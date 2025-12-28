New Year 2026: नवीन वर्षात राशीनुसार दान केल्याने अडचणी होतील दूर, घरात येईल सुख समृद्धी

नवीन वर्ष आपल्यासोबत नवीन ऊर्जा, नवीन उत्साह आणि नवीन आशा घेऊन येणार असते. असे मानले जाते की आपण नवीन वर्षाची सुरुवात ज्या पद्धतीने करतो ती ऊर्जा वर्षभर आपल्यात राहते. विशेष म्हणजे यावर्षी नवीन वर्षात पौष पौर्णिमा येत आहे. या महिन्यातील पौर्णिमा ही अत्यंत शुभ तिथी मानली जाते. धार्मिक मान्यतेनुसार, पौष पौर्णिमेच्या दिवशी गंगासह पवित्र नद्यांमध्ये स्नान केल्याने सौभाग्य प्राप्त होते. यावर्षी पौष पौर्णिमा हा एक विशेष शुभ मुहूर्त आहे, जो या दिवशी केलेल्या दानाचे महत्त्व आणखी वाढवतो. पौष पौर्णिमेला तुमच्या राशीनुसार दान केल्याने वर्षभर संपत्ती आणि समृद्धी मिळते. कोणत्या वस्तूंचे दान करायचे ते जाणून घ्या
पौष पौर्णिमा तिथीची सुरुवात शुक्रवार 2 जानेवारी 2026 रोजी संध्याकाळी 6.53 वाजता होणार आहे आणि 3 जानेवारी 2026 रोजी दुपारी 3.32 वाजता ही तिथी संपणार आहे. अशा वेळी स्नान आणि दान करण्यासाठी पौष पौर्णिमा शनिवार 3 जानेवारी रोजी साजरी केली जाणार आहे.
मेष राशीच्या लोकांनी पौष पौर्णिमेला लाल कपडे, मसूर, मध किंवा लाल फळे याचे दान करावे. यामुळे धैर्य, ऊर्जा आणि संपत्ती वाढते तसेच कर्जातून मुक्तता मिळते.
वृषभ राशीच्या लोकांचा स्वामी ग्रह शुक्र आहे. या राशीच्या लोकांनी ब्लँकेट, पांढरी मिठाई, तांदूळ, तूप, दही किंवा पांढरे तीळ दान करावेत. यामुळे सुख-समृद्धी वाढते.
मिथुन राशीच्या लोकांनी पौष पौर्णिमेच्या दिवशी हिरव्या डाळी, हिरव्या भाज्या, हिरवे कपडे किंवा स्टेशनरी दान करावी. यामुळे व्यवसाय आणि करिअरमध्ये प्रगती होईल.
कर्क राशीच्या लोकांनी पौष पौर्णिमेच्या दिवशी दूध, तांदूळ, पांढरी मिठाई, चांदी, साखर किंवा पाणी दान करावे. यामुळे मनाची शांती मिळते आणि देवी लक्ष्मीचा आशीर्वाद टिकून राहतो.
सिंह राशीच्या लोकांनी पौष पौर्णिमेच्या दिवशी गहू, तांब्याच्या वस्तू, गूळ, केशरी कपडे किंवा लाल फुले दान करावीत. यामुळे सन्मान आणि प्रतिष्ठा वाढते.
बुध राशीच्या दुसऱ्या राशी कन्या राशीत आहे. यावेळी पौष पौर्णिमेच्या दिवशी हिरवे कपडे, हिरवी डाळ, हिरव्या भाज्या आणि तूप दान करावे. यामुळे आरोग्याला फायदा होतो.
तूळ राशीचा संबंध शुक्र ग्रहाशी संबंधित आहे. या लोकांनी पौष पौर्णिमेच्या दिवशी पांढरे कपडे, अत्तर, सुगंधी वस्तू, तांदूळ आणि तूप दान करावे. यामुळे धन आणि समृद्धी वाढेल.
वृश्चिक राशीच्या लोकांनी पौष पौर्णिमेच्या दिवशी गरजूंना गूळ, लाल कपडे, मसूर, लाल फळे किंवा पैसे दान करावेत. यामुळे प्रलंबित कामे पूर्ण होण्यास मदत होईल.
धनु राशीच्या लोकांनी पौष पौर्णिमेच्या दिवशी चणे, केळी, पिवळे कपडे, हळद, केशर किंवा मका दान करावा. यामुळे त्यांच्या मुलांना समृद्धी मिळेल.
शनिदेवाची राशी मकर आहे. या लोकांनी पौष पौर्णिमेच्या दिवशी काळे तीळ, मोहरीचे तेल, उडीद डाळ किंवा ब्लँकेट दान करावे. यामुळे शनिदोष कमी होईल आणि कामाच्या ठिकाणी येणारे अडथळे दूर होतील.
कुंभ राशीच्या लोकांनी पौष पौर्णिमेच्या दिवशी काळे तीळ, काळे तीळ तेल, उडीद डाळ किंवा कंबल दान करा. यामुळे शनिदोष कमी होईल आणि कामाच्या ठिकाणी येणारे अडथळे दूर होतील.
गुरु राशीच्या अधिपत्याखाली असलेल्या मीन राशीच्या लोकांनी पौष पौर्णिमेच्या दिवशी चणे, पिवळे कपडे, बेसनाचे लाडू, हळद किंवा अन्नपदार्थ दान करावेत. यामुळे आर्थिक नुकसान टाळता येईल आणि आर्थिक स्थिरता राखता येईल.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: पौष महिन्यातील पौर्णिमा अत्यंत शुभ मानली जाते. या दिवशी केलेले दान, पूजन आणि सेवा कार्य पुण्यदायी असून नकारात्मकता दूर होते.
Ans: या दिवशी केलेले दान अनेक पटींनी फळ देते. अडचणी कमी होतात आणि घरात सुख-शांती व समृद्धी वाढते असे मानले जाते.
Ans: राशीनुसार दान केल्याने त्या राशीशी संबंधित ग्रहदोष कमी होतात आणि सकारात्मक ऊर्जा वाढते.