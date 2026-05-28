Siddaramaiah resignation: अखेर सिद्धारामय्या यांचा कर्नाटकच्या मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा

Siddaramaiah resignation : कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी गुरुवारी (28 मे) आपल्या राजीनाम्याची घोषणा केली. बंगळूरु येथील मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी मंत्र्यांसोबत नाश्त्याच्या बैठकीदरम्यान त्यांनी राजीनामा देण्याचा निर्णय जाहीर केला. त्यापूर्वी त्यांनी आपल्या मंत्रिमंडळातील मंत्र्यंना त्यांच्या निर्णयाची माहिती दिली होती. मिळालेल्या माहितीनुसार, आज दुपारी ३ वाजता सिद्धरामय्या राज्यपालांच्या कार्यालयात आपला राजीनामा सादर करण्यासाठी लोक भवनाकडे रवाना होतील.
दरम्यान, कर्नाटकचे राज्यपाल थावरचंद गेहलोत सध्या बंगळूरुमध्ये आहेत. ते सध्या मध्य प्रदेशातील इंदूर येथे आहेत. त्यांचे एक नातेवाईक आजारी असून, त्यांची विचारपूस करण्यासाठी ते येथे आले असल्याची माहिती आहे. सिद्धरामय्या यांनी सकाळी १०:३० वाजता नाश्त्यासोबत मंत्रिमंडळाची बैठक बोलावली होती, जिथे ते आपल्या राजीनाम्याची घोषणा करणार होते. त्यांच्या राजीनाम्यामुळे डी. के. शिवकुमार यांच्यासाठी मुख्यमंत्री होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे, ज्या पदावर गेल्या काही काळापासून मोठा दबाव होता.
२०२३ मध्ये कर्नाटकात काँग्रेसचे सरकार स्थापन झाले. २३ मे रोजी सिद्धरामय्या यांनी मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. तर डी.के. यांची उपमुख्यमंत्री म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. त्यावेळी अडीच वर्षांच्या सूत्रावर सहमती झाली होती. म्हणजेच, सिद्धरामय्या पहिली अडीच वर्षे मुख्यमंत्री म्हणून काम पाहतील आणि डी.के. शिवकुमार उर्वरित अडीच वर्षे मुख्यमंत्री राहतील. तीन वर्षे सत्तेत राहूनही सत्तांतर झाले नाही. यामुळे सिद्धरामय्या आणि डीके यांच्या गटात फूट पडली.
दुसरीकडे, डी.के गटातील लोक त्यांना मुख्यमंत्री बनवण्याची सातत्याने मागणी करत होते. अलीकडेच या संदर्भात दिल्लीत एक मोठी बैठक झाली. या बैठकीनंतर सिद्धरामय्या मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देण्यास तयार झाले. यापूर्वी राहुल गांधींनी त्यांच्याशी चर्चा केली होती. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या विनाकारण पायउतार होण्यास तयार झाले नाहीत; त्यांना बदल्यात एक प्रस्ताव देण्यात आला होता.
या प्रस्तावानुसार, त्यांना राज्यसभेची एक जागा आणि त्यांच्या मुलाची उपमुख्यमंत्रीपदी नियुक्ती दिली जाईल. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे झाल्यास, हे बिहार मॉडेलसारखे आहे. बिहारमध्ये नितीश कुमार यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा त्याग करून राज्यसभेवर निवडून आले, तर त्यांच्या मुलाला मंत्रिपद देण्यात आले.