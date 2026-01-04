Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Religion »
  • People Born Under This Zodiac Sign Will Be Blessed With Luck Due To Ravi Pushya Yoga And Blessings Of Surya Dev

Zodiac Sign: रवि पुष्य योग आणि सूर्यदेवाच्या आशीर्वादाने या राशीच्या लोकांना मिळेल नशिबाची साथ

आज रविवार, 4 जानेवारी. आजचा दिवस सूर्यदेवाला समर्पित आहे. चंद्र आज कर्क राशीमध्ये संक्रमण करणार आहे. यावेळी अनाफ योग तयार होईल. रविवारी शुभ योगाचा फायदा कोणत्या राशीच्या लोकांना होणार आहे जाणून घ्या

Updated On: Jan 04, 2026 | 08:31 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:

आज रविवार, 4 जानेवारीचा दिवस. आजचा दिवस सूर्यदेवाला समर्पित आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार आज चंद्र मिथुन राशीतून कर्क राशीत संक्रमण करेल. अशा वेळी चंद्र गोरी योग तयार होईल. चंद्रापासून बाराव्या घरात शुभ ग्रह गुरुची उपस्थिती असल्याने अनाफ योग देखील तयार होणार आहे. या शुभ योगाचा फायदा रविवारी कोणत्या राशीच्या लोकांना होणार आहे ते जाणून घ्या

वृषभ रास

रविवारचा दिवस वृषभ राशीच्या लोकांसाठी खूप फायदेशीर राहणार आहे. यावेळी तुम्हाला नशिबाची साथ मिळेल. आर्थिक लाभ मिळेल. प्रतिष्ठा देखील मिळेल. तुम्हाला भेटवस्तू किंवा सरप्राईज मिळू शकते. तुमच्या कुटुंबातील ज्येष्ठांकडून तुम्हाला सहकार्य मिळेल. कपडे आणि इतर सुखसोयी मिळण्याची शक्यता आहे.

Zodiac Sign: 4 जानेवारीला तयार होणार पंचांक योग, या राशीच्या लोकांसाठी सुवर्णसंधी

कर्क रास

कर्क राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील. तुम्ही घेतलेल्या निर्णयांचा तुम्हाला आज फायदा होऊ शकतो. कोणतेही दीर्घकाळ प्रलंबित काम पूर्ण होऊ शकते. आज तुम्ही नवीन प्रकल्पांची सुरुवात करु शकता. उत्पन्नात वाढ झाल्याने तुम्हाला आनंद मिळेल. वरिष्ठांकडूनही तुम्हाला सहकार्य मिळेल. कुटुंबात आनंदाचे वातावरण राहील. तुमच्या सासरच्या लोकांकडून तुम्हाला अपेक्षित फायदे आणि पाठिंबा मिळेल.

कन्या रास

कन्या राशीच्या लोकांचा आजचा दिवस उत्साहाचा राहील. तुम्हाला स्वतःमध्ये काही सकारात्मक बदल जाणवतील. तुमच्या कपड्यांचे आणि गृहनिर्माण व्यवसायात तुम्हाला नफा दिसेल. परदेशी स्रोतांकडून फायदा होईल. मागील गुंतवणूक आणि संबंधांमधूनही तुम्हाला फायदा होईल. मालमत्तेशी संबंधित कोणताही व्यवसाय तुम्हाला फायदेशीर ठरेल. शिक्षणाशी संबंधित असलेल्यांसाठी आजचा दिवस अनुकूल राहील. जोडीदारासोबत बाहेर फिरायला जाण्याचा प्लॅन करु शकता.

Numberlogy: मूलांक 1 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

वृश्चिक रास

वृश्चिक राशीच्या लोकांचा आजचा दिवस चांगला राहील. नशिबाची तुम्हाला उत्तम साथ मिळेल. तुम्ही हाती घेतलेले कोणतेही महत्त्वाचे काम सहज पूर्ण होईल. तुम्हाला चांगल्या कर्मांचे फळ मिळेल. तुमच्या मुलांकडूनही तुम्हाला आनंद मिळेल. भागीदारी आणि मैत्रीच्या बाबतीतही आजचा दिवस अनुकूल राहील. तुम्हाला मित्रांकडून सहकार्य मिळेल. तुम्हाला एखाद्या मित्राला किंवा नातेवाईकाला भेटण्याची संधी मिळू शकते.

