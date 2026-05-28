pradosh vrat: ग्रहदोष दूर करण्यासाठी प्रदोष व्रताच्या दिवशी करा ‘हे’ उपाय

भगवान शिवाच्या भक्तांसाठी एक दुर्मिळ आणि अत्यंत शुभ आध्यात्मिक प्रसंग जवळ येत आहे. अधिक मासातील (पुरुषोत्तम महिना) पहिले प्रदोष व्रत गुरुवार २८ मे रोजी पाळले जाणार आहे आणि ज्योतिषांच्या मते, हे शक्तिशाली व्रत ग्रहांचे दोष दूर करून शांती, समृद्धी आणि दैवी आशीर्वाद मिळवून देण्यास मदत करू शकते.
या वर्षातील अधिक महिन्यातील पहिले प्रदोष व्रत गुरुवारी येत असल्याने त्याला गुरू प्रदोष व्रत असे म्हटले जाते. हा एक दुर्मिळ योगायोग असून, चंद्राशी संबंधित तणाव, शनीशी संबंधित आव्हाने आणि इतर ज्योतिषीय असंतुलनांपासून मुक्ती मिळवू इच्छिणाऱ्यांसाठी तो विशेषतः फायदेशीर मानला जातो. प्रदोष व्रताच्या दिवशी कोणते उपाय करायचे जाणून घ्या
अधिक मास, ज्याला पुरुषोत्तम मास असेही म्हणतात, हा हिंदू पंचांगातील एक अतिरिक्त चांद्र महिना आहे जो दर काही वर्षांनी येतो आणि प्रार्थना, उपवास आणि आत्मचिंतनासाठी आध्यात्मिकदृष्ट्या शक्तिशाली मानला जातो. २०२६ मध्ये ज्येष्ठ अधिक मास १७ मे ते १५ जूनपर्यंत असेल, त्यामुळे २८ मे रोजीचा गुरु प्रदोष हा या पवित्र महिन्यातील पहिला आणि सर्वात महत्त्वाचा उपवास असेल.
हिंदू श्रद्धेनुसार, अधिक मासात केलेल्या पूजेमुळे अनेक पटींनी आध्यात्मिक पुण्य प्राप्त होते आणि प्रदोष दिवशी भगवान शिवाची पूजा केल्याने अडथळे दूर होतात आणि कठीण ग्रहांचा प्रभाव शांत होतो. विशेषतः शनिदेव आणि चंद्र यांच्याशी संबंधित ग्रहांचा.
त्रयोदशी तिथीची सुरुवात २८ मे रोजी सकाळी ७:५६ वाजता होईल आणि २९ मे रोजी सकाळी ९:५० वाजता संपेल. उदयतिथीनुसार हे व्रत गुरुवार, २८ मे रोजी पाळले जाणार आहे. पूजेसाठी सर्वात महत्त्वाची वेळ म्हणजे प्रदोष काळ, जी भगवान शिवाला समर्पित असलेली सायंकाळची संधिप्रकाश वेळ आहे.
प्रदोष काळात दुधामध्ये गंगाजल मिसळून ते शिवलिंगावर अर्पण करावे. असे केल्याने चंद्र दोष शांत होतो आणि मानसिक शांती लाभते, असा विश्वास आहे.
गरजू लोकांना तांदूळ, साखर किंवा पांढरे कपडे दान करा. ज्योतिषशास्त्रानुसार, पांढऱ्या वस्तूचा संबंध चंद्राशी आहे आणि त्या भावनिक संतुलन वाढवतात असे मानले जाते.
शिवलिंगावर काळे तीळ अर्पण करणे हा शनि दोष कमी करण्यासाठी आणि शनिशी संबंधित अडचणींवर मात करण्यासाठी एक प्रभावी उपाय मानला जातो.
संध्याकाळी पिंपळाच्या झाडाखाली मोहरीच्या तेलाचा दिवा लावणे, हा शनिदेवाला प्रसन्न करण्याशी संबंधित एक पारंपरिक उपाय आहे.
प्रदोष काळात हनुमान चालिसाचे पठण केल्याने शनि आणि चंद्र या दोन्ही ग्रहांशी संबंधित संकटांपासून बचाव होतो आणि भगवान हनुमानाचा आशीर्वाद प्राप्त होतो.
शक्तिशाली महामृत्युंजय मंत्राचा 108 वेळा जप करण्याचा संबंध आरोग्य लाभ, संरक्षण आणि दीर्घायुष्याशी संबंधित आहे.
तीव्र प्रार्थना म्हणत शिवलिंगावर २१ बेलाची पाने अर्पण करा. असे केल्याने इच्छा पूर्ण होतात, असा विश्वास आहे.
Ans: धार्मिक श्रद्धेनुसार भगवान शिवांची उपासना केल्याने ग्रहांची अशुभता कमी होऊन मानसिक शांतता आणि सकारात्मक ऊर्जा मिळते असे मानले जाते.
Ans: शिवलिंगावर जलाभिषेक, बेलपत्र अर्पण, “ॐ नमः शिवाय” मंत्रजप आणि दीपदान करणे शुभ मानले जाते.
Ans: ज्योतिषशास्त्रानुसार कुंडलीतील ग्रहांच्या प्रतिकूल स्थितीमुळे निर्माण होणाऱ्या अडचणींना ग्रहदोष म्हटले जाते.