AUS W vs IND W : हरमनप्रीतने नाणेफेक जिंकले, भारत करणार गोलंदाजी! वाचा दोन्ही संघाची Playing 11

भारत विरूद्ध ऑस्ट्रेलिया महिला संघाचा आज एकदिवसीय मालिकेचा तिसरा आणि शेवटचा सामना खेळवला जात आहे. हा सामना ऑस्ट्रेलियाच्या निंजा स्टेडियमवर खेळवला जाणार आहे. तिसऱ्या आणि शेवटच्या एकदिवसीय सामन्यात टीम इंडिया पूर्ण ताकदीने मैदानात उतरेल. मालिकेतील पहिल्या दोन सामन्यांमध्ये भारतीय फलंदाजी अपेक्षेनुसार खेळू शकली नाही आणि मोठी धावसंख्या उभारण्यात अपयशी ठरली. याचा फायदा घेत ऑस्ट्रेलियाने दोन्ही वेळा सहज लक्ष्य गाठले आणि २-० अशी अजिंक्य आघाडी घेतली.
आजच्या सामन्याचे नाणेफेक पार पडले, या सामन्यामध्ये भारताची कर्णधार हरमनप्रीतने नाणेफेक जिंकून पहिले गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारतीय महिला संघ ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध सलग १२ व्यांदा एकदिवसीय मालिका जिंकण्यात अपयशी ठरला आहे. आकडेवारीवरून असे दिसून येते की भारताने ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध कधीही द्विपक्षीय एकदिवसीय मालिका जिंकलेली नाही. परिणामी, अंतिम सामना केवळ औपचारिकता आहे.
🚨 Toss Update 🚨#TeamIndia have won the toss and elected to field first. Updates ▶️ https://t.co/PqlLKl0Fz3 #AUSvIND pic.twitter.com/Wbr8OFmgwB — BCCI Women (@BCCIWomen) March 1, 2026
आजच्या सामन्यांमध्ये भारताच्या संघाने मोठा बदल केला आहे क्रांती गौड हिला संघ बाहेर करून हर्लिन देओल हिला संघात स्थान मिळाले आहे. स्मृती मानधना आणि प्रतिका रावल या दोघी भारतीय संघासाठी दुसऱ्या इनिंग मध्ये ओपनिंग करताना दिसतील. तर तिसऱ्या नंबरवर हरलीन देओल जेमिमा रॉड्रिग्जच्या जागेवर फलंदाजीला येऊ शकते. गोलंदाज मध्ये काश्वी गौतम, रेणुका सिंग ठाकूर या वेगवान गोलंदाजांचा समावेश आहे.
फिरकी गोलंदाजांमध्ये दीप्ती शर्मा स्नेहरांना आणि श्री चरणी या संघामध्ये खेळताना दिसणार आहेत. मागील दोनही सामन्यांमध्ये स्नेह राणा हिला टीम इंडियाने संधी दिली नव्हती आजच्या सामन्यात संघाने स्नेह राणा हिला संघामध्ये स्थान दिले आहे.
ऑस्ट्रेलियाचा संघ: अॅलिसा हिली (कर्णधार), फोबी लिचफिल्ड, जॉर्जिया वोल, बेथ मूनी (विकेटकीपर), अॅनाबेल सदरलँड, अॅशले गार्डनर, ताहलिया मॅकग्रा, जॉर्जिया वेअरहॅम, निकोला केरी, अलाना किंग, लुसी हॅमिल्टन
भारत प्लेइंग इलेव्हन: स्मृती मानधना, प्रतिका रावल, हरलीन देओल, हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), जेमिमाह रॉड्रिग्स, रिचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ती शर्मा, स्नेह राणा, काशवी गौतम, श्री चरणी, रेणुका सिंग ठाकूर