CNG Rates : वाहनचालकांना महागाईचा झटका; पुणे-नाशिकमध्ये सीएनजीच्या नव्या दरांची अंमलबजावणी, काय आहेत नवे दर?

Updated On: May 28, 2026 | 11:28 AM IST
सारांश

CNG Price Hike Pune : पुणे आणि नाशिकमध्ये सीएनजीच्या दरात आज सकाळपासून प्रतिकिलो 2.50 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. दरवाढीनंतर पुण्यात सीएनजीचा नवीन दर प्रतिकिलो 94.85 रुपये झाला असून वाहनचालकांना महागाईचा आणखी एक झटका बसला आहे.

CNG Price Increase Maharashtra: पुणे आणि नाशिकमधील वाहनचालकांना महागाईचा आणखी एक झटका बसला असून सीएनजी (CNG) गॅसच्या दरात प्रतिकिलो 2.50 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. ही दरवाढ आज सकाळपासून लागू झाली असून, सार्वजनिक वाहतूक तसेच खासगी वाहनधारकांच्या खर्चात वाढ होणार आहे.

दरवाढीनंतर पुण्यात प्रतिकिलो सीएनजीचा दर 94.85 रुपयांवर पोहोचला आहे. नाशिकमध्येही नव्या दरांनुसार सीएनजी महाग झाली असून वाहनचालकांना आता इंधनासाठी अधिक खर्च करावा लागणार आहे. सीएनजीच्या वाढत्या दरांचा परिणाम रिक्षा, टॅक्सी आणि व्यावसायिक वाहनांवर अधिक होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. विशेषतः सीएनजीवर चालणाऱ्या वाहनांचा वापर वाढत असताना वारंवार होणाऱ्या दरवाढीमुळे वाहनचालकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे. इंधन खर्च वाढल्यास त्याचा परिणाम प्रवासी भाडे आणि मालवाहतूक खर्चावरही होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.

दरम्यान, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील गॅसच्या किमती, पुरवठा साखळीतील बदल आणि वितरण खर्च यांसारख्या कारणांमुळे सीएनजी दरांमध्ये बदल होत असल्याचे सांगितले जात आहे. नव्या दरांमुळे पुणे आणि नाशिकमधील नागरिकांच्या मासिक खर्चावर अतिरिक्त भार पडण्याची शक्यता आहे.

इराण आणि अमेरिका-इस्रायल यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धामुळे आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ झाली आहे. यामुळे इंधनाच्या दरातही वाढ झाली आहे. गेल्या दहा दिवसांत पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात चार वेळा वाढ झाली आहे. सोमवारी देशभरात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात चौथ्यांदा वाढ करण्यात आली. त्यानुसार, पेट्रोलच्या दरात ₹२.६१ आणि डिझेलच्या दरात ₹२.१७ ने वाढ झाली.

यापूर्वी, १५ मे रोजी पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात पहिल्यांदा वाढ झाली होती. त्यानंतर दहा दिवस इंधनाच्या दरात वाढ सुरूच होती. गेल्या दहा दिवसांत पेट्रोलच्या दरात एकूण ₹७.३८, तर डिझेलच्या दरात ₹७.०९ ने वाढ झाली आहे.

याव्यतिरिक्त, महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलचा तुटवडा जाणवत आहे. बुलढाणा, वाशिम आणि परभणी जिल्ह्यांमध्ये डिझेलच्या तुटवड्यामुळे शेतकऱ्यांना रात्रभर पेट्रोल पंपावर लांब रांगांमध्ये उभे राहावे लागत आहे.

