Guerrilla Warfare: ‘प्राण देऊ, पण झुकणार नाही!’ अमेरिकन CIA प्रमुखांच्या गुप्त भेटीनंतर ‘हा’ देश थेट युद्धभूमीसाठी सज्ज

US Cuba Tension May 2026 : जागतिक राजकारणात इराण आणि युक्रेन संकटानंतर आता अमेरिकेच्या अगदी जवळ असलेल्या कॅरिबियन समुद्रात युद्धाचे ढग जमा होऊ लागले आहेत. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांच्या आक्रमक धोरणांमुळे आणि क्युबावर लादलेल्या अत्यंत कठोर ‘ऊर्जा कोंडी’मुळे (Energy Blockade) अमेरिका आणि क्युबा यांच्यातील संबंध कमालीच्या टोकाला पोहोचले आहेत. क्युबामध्ये सध्या “जेव्हा अमेरिकन येतील…” हा एकच वाक्प्रचार प्रत्येकाच्या तोंडी ऐकायला मिळत आहे. ट्रम्प प्रशासनाकडून कोणत्याही क्षणी लष्करी कारवाई होऊ शकते, या भीतीने क्युबाने आता आपल्या संरक्षणासाठी थेट देशातील सामान्य नागरिकांनाच लष्करी प्रशिक्षणासह शस्त्रे वाटण्यास सुरुवात केली आहे.
गेल्या काही दिवसांत तणाव वाढण्याचे मुख्य कारण म्हणजे अमेरिकेच्या गुप्तहेर संघटनेचे (CIA) प्रमुख जॉन रॅटक्लिफ यांचा झालेला हवाना दौरा. सहसा सीआयए प्रमुखांचे परदेश दौरे हे अत्यंत गुप्त ठेवले जातात. मात्र, रॅटक्लिफ ज्या विमानाने क्युबात उतरले, त्यावर स्पष्टपणे ‘युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका’ असे लिहिलेले होते. क्युबासाठी हा एक उघड इशारा होता. सीआयएचे नाव ऐकताच क्युबाच्या अंगाचा तीळपापड होतो, कारण १९६० च्या दशकात याच सीआयएने क्युबाचे महान नेते फिडेल कॅस्ट्रो यांच्या हत्येसाठी स्फोटक सिगारपासून ते विषारी स्कुबा सूटपर्यंत शेकडो कुप्रसिद्ध कट रचले होते.
अमेरिकन अधिकाऱ्यांच्या मते, सीआयए प्रमुखांनी क्युबासमोर ‘करा किंवा मरा’ असा प्रस्ताव ठेवला आहे. अमेरिकेचा आरोप आहे की, क्युबा हा अमेरिकेच्या अगदी जवळ असूनही तो रशिया आणि चीनचे प्रमुख हेरगिरी केंद्र (Spying Hub) बनला आहे. गेल्या काही महिन्यांत अमेरिकेने क्युबाला कधी आर्थिक मदतीचे गाजर दाखवले, तर कधी निर्बंधांची काठी उगारली. मात्र, आता ट्रम्प प्रशासनाने मदतीचा पर्याय पूर्णपणे बाजूला सारून क्युबाची आर्थिक कोंडी करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. यामुळे क्युबात २० ते २२ तासांचे भीषण वीज संकट निर्माण झाले असून अन्न आणि इंधनाचा तीव्र तुटवडा जाणवत आहे.
DETAILS: The Operation was said to be carried out by Two dozen operators from DHQSOF and US Navy SEAL Team 6. They were inserted via Helicopters unto the islands while US MQ9 Reapers and NIG #GreyRaptor Maintained overwatch with strike assets on standby. pic.twitter.com/D51LZ2b8ZL — Toju weston (@TojuWes) May 16, 2026
credit – social media and Twitter
क्युबाचे अध्यक्ष मिगेल डियाझ-कॅनेल यांनी कामगार दिनी अत्यंत आक्रमक भाषण करत म्हटले, “आम्ही क्रांती आणि देशासाठी प्राण देण्यास तयार आहोत.” क्युबाच्या सरकारी माध्यमांनी नागरिकांच्या लष्करी प्रशिक्षणाची छायाचित्रे प्रसिद्ध केली आहेत. क्युबाने आता फिडेल कॅस्ट्रो यांच्या “संपूर्ण लोकसंख्येचे युद्ध” (War of all the People) या जुन्या रणनीतीचा वापर सुरू केला आहे. या अंतर्गत सामान्य नागरिकांच्या घरांचा वापर गनिमी युद्धाच्या तळांसारखा केला जाणार आहे. क्युबाची ही तयारी हुबेहूब अमेरिकेला धूळ चारणाऱ्या ‘व्हिएतनाम युद्धा’च्या धर्तीवर आधारित आहे.
लष्करी विश्लेषकांच्या मते, क्युबाच्या सैनिकांकडे आणि नागरिकांकडे असलेली शस्त्रे सोव्हिएत युनियनच्या काळातील म्हणजेच अत्यंत जुनी आहेत. अमेरिकेच्या आधुनिक स्टेल्थ फायटर्स आणि ड्रोन तंत्रज्ञानासमोर ही शस्त्रे खूपच कमकुवत आहेत. मात्र, लष्करी इतिहासकार हॅल क्लेपॅक यांनी स्पष्ट केले की, क्युबाचे सैनिक भौगोलिक परिस्थितीचा वापर करून अमेरिकेच्या भू-दलाला (Ground Forces) जशास तसे उत्तर देऊ शकतात. सर्वात मोठा प्रश्न हा आहे की, इराणच्या आघाडीवर अनेक अडचणींचा सामना केल्यानंतर, ट्रम्प खरोखरच क्युबावर थेट लष्करी हल्ल्याची चूक करतील का? की क्युबा स्वतःच इराणप्रमाणे अमेरिकेच्या नाकावर टिच्चून रशिया-चीनच्या मदतीने मोठा पलटवार करेल, याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.
Ans: अमेरिकेने क्युबावर कडक तेल आणि आर्थिक नाकेबंदी लादली असून, क्युबा हा रशिया-चीनचा हेरगिरीचा अड्डा बनल्याचा आरोप सीआयएने केला आहे.
Ans: या रणनीतीअंतर्गत क्युबा सरकार सामान्य नागरिकांना शस्त्रे देऊन अमेरिकेविरुद्ध व्हिएतनाम-शैलीतील गनिमी (Guerrilla) युद्ध लढण्याची तयारी करत आहे.
Ans: होय, आधुनिक शस्त्रांचा अभाव असला तरी क्युबा आपल्या भौगोलिक रचनेचा आणि रशिया-चीनच्या गुप्त पाठिंब्याचा वापर करून अमेरिकेला जशास तसे उत्तर देऊ शकतो.