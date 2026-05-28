Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Religion »
  • Pradosh Vrat 2026 To Remove Planetary Defects Do These Remedies On The Day Of Pradosh Vrat

pradosh vrat: ग्रहदोष दूर करण्यासाठी प्रदोष व्रताच्या दिवशी करा ‘हे’ उपाय

Updated On: May 28, 2026 | 07:05 AM IST
जाहिरात
सारांश

यावर्षी अधिक महिन्यातील प्रदोष व्रत गुरुवारी येत आहे. हा दिवस फक्त उपवासाचा दिवस नसून अत्यंत पवित्र मानला जाणारा अधिक महिन्यातील दुर्मिळ असा आध्यात्मिक प्रसंग आहे. प्रदोष व्रताच्या दिवशी कोणते उपाय करायचे जाणून घ्या

फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • प्रदोष व्रत कधी आहे
  • ग्रहदोष दूर करण्यासाठी उपाय
  • प्रदोष व्रत का खास आहे
 

भगवान शिवाच्या भक्तांसाठी एक दुर्मिळ आणि अत्यंत शुभ आध्यात्मिक प्रसंग जवळ येत आहे. अधिक मासातील (पुरुषोत्तम महिना) पहिले प्रदोष व्रत गुरुवार २८ मे रोजी पाळले जाणार आहे आणि ज्योतिषांच्या मते, हे शक्तिशाली व्रत ग्रहांचे दोष दूर करून शांती, समृद्धी आणि दैवी आशीर्वाद मिळवून देण्यास मदत करू शकते.

या वर्षातील अधिक महिन्यातील पहिले प्रदोष व्रत गुरुवारी येत असल्याने त्याला गुरू प्रदोष व्रत असे म्हटले जाते. हा एक दुर्मिळ योगायोग असून, चंद्राशी संबंधित तणाव, शनीशी संबंधित आव्हाने आणि इतर ज्योतिषीय असंतुलनांपासून मुक्ती मिळवू इच्छिणाऱ्यांसाठी तो विशेषतः फायदेशीर मानला जातो. प्रदोष व्रताच्या दिवशी कोणते उपाय करायचे जाणून घ्या

हे प्रदोष व्रत खास का आहे

अधिक मास, ज्याला पुरुषोत्तम मास असेही म्हणतात, हा हिंदू पंचांगातील एक अतिरिक्त चांद्र महिना आहे जो दर काही वर्षांनी येतो आणि प्रार्थना, उपवास आणि आत्मचिंतनासाठी आध्यात्मिकदृष्ट्या शक्तिशाली मानला जातो. २०२६ मध्ये ज्येष्ठ अधिक मास १७ मे ते १५ जूनपर्यंत असेल, त्यामुळे २८ मे रोजीचा गुरु प्रदोष हा या पवित्र महिन्यातील पहिला आणि सर्वात महत्त्वाचा उपवास असेल.

हिंदू श्रद्धेनुसार, अधिक मासात केलेल्या पूजेमुळे अनेक पटींनी आध्यात्मिक पुण्य प्राप्त होते आणि प्रदोष दिवशी भगवान शिवाची पूजा केल्याने अडथळे दूर होतात आणि कठीण ग्रहांचा प्रभाव शांत होतो. विशेषतः शनिदेव आणि चंद्र यांच्याशी संबंधित ग्रहांचा.

Pradosh Vrat 2026: अधिक महिन्यातील पहिले प्रदोष व्रत कधी? जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व

प्रदोष व्रत पूजेची वेळ

त्रयोदशी तिथीची सुरुवात २८ मे रोजी सकाळी ७:५६ वाजता होईल आणि २९ मे रोजी सकाळी ९:५० वाजता संपेल. उदयतिथीनुसार हे व्रत गुरुवार, २८ मे रोजी पाळले जाणार आहे. पूजेसाठी सर्वात महत्त्वाची वेळ म्हणजे प्रदोष काळ, जी भगवान शिवाला समर्पित असलेली सायंकाळची संधिप्रकाश वेळ आहे.

ग्रह दोष दूर करण्यासाठी उपाय

शिवलिंगाला दूध आणि गंगाजल अर्पण करणे

प्रदोष काळात दुधामध्ये गंगाजल मिसळून ते शिवलिंगावर अर्पण करावे. असे केल्याने चंद्र दोष शांत होतो आणि मानसिक शांती लाभते, असा विश्वास आहे.

पांढऱ्या वस्तूंचे दान

गरजू लोकांना तांदूळ, साखर किंवा पांढरे कपडे दान करा. ज्योतिषशास्त्रानुसार, पांढऱ्या वस्तूचा संबंध चंद्राशी आहे आणि त्या भावनिक संतुलन वाढवतात असे मानले जाते.

