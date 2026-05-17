Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • Vladimir Putin Visit China May 2026 Xi Jinping Meeting Trump Summit Impact

Putin In China : ‘आधी ट्रम्प, आता पुतिन!’ चीनच्या दारात जगातील सर्वात शक्तिशाली नेत्यांची रांग; काय आहे जिनपिंग यांचा गेम प्लॅन?

Vladimir Putin China Visit May 2026 : व्लादिमीर पुतिन १९-२० मे रोजी चीनला भेट देणार असून, तिथे ते शी जिनपिंग यांची भेट घेतील. दोन्ही नेते व्यापार, सामरिक भागीदारी आणि आंतरराष्ट्रीय मुद्द्यांवर चर्चा करतील.

Updated On: May 17, 2026 | 12:45 PM
vladimir putin visit china may 2026 xi jinping meeting trump summit impact

'आधी ट्रम्प, आता पुतिन!' चीनच्या दारात जगातील सर्वात शक्तिशाली नेत्यांची रांग; काय आहे जिनपिंग यांचा गेम प्लॅन? ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
  • पुतिन यांचा हाय-व्होल्टेज चीन दौरा
  • मैत्रीची २५ वर्षे
  • जागतिक राजकारणात खळबळ

Vladimir Putin China Visit May 2026 : जागतिक राजकारणाच्या सारीपाटावर सध्या अत्यंत वेगवान आणि चक्रावून टाकणाऱ्या घडामोडी घडत आहेत. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांचा बहुचर्चित चीन दौरा संपून २४ तास उलटत नाहीत, तोच आता रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन चीनच्या भूमीवर पाऊल ठेवणार आहेत. रशियाच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने अधिकृत घोषणा केली आहे की, पुतिन १९ आणि २० मे रोजी चीनचा अधिकृत दौरा करणार आहेत. चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या विशेष निमंत्रणावरून होणारा हा दौरा केवळ द्विपक्षीय बैठकीपुरता मर्यादित नसून, पाश्चात्य देशांच्या वर्चस्वाला आव्हान देणारा एक मोठा मास्टरस्ट्रोक मानला जात आहे.

मैत्रीच्या २५ वर्षांचे ऐतिहासिक सेलिब्रेशन

क्रेमलिन आणि बीजिंगकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, पुतिन यांचा हा दौरा दोन्ही देशांमधील ‘सद्भावना, मैत्री आणि सहकार्य करारा’च्या (Treaty of Good-Neighbourliness and Friendly Cooperation) २५ व्या वर्धापनदिनानिमित्त आयोजित करण्यात आला आहे. पंचवीस वर्षांपूर्वी स्वाक्षरी झालेला हा करार आज रशिया आणि चीनच्या अभेद्य मैत्रीचा सर्वात मजबूत पाया ठरला आहे. या दौऱ्यादरम्यान दोन्ही नेते केवळ भूतकाळातील आठवणींना उजाळा देणार नाहीत, तर बदलत्या जागतिक परिस्थितीत एकमेकांना लष्करी आणि आर्थिक पातळीवर कशी मदत करता येईल, याची गुप्त रणनीती आखणार आहेत.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Guerrilla Warfare: ‘प्राण देऊ, पण झुकणार नाही!’ अमेरिकन CIA प्रमुखांच्या गुप्त भेटीनंतर ‘हा’ देश थेट युद्धभूमीसाठी सज्ज

पाश्चात्य निर्बंधांना चोख उत्तर!

२०२२ मध्ये युक्रेनवर आक्रमण केल्यापासून रशियावर अमेरिकेसह अनेक युरोपीय देशांनी कडक आर्थिक निर्बंध लादले आहेत. अशा कठीण काळात चीन रशियाचा सर्वात मोठा आर्थिक भागीदार म्हणून समोर आला आहे. रशियाच्या इंधनाचा चीन हा सर्वात मोठा खरेदीदार आहे. त्यामुळे पुतिन आणि शी जिनपिंग यांच्यातील ही भेट केवळ औपचारिक नसून रशियन अर्थव्यवस्थेला नवसंजीवनी देणारी ठरणार आहे. या दौऱ्यात दोन्ही देशांमध्ये अनेक महत्त्वाच्या सरकारी आणि विभागीय करारांवर स्वाक्षरी होणार असून, एक संयुक्त घोषणापत्रही जारी केले जाईल.

