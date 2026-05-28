Pradosh Vrat 2026: गुरुप्रदोष व्रताच्या दिवशी शिवलिंगावर या गोष्टी करा अर्पण, कधीही भासणार नाही अन्नाची अडचण

Updated On: May 28, 2026 | 11:40 AM IST
सारांश

हिंदू धर्मामध्ये महादेवांचा आशीर्वाद मिळविण्यासाठी प्रदोष व्रत अत्यंत शुभ मानले जाते. ज्यावेळी हे व्रत गुरुवारी येते त्यावेळी त्याचे महत्त्व अधिक वाढते. यावर्षी ज्येष्ठ महिन्यातील पहिले प्रदोष व्रत गुरुवार, २८ मे रोजी पाळले जात आहे. जाणून घ्या शिवलिंगावर कोणत्या गोष्टी अर्पण कराव्यात

विस्तार
  • गुरुप्रदोष व्रताच्या दिवशी शिवलिंगावर या गोष्टी करा अर्पण
  • अन्नाची भासणार नाही कमतरता
  • गुरु प्रदोष व्रताचे काय आहे महत्त्व
 

ज्येष्ठ महिना सुरू झाला असून या महिन्यातील पहिला प्रदोष उपवास देवगुरूच्या दिवशी म्हणजेच गुरुवारी येत आहे, ज्याला गुरु प्रदोष व्रत म्हणतात. हिंदू धर्मात प्रदोष व्रताला अत्यंत उच्च स्थान आहे आणि जेव्हा ते गुरुवारी येते, तेव्हा त्याचे महत्त्व दुप्पट होते, कारण या दिवशी महादेवांसोबतच भगवान विष्णू आणि देवगुरू बृहस्पती यांचाही आशीर्वाद लाभतो. जर तुम्हालाही या गुरुप्रदोष व्रतावर भगवान शिवाला प्रसन्न करायचे असेल, तर त्यांना काही विशेष नैवेद्य नक्की अर्पण करा. प्रदोष व्रताच्या दिवशी कोणत्या गोष्टी अर्पण कराव्यात जाणून घ्या

या गोष्टी करा अर्पण

खिरीचा नैवेद्य दाखवा

भगवान शिवाला दुग्धजन्य पदार्थ अत्यंत प्रिय मानले जातात. गुरु प्रदोष व्रताच्या दिवशी तांदळाची खीर बनवून शिवलिंगाला अर्पण करणे शुभ मानले जाते. यामुळे घरात सुख-समृद्धी येते आणि आर्थिक समस्या दूर होतात, असा विश्वास आहे.

तूप आणि साखर

भगवान शिवाला शुद्ध तूप आणि खडीसाखर अर्पण केल्याने कुटुंबात गोडवा येतो. धार्मिक मान्यतेनुसार, यामुळे वैवाहिक जीवनातील प्रेम वाढते आणि घरात सकारात्मक ऊर्जा टिकून राहते.

पंचामृत

दूध, दही, तूप, मध आणि गंगाजल यांपासून बनवलेल्या पंचामृताने भगवान शिवाला अभिषेक करून ते अर्पण करणे, हे अत्यंत पुण्यकर्म मानले जाते. यामुळे मानसिक शांती आणि आरोग्याचे फायदे मिळतात.

मखाना आणि पांढरी मिठाई

भगवान शिवाला पांढऱ्या वस्तू अर्पण करणे शुभ मानले जाते. मखाना खीर, रसगुल्ले किंवा पांढरे पेढे अर्पण केल्याने भगवान शिव प्रसन्न होतात आणि घरात समृद्धी येते.

धतुरा अर्पण करणे

धार्मिक श्रद्धेनुसार, भांग आणि धोतरा हे भगवान शिवाला अत्यंत प्रिय आहेत. प्रदोष उपवासाच्या दिवशी ते अर्पण केल्याने भगवान शिव प्रसन्न होतात आणि ते आपल्या भक्तांच्या इच्छा पूर्ण करतात.

गूळ आणि चणे अर्पण करा

तुमची आर्थिक परिस्थिती कमकुवत राहिल्यास, गुरु प्रदोष व्रताच्या दिवशी भगवान शिवाला गूळ आणि चणे अर्पण करणे शुभ मानले जाते. यामुळे अन्न आणि आर्थिक टंचाई दूर होण्यास मदत होते, असा विश्वास आहे.

गुरू प्रदोष व्रताचे काय आहे महत्त्व

प्रदोष काळ हा भगवान शिवाची उपासना करण्यासाठी सर्वात शुभ काळ मानला जातो. असे मानले जाते की या काळात देवता कैलास पर्वतावर भगवान शिवाची प्रार्थना करतात. गुरुवार हा देवांचे गुरू असलेल्या गुरु ग्रहाशी आणि भगवान विष्णूशी संबंधित आहे. त्यामुळे, गुरु प्रदोष व्रत पाळल्याने केवळ भगवान शिवाचाच नव्हे, तर भगवान विष्णू आणि गुरु ग्रहाचाही आशीर्वाद प्राप्त होतो. ज्योतिषशास्त्रानुसार, या उपवासामुळे वैवाहिक जीवनातील अडथळे, आर्थिक समस्या आणि कौटुंबिक कलह यांवर मात करण्यास मदत होते, असाही विश्वास आहे. तसेच, संततीचे सुख आणि करिअरमधील प्रगतीसाठीही लोक हा उपवास करतात.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Frequently Asked Questions

  • Que: गुरुप्रदोष व्रत म्हणजे काय?

    Ans: गुरुवारी येणाऱ्या प्रदोष व्रताला गुरुप्रदोष व्रत म्हटले जाते. हे व्रत भगवान शिव आणि गुरु ग्रहाच्या कृपेसाठी विशेष शुभ मानले जाते.

  • Que: गुरुप्रदोष व्रताच्या दिवशी शिवलिंगावर काय अर्पण करावे?

    Ans: धार्मिक श्रद्धेनुसार पाणी, दूध, बेलपत्र, पिवळी फुले, चंदन आणि हरभऱ्याची डाळ अर्पण करणे शुभ मानले जाते.

  • Que: गुरुप्रदोष व्रताचे धार्मिक महत्त्व काय आहे?

    Ans: श्रद्धेनुसार हे व्रत मानसिक शांतता, आध्यात्मिक प्रगती आणि घरातील सुख-समृद्धीसाठी लाभदायक मानले जाते.

