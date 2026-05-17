यंदाच्या क्यूएस वर्ल्ड युनिव्हर्सिटी रँकिंग २०२६ च्या ताज्या आकडेवारीनुसार, ‘भारतीय तंत्रज्ञान संस्था दिल्ली’ने (IIT Delhi) आता नंबर वनच्या स्थानावर विराजमान झाले आहे.
जागतिक स्तरावर जाहीर झालेल्या या प्रतिष्ठित यादीत यंदा पहिल्या स्थानावर दिल्ली आणि दुसऱ्या स्थानावर दिसत आहे. तसेच जगभरातील रँकिंगमध्ये गेल्या वर्षी १५० व्या स्थानावर असणारी ही संस्था आता १२३ व्या क्रमांकावर पोहचली आहे. गेल्या दोन वर्षात आयआयटी दिल्लीने उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे. (२०२४ मध्ये हे कॉलेज १९७ व्या स्थानावर होते)
देशात दुसऱ्या स्थानावर घसरलेले आयआयटी बॉम्बे जागतिक स्तरावर १२९ व्या स्थानावर पोहचले आहे. जे गेल्या वर्षी ११८ व्या क्रमांकावर होते. या घसरणीमुळे त्याला देशातील ‘नंबर वन’चे स्थान गमवावे लागले आहे.
देशातील या टॉप-२ संस्थांची चमक जेवढी मोठी आहे, तिथे प्रवेश मिळवणे तितकेच कठीण आणि आव्हानात्मक आहे. या टॉप आयआयटी कॉलजमध्ये बी टेक (B.Tech) कोर्सला प्रवेश मिळवण्यासाठी विद्यार्थ्यांना अत्यंत कठीण मानली जाणारी ‘जेईई मेन’ (JEE Main) आणि त्यानंतर ‘जेईई ॲडव्हान्स्ड’ (JEE Advanced) चांगल्या रँकसह उत्तीर्ण करणे आवश्यक असते.