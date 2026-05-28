Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Eid al-Adha : इस्रायलच्या Eid al-Adha च्या शुभेच्छांवर इराणची टीका; म्हणाला, ‘कसाईसुद्धा…’

Updated On: May 28, 2026 | 11:35 AM IST
जाहिरात
सारांश

Eid al-Adha : इस्रायल आणि इराणमध्ये पुन्हा तणाव निर्माण झाला आहे. इस्रायलने दिलेल्या ई-अल-अधाच्या शुभेच्छावर इराणने टीका केली आहे. इराणने इस्रायलला थेट कसाई संबोधले आहे. तर दुसरीकडे भारतीय मुस्लिम बांधवांना ईदच्या आनंदमयी शुभेच्छा दिल्या आहेत.

Masoud Pezeshkian

Eid al-Adha : इराणच्या Eid al-Adha च्या शुभेच्छांवर इराणची टीका; म्हणाला, कासईसुद्धा... (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • इराणच्या Eid al-Adha च्या शुभेच्छांवर इराणची टीका
  • इस्रायलला थेट कसाई संबोधले
  • जाणून घ्या काय म्हटले?
Eid al-Adha Iran : सध्या जगभरात ईद-उल-अधा (बकरी ईद) साजरी केली जात आहे. या उत्साहातच एक नवा वाद उफाळून आला आहे. इस्रायलने सोशल मीडियावरुन मुस्लिम बांधवांना बकरी ईदच्या शुभेच्छा दिल्या होत्या. मात्र, यावर इराणने टीका केली आहे. इराणने इस्रायलला थेट कसाई संबोधले आहे. यामुळे जगभरात मोठी खळबळ उडाली आहे.

US Strike Iran : दोन दिवसांत अमेरिकेचा दुसरा हल्ला; भीषण स्फोटांनी हादरले इराणचे अब्बास बंदर

काय आहे इस्रायलची पोस्ट ?

इस्रायलने एक्सवर एक पोस्ट केली आहे. या पोस्टमध्ये जेरुसलेमकडून इस्रायल (Israel) आणि जगभरातील मुस्लिम बांधावाना ईद-अल-अधाच्या मन:पूर्वक शुभेच्छा. ईद मुबारक! असे म्हटले आहे. मात्र, या पोस्टमुळे सोशल मीडियावर वाद पेटला आहे.

इराणची प्रतिक्रिया

हैदाराबाद येथील इराण(Iran)च्या वाणिज्य दूतावासाने, इस्रायलच्या पोस्टवर प्रतिक्रिया देत लिहिले की, आता कसाई देखील ईद-अल-अधाच्या शुभेच्छा देत आहे.’ इराणने इस्रायलला थेट कसाई संबोधल्याने मोठी खळबळ उडाली आहे. गाझामध्ये सुरु असलेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर इस्रायलने दिलेल्या या शुभेच्छावंर इराणने ताण कसला आहे. इस्रायल केवळ शुभेच्छांचा आव आणत असून त्याला कोणताही नैतिक अधिकार नाही असे इराणने म्हटले आहे.

भारतासाठी विशेष शुभेच्छा

दरम्यान भारतातील इराणी दूतावासाने मात्र, भारताला सौहार्दपूर्ण शुभेच्छा दिल्या आहेत. इराणी दूतावासाने भारतातील मुस्लिम बांधवांना ईदच्या खास शुभेच्छा दिल्या आहेत. दूतावासाने म्हटले आहे की, हा पवित्र सण दोन्ही देशांमधील ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक संबंधाचे, मैत्रीचे प्रतीक आहे.

इराणच्या राष्ट्रांध्यक्षांचे आवाहन

याच वेळी इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान यांनी इराक, ओमान, कतार, तुर्की आणि इजिप्त यांसाह अनेक देशांच्या नेत्यांना ईदच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत. “अल्लाह सर्व मुस्लिमांची मने एकमेकांच्या जवळ आणो आणि सर्व संकटानांना एकजुटीने सामोरे जाण्याची ताकद देवो.” असे त्यांनी म्हटले.

अमेरिका-इस्रायल विरुद्ध इराण

एकीकडे संपूर्ण जग ईदच्या आनंदात बुडाला असताना दुसरीकडे अमेरिका-इस्रायल आणि इराणमध्ये तणावाचे वातावरण कायम आहे. अमेरिकेच्या सततच्या हल्ल्यांमुळे इराण संतप्त झाला असून चोख प्रत्युत्तर देण्याचा इशारा दिला आहे. तसेच इस्रायलला संपवण्याची धमकीही दिली आहे.

Abraham Accord Deal : मध्यपूर्वेत ट्रम्प यांची कूटनीतिक चाल! इस्रायलशी हातमिळवणी केली,तरच…; इस्लामिक देशांना थेट इशारा

Web Title: Eid al adha iran slams israel over eid greetings

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 28, 2026 | 11:31 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

बकरी ईदच्या मेजवानीची वाढेल शोभा! घरी आलेल्या पाहुण्यांच्या स्वागतासाठी बनवा ‘हे’ चविष्ट पदार्थ
1

बकरी ईदच्या मेजवानीची वाढेल शोभा! घरी आलेल्या पाहुण्यांच्या स्वागतासाठी बनवा ‘हे’ चविष्ट पदार्थ

US Strike Iran : दोन दिवसांत अमेरिकेचा दुसरा हल्ला; भीषण स्फोटांनी हादरले इराणचे अब्बास बंदर
2

US Strike Iran : दोन दिवसांत अमेरिकेचा दुसरा हल्ला; भीषण स्फोटांनी हादरले इराणचे अब्बास बंदर

Abraham Accord Deal : मध्यपूर्वेत ट्रम्प यांची कूटनीतिक चाल! इस्रायलशी हातमिळवणी केली,तरच…; इस्लामिक देशांना थेट इशारा
3

Abraham Accord Deal : मध्यपूर्वेत ट्रम्प यांची कूटनीतिक चाल! इस्रायलशी हातमिळवणी केली,तरच…; इस्लामिक देशांना थेट इशारा

Trump Buffalo: सोशल मीडियाच्या ताकदीने वाचला 700 किलोच्या ‘डोनाल्ड ट्रम्प’चा जीव; बांगलादेश सरकारने खरेदीदाराचे पैसे का केले परत?
4

Trump Buffalo: सोशल मीडियाच्या ताकदीने वाचला 700 किलोच्या ‘डोनाल्ड ट्रम्प’चा जीव; बांगलादेश सरकारने खरेदीदाराचे पैसे का केले परत?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Eid al-Adha : इस्रायलच्या Eid al-Adha च्या शुभेच्छांवर इराणची टीका; म्हणाला, ‘कसाईसुद्धा…’

Eid al-Adha : इस्रायलच्या Eid al-Adha च्या शुभेच्छांवर इराणची टीका; म्हणाला, ‘कसाईसुद्धा…’

May 28, 2026 | 11:31 AM
Siddaramaiah resignation: अखेर सिद्धारामय्या यांचा कर्नाटकच्या मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा

Siddaramaiah resignation: अखेर सिद्धारामय्या यांचा कर्नाटकच्या मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा

May 28, 2026 | 11:30 AM
Mumbai News: कंत्राटदारांवरील अवलंबित्व कमी करा! मुंबई महानगरपालिका आयुक्तांचे निर्देश, विविध चौक्यांची पाहणी करून केल्या सूचना

Mumbai News: कंत्राटदारांवरील अवलंबित्व कमी करा! मुंबई महानगरपालिका आयुक्तांचे निर्देश, विविध चौक्यांची पाहणी करून केल्या सूचना

May 28, 2026 | 11:30 AM
CNG Rates : वाहनचालकांना महागाईचा झटका; पुणे-नाशिकमध्ये सीएनजीच्या नव्या दरांची अंमलबजावणी, काय आहेत नवे दर?

