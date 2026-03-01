Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Iran Israel War : भारताने थेट सांगितलं! इस्रायल-इराण युद्धावर भारताच्या  'त्या' भूमिकेने जग हादरलं, नेमकं काय म्हटलं सरकारने?

Iran Israel War : पश्चिम आशियातील युद्धाने आता रौद्र रुप धारण केले आहे. नुकतेच ट्रम्प यांनी खामेनेईंचा मृत्यू झाल्याचा दावा केला असून जगभरात खळबळ उडाली आहे. याच वेळी भारताच्या भूमिकेने देखील सर्वांना हादरवून टाकले आहे.

Updated On: Mar 01, 2026 | 09:03 AM
India on Middle East War

Iran Israel War : भारताने थेट सांगितलं! इस्रायल-इराण युद्धावर भारताच्या  'त्या' भूमिकेने जग हादरलं, नेमकं काय म्हटलं सरकारने? (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • इराणचे सुप्रीम लीडर अयातुल्ली खामेनेईंचा मृत्यू
  • भारताच्या प्रतिक्रियेने जगभरात खळबळ
  • जाणून घ्या काय म्हटले भारताने
India on Iran Israel War :  नवी दिल्ली : पश्चिम आशियातील इराण इस्रायल युद्धाने आता भीषण पेट घेतला आहे. नुकतेच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्र्म्प यांनी इराणच्या सर्वोच्च नेते अली खामेनेईं यांच्या इस्रायली हल्ल्यात मृत्यू झल्याचे स्पष्ट केले आहे. तर इराणने देखील याची पुष्टी करत ४० दिवसांचा दुखवटा जाहीर केला आहे. भारताने या हल्ल्यावर आपली प्रतिक्रिय दिली आहे. सध्या भारताची प्रतिक्रिया चर्चेचा विषय ठरत आहे.

Khamenei Death : खामेनेईंच्या मृत्यूने हादरलं जग! ४० दिवसांचा सार्वजनिक दुखवटा जाहीर; आता इराणचं काय होणार?

भारताने नेमकं काय म्हटले?

भारताने इस्रायल-इराण युद्धावर बोलताना कोणत्याही एका देशाची बाजू घेतलेली नाही. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने याबाबात निवेदन जारी केले आहे. या निवेदनात भारताने म्हटले आहे की, दोन्ही देशांनी तात्काळ हिंसाचार थांबवावा. भारताच्या मते, मध्यपूर्वेतील युद्ध केवळ एका देशापुरते मर्यादित राहिलेले नाही. यामुळे प्रादेशिक शांतता आणि स्थिरतेला धोका निर्माण झाला आहे. यामुळे भारताने दोन्ही देशांना संयम बाळगून वाद मुत्सद्देगिरीतून सोडवण्याचे आवाहन केले आहे. भारताने म्हटले आहे की, आम्ही परिस्थिती बारकाईने लक्ष ठेवून आहोत आणि सर्व देशांच्या सार्वभौमत्वाचा आदर व्हावा अशी आशा व्यक्त केली आहे.

भारतीय नागरिकांच्या सुरक्षेला प्राधान्य

याच वेळी भारताने इस्रायल आणि इराणमधील आपल्या नागरिकांसाठी सतर्कतेचा इशारा जारी केला आहे. इराणमधील भारतीयांना घराबाहेर न पडण्याच्या आणि अनावश्यक प्रवास टाळण्याच्या सल्ला देण्यात आला आहे. याशिवाय स्थानिक माध्यांवर लक्ष ठेवण्याचा आण दूतावासाशी संपर्क साधण्याचा आवाहने केले आहे.

तसेच इस्रायली नागरिकांना देखील इस्रायली अधिकारी आणि होम फ्रंट कमांडने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्वांचे आणि सुचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचा सल्ला दिला आहे. तसेच भारतीय नागरिकांना २४ तास सतर्क राहण्यास सांगण्यता आले आहे.

Ali Khamenei: तेहरानमध्ये सत्तेचा रक्तरंजित अध्याय! खामेनींची हत्या इराणी राजवटीचे काळे पर्व; कोण होणार इराणचा नवा ‘सुलतान’?

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: इराण-इस्रायल संघर्षावर भारताने काय भूमिका घेतली?

    Ans: इराण आणि इस्रायल युद्धावर बोलताना भारताने कोणत्याही एका देशाची बाजू घेतलेली नाही. भारताने दोन्ही गटांना संयम बाळगण्याचा आणि संवादातून तणाव की करण्याचे आवाहन केले आहे.

Web Title: India raction on iran israel war middle east conflict

Published On: Mar 01, 2026 | 09:03 AM

Topics:  

Mar 01, 2026 | 09:03 AM
