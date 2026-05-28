Gemology: धनप्राप्तीसाठी प्रसिद्ध असलेले हे रत्न; परिधान करण्यापूर्वी जाणून घ्या महत्त्वाच्या गोष्टी

प्रत्येक व्यक्तीला आपल्या घरात शांती आणि आनंद, तसेच जीवनात समृद्धी आणि प्रगती हवी असते. दरम्यान, कधीकधी, कठोर परिश्रम करूनही अपेक्षित परिणाम मिळत नाहीत. ज्योतिषशास्त्रात या समस्या दूर करण्यासाठी अनेक उपाय सांगितले जातात, ज्यामध्ये रत्नांना विशेष महत्त्वाचे मानले जाते. यापैकी एक म्हणजे स्फटिक, जो देवी लक्ष्मीचा आवडता रत्न मानला जातो. असा विश्वास आहे की, हे रत्न व्यक्तीच्या सभोवतालची सकारात्मक ऊर्जा वाढवतो आणि आर्थिक अडचणी दूर करण्यास मदत करतो.
हे रत्न परिधान केल्यानंतर व्यक्तीच्या जीवनामध्ये बदल होताना दिसून येतात. ज्योतिषशास्त्रानुसार, हे रत्न काही विशिष्ट राशींसाठी अत्यंत शुभ मानले जाते आणि ते धारण केल्याने धन, यश आणि आनंदाचा काळ सुरू होऊ शकतो. स्फटिक रत्न कोणी परिधान करावे जाणून घ्या
ज्योतिषशास्त्रानुसार, स्फटिक रत्न अत्यंत पवित्र आणि शक्तिशाली मानले जाते. असे म्हटले जाते की या रत्नाचा संबंध शुक्र ग्रहाशी आहे, जो भौतिक सुख, समृद्धी, प्रेम आणि संपत्तीचा घटक मानला जातो. यामुळेच जे लोक हे रत्न धारण करतात, त्यांना त्यांच्या जीवनात वाढलेले आकर्षण, आत्मविश्वास आणि सकारात्मकता अनुभवता येते. काही ज्योतिषशास्त्रांच्या मते, ज्यांच्या कुंडलीत शुक्र कमजोर असतो, त्यांच्यासाठी स्फटिक रत्ने अत्यंत फायदेशीर ठरू शकतात. याचे परिणाम विशेषतः व्यवसाय, नोकरी आणि आर्थिक बाबींमध्ये दिसून येतात.
शुक्र ग्रह वृषभ आणि तूळ राशींचा स्वामी आहे. म्हणूनच या राशींच्या लोकांसाठी स्फटिक अत्यंत शुभ मानला जातो. ज्योतिषशास्त्रानुसार, ते धारण केल्याने देवी लक्ष्मीचा आशीर्वाद मिळतो आणि घरात धनाचा ओघ वाढतो. असेही म्हटले जाते की, वैवाहिक तणावाचा सामना करणाऱ्यांना यामुळे दिलासा मिळू शकतो. ते नातेसंबंध सुधारते आणि मनःशांती आणते.
मिथुन आणि कन्या राशींवर बुध ग्रहाचे अधिपत्य आहे. बुध आणि शुक्र हे दोन्ही ग्रह मित्र मानले जातात. त्यामुळे, या राशींचे लोक क्रिस्टल (स्फटिक) देखील घालू शकतात. असे मानले जाते की हे रत्न परिधान केल्याने करिअरच्या नवीन संधी उपलब्ध होतात, ज्यात बढती, व्यवसायात नफा आणि प्रलंबित कामांची पूर्तता यांचा समावेश होतो. अनेक लोक मुलाखती किंवा व्यावसायिक बैठकांदरम्यान आपला आत्मविश्वास वाढवण्यासाठी देखील ते घालणे पसंत करतात.
मकर आणि कुंभ राशींवर भगवान शनिदेवांचे अधिपत्य आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार, शनि आणि शुक्र हे मित्र ग्रह मानले जातात. त्यामुळे, या राशींसाठीही स्फटिक रत्न धारण करणे शुभ मानले जाते. असे म्हटले जाते की ते धारण केल्याने आर्थिक अडचणी हळूहळू कमी होतात. जर कोणी दीर्घकाळापासून कर्ज किंवा आर्थिक समस्यांनी त्रस्त असेल, तर त्यांना दिलासा मिळू शकतो. शिवाय, घरात आनंद आणि समृद्धीचे वातावरण नांदते.
स्फटिक धारण करण्यासाठी शुक्रवार हा सर्वात शुभ दिवस मानला जातो, कारण हा दिवस देवी लक्ष्मी आणि शुक्र ग्रह या दोन्हींशी संबंधित आहे. सकाळी स्नान केल्यानंतर, गंगाजल आणि दुधाने रत्न स्वच्छ करा. त्यानंतर, ते देवी लक्ष्मीच्या चरणी अर्पण करून प्रार्थना करा आणि मग ते धारण करा.
रत्न परिधान करण्यापूर्वी “ॐ महालक्ष्म्यै नमः” किंवा “ॐ शुक्राय नमः” या मंत्रांचा जप करणे शुभ मानले जाते.
पुरुषांनी हे रत्न उजव्या हाताच्या मधल्या किंवा अनामिकेत घालावे. महिलांसाठी, उजव्या किंवा डाव्या हाताचे मधले किंवा अनामिका बोट शुभ मानले जाते.
ज्योतिषशास्त्रानुसार, रत्नांना ऊर्जेचे माध्यम मानले जाते. दरम्यान, कोणत्याही रत्नाचा प्रभाव व्यक्तीची कुंडली, ग्रहांची स्थिती आणि श्रद्धा यांवर अवलंबून असतो. रत्ने धारण केल्यानंतर अनेक लोकांना मानसिक शांती, आत्मविश्वास आणि आर्थिक सुधारणा यांचा अनुभव येतो. तरीही, कोणतेही रत्न धारण करण्यापूर्वी अनुभवी ज्योतिषाचा सल्ला घेणे उत्तम ठरते.
स्फटिक रत्न केवळ एक चमकदार दगड नसून, ते सकारात्मक ऊर्जा आणि देवी लक्ष्मीच्या आशीर्वादाचे प्रतीक मानले जाते. ज्योतिषशास्त्रीय मान्यतेनुसार, वृषभ, तूळ, मिथुन, कन्या, मकर आणि कुंभ या राशींच्या व्यक्तींसाठी ते अत्यंत फायदेशीर ठरू शकते. योग्य विधी आणि मंत्रांसह ते धारण केल्याने सुख, समृद्धी आणि आर्थिक सामर्थ्य प्राप्त होते, असा विश्वास आहे.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: स्फटिक हे पारदर्शक आणि थंड प्रवृत्तीचे रत्न मानले जाते. धार्मिक आणि ज्योतिषीय दृष्टिकोनातून याला सकारात्मक ऊर्जा देणारे मानले जाते.
Ans: श्रद्धेनुसार मनःशांती, सकारात्मक विचार, मानसिक स्थैर्य आणि आध्यात्मिक उन्नतीसाठी स्फटिक उपयुक्त मानले जाते.
Ans: काही ज्योतिषीय मान्यतानुसार स्फटिक सकारात्मक ऊर्जा वाढवून आर्थिक स्थैर्य आणि समृद्धीला मदत करतो असे मानले जाते.