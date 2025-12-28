Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

New Year 2026: नवीन वर्षात राशीनुसार दान केल्याने अडचणी होतील दूर, घरात येईल सुख समृद्धी

नवीन वर्षामध्ये पौष पौर्णिमा येत आहे. या दिवशी काही वस्तूंचे दान करणे फायदेशीर मानले जाते. या दिवशी शुभ मुहूर्तावर दान करणे महत्त्वाचे मानले जाते. पौष पौर्णिमेला राशीनुसार कोणत्या वस्तूंचे दान करावे जाणून घ्या

Updated On: Dec 28, 2025 | 09:30 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • पौष पौर्णिमा कधी आहे
  • राशीनुसार कोणत्या वस्तू दान कराव्यात
  • नवीन वर्षात पौष पौर्णिमा
 

नवीन वर्ष आपल्यासोबत नवीन ऊर्जा, नवीन उत्साह आणि नवीन आशा घेऊन येणार असते. असे मानले जाते की आपण नवीन वर्षाची सुरुवात ज्या पद्धतीने करतो ती ऊर्जा वर्षभर आपल्यात राहते. विशेष म्हणजे यावर्षी नवीन वर्षात पौष पौर्णिमा येत आहे. या महिन्यातील पौर्णिमा ही अत्यंत शुभ तिथी मानली जाते. धार्मिक मान्यतेनुसार, पौष पौर्णिमेच्या दिवशी गंगासह पवित्र नद्यांमध्ये स्नान केल्याने सौभाग्य प्राप्त होते. यावर्षी पौष पौर्णिमा हा एक विशेष शुभ मुहूर्त आहे, जो या दिवशी केलेल्या दानाचे महत्त्व आणखी वाढवतो. पौष पौर्णिमेला तुमच्या राशीनुसार दान केल्याने वर्षभर संपत्ती आणि समृद्धी मिळते. कोणत्या वस्तूंचे दान करायचे ते जाणून घ्या

कधी आहे पौष पौर्णिमा

पौष पौर्णिमा तिथीची सुरुवात शुक्रवार 2 जानेवारी 2026 रोजी संध्याकाळी 6.53 वाजता होणार आहे आणि 3 जानेवारी 2026 रोजी दुपारी 3.32 वाजता ही तिथी संपणार आहे. अशा वेळी स्नान आणि दान करण्यासाठी पौष पौर्णिमा शनिवार 3 जानेवारी रोजी साजरी केली जाणार आहे.

राशीनुसार या वस्तूंचे दान करा

मेष रास

मेष राशीच्या लोकांनी पौष पौर्णिमेला लाल कपडे, मसूर, मध किंवा लाल फळे याचे दान करावे. यामुळे धैर्य, ऊर्जा आणि संपत्ती वाढते तसेच कर्जातून मुक्तता मिळते.

वृषभ रास

वृषभ राशीच्या लोकांचा स्वामी ग्रह शुक्र आहे. या राशीच्या लोकांनी ब्लँकेट, पांढरी मिठाई, तांदूळ, तूप, दही किंवा पांढरे तीळ दान करावेत. यामुळे सुख-समृद्धी वाढते.

मिथुन रास

मिथुन राशीच्या लोकांनी पौष पौर्णिमेच्या दिवशी हिरव्या डाळी, हिरव्या भाज्या, हिरवे कपडे किंवा स्टेशनरी दान करावी. यामुळे व्यवसाय आणि करिअरमध्ये प्रगती होईल.

Panchgrahi Yog: धन, करिअर आणि आरोग्यावर परिणाम! 2026 मध्ये या राशींच्या लोकांनी राहावे सावध

कर्क रास

कर्क राशीच्या लोकांनी पौष पौर्णिमेच्या दिवशी दूध, तांदूळ, पांढरी मिठाई, चांदी, साखर किंवा पाणी दान करावे. यामुळे मनाची शांती मिळते आणि देवी लक्ष्मीचा आशीर्वाद टिकून राहतो.

सिंह रास

सिंह राशीच्या लोकांनी पौष पौर्णिमेच्या दिवशी गहू, तांब्याच्या वस्तू, गूळ, केशरी कपडे किंवा लाल फुले दान करावीत. यामुळे सन्मान आणि प्रतिष्ठा वाढते.

कन्या रास

बुध राशीच्या दुसऱ्या राशी कन्या राशीत आहे. यावेळी पौष पौर्णिमेच्या दिवशी हिरवे कपडे, हिरवी डाळ, हिरव्या भाज्या आणि तूप दान करावे. यामुळे आरोग्याला फायदा होतो.

तूळ रास

तूळ राशीचा संबंध शुक्र ग्रहाशी संबंधित आहे. या लोकांनी पौष पौर्णिमेच्या दिवशी पांढरे कपडे, अत्तर, सुगंधी वस्तू, तांदूळ आणि तूप दान करावे. यामुळे धन आणि समृद्धी वाढेल.

