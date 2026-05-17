Putin In China : ‘आधी ट्रम्प, आता पुतिन!’ चीनच्या दारात जगातील सर्वात शक्तिशाली नेत्यांची रांग; काय आहे जिनपिंग यांचा गेम प्लॅन?

Vladimir Putin China Visit May 2026 : जागतिक राजकारणाच्या सारीपाटावर सध्या अत्यंत वेगवान आणि चक्रावून टाकणाऱ्या घडामोडी घडत आहेत. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांचा बहुचर्चित चीन दौरा संपून २४ तास उलटत नाहीत, तोच आता रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन चीनच्या भूमीवर पाऊल ठेवणार आहेत. रशियाच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने अधिकृत घोषणा केली आहे की, पुतिन १९ आणि २० मे रोजी चीनचा अधिकृत दौरा करणार आहेत. चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या विशेष निमंत्रणावरून होणारा हा दौरा केवळ द्विपक्षीय बैठकीपुरता मर्यादित नसून, पाश्चात्य देशांच्या वर्चस्वाला आव्हान देणारा एक मोठा मास्टरस्ट्रोक मानला जात आहे.
क्रेमलिन आणि बीजिंगकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, पुतिन यांचा हा दौरा दोन्ही देशांमधील ‘सद्भावना, मैत्री आणि सहकार्य करारा’च्या (Treaty of Good-Neighbourliness and Friendly Cooperation) २५ व्या वर्धापनदिनानिमित्त आयोजित करण्यात आला आहे. पंचवीस वर्षांपूर्वी स्वाक्षरी झालेला हा करार आज रशिया आणि चीनच्या अभेद्य मैत्रीचा सर्वात मजबूत पाया ठरला आहे. या दौऱ्यादरम्यान दोन्ही नेते केवळ भूतकाळातील आठवणींना उजाळा देणार नाहीत, तर बदलत्या जागतिक परिस्थितीत एकमेकांना लष्करी आणि आर्थिक पातळीवर कशी मदत करता येईल, याची गुप्त रणनीती आखणार आहेत.
२०२२ मध्ये युक्रेनवर आक्रमण केल्यापासून रशियावर अमेरिकेसह अनेक युरोपीय देशांनी कडक आर्थिक निर्बंध लादले आहेत. अशा कठीण काळात चीन रशियाचा सर्वात मोठा आर्थिक भागीदार म्हणून समोर आला आहे. रशियाच्या इंधनाचा चीन हा सर्वात मोठा खरेदीदार आहे. त्यामुळे पुतिन आणि शी जिनपिंग यांच्यातील ही भेट केवळ औपचारिक नसून रशियन अर्थव्यवस्थेला नवसंजीवनी देणारी ठरणार आहे. या दौऱ्यात दोन्ही देशांमध्ये अनेक महत्त्वाच्या सरकारी आणि विभागीय करारांवर स्वाक्षरी होणार असून, एक संयुक्त घोषणापत्रही जारी केले जाईल.
या दौऱ्याचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे दोन्ही महासत्ता आपापसातील सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी ‘रशिया-चीन शिक्षण वर्ष २०२६-२०२७’ या विशेष कार्यक्रमाचा अधिकृत शुभारंभ करणार आहेत. या माध्यमातून दोन्ही देशांतील तरुण पिढी, तंत्रज्ञान आणि वैज्ञानिक संशोधनाचे आदानप्रदान मोठ्या प्रमाणावर वाढवले जाईल. याशिवाय, पुतिन चीनचे पंतप्रधान ली कियांग (Li Qiang) यांचीही भेट घेणार असून, व्यापारी व्यवहार अधिक सुलभ करण्यासाठी चर्चा करणार आहेत.
विशेष म्हणजे, पुतिन यांच्या दौऱ्याच्या अगदी आधी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प चीनमध्ये होते. ट्रम्प यांनी त्यांचा चीन दौरा अत्यंत यशस्वी झाल्याचे सांगत शी जिनपिंग यांचे आभार मानले. ट्रम्प यांनी आणखी एक मोठी गुप्त माहिती उघड केली की, चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग हे देखील येत्या २४ सप्टेंबरच्या सुमारास अमेरिकेच्या दौऱ्यावर जाऊ शकतात. म्हणजेच, एका बाजूला चीन अमेरिकेशी व्यापारी हितसंबंध जपण्याचा प्रयत्न करत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला रशियाशी हातमिळवणी करून अमेरिकेच्या मक्तेदारीला आव्हान देत आहे. यामुळे येत्या काळात जागतिक राजकारणात मोठे फेरबदल होणार हे निश्चित!
Ans: रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतिन १९-२० मे रोजी चीन आणि रशियामधील मैत्री कराराच्या २५ व्या वर्धापनदिनानिमित्त आणि सामरिक भागीदारी मजबूत करण्यासाठी चीन दौऱ्यावर जात आहेत.
Ans: ