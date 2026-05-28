Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • India »
  • Karnataka Chief Minister Siddaramaiah Finally Resigns From The Post Of Chief Minister

Siddaramaiah resignation: अखेर सिद्धारामय्या यांचा कर्नाटकच्या मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा

Updated On: May 28, 2026 | 11:44 AM IST
जाहिरात
सारांश

Siddaramaiah resignation: डिसेंबर २०२५ मध्ये, मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि उपमुख्यमंत्री शिवकुमार यांच्यात बहुचर्चित ‘ब्रेकफास्ट डिप्लोमसी’ बैठक झाली होती. ही बैठक शिवकुमार यांच्या निवासस्थानी झाली होती.

Siddaramaiah resignation: अखेर सिद्धारामय्या यांचा कर्नाटकच्या मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा

Siddaramaiah resignation: अखरे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांचा मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी गुरुवारी (28 मे)  आपल्या राजीनाम्याची घोषणा केली
  • आज दुपारी ३ वाजता  सिद्धरामय्या राज्यपालांच्या कार्यालयात आपला राजीनामा सादर करतील
  • २३ मे २०२३ रोजी सिद्धरामय्या यांनी कर्नाटकच्या मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली होती.
 

Siddaramaiah resignation :  कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी गुरुवारी (28 मे)  आपल्या राजीनाम्याची घोषणा केली. बंगळूरु येथील मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी मंत्र्यांसोबत नाश्त्याच्या बैठकीदरम्यान त्यांनी राजीनामा देण्याचा निर्णय जाहीर  केला. त्यापूर्वी त्यांनी आपल्या मंत्रिमंडळातील मंत्र्यंना त्यांच्या निर्णयाची माहिती दिली होती. मिळालेल्या माहितीनुसार, आज दुपारी ३ वाजता  सिद्धरामय्या राज्यपालांच्या कार्यालयात आपला राजीनामा सादर करण्यासाठी लोक भवनाकडे रवाना होतील.

दरम्यान,  कर्नाटकचे राज्यपाल थावरचंद गेहलोत सध्या बंगळूरुमध्ये आहेत. ते सध्या मध्य प्रदेशातील इंदूर येथे आहेत. त्यांचे एक नातेवाईक आजारी असून, त्यांची विचारपूस करण्यासाठी ते येथे आले असल्याची माहिती आहे.  सिद्धरामय्या यांनी सकाळी १०:३० वाजता नाश्त्यासोबत मंत्रिमंडळाची बैठक बोलावली होती, जिथे ते आपल्या राजीनाम्याची घोषणा करणार होते. त्यांच्या राजीनाम्यामुळे डी. के. शिवकुमार यांच्यासाठी मुख्यमंत्री होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे, ज्या पदावर गेल्या काही काळापासून मोठा दबाव होता.

Karnataka Politics: कर्नाटकात सत्ताबदलाचे वारे; सिद्धारामय्या देणार राजीनामा, कोण होणार नवा मुख्यमंत्री?

२३ मे २०२३ रोजी सिद्धरामय्या यांची मुख्यमंत्रीपदाची शपथ

२०२३ मध्ये कर्नाटकात काँग्रेसचे सरकार स्थापन झाले. २३ मे रोजी सिद्धरामय्या यांनी मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. तर डी.के. यांची उपमुख्यमंत्री म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. त्यावेळी अडीच वर्षांच्या सूत्रावर सहमती झाली होती. म्हणजेच, सिद्धरामय्या पहिली अडीच वर्षे मुख्यमंत्री म्हणून काम पाहतील आणि डी.के. शिवकुमार उर्वरित अडीच वर्षे मुख्यमंत्री राहतील. तीन वर्षे सत्तेत राहूनही सत्तांतर झाले नाही. यामुळे सिद्धरामय्या आणि डीके यांच्या गटात फूट पडली.

मुख्यमंत्री झाल्यानंतर जोसेफ विजय यांचा पहिला दिल्ली दौरा; पीएम मोदींसोबतच्या २५ मिनिटांच्या बैठकीने राजकीय वर्तुळाचे वेधले लक्ष

सिद्धरामय्या विनाकारण मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देण्यास तयार नव्हते

दुसरीकडे,  डी.के गटातील लोक त्यांना मुख्यमंत्री बनवण्याची सातत्याने मागणी करत होते. अलीकडेच या संदर्भात दिल्लीत एक मोठी बैठक झाली. या बैठकीनंतर सिद्धरामय्या मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देण्यास तयार झाले.  यापूर्वी राहुल गांधींनी त्यांच्याशी चर्चा केली होती.  मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या विनाकारण पायउतार होण्यास तयार झाले नाहीत; त्यांना बदल्यात एक प्रस्ताव देण्यात आला होता.

या प्रस्तावानुसार, त्यांना राज्यसभेची एक जागा आणि त्यांच्या मुलाची उपमुख्यमंत्रीपदी नियुक्ती दिली जाईल. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे झाल्यास, हे बिहार मॉडेलसारखे आहे. बिहारमध्ये नितीश कुमार यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा त्याग करून राज्यसभेवर निवडून आले, तर त्यांच्या मुलाला मंत्रिपद देण्यात आले.

 

Web Title: Karnataka chief minister siddaramaiah finally resigns from the post of chief minister

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 28, 2026 | 11:30 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

कर्नाटकातील राजकारणात मोठ्या घडामोडी; सिद्धरामय्या आज देणार मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा?
1

कर्नाटकातील राजकारणात मोठ्या घडामोडी; सिद्धरामय्या आज देणार मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा?