वृश्चिक रास

वृश्चिक राशीच्या लोकांनी पौष पौर्णिमेच्या दिवशी गरजूंना गूळ, लाल कपडे, मसूर, लाल फळे किंवा पैसे दान करावेत. यामुळे प्रलंबित कामे पूर्ण होण्यास मदत होईल.

Zodiac Sign: 2 शुभ योगामुळे वृषभ आणि तूळ राशीसह या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

धनु रास

धनु राशीच्या लोकांनी पौष पौर्णिमेच्या दिवशी चणे, केळी, पिवळे कपडे, हळद, केशर किंवा मका दान करावा. यामुळे त्यांच्या मुलांना समृद्धी मिळेल.

मकर रास

शनिदेवाची राशी मकर आहे. या लोकांनी पौष पौर्णिमेच्या दिवशी काळे तीळ, मोहरीचे तेल, उडीद डाळ किंवा ब्लँकेट दान करावे. यामुळे शनिदोष कमी होईल आणि कामाच्या ठिकाणी येणारे अडथळे दूर होतील.

कुंभ रास

कुंभ राशीच्या लोकांनी पौष पौर्णिमेच्या दिवशी काळे तीळ, काळे तीळ तेल, उडीद डाळ किंवा कंबल दान करा. यामुळे शनिदोष कमी होईल आणि कामाच्या ठिकाणी येणारे अडथळे दूर होतील.

मीन रास

गुरु राशीच्या अधिपत्याखाली असलेल्या मीन राशीच्या लोकांनी पौष पौर्णिमेच्या दिवशी चणे, पिवळे कपडे, बेसनाचे लाडू, हळद किंवा अन्नपदार्थ दान करावेत. यामुळे आर्थिक नुकसान टाळता येईल आणि आर्थिक स्थिरता राखता येईल.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: पौष पौर्णिमेचे धार्मिक महत्त्व काय आहे?

    Ans: पौष महिन्यातील पौर्णिमा अत्यंत शुभ मानली जाते. या दिवशी केलेले दान, पूजन आणि सेवा कार्य पुण्यदायी असून नकारात्मकता दूर होते.

  • Que: पौष पौर्णिमेला दान करणे का महत्त्वाचे आहे?

    Ans: या दिवशी केलेले दान अनेक पटींनी फळ देते. अडचणी कमी होतात आणि घरात सुख-शांती व समृद्धी वाढते असे मानले जाते.

  • Que: राशीनुसार दान केल्याचा विशेष फायदा काय?

    Ans: राशीनुसार दान केल्याने त्या राशीशी संबंधित ग्रहदोष कमी होतात आणि सकारात्मक ऊर्जा वाढते.

Web Title: Paush purnima 2026 donate these things according to your zodiac sign

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 28, 2025 | 09:30 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Astro Tips : पहाटे झोपेत ‘हे’ स्वप्नं पडल्यावर पालटतं नशीब ? काय खरं काय खोटं, जाणून घ्या
1

Astro Tips : पहाटे झोपेत ‘हे’ स्वप्नं पडल्यावर पालटतं नशीब ? काय खरं काय खोटं, जाणून घ्या

Shukraditya Yog: शुक्रादित्य योगामुळे या राशींच्या लोकांना करिअरमध्ये मिळेल अपेक्षित यश
2

Shukraditya Yog: शुक्रादित्य योगामुळे या राशींच्या लोकांना करिअरमध्ये मिळेल अपेक्षित यश

Ganesh Jayanti 2026: कधी आहे माघ महिन्यातील गणेश जयंती, शुभ वेळ आणि महत्त्व जाणून घ्या
3

Ganesh Jayanti 2026: कधी आहे माघ महिन्यातील गणेश जयंती, शुभ वेळ आणि महत्त्व जाणून घ्या

Gupt Navratri 2026: स्वप्नात देवीचे दर्शन होणे शुभ की अशुभ, जाणून घ्या ज्योतिषशास्त्रीय अर्थ
4

Gupt Navratri 2026: स्वप्नात देवीचे दर्शन होणे शुभ की अशुभ, जाणून घ्या ज्योतिषशास्त्रीय अर्थ

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Thane Election Result 2026: ठाण्यात शिवसेनेचा भगवा, मुंबईत ठाकरेंचा सुपडा साफ! विजयानंतर एकनाथ शिंदेंची पहिली प्रतिक्रिया

Thane Election Result 2026: ठाण्यात शिवसेनेचा भगवा, मुंबईत ठाकरेंचा सुपडा साफ! विजयानंतर एकनाथ शिंदेंची पहिली प्रतिक्रिया