काळे तीळ

शिवलिंगावर काळे तीळ अर्पण करणे हा शनि दोष कमी करण्यासाठी आणि शनिशी संबंधित अडचणींवर मात करण्यासाठी एक प्रभावी उपाय मानला जातो.

पिंपळाच्या झाडाखाली मोहरीच्या तेलाचा दिवा

संध्याकाळी पिंपळाच्या झाडाखाली मोहरीच्या तेलाचा दिवा लावणे, हा शनिदेवाला प्रसन्न करण्याशी संबंधित एक पारंपरिक उपाय आहे.

इक्ष्वाकू वंशाची स्थापना कशी झाली? जाणून घ्या अयोध्या आणि सूर्यवंशाचा इतिहास

हनुमान चालिसाचे पठण

प्रदोष काळात हनुमान चालिसाचे पठण केल्याने शनि आणि चंद्र या दोन्ही ग्रहांशी संबंधित संकटांपासून बचाव होतो आणि भगवान हनुमानाचा आशीर्वाद प्राप्त होतो.

महा मृत्युंजय मंत्राचा जप

शक्तिशाली महामृत्युंजय मंत्राचा 108 वेळा जप करण्याचा संबंध आरोग्य लाभ, संरक्षण आणि दीर्घायुष्याशी संबंधित आहे.

बेलाची पाने अर्पण करणे

तीव्र प्रार्थना म्हणत शिवलिंगावर २१ बेलाची पाने अर्पण करा. असे केल्याने इच्छा पूर्ण होतात, असा विश्वास आहे.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: ग्रहदोष दूर करण्यासाठी प्रदोष व्रत का महत्त्वाचे मानले जाते?

    Ans: धार्मिक श्रद्धेनुसार भगवान शिवांची उपासना केल्याने ग्रहांची अशुभता कमी होऊन मानसिक शांतता आणि सकारात्मक ऊर्जा मिळते असे मानले जाते.

  • Que: प्रदोष व्रताच्या दिवशी कोणते उपाय करावेत?

    Ans: शिवलिंगावर जलाभिषेक, बेलपत्र अर्पण, “ॐ नमः शिवाय” मंत्रजप आणि दीपदान करणे शुभ मानले जाते.

  • Que: ग्रहदोष म्हणजे काय?

    Ans: ज्योतिषशास्त्रानुसार कुंडलीतील ग्रहांच्या प्रतिकूल स्थितीमुळे निर्माण होणाऱ्या अडचणींना ग्रहदोष म्हटले जाते.

Web Title: Pradosh vrat 2026 to remove planetary defects do these remedies on the day of pradosh vrat

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 28, 2026 | 07:05 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Padmini Ekadashi: तुमच्या राशीनुसार करा ‘हे’ उपाय, लक्ष्मी नारायणाचा राहील आशीर्वाद
1

Padmini Ekadashi: तुमच्या राशीनुसार करा ‘हे’ उपाय, लक्ष्मी नारायणाचा राहील आशीर्वाद

भगवद्गीतेचा १५ वा अध्याय का मानला जातो विशेष? पुरुषोत्तम योगाचे काय आहे महत्त्व
2

भगवद्गीतेचा १५ वा अध्याय का मानला जातो विशेष? पुरुषोत्तम योगाचे काय आहे महत्त्व

Shadashtak Yog: शनि आणि चंद्र तयार करणार षडाष्टक योग, या राशींच्या लोकांनी आरोग्य आणि आर्थिक बाबतीत बाळगावी सावधगिरी
3

Shadashtak Yog: शनि आणि चंद्र तयार करणार षडाष्टक योग, या राशींच्या लोकांनी आरोग्य आणि आर्थिक बाबतीत बाळगावी सावधगिरी

इक्ष्वाकू वंशाची स्थापना कशी झाली? जाणून घ्या अयोध्या आणि सूर्यवंशाचा इतिहास
4

इक्ष्वाकू वंशाची स्थापना कशी झाली? जाणून घ्या अयोध्या आणि सूर्यवंशाचा इतिहास

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
pradosh vrat: ग्रहदोष दूर करण्यासाठी प्रदोष व्रताच्या दिवशी करा ‘हे’ उपाय

pradosh vrat: ग्रहदोष दूर करण्यासाठी प्रदोष व्रताच्या दिवशी करा ‘हे’ उपाय

May 28, 2026 | 07:05 AM
टॅनिंग आणि डार्क सर्कल होतील ७ दिवसांमध्ये कमी! गूळ लिंबाचा फेसपॅक चेहऱ्यावर आणेल मोत्यासारख्या ग्लो, त्वचा दिसेल फ्रेश

टॅनिंग आणि डार्क सर्कल होतील ७ दिवसांमध्ये कमी! गूळ लिंबाचा फेसपॅक चेहऱ्यावर आणेल मोत्यासारख्या ग्लो, त्वचा दिसेल फ्रेश

May 28, 2026 | 05:30 AM
मोठी बातमी! वीर धरणातील ‘इतका’ टक्के पाणीसाठा शिल्लक; तर निरा प्रणालीत…

मोठी बातमी! वीर धरणातील ‘इतका’ टक्के पाणीसाठा शिल्लक; तर निरा प्रणालीत…

May 28, 2026 | 02:35 AM
RR Vs SRH Live: जोफ्रा आर्चरसमोर ‘एसआरएच’चे लोटांगण; गुजरातविरुद्ध ‘महायुद्ध’ लढण्यासाठी रॉयल्स सज्ज

RR Vs SRH Live: जोफ्रा आर्चरसमोर ‘एसआरएच’चे लोटांगण; गुजरातविरुद्ध ‘महायुद्ध’ लढण्यासाठी रॉयल्स सज्ज

May 27, 2026 | 11:26 PM
Twisha Sharma Case: समर्थ सिंगच्या अडचणीत वाढ; तब्बल इतके दिवस झाली CBI कोठडीत रवानगी

Twisha Sharma Case: समर्थ सिंगच्या अडचणीत वाढ; तब्बल इतके दिवस झाली CBI कोठडीत रवानगी

May 27, 2026 | 10:33 PM
India US Trade: भारत-अमेरिका व्यापार कराराला गती! १ जून रोजी अमेरिकेचे उच्चस्तरीय शिष्टमंडळ दिल्लीत

India US Trade: भारत-अमेरिका व्यापार कराराला गती! १ जून रोजी अमेरिकेचे उच्चस्तरीय शिष्टमंडळ दिल्लीत

May 27, 2026 | 09:33 PM
बुलढाण्यात पाणीटंचाईवर प्रशासनाचा मोठा निर्णय; ५१ गावांत ५८ विंधन विहिरी आणि १० कुपनलिका मंजूर

बुलढाण्यात पाणीटंचाईवर प्रशासनाचा मोठा निर्णय; ५१ गावांत ५८ विंधन विहिरी आणि १० कुपनलिका मंजूर

May 27, 2026 | 09:25 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

May 27, 2026 | 03:55 PM
Narendra Mehta : पुन्हा वाद न होण्यासाठी पालिका बनवणार नवी नियमावली – नरेंद्र मेहता

Narendra Mehta : पुन्हा वाद न होण्यासाठी पालिका बनवणार नवी नियमावली – नरेंद्र मेहता

May 27, 2026 | 03:50 PM
Virar : बविआच्या ७१ मतांसाठी शिवसेना शिंदे गटाकडून मोर्चेबांधणी सुरू

Virar : बविआच्या ७१ मतांसाठी शिवसेना शिंदे गटाकडून मोर्चेबांधणी सुरू

May 26, 2026 | 08:24 PM
Parbhani : शिक्षकांप्रमाणे पोलिसांसाठीही मतदारसंघ राखीव करा, माजी पोलीस कर्मचारी संघटनेची मागणी

Parbhani : शिक्षकांप्रमाणे पोलिसांसाठीही मतदारसंघ राखीव करा, माजी पोलीस कर्मचारी संघटनेची मागणी

May 26, 2026 | 08:16 PM
Pune : पुण्यात मुली बेपत्ता होण्याचं वृत्त हे केवळ खोटं नरेटिव्ह ; पुणे पोलीसांचं स्पष्टीकरण

Pune : पुण्यात मुली बेपत्ता होण्याचं वृत्त हे केवळ खोटं नरेटिव्ह ; पुणे पोलीसांचं स्पष्टीकरण

May 26, 2026 | 08:08 PM
Akola : अकोल्यात इंधन दरवाढीचा भडका, महागाईविरोधात वंचितचा बैलगाडी आणि गाढव मोर्चा

Akola : अकोल्यात इंधन दरवाढीचा भडका, महागाईविरोधात वंचितचा बैलगाडी आणि गाढव मोर्चा

May 26, 2026 | 03:48 PM
Mumbai: ‘शहराची प्रतिमा मलीन करणाऱ्यांवर कारवाई करा’ – संदीप राणे

Mumbai: ‘शहराची प्रतिमा मलीन करणाऱ्यांवर कारवाई करा’ – संदीप राणे

May 26, 2026 | 03:42 PM