‘रशिया-चीन शिक्षण वर्ष २०२६-२०२७’ चा शुभारंभ

या दौऱ्याचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे दोन्ही महासत्ता आपापसातील सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी ‘रशिया-चीन शिक्षण वर्ष २०२६-२०२७’ या विशेष कार्यक्रमाचा अधिकृत शुभारंभ करणार आहेत. या माध्यमातून दोन्ही देशांतील तरुण पिढी, तंत्रज्ञान आणि वैज्ञानिक संशोधनाचे आदानप्रदान मोठ्या प्रमाणावर वाढवले जाईल. याशिवाय, पुतिन चीनचे पंतप्रधान ली कियांग (Li Qiang) यांचीही भेट घेणार असून, व्यापारी व्यवहार अधिक सुलभ करण्यासाठी चर्चा करणार आहेत.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Pandemic Alert: कोरोनापेक्षाही भयंकर! हंताव्हायरस नव्हे तर दोन देशांमध्ये ‘या’ व्हायरसने घेतले शेकडो बळी; पाहा भीषण वास्तव

ट्रम्प यांचा दौरा आणि जिनपिंग यांचा आगामी अमेरिका प्लॅन

विशेष म्हणजे, पुतिन यांच्या दौऱ्याच्या अगदी आधी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प चीनमध्ये होते. ट्रम्प यांनी त्यांचा चीन दौरा अत्यंत यशस्वी झाल्याचे सांगत शी जिनपिंग यांचे आभार मानले. ट्रम्प यांनी आणखी एक मोठी गुप्त माहिती उघड केली की, चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग हे देखील येत्या २४ सप्टेंबरच्या सुमारास अमेरिकेच्या दौऱ्यावर जाऊ शकतात. म्हणजेच, एका बाजूला चीन अमेरिकेशी व्यापारी हितसंबंध जपण्याचा प्रयत्न करत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला रशियाशी हातमिळवणी करून अमेरिकेच्या मक्तेदारीला आव्हान देत आहे. यामुळे येत्या काळात जागतिक राजकारणात मोठे फेरबदल होणार हे निश्चित!

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: व्लादिमीर पुतिन कधी आणि का चीन दौऱ्यावर जात आहेत?

    Ans: रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतिन १९-२० मे रोजी चीन आणि रशियामधील मैत्री कराराच्या २५ व्या वर्धापनदिनानिमित्त आणि सामरिक भागीदारी मजबूत करण्यासाठी चीन दौऱ्यावर जात आहेत.

  • Que: ट्रम्प यांच्यानंतर पुतिन यांच्या चीन दौऱ्याचे महत्त्व काय आहे?

    Ans: ट्रम्प यांच्यानंतर पुतिन यांचा हा दौरा दर्शवतो की चीन जागतिक राजकारणात अमेरिका आणि रशिया या दोन्ही देशांसाठी सत्ता संतुलनाचे मुख्य केंद्र बनला आहे.

  • Que: शी जिनपिंग कधी अमेरिका दौऱ्यावर जाणार आहेत?

    Ans: डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या माहितीनुसार, चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग हे २४ सप्टेंबरच्या सुमारास अमेरिकेच्या अधिकृत दौऱ्यावर जाण्याची शक्यता आहे.

Web Title: Vladimir putin visit china may 2026 xi jinping meeting trump summit impact

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 17, 2026 | 12:45 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

India Netherlands Deals : सेमीकंडक्टर ते हरित उर्जा…, भारत-नेदरलँड्समध्ये १७ सामंजस्य करार; द्विपक्षीय संबंधांना नवी दिशा मिळणार
1

India Netherlands Deals : सेमीकंडक्टर ते हरित उर्जा…, भारत-नेदरलँड्समध्ये १७ सामंजस्य करार; द्विपक्षीय संबंधांना नवी दिशा मिळणार

Guerrilla Warfare: ‘प्राण देऊ, पण झुकणार नाही!’ अमेरिकन CIA प्रमुखांच्या गुप्त भेटीनंतर ‘हा’ देश थेट युद्धभूमीसाठी सज्ज
2

Guerrilla Warfare: ‘प्राण देऊ, पण झुकणार नाही!’ अमेरिकन CIA प्रमुखांच्या गुप्त भेटीनंतर ‘हा’ देश थेट युद्धभूमीसाठी सज्ज

Beit Shemesh : इस्रायलमध्ये रात्रीच्या अंधारात महाविस्फोट; आकाशात उसळले आगीचे लोट, ‘तोमर’ कारखान्यात नेमकं घडलं काय?
3

Beit Shemesh : इस्रायलमध्ये रात्रीच्या अंधारात महाविस्फोट; आकाशात उसळले आगीचे लोट, ‘तोमर’ कारखान्यात नेमकं घडलं काय?