Jan 16, 2026 | 09:12 PM
RCB vs GG Live Score : आरसीबीची मोठी गर्जना; गुजरात जायट्ससमोर183 धावांचे आव्हान; राधा यादचे दमदार अर्धशतक 

RCB vs GG Live Score : आरसीबीची मोठी गर्जना; गुजरात जायट्ससमोर183 धावांचे आव्हान; राधा यादचे दमदार अर्धशतक 

Jan 16, 2026 | 09:11 PM
DMart मध्ये नोकरी म्हणजे सुरक्षित भविष्याचा पाया; फक्त पगार नाही तर अनेक सुविधा

DMart मध्ये नोकरी म्हणजे सुरक्षित भविष्याचा पाया; फक्त पगार नाही तर अनेक सुविधा

Jan 16, 2026 | 08:45 PM
600 किमी रेंज देऊन सुद्धा ‘ही’ Electric Car ठरली फ्लॉप! 2025 मध्ये मिळाले फक्त 225 ग्राहक

600 किमी रेंज देऊन सुद्धा ‘ही’ Electric Car ठरली फ्लॉप! 2025 मध्ये मिळाले फक्त 225 ग्राहक

Jan 16, 2026 | 08:44 PM
BMC Muncipal Election Result 2026: ठाकरेंचा २५ वर्षांचा गड ढासळला? मुंबईचा महापौर २६ जानेवारीनंतरच निवडला जाणार; काय आहे कारण?

BMC Muncipal Election Result 2026: ठाकरेंचा २५ वर्षांचा गड ढासळला? मुंबईचा महापौर २६ जानेवारीनंतरच निवडला जाणार; काय आहे कारण?

Jan 16, 2026 | 08:40 PM
IND vs NZ 3rd ODI : गौतम गंभीर आणि केएल राहुल भगवान शिव चरणी लीन! महाकालेश्वर मंदिरात केली भस्म आरती; पहा VIDEO 

IND vs NZ 3rd ODI : गौतम गंभीर आणि केएल राहुल भगवान शिव चरणी लीन! महाकालेश्वर मंदिरात केली भस्म आरती; पहा VIDEO 

Jan 16, 2026 | 08:32 PM
आकडे फिरले! भाजपाच्या हातातून मुंबई महापालिका जाणार? मुंबईत आतापर्यंत कोण-कोण जिंकले त्या उमेदवारांची यादी

आकडे फिरले! भाजपाच्या हातातून मुंबई महापालिका जाणार? मुंबईत आतापर्यंत कोण-कोण जिंकले त्या उमेदवारांची यादी

Jan 16, 2026 | 08:17 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Pimpri-Chinchwad : “भारतीय जनता पक्षाचा विजय हा धन शक्तीचा नसून जनशक्तीचा आहे “- शंकर जगताप

Pimpri-Chinchwad : “भारतीय जनता पक्षाचा विजय हा धन शक्तीचा नसून जनशक्तीचा आहे “- शंकर जगताप

Jan 16, 2026 | 07:01 PM
Muncipal Election : सिंधुदुर्गात महायुतीची ताकद! नारायण राणेंचा मोठा दावा

Muncipal Election : सिंधुदुर्गात महायुतीची ताकद! नारायण राणेंचा मोठा दावा

Jan 16, 2026 | 06:56 PM
Mumbai : भाजपच्या विजयावर मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांची प्रतिक्रिया

Mumbai : भाजपच्या विजयावर मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांची प्रतिक्रिया

Jan 16, 2026 | 06:39 PM
Sindhudurg : “ठाकरे बंधूंनी फ्लाईट पकडून पाकिस्तानला जावे” -नितेश राणे

Sindhudurg : “ठाकरे बंधूंनी फ्लाईट पकडून पाकिस्तानला जावे” -नितेश राणे

Jan 16, 2026 | 06:34 PM
Thane News : ठाण्यात महायुतीला मोठं यश; प्रभाग 2 मध्ये भाजपचे संपूर्ण पॅनल विजयी

Thane News : ठाण्यात महायुतीला मोठं यश; प्रभाग 2 मध्ये भाजपचे संपूर्ण पॅनल विजयी

Jan 16, 2026 | 06:29 PM
Thane News : शिंदेंच्या बालेकिल्ल्यात ठाकरे गटाचा झेंडा; प्रभाग 13 अ मध्ये शहाजी खुसपे विजयी

Thane News : शिंदेंच्या बालेकिल्ल्यात ठाकरे गटाचा झेंडा; प्रभाग 13 अ मध्ये शहाजी खुसपे विजयी

Jan 16, 2026 | 06:24 PM
Mira Bhayandar : मीरा भाईंदरच्या प्रभाग ९ मध्ये काँग्रेसचा मोठा विजय

Mira Bhayandar : मीरा भाईंदरच्या प्रभाग ९ मध्ये काँग्रेसचा मोठा विजय

Jan 16, 2026 | 03:17 PM