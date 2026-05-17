Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

IIT DELHI: इंजिनिअरिंगच्या विद्यार्थ्यांसाठी मोठी बातमी! आयआयटी बॉम्बेला मागे टाकत ‘या’ संस्थेने पटकावले देशात अव्वल स्थान….

QS वर्ल्ड युनिव्हर्सिटी रँकिंग २०२६ मध्ये मोठा उलटफेर. आयआयटी बॉम्बेला मागे टाकत IIT DELHI देशात प्रथम क्रमांकावर. आयआयटी मद्रासने पटकावले तिसरे स्थान.

Updated On: May 17, 2026 | 12:50 PM
IIT DELHI

फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

Follow Us:
Follow Us:
  • ‘या’ संस्थेने प्राप्त केला प्रथम क्रमांकाचा बहुमान
  • जागतिक स्तरावर आयआयटी दिल्लीची गरुड झेप
  • प्रवेश मिळवणे म्हणजे ‘लोखंडाचे चणे चघळण्यासारखे’
Top Engineering Colleges India : १२ वीच्या बोर्ड परीक्षेचे निकाल जाहीर होताच आपल्या देशातील लाखो विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांसमोर एकच प्रश्न असतो की, देशातील कोणत्या टॉप कॉलजमध्ये प्रवेश घ्यावा. इंजिनिअरिंगचे स्वप्न पाहणाऱ्या तरूणापुढे तर सामान्यतः ‘आयआयटी बॉम्बे’चेच (IIT Bombay) नाव पहिल्यांदा येते. पण यंदाच्या ‘क्यूएस वर्ल्ड युनिव्हर्सिटी रँकिंग २०२६’ मध्ये पहिल्या क्रमांकावर अशा भारतीय संस्थेचे नाव आहे. ज्याने आयआयटी बॉम्बेलाही मागे टाकले आहे. चला तर मग जाणून घेऊया या संस्थेबद्दल..

‘या’ संस्थेने प्राप्त केला प्रथम क्रमांकाचा बहुमान

यंदाच्या क्यूएस वर्ल्ड युनिव्हर्सिटी रँकिंग २०२६ च्या ताज्या आकडेवारीनुसार, ‘भारतीय तंत्रज्ञान संस्था दिल्ली’ने (IIT Delhi) आता नंबर वनच्या स्थानावर विराजमान झाले आहे.

Work From Home: ऑफिसला न जाता घर बसल्या कमावता येतील लाखो रुपये; ‘या’ ३ वर्क फ्रॉम होम नोकऱ्यांना बाजारात मोठी मागणी!

जागतिक स्तरावर आयआयटी दिल्लीची मोठी झेप

जागतिक स्तरावर जाहीर झालेल्या या प्रतिष्ठित यादीत यंदा पहिल्या स्थानावर दिल्ली आणि दुसऱ्या स्थानावर दिसत आहे. तसेच जगभरातील रँकिंगमध्ये गेल्या वर्षी १५० व्या स्थानावर असणारी ही संस्था आता १२३ व्या क्रमांकावर पोहचली आहे. गेल्या दोन वर्षात आयआयटी दिल्लीने उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे. (२०२४ मध्ये हे कॉलेज १९७ व्या स्थानावर होते)

देशात दुसऱ्या स्थानावर घसरलेले आयआयटी बॉम्बे जागतिक स्तरावर १२९ व्या स्थानावर पोहचले आहे. जे गेल्या वर्षी ११८ व्या क्रमांकावर होते. या घसरणीमुळे त्याला देशातील ‘नंबर वन’चे स्थान गमवावे लागले आहे.

Google AI Course: गुगलने लाँच केलेल्या ‘या’ कोर्समुळे आता कोडिंगशिवाय बनवता येणार स्वतःचे ॲप!

प्रवेश मिळवणे म्हणजे ‘लोखंडाचे चणे चघळण्यासारखे’

देशातील या टॉप-२ संस्थांची चमक जेवढी मोठी आहे, तिथे प्रवेश मिळवणे तितकेच कठीण आणि आव्हानात्मक आहे. या टॉप आयआयटी कॉलजमध्ये बी टेक (B.Tech) कोर्सला प्रवेश मिळवण्यासाठी विद्यार्थ्यांना अत्यंत कठीण मानली जाणारी ‘जेईई मेन’ (JEE Main) आणि त्यानंतर ‘जेईई ॲडव्हान्स्ड’ (JEE Advanced) चांगल्या रँकसह उत्तीर्ण करणे आवश्यक असते.

Web Title: Iit delhi beats iit bombay qs world university rankings 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 17, 2026 | 12:49 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

चक्क ३ वेळा NEET फेल पण आता डेटा सायंटिस्ट; संजयने JEE परीक्षेशिवाय IIT मद्रासमध्ये प्रवेश कसा मिळवला?
1

चक्क ३ वेळा NEET फेल पण आता डेटा सायंटिस्ट; संजयने JEE परीक्षेशिवाय IIT मद्रासमध्ये प्रवेश कसा मिळवला?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Rahu Gochar 2026: मे महिन्याच्या अखेरीस राहू बदलणार आपली चाल, पुढील दोन महिने या राशींचे लोक होतील मालामाल

Rahu Gochar 2026: मे महिन्याच्या अखेरीस राहू बदलणार आपली चाल, पुढील दोन महिने या राशींचे लोक होतील मालामाल

May 17, 2026 | 12:50 PM
IIT DELHI: इंजिनिअरिंगच्या विद्यार्थ्यांसाठी मोठी बातमी! आयआयटी बॉम्बेला मागे टाकत ‘या’ संस्थेने पटकावले देशात अव्वल स्थान….

IIT DELHI: इंजिनिअरिंगच्या विद्यार्थ्यांसाठी मोठी बातमी! आयआयटी बॉम्बेला मागे टाकत ‘या’ संस्थेने पटकावले देशात अव्वल स्थान….

May 17, 2026 | 12:49 PM
Putin In China : ‘आधी ट्रम्प, आता पुतिन!’ चीनच्या दारात जगातील सर्वात शक्तिशाली नेत्यांची रांग; काय आहे जिनपिंग यांचा गेम प्लॅन?

Putin In China : ‘आधी ट्रम्प, आता पुतिन!’ चीनच्या दारात जगातील सर्वात शक्तिशाली नेत्यांची रांग; काय आहे जिनपिंग यांचा गेम प्लॅन?

May 17, 2026 | 12:45 PM
Petrol-Diesel Price : पुन्हा कडाडणार इंधनाचे दर? जाणून घ्या काय आहेत मुंबई, बंगळुरुमध्ये पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती?

Petrol-Diesel Price : पुन्हा कडाडणार इंधनाचे दर? जाणून घ्या काय आहेत मुंबई, बंगळुरुमध्ये पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती?

May 17, 2026 | 12:40 PM
India Netherlands Deals : सेमीकंडक्टर ते हरित उर्जा…, भारत-नेदरलँड्समध्ये १७ सामंजस्य करार; द्विपक्षीय संबंधांना नवी दिशा मिळणार

India Netherlands Deals : सेमीकंडक्टर ते हरित उर्जा…, भारत-नेदरलँड्समध्ये १७ सामंजस्य करार; द्विपक्षीय संबंधांना नवी दिशा मिळणार

May 17, 2026 | 12:32 PM
Bhimashankar Temple : मंदिर बंदीचा व्यावसायिकांना फटका; साडेतीन महिन्यांपासून अर्थचक्र ठप्प

Bhimashankar Temple : मंदिर बंदीचा व्यावसायिकांना फटका; साडेतीन महिन्यांपासून अर्थचक्र ठप्प

May 17, 2026 | 12:19 PM
Guerrilla Warfare: ‘प्राण देऊ, पण झुकणार नाही!’ अमेरिकन CIA प्रमुखांच्या गुप्त भेटीनंतर ‘हा’ देश थेट युद्धभूमीसाठी सज्ज

Guerrilla Warfare: ‘प्राण देऊ, पण झुकणार नाही!’ अमेरिकन CIA प्रमुखांच्या गुप्त भेटीनंतर ‘हा’ देश थेट युद्धभूमीसाठी सज्ज

May 17, 2026 | 12:11 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM
Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

May 16, 2026 | 08:06 PM
Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

May 16, 2026 | 08:01 PM
Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

May 16, 2026 | 07:48 PM
Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 07:32 PM
KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

May 16, 2026 | 03:10 PM