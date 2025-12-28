Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Panchgrahi Yog: धन, करिअर आणि आरोग्यावर परिणाम! 2026 मध्ये या राशींच्या लोकांनी राहावे सावध

नवीन वर्षात शनिच्या राशी मकरमध्ये सूर्य, बुध, शुक्र, मंगळ आणि चंद्राची युती होणार आहे ज्यामुळे पंचग्रही योग तयार होणार आहे. पंचग्रही योगाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे ते जाणून घ्या

Updated On: Dec 28, 2025 | 09:00 AM
  • पंचग्रही योग म्हणजे काय
  • या राशींच्या लोकांनी राहावे सावध
  • पाच ग्रहांची होणार युती
 

 

2026 हे वर्ष ग्रहांच्या दृष्टिकोनातून खूप महत्त्वाचे ठरणार आहे कारण यावर्षी ग्रहांचे एक विचित्र संयोजन होताना दिसून येत आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार, जानेवारीमध्ये शनिच्या मकर राशीत पाच ग्रहांची युती होणार आहे, ज्यामुळे पंचग्रही योग तयार होणार आहे. मकर राशीत सूर्य, मंगळ, बुध, शुक्र आणि चंद्राची युती होत आहे आणि ही युती 18 जानेवारी ते 24 जानेवारी दरम्यान राहील. शनिच्या राशीत तयार होणारा पंचग्रही योग काही राशीच्या लोकांसाठी फायदेशीर आहे तर काहींच्या जीवनात समस्या येऊ शकतात. त्यामुळे काही राशीच्या लोकांनी आर्थिक बाबतीत सावधानता बाळगावी. शनिच्या राशी मकर राशीत पंचग्रही योगामुळे कोणत्या राशीच्या लोकांनी सावध राहावे जाणून घ्या

मेष रास

मेष राशीच्या लोकांवर पंचग्रही योगाचा प्रभाव सामान्य राहणार आहे. स्वतःच्या प्रयत्नांवर अधिक लक्ष केंद्रित करावे आणि आर्थिक व्यवहार टाळावेत. कामाच्या ठिकाणी ताण जाणवू शकतो आणि काही समस्यांना तोंड द्यावे लागू शकते. व्यवसायात, तुम्ही पुरेसे पैसे कमवू शकत नाही, म्हणून तुम्हाला आधीच नियोजन आणि तयारी करावी लागेल. आर्थिक समस्या जाणवू शकते.

Zodiac Sign: 2 शुभ योगामुळे वृषभ आणि तूळ राशीसह या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

वृषभ रास

वृषभ राशीच्या लोकांना पंचग्रही योगाचा प्रभाव मिश्रित राहील. या काळात तुम्हाला आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. अनावश्यक खर्च करणे टाळा. वैयक्तिक समस्या उद्भवू शकतात, परंतु तुम्हाला अनपेक्षित फायदे देखील मिळू शकतात. करिअरच्या बाबतीत कामे लवकर पूर्ण करण्यात अडचण येऊ शकते. तुम्हाला तुमचे काम व्यावसायिक पद्धतीने व्यवस्थित करावे लागेल. तसेच आर्थिक समस्यांना तोंड द्यावे लागू शकते.

मिथुन रास

पंचग्रही योगामुळे मिथुन राशीच्या लोकांना मित्र आणि सहकाऱ्यांसोबतच्या संबंधांमध्ये समस्या येऊ शकतात. या काळात तुम्हाला अवांछित प्रवास देखील करावा लागू शकतो, ज्यामुळे आरोग्याच्या समस्या उद्भवू शकतात. नोकरी करणाऱ्या लोकांनी सावधानता बाळगावी. व्यवसायामध्ये चढ उतार जाणवू शकतात. आर्थिकबाबतीत सावधगिरी बाळगावी. अनावश्यक खर्च करणे टाळावे.

वृश्चिक रास

पंचग्रही योगामुळे वृश्चिक राशीच्या लोकांना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागेल. करिअरमध्ये प्रगती आणि नोकरीतील समाधानाचा अभाव देखील येऊ शकतो. भागीदारीमध्ये व्यवसाय करणाऱ्या लोकांना समस्या जाणवू शकतात आणि तणावाचे वातावरण राहू शकते. खर्चामध्ये वाढ होऊ शकते. ज्यामुळे कुटुंबात तणाव निर्माण होऊ शकतो आणि मानसिक ताण येऊ शकतो.

Numberlogy: शाकंभरी नवरात्रोत्सव प्रारंभाच्या दिवशी या मूलांकांच्या लोकांना मिळेल अपेक्षित यश

धनु रास

पंचग्रही योगामुळे धनु राशीच्या लोकांच्या मित्रांसोबतच्या संबंधांमध्ये अडचणी येऊ शकतात. तुमच्या व्यस्त वेळापत्रकामुळे तुमच्या करिअरमध्ये कामाचा दबाव वाढू शकतो. सहकाऱ्यांसोबतही समस्या निर्माण होण्याची शक्यता आहे. भागीदारीमध्ये व्यवसाय करणाऱ्या लोकांना अडचणी येऊ शकतात. खर्च उत्पन्नापेक्षा जास्त असू शकतो, ज्यासाठी खूप धावपळ करावी लागू शकते.

मकर रास

शनिच्या राशीत पंचग्रही योग तयार होत असल्याने मकर राशीच्या लोकांनी कोणत्याही प्रकारच्या वादापासून दूर राहावे आणि वाहन काळजीपूर्वक चालवावे, अन्यथा दुखापत होण्याची शक्यता असते. या लोकांना प्रवास करावा लागू शकतो. प्रवास करताना सावधगिरी बाळगावी. व्यवसाय करणाऱ्या लोकांना मोठे नुकसान सहन करावे लागू शकते. आर्थिक समस्या वाढू शकतात. शेअर बाजारात पैसे गुंतवले असल्यास तुम्हाला नुकसान होऊ शकते.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: पंचग्रही योग म्हणजे काय?

    Ans: जेव्हा एकाच राशीत किंवा भावात पाच प्रमुख ग्रह एकत्र येतात, तेव्हा पंचग्रही योग तयार होतो. हा योग अत्यंत प्रभावी मानला जातो आणि त्याचे परिणाम खोलवर जाणवतात.

  • Que: धनावर पंचग्रही योगाचा काय परिणाम होऊ शकतो?

    Ans: अचानक खर्च वाढणे, गुंतवणुकीत नुकसान, अडकलेले पैसे आणि आर्थिक ताण येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पैशाच्या व्यवहारात सावधगिरी आवश्यक आहे.

  • Que: आरोग्यावर पंचग्रही योगाचा कसा परिणाम होऊ शकतो?

    Ans: ताणतणाव, थकवा, जुन्या आजारांचा त्रास किंवा मानसिक अस्वस्थता वाढू शकते. आरोग्याकडे विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे.

Published On: Dec 28, 2025 | 09:00 AM

