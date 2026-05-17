Petrol-Diesel Price : पुन्हा कडाडणार इंधनाचे दर? जाणून घ्या काय आहेत मुंबई, बंगळुरुमध्ये पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती?

शुक्रवारी, केंद्र सरकारने देशभरात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत प्रति लिटर ३ रुपयांची वाढ केली. या अचानक झालेल्या दरवाढीमुळे सर्वसामान्यांपासून ते व्यावसायिकांपर्यंत प्रत्येकालाच धक्का बसला. पण आज पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत कोणतीही वाढ झालेली नाही. पण नेमके प्रत्येक शहरात पेट्रोल – डिझेलचा दर किती आहे? समजून घेऊयात.
पेट्रोलचा दर ₹९७.७७ प्रति लिटर आहे.
डिझेलचा दर ₹९०.६७ प्रति लिटर आहे.
पेट्रोलचा दर आता ₹१०८.७० वर पोहोचला आहे.
डिझेल ₹९५.१३ प्रति लिटर दराने उपलब्ध आहे.
एक लिटर पेट्रोलची किंमत ₹१०६.६८ आहे.
डिझेलसाठी ₹९३.१४ मोजावे लागतील.
पेट्रोल: ₹१०३.६७.
डिझेल: ₹९५.२५ प्रति लिटर.
दिल्लीला लागून असलेल्या NCR क्षेत्रांमध्ये, तसेच देशभरातील इतर प्रमुख शहरांमध्ये इंधनाचे दर गगनाला भिडत आहेत. जर तुम्ही नोएडा येथे राहत असाल, तर आज पेट्रोलचा दर ₹९७.७६ आणि डिझेलचा दर ₹९०.९९ प्रति लिटर आहे. दरम्यान, गुरुग्राममध्ये पेट्रोल ₹९८.४७ आणि डिझेल ₹९०.९४ प्रति लिटर दराने विकले जात आहे.
हैदराबाद आणि तिरुवनंतपुरमसारख्या शहरांमध्ये, पेट्रोलच्या दरांनी तर ₹११० चा टप्पाही ओलांडला आहे. हैदराबादमध्ये पेट्रोल ₹११०.८९ प्रति लिटर दराने, तर तिरुवनंतपुरममध्ये ₹११०.६१ प्रति लिटर दराने उपलब्ध आहे. याव्यतिरिक्त, पाटणामध्ये पेट्रोलचा दर ₹१०८.९२ प्रति लिटर, आणि जयपूरमध्ये ₹१०७.६१ प्रति लिटर आहे.