CNG Rates : वाहनचालकांना महागाईचा झटका; पुणे-नाशिकमध्ये सीएनजीच्या नव्या दरांची अंमलबजावणी, काय आहेत नवे दर?

May 28, 2026 | 11:28 AM
दरवाढीच्या निषेधार्थ ठाकरे गटाचा साताऱ्यात एल्गार; मोती चौकात घोषणाबाजी, अनेक मुद्द्यांवर सरकारला धरले धारेवर

दरवाढीच्या निषेधार्थ ठाकरे गटाचा साताऱ्यात एल्गार; मोती चौकात घोषणाबाजी, अनेक मुद्द्यांवर सरकारला धरले धारेवर

May 28, 2026 | 11:25 AM
IPL 2026: अरारा खतरनाक! अवघ्या 15 व्या वर्षी 680 पैकी 610 धावा चौकारातून, 65 सिक्सरचा डोंगर, Vaibhav Sooryavanshi चा धडाका

IPL 2026: अरारा खतरनाक! अवघ्या 15 व्या वर्षी 680 पैकी 610 धावा चौकारातून, 65 सिक्सरचा डोंगर, Vaibhav Sooryavanshi चा धडाका

May 28, 2026 | 11:13 AM
रील्सस्टार रोहिणी पाराध्येने संपवलं आयुष्य, ‘हॉटेल ग्रामपंचायत’च्या स्वयंपाकघरात घेतला गळफास

रील्सस्टार रोहिणी पाराध्येने संपवलं आयुष्य, ‘हॉटेल ग्रामपंचायत’च्या स्वयंपाकघरात घेतला गळफास

May 28, 2026 | 11:09 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

May 27, 2026 | 03:55 PM
Narendra Mehta : पुन्हा वाद न होण्यासाठी पालिका बनवणार नवी नियमावली – नरेंद्र मेहता

Narendra Mehta : पुन्हा वाद न होण्यासाठी पालिका बनवणार नवी नियमावली – नरेंद्र मेहता

May 27, 2026 | 03:50 PM
Virar : बविआच्या ७१ मतांसाठी शिवसेना शिंदे गटाकडून मोर्चेबांधणी सुरू

Virar : बविआच्या ७१ मतांसाठी शिवसेना शिंदे गटाकडून मोर्चेबांधणी सुरू

May 26, 2026 | 08:24 PM
Parbhani : शिक्षकांप्रमाणे पोलिसांसाठीही मतदारसंघ राखीव करा, माजी पोलीस कर्मचारी संघटनेची मागणी

Parbhani : शिक्षकांप्रमाणे पोलिसांसाठीही मतदारसंघ राखीव करा, माजी पोलीस कर्मचारी संघटनेची मागणी

May 26, 2026 | 08:16 PM
Pune : पुण्यात मुली बेपत्ता होण्याचं वृत्त हे केवळ खोटं नरेटिव्ह ; पुणे पोलीसांचं स्पष्टीकरण

Pune : पुण्यात मुली बेपत्ता होण्याचं वृत्त हे केवळ खोटं नरेटिव्ह ; पुणे पोलीसांचं स्पष्टीकरण

May 26, 2026 | 08:08 PM
Akola : अकोल्यात इंधन दरवाढीचा भडका, महागाईविरोधात वंचितचा बैलगाडी आणि गाढव मोर्चा

Akola : अकोल्यात इंधन दरवाढीचा भडका, महागाईविरोधात वंचितचा बैलगाडी आणि गाढव मोर्चा

May 26, 2026 | 03:48 PM
Mumbai: ‘शहराची प्रतिमा मलीन करणाऱ्यांवर कारवाई करा’ – संदीप राणे

Mumbai: ‘शहराची प्रतिमा मलीन करणाऱ्यांवर कारवाई करा’ – संदीप राणे

May 26, 2026 | 03:42 PM