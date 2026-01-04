Zodiac Sign: रवि पुष्य योग आणि सूर्यदेवाच्या आशीर्वादाने या राशीच्या लोकांना मिळेल नशिबाची साथ

आज रविवार, 4 जानेवारीचा दिवस. आजचा दिवस सूर्यदेवाला समर्पित आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार आज चंद्र मिथुन राशीतून कर्क राशीत संक्रमण करेल. अशा वेळी चंद्र गोरी योग तयार होईल. चंद्रापासून बाराव्या घरात शुभ ग्रह गुरुची उपस्थिती असल्याने अनाफ योग देखील तयार होणार आहे. या शुभ योगाचा फायदा रविवारी कोणत्या राशीच्या लोकांना होणार आहे ते जाणून घ्या
रविवारचा दिवस वृषभ राशीच्या लोकांसाठी खूप फायदेशीर राहणार आहे. यावेळी तुम्हाला नशिबाची साथ मिळेल. आर्थिक लाभ मिळेल. प्रतिष्ठा देखील मिळेल. तुम्हाला भेटवस्तू किंवा सरप्राईज मिळू शकते. तुमच्या कुटुंबातील ज्येष्ठांकडून तुम्हाला सहकार्य मिळेल. कपडे आणि इतर सुखसोयी मिळण्याची शक्यता आहे.
कर्क राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील. तुम्ही घेतलेल्या निर्णयांचा तुम्हाला आज फायदा होऊ शकतो. कोणतेही दीर्घकाळ प्रलंबित काम पूर्ण होऊ शकते. आज तुम्ही नवीन प्रकल्पांची सुरुवात करु शकता. उत्पन्नात वाढ झाल्याने तुम्हाला आनंद मिळेल. वरिष्ठांकडूनही तुम्हाला सहकार्य मिळेल. कुटुंबात आनंदाचे वातावरण राहील. तुमच्या सासरच्या लोकांकडून तुम्हाला अपेक्षित फायदे आणि पाठिंबा मिळेल.
कन्या राशीच्या लोकांचा आजचा दिवस उत्साहाचा राहील. तुम्हाला स्वतःमध्ये काही सकारात्मक बदल जाणवतील. तुमच्या कपड्यांचे आणि गृहनिर्माण व्यवसायात तुम्हाला नफा दिसेल. परदेशी स्रोतांकडून फायदा होईल. मागील गुंतवणूक आणि संबंधांमधूनही तुम्हाला फायदा होईल. मालमत्तेशी संबंधित कोणताही व्यवसाय तुम्हाला फायदेशीर ठरेल. शिक्षणाशी संबंधित असलेल्यांसाठी आजचा दिवस अनुकूल राहील. जोडीदारासोबत बाहेर फिरायला जाण्याचा प्लॅन करु शकता.
वृश्चिक राशीच्या लोकांचा आजचा दिवस चांगला राहील. नशिबाची तुम्हाला उत्तम साथ मिळेल. तुम्ही हाती घेतलेले कोणतेही महत्त्वाचे काम सहज पूर्ण होईल. तुम्हाला चांगल्या कर्मांचे फळ मिळेल. तुमच्या मुलांकडूनही तुम्हाला आनंद मिळेल. भागीदारी आणि मैत्रीच्या बाबतीतही आजचा दिवस अनुकूल राहील. तुम्हाला मित्रांकडून सहकार्य मिळेल. तुम्हाला एखाद्या मित्राला किंवा नातेवाईकाला भेटण्याची संधी मिळू शकते.
मीन राशीच्या लोकांचा आजचा दिवस अनुकूल राहील. कुटुंबाचे वातावरण अनुकूल राहील. तुम्हाला तुमच्या वडिलांकडून अपेक्षित लाभ होईल. तुम्हाला कामात अपेक्षेपेक्षा जास्त फायदा होईल. तुम्हाला एखाद्या मित्राला किंवा नातेवाईकाला भेटण्याची संधी मिळेल. तुम्ही कुटुंबासोबत धार्मिक स्थळाला भेट देऊ शकता. कपडे, मेकअप आणि दागिन्यांवर काम करणाऱ्यांना आज फायदा होऊ शकतो.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)