Karnataka Politics: कर्नाटकात सत्ताबदलाचे वारे; सिद्धारामय्या देणार राजीनामा, कोण होणार नवा मुख्यमंत्री?
2

Karnataka Politics: कर्नाटकात सत्ताबदलाचे वारे; सिद्धारामय्या देणार राजीनामा, कोण होणार नवा मुख्यमंत्री?

सातारा जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या जिल्हाध्यक्षपदी नामदेव पाटील यांची नियुक्ती
3

सातारा जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या जिल्हाध्यक्षपदी नामदेव पाटील यांची नियुक्ती

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Pradosh Vrat 2026: गुरुप्रदोष व्रताच्या दिवशी शिवलिंगावर या गोष्टी करा अर्पण, कधीही भासणार नाही अन्नाची अडचण

Pradosh Vrat 2026: गुरुप्रदोष व्रताच्या दिवशी शिवलिंगावर या गोष्टी करा अर्पण, कधीही भासणार नाही अन्नाची अडचण

May 28, 2026 | 11:40 AM
“माझी हत्या करण्याचा प्रयत्न…”, परवीन बाबी-Amitabh Bachchan वाद पुन्हा चर्चेत; Pooja Bhatt यांच्या वक्तव्यानंतर खळबळ

“माझी हत्या करण्याचा प्रयत्न…”, परवीन बाबी-Amitabh Bachchan वाद पुन्हा चर्चेत; Pooja Bhatt यांच्या वक्तव्यानंतर खळबळ

May 28, 2026 | 11:38 AM
Eid al-Adha : इस्रायलच्या Eid al-Adha च्या शुभेच्छांवर इराणची टीका; म्हणाला, ‘कसाईसुद्धा…’

Eid al-Adha : इस्रायलच्या Eid al-Adha च्या शुभेच्छांवर इराणची टीका; म्हणाला, ‘कसाईसुद्धा…’

May 28, 2026 | 11:31 AM
Siddaramaiah resignation: अखेर सिद्धारामय्या यांचा कर्नाटकच्या मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा

Siddaramaiah resignation: अखेर सिद्धारामय्या यांचा कर्नाटकच्या मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा

May 28, 2026 | 11:30 AM
Mumbai News: कंत्राटदारांवरील अवलंबित्व कमी करा! मुंबई महानगरपालिका आयुक्तांचे निर्देश, विविध चौक्यांची पाहणी करून केल्या सूचना

Mumbai News: कंत्राटदारांवरील अवलंबित्व कमी करा! मुंबई महानगरपालिका आयुक्तांचे निर्देश, विविध चौक्यांची पाहणी करून केल्या सूचना

May 28, 2026 | 11:30 AM
CNG Rates : वाहनचालकांना महागाईचा झटका; पुणे-नाशिकमध्ये सीएनजीच्या नव्या दरांची अंमलबजावणी, काय आहेत नवे दर?

CNG Rates : वाहनचालकांना महागाईचा झटका; पुणे-नाशिकमध्ये सीएनजीच्या नव्या दरांची अंमलबजावणी, काय आहेत नवे दर?

May 28, 2026 | 11:28 AM
दरवाढीच्या निषेधार्थ ठाकरे गटाचा साताऱ्यात एल्गार; मोती चौकात घोषणाबाजी, अनेक मुद्द्यांवर सरकारला धरले धारेवर

दरवाढीच्या निषेधार्थ ठाकरे गटाचा साताऱ्यात एल्गार; मोती चौकात घोषणाबाजी, अनेक मुद्द्यांवर सरकारला धरले धारेवर

May 28, 2026 | 11:25 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

May 27, 2026 | 03:55 PM
Narendra Mehta : पुन्हा वाद न होण्यासाठी पालिका बनवणार नवी नियमावली – नरेंद्र मेहता

Narendra Mehta : पुन्हा वाद न होण्यासाठी पालिका बनवणार नवी नियमावली – नरेंद्र मेहता

May 27, 2026 | 03:50 PM
Virar : बविआच्या ७१ मतांसाठी शिवसेना शिंदे गटाकडून मोर्चेबांधणी सुरू

Virar : बविआच्या ७१ मतांसाठी शिवसेना शिंदे गटाकडून मोर्चेबांधणी सुरू

May 26, 2026 | 08:24 PM
Parbhani : शिक्षकांप्रमाणे पोलिसांसाठीही मतदारसंघ राखीव करा, माजी पोलीस कर्मचारी संघटनेची मागणी

Parbhani : शिक्षकांप्रमाणे पोलिसांसाठीही मतदारसंघ राखीव करा, माजी पोलीस कर्मचारी संघटनेची मागणी

May 26, 2026 | 08:16 PM
Pune : पुण्यात मुली बेपत्ता होण्याचं वृत्त हे केवळ खोटं नरेटिव्ह ; पुणे पोलीसांचं स्पष्टीकरण

Pune : पुण्यात मुली बेपत्ता होण्याचं वृत्त हे केवळ खोटं नरेटिव्ह ; पुणे पोलीसांचं स्पष्टीकरण

May 26, 2026 | 08:08 PM
Akola : अकोल्यात इंधन दरवाढीचा भडका, महागाईविरोधात वंचितचा बैलगाडी आणि गाढव मोर्चा

Akola : अकोल्यात इंधन दरवाढीचा भडका, महागाईविरोधात वंचितचा बैलगाडी आणि गाढव मोर्चा

May 26, 2026 | 03:48 PM
Mumbai: ‘शहराची प्रतिमा मलीन करणाऱ्यांवर कारवाई करा’ – संदीप राणे

Mumbai: ‘शहराची प्रतिमा मलीन करणाऱ्यांवर कारवाई करा’ – संदीप राणे

May 26, 2026 | 03:42 PM