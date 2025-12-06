Paush Month 2025: पौष महिन्यात विवाह आणि शुभ कार्य का केले जात नाही? जाणून घ्या यामागील कारण

हिंदू धार्मिक पंचांगानुसार, पौष महिना हा मराठी महिन्यामधील दहावा महिना आहे. या महिन्यात शरद ऋतूची सुरुवात होते. या महिन्यात थंडीची तीव्रता वाढते. या महिन्यात सूर्याचा महत्त्वपूर्ण प्रभाव असतो. यावेळी पौष महिन्याची सुरुवात 20 डिसेंबरपासून होत आहे आणि या महिन्याची समाप्ती 2026 मध्ये म्हणजे 20 जानेवारी 2026 रोजी होणार आहे. या महिन्यात भगवान सूर्याची विशेष पूजा आणि भक्ती केली जाते. या महिन्यात भगवान सूर्याची पूजा करणे खूप फायदेशीर मानले जाते.
पौष महिन्यात सूर्यदेवाच्या 11 हजार किरणांमुळे ऊर्जा आणि आरोग्याचे वरदान मिळते असे मानले जाते. पौष महिन्यात सूर्यदेवाची नियमित उपासना केल्याने वर्षभर निरोगी आणि समृद्ध जीवन मिळते. ज्योतिषशास्त्रानुसार, पौष महिना सुरू होताच विवाह आणि इतर शुभ कार्य केले जात नाही. यामागील नेमके कारण काय आहे ते जाणून घ्या
पंचांगानुसार, पौष महिना खूप महत्त्वाचा मानला जातो, परंतु तो विवाह किंवा इतर शुभ कार्यक्रमांसाठी अनुकूल नाही. या महिन्यात सूर्य धनु राशीत प्रवेश करत असल्याने हा महिना आहे. सूर्य धनु राशीत प्रवेश केल्यानंतर खरमास सुरू होतो. ज्योतिषशास्त्रीय मान्यतेनुसार, या काळात सूर्याचा प्रभाव कमी होतो. देवतांच्या क्रियाकलापही स्तब्ध होतात. म्हणूनच पौष महिन्यात विवाह आणि इतर शुभ समारंभ करणे शुभ मानले जात नाहीत.
पौष महिना हा धार्मिक साधना आणि आध्यात्मिक शुद्धीकरणाचा काळ आहे. पौष महिन्यात भगवान सूर्याची नियमित पूजा, हवन आणि मंत्रांचा जप करावा. या उपक्रमांमुळे शुभ परिणाम मिळतात. या महिन्यात पौष महिन्यात पवित्र स्थळाला भेट द्यावी, पवित्र नदीत स्नान करावे आणि दानधर्म करावे. यामुळे सर्व पापांचे निर्मूलन होण्यास मदत होईल.
पौष महिन्यात सूर्य धनु राशीत प्रवेश करतो, ज्याला धनु संक्रांती असे म्हटले जाते. या काळाला खरमास असेही म्हणतात.
या संपूर्ण महिन्यात लग्न, मुंडन, गृहप्रवेश आणि नवीन व्यवसाय सुरू करणे यासारखी शुभ कामे निषिद्ध मानली जातात.
खरमासात केलेल्या शुभ कर्मांचे चांगले फळ मिळत नाही असे मानले जाते.
या महिन्यात दररोज तेल मालिश करणे टाळावे.
या महिन्यात तीळ दान करणे देखील खूप शुभ मानले जाते.
या काळात नवीन धान्य देवांना अर्पण केल्याशिवाय खाऊ नये.
या महिन्यात अन्नदान करणे खूप पुण्यपूर्ण मानले जाते.
पौष महिन्यात थंड पदार्थ खाणे टाळावे.
या महिन्यात गूळ, आले, लसूण आणि तीळ यांचे सेवन करणे फायदेशीर आहे.
सूर्यदेवाला दररोज नैवेद्य दाखवावा आणि पूर्वजांना नैवेद्य दाखवावा.
या काळात सूर्याला पाणी अर्पण करावे आणि सूर्यदेवाचे वैदिक मंत्राचा जप करावा.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: पौष महिना हा मराठी महिन्यामधील दहावा महिना आहे. यावेळी सूर्य धनु राशीमध्ये असतो. या महिन्यामध्ये धार्मिकदृष्ट्या काही खास नियम पाळले जातात
Ans: ग्रहस्थिती प्रतिकूल मानली जाते, दाम्पत्याला सुख समृद्धी कमी मिळण्याची भीती,
Ans: गृहप्रवेश, व्यवसायाची सुरुवात, मुहूर्तावर होणारी मोठी धार्मिक शुभ कार्ये केली जात नाही