Petrol-Diesel Price : पुन्हा कडाडणार इंधनाचे दर? जाणून घ्या काय आहेत मुंबई, बंगळुरुमध्ये पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती?

जागतिक परिस्थितीचा परिणाम संपूर्ण जगाला भोगावा लागत आहे. भारतालाही याचा फटका बसत आहेत. दिल्ली-NCR मधील रहिवाशांना दररोजच वाढत्या किमतींच्या झळा सोसाव्या लागत आहेत. कधी पेट्रोल आणि डिझेलचे दर वाढतात, तर कधी CNG महाग होते.

Updated On: May 17, 2026 | 12:40 PM
Petrol-Diesel Price News: जागतिक परिस्थितीचा परिणाम संपूर्ण जगाला भोगावा लागत आहे. भारतालाही याचा फटका बसत आहेत. दिल्ली-NCR मधील रहिवाशांना दररोजच वाढत्या किमतींच्या झळा सोसाव्या लागत आहेत. कधी पेट्रोल आणि डिझेलचे दर वाढतात, तर कधी CNG महाग होते. आज CNG च्या किमतीत आणखी एका रुपयाची वाढ झाली आहे. नेमकी ही वाढ सगळीकडेच झाली आहे का? पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीही आज वाढल्या आहेत का ? सविस्तर जाणून घेऊयात.

शुक्रवारी, केंद्र सरकारने देशभरात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत प्रति लिटर ३ रुपयांची वाढ केली. या अचानक झालेल्या दरवाढीमुळे सर्वसामान्यांपासून ते व्यावसायिकांपर्यंत प्रत्येकालाच धक्का बसला. पण आज पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत कोणतीही वाढ झालेली नाही. पण नेमके प्रत्येक शहरात पेट्रोल – डिझेलचा दर किती आहे? समजून घेऊयात.

नवी दिल्ली

पेट्रोलचा दर ₹९७.७७ प्रति लिटर आहे.
डिझेलचा दर ₹९०.६७ प्रति लिटर आहे.

कोलकाता

पेट्रोलचा दर आता ₹१०८.७० वर पोहोचला आहे.
डिझेल ₹९५.१३ प्रति लिटर दराने उपलब्ध आहे.

मुंबई

एक लिटर पेट्रोलची किंमत ₹१०६.६८ आहे.
डिझेलसाठी ₹९३.१४ मोजावे लागतील.

चेन्नई

पेट्रोल: ₹१०३.६७.
डिझेल: ₹९५.२५ प्रति लिटर.

दिल्ली-NCR आणि इतर प्रमुख शहर

दिल्लीला लागून असलेल्या NCR क्षेत्रांमध्ये, तसेच देशभरातील इतर प्रमुख शहरांमध्ये इंधनाचे दर गगनाला भिडत आहेत. जर तुम्ही नोएडा येथे राहत असाल, तर आज पेट्रोलचा दर ₹९७.७६ आणि डिझेलचा दर ₹९०.९९ प्रति लिटर आहे. दरम्यान, गुरुग्राममध्ये पेट्रोल ₹९८.४७ आणि डिझेल ₹९०.९४ प्रति लिटर दराने विकले जात आहे.

हैदराबाद आणि तिरुवनंतपुरमसारख्या शहरांमध्ये, पेट्रोलच्या दरांनी तर ₹११० चा टप्पाही ओलांडला आहे. हैदराबादमध्ये पेट्रोल ₹११०.८९ प्रति लिटर दराने, तर तिरुवनंतपुरममध्ये ₹११०.६१ प्रति लिटर दराने उपलब्ध आहे. याव्यतिरिक्त, पाटणामध्ये पेट्रोलचा दर ₹१०८.९२ प्रति लिटर, आणि जयपूरमध्ये ₹१०७.६१ प्रति लिटर आहे.

Published On: May 17, 2026 | 12:40 PM