मीन रास

मीन राशीच्या लोकांचा आजचा दिवस अनुकूल राहील. कुटुंबाचे वातावरण अनुकूल राहील. तुम्हाला तुमच्या वडिलांकडून अपेक्षित लाभ होईल. तुम्हाला कामात अपेक्षेपेक्षा जास्त फायदा होईल. तुम्हाला एखाद्या मित्राला किंवा नातेवाईकाला भेटण्याची संधी मिळेल. तुम्ही कुटुंबासोबत धार्मिक स्थळाला भेट देऊ शकता. कपडे, मेकअप आणि दागिन्यांवर काम करणाऱ्यांना आज फायदा होऊ शकतो.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Web Title: People born under this zodiac sign will be blessed with luck due to ravi pushya yoga and blessings of surya dev

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 04, 2026 | 08:31 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Mauni Amavasya 2026: मौनी अमावस्येला कोणते दान श्रेष्ठ? अन्नदान, वस्त्रदान की धनदान
1

Mauni Amavasya 2026: मौनी अमावस्येला कोणते दान श्रेष्ठ? अन्नदान, वस्त्रदान की धनदान

Astro Tips: लोखंडी अंगठी घालण्याचे काय आहेत नियम, जाणून घ्या अंगठी घालण्याची पद्धत
2

Astro Tips: लोखंडी अंगठी घालण्याचे काय आहेत नियम, जाणून घ्या अंगठी घालण्याची पद्धत

Mauni Amavasya 2026: मौनी अमावस्येच्या दिवशी राशीनुसार करा उपाय, पितृदोषापासून मिळेल आराम
3

Mauni Amavasya 2026: मौनी अमावस्येच्या दिवशी राशीनुसार करा उपाय, पितृदोषापासून मिळेल आराम

Garuda Purana: या लोकांच्या घरचे अन्न चुकूनही खाऊ नका, नाहीतर व्हाल पापाचे भागीदार
4

Garuda Purana: या लोकांच्या घरचे अन्न चुकूनही खाऊ नका, नाहीतर व्हाल पापाचे भागीदार

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Maharashtra Politics: देवेंद्र फडणवीसांना मोठा धक्का? महापौरपदाबाबत शिंदेंनी टाकला डाव

Maharashtra Politics: देवेंद्र फडणवीसांना मोठा धक्का? महापौरपदाबाबत शिंदेंनी टाकला डाव

Jan 18, 2026 | 08:55 AM
Maharashtra Politics: “…नाराजी खपवून घेतली जाणार नाही”; फडणवीसांचा नगरसेवकांना इशारा

Maharashtra Politics: “…नाराजी खपवून घेतली जाणार नाही”; फडणवीसांचा नगरसेवकांना इशारा

Jan 18, 2026 | 08:23 AM
रविवार होईल आणखीनच खास! दुपारच्या जेवणासाठी मालवणी पद्धतीमध्ये बनवा चिकन रस्सा, सर्दी खोकला होईल गायब

रविवार होईल आणखीनच खास! दुपारच्या जेवणासाठी मालवणी पद्धतीमध्ये बनवा चिकन रस्सा, सर्दी खोकला होईल गायब

Jan 18, 2026 | 08:00 AM
Hero Splendor साठी कमीतकमी किती Down Payment करावा लागेल? जाणून घ्या EMI

Hero Splendor साठी कमीतकमी किती Down Payment करावा लागेल? जाणून घ्या EMI

Jan 18, 2026 | 06:15 AM
नाजूक जागी वाढलेला मूळव्याध मुळांपासून होईल नष्ट! तीव्र वेदनांपासून आराम मिळवण्यासाठी फॉलो करा ‘या’ सोप्या टिप्स

नाजूक जागी वाढलेला मूळव्याध मुळांपासून होईल नष्ट! तीव्र वेदनांपासून आराम मिळवण्यासाठी फॉलो करा ‘या’ सोप्या टिप्स

Jan 18, 2026 | 05:30 AM
सकाळसकाळी तोंडाचा बदलतो आकार? फुगलेल्या तोंडाला फ्रेश करण्यासाठी हे घ्या उपाय

सकाळसकाळी तोंडाचा बदलतो आकार? फुगलेल्या तोंडाला फ्रेश करण्यासाठी हे घ्या उपाय

Jan 18, 2026 | 04:15 AM
‘मांजा हटवा अन् जीव वाचवा! चायनीज मांजा ठरतोय मृत्यूचा सापळा; पुण्यात ‘विद्या प्रमाण रेस्क्यू अभियान’

‘मांजा हटवा अन् जीव वाचवा! चायनीज मांजा ठरतोय मृत्यूचा सापळा; पुण्यात ‘विद्या प्रमाण रेस्क्यू अभियान’

Jan 18, 2026 | 02:35 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Jan 17, 2026 | 08:19 PM
Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Jan 17, 2026 | 08:09 PM
Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Jan 17, 2026 | 08:04 PM
Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Jan 17, 2026 | 07:56 PM
Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Jan 17, 2026 | 07:47 PM
Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Jan 17, 2026 | 07:32 PM
MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

Jan 17, 2026 | 03:27 PM