे मानले जाते.

या महिन्यात दररोज तेल मालिश करणे टाळावे.

या महिन्यात तीळ दान करणे देखील खूप शुभ मानले जाते.

या काळात नवीन धान्य देवांना अर्पण केल्याशिवाय खाऊ नये.

या महिन्यात अन्नदान करणे खूप पुण्यपूर्ण मानले जाते.

Shadashtak Yog: मंगळ आणि गुरुमुळे तयार होत आहे षडाष्टक योग, या राशीच्या लोकांनी राहावे सावध

पौष महिन्यात थंड पदार्थ खाणे टाळावे.

या महिन्यात गूळ, आले, लसूण आणि तीळ यांचे सेवन करणे फायदेशीर आहे.

सूर्यदेवाला दररोज नैवेद्य दाखवावा आणि पूर्वजांना नैवेद्य दाखवावा.

या काळात सूर्याला पाणी अर्पण करावे आणि सूर्यदेवाचे वैदिक मंत्राचा जप करावा.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: पौष महिना म्हणजे काय

    Ans: पौष महिना हा मराठी महिन्यामधील दहावा महिना आहे. यावेळी सूर्य धनु राशीमध्ये असतो. या महिन्यामध्ये धार्मिकदृष्ट्या काही खास नियम पाळले जातात

  • Que: पौष महिन्यात विवाह का केले जात नाही

    Ans: ग्रहस्थिती प्रतिकूल मानली जाते, दाम्पत्याला सुख समृद्धी कमी मिळण्याची भीती,

  • Que: पौष महिन्यात विवाहासोबत कोणती कार्ये केली जात नाही

    Ans: गृहप्रवेश, व्यवसायाची सुरुवात, मुहूर्तावर होणारी मोठी धार्मिक शुभ कार्ये केली जात नाही

Web Title: Paush month 2025 why marriage and auspicious work are not done because

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 06, 2025 | 03:40 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Basant Panchami 2026: विद्यार्थ्यांसाठी वसंत पंचमीचे महत्व आणि सरस्वती देवीचे आशीर्वाद मिळविण्यासाठी करा ‘हे’ उपाय
1

Basant Panchami 2026: विद्यार्थ्यांसाठी वसंत पंचमीचे महत्व आणि सरस्वती देवीचे आशीर्वाद मिळविण्यासाठी करा ‘हे’ उपाय

Jaya Ekadashi 2026: पितृंच्या आत्म्यांना शांती मिळविण्यासाठी जया एकादशीच्या दिवशी करा हे उपाय
2

Jaya Ekadashi 2026: पितृंच्या आत्म्यांना शांती मिळविण्यासाठी जया एकादशीच्या दिवशी करा हे उपाय

श्रीपाद श्रीवल्लभ आणि गणेश चतुर्थीचा आहे खास संबंध, यामागची पुराणकथा तुम्हाला माहितेय का ?
3

श्रीपाद श्रीवल्लभ आणि गणेश चतुर्थीचा आहे खास संबंध, यामागची पुराणकथा तुम्हाला माहितेय का ?

Mangal Gochar 2026: मंगळ करणार अभिजित नक्षत्रात प्रवेश, मेष राशीसह या राशींच्या लोकांना मिळणार नशिबाची साथ
4

Mangal Gochar 2026: मंगळ करणार अभिजित नक्षत्रात प्रवेश, मेष राशीसह या राशींच्या लोकांना मिळणार नशिबाची साथ

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
GG vs UPW, WPL 2026 LIVE : UP वॉरियर्सचा TOSS जिंकून गोलंदाजीचा निर्णय! GG करणार फलंदाजी

GG vs UPW, WPL 2026 LIVE : UP वॉरियर्सचा TOSS जिंकून गोलंदाजीचा निर्णय! GG करणार फलंदाजी

Jan 22, 2026 | 07:03 PM
Ahilyanagar Crime: सावकारी जाचाचा अजून एक बळी! कर्जत तालुक्यातील घुमरी गावात शेतकऱ्याची आत्महत्या

Ahilyanagar Crime: सावकारी जाचाचा अजून एक बळी! कर्जत तालुक्यातील घुमरी गावात शेतकऱ्याची आत्महत्या

Jan 22, 2026 | 06:59 PM
‘दगडूशेठ’ हलवाई गणपती मंदिरात उत्साह; सुवर्ण पाळण्यात गणेश जन्म सोहळा झाला संपन्न

‘दगडूशेठ’ हलवाई गणपती मंदिरात उत्साह; सुवर्ण पाळण्यात गणेश जन्म सोहळा झाला संपन्न

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
गोंधळलेलं, अपूर्ण पण सुंदर प्रेम, ‘दो दीवाने सहर में’ चित्रपटातील पहिलं गाण रिलीज, ‘आसमा’मधून मिळणार प्रेमाचा नवा अनुभव

गोंधळलेलं, अपूर्ण पण सुंदर प्रेम, ‘दो दीवाने सहर में’ चित्रपटातील पहिलं गाण रिलीज, ‘आसमा’मधून मिळणार प्रेमाचा नवा अनुभव

Jan 22, 2026 | 06:30 PM
‘ईसीआयनेट’ या एकात्मिक डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे उद्घाटन! निवणूक आयोग होणार अधिक पारदर्शक?

‘ईसीआयनेट’ या एकात्मिक डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे उद्घाटन! निवणूक आयोग होणार अधिक पारदर्शक?

Jan 22, 2026 | 06:29 PM
थायलंडमध्ये १६ भारतीयांना बनवलं ‘गुलाम’; १८-२० तास अमानुष छळ, ओवैसींचे परराष्ट्र मंत्रालयाला सुटकेसाठी साकडं

थायलंडमध्ये १६ भारतीयांना बनवलं ‘गुलाम’; १८-२० तास अमानुष छळ, ओवैसींचे परराष्ट्र मंत्रालयाला सुटकेसाठी साकडं

Jan 22, 2026 | 06:22 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM
Sindhudurg : पावशी मतदारसंघातील महायुतीच्या प्रचाराचा प्रारंभ

Sindhudurg : पावशी मतदारसंघातील महायुतीच्या प्रचाराचा प्रारंभ

Jan 22, 2026 | 03:16 PM