Teesta River Dispute : भारताला मोठा झटका! बांगलादेशने तीस्ता प्रकल्पासाठी चीनकडे मागितली मदत; ‘चिकन नेक’वर मोठं संकट?
4

Teesta River Dispute : भारताला मोठा झटका! बांगलादेशने तीस्ता प्रकल्पासाठी चीनकडे मागितली मदत; ‘चिकन नेक’वर मोठं संकट?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Putin In China : ‘आधी ट्रम्प, आता पुतिन!’ चीनच्या दारात जगातील सर्वात शक्तिशाली नेत्यांची रांग; काय आहे जिनपिंग यांचा गेम प्लॅन?

Putin In China : ‘आधी ट्रम्प, आता पुतिन!’ चीनच्या दारात जगातील सर्वात शक्तिशाली नेत्यांची रांग; काय आहे जिनपिंग यांचा गेम प्लॅन?

May 17, 2026 | 12:45 PM
Petrol-Diesel Price : पुन्हा कडाडणार इंधनाचे दर? जाणून घ्या काय आहेत मुंबई, बंगळुरुमध्ये पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती?

Petrol-Diesel Price : पुन्हा कडाडणार इंधनाचे दर? जाणून घ्या काय आहेत मुंबई, बंगळुरुमध्ये पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती?

May 17, 2026 | 12:40 PM
Bhimashankar Temple : मंदिर बंदीचा व्यावसायिकांना फटका; साडेतीन महिन्यांपासून अर्थचक्र ठप्प

Bhimashankar Temple : मंदिर बंदीचा व्यावसायिकांना फटका; साडेतीन महिन्यांपासून अर्थचक्र ठप्प

May 17, 2026 | 12:19 PM
घरचे तज्ज्ञ असताना सल्लागार कशाला? पुणे महापालिकेत 30 हून अधिक सल्लागारांवर 32 कोटींहून अधिक खर्च

घरचे तज्ज्ञ असताना सल्लागार कशाला? पुणे महापालिकेत 30 हून अधिक सल्लागारांवर 32 कोटींहून अधिक खर्च

May 17, 2026 | 12:01 PM
Google AI Course: गुगलने लाँच केलेल्या ‘या’ कोर्समुळे आता कोडिंगशिवाय बनवता येणार स्वतःचे ॲप!

Google AI Course: गुगलने लाँच केलेल्या ‘या’ कोर्समुळे आता कोडिंगशिवाय बनवता येणार स्वतःचे ॲप!

May 17, 2026 | 11:54 AM
Ayushman Card असूनही आजारांवर मिळत नाहीये मोफत उपचार? ‘या’ सुविधा आहेत योजनेच्या बाहेर; आधीच नियम जाणून घ्या

Ayushman Card असूनही आजारांवर मिळत नाहीये मोफत उपचार? ‘या’ सुविधा आहेत योजनेच्या बाहेर; आधीच नियम जाणून घ्या

May 17, 2026 | 11:52 AM
BSNL Recharge Plan: हे आहेत सरकारी टेलिकॉम कंपनीचे 3 ढासू प्लॅन्स! दिर्घकाळ व्हॅलिडीटीसह मिळणार हे फायदे… वाचा किंमत

BSNL Recharge Plan: हे आहेत सरकारी टेलिकॉम कंपनीचे 3 ढासू प्लॅन्स! दिर्घकाळ व्हॅलिडीटीसह मिळणार हे फायदे… वाचा किंमत

May 17, 2026 | 11:49 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM
Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

May 16, 2026 | 08:06 PM
Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

May 16, 2026 | 08:01 PM
Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

May 16, 2026 | 07:48 PM
Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 07:32 PM
KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

May 16, 2026 | 03:10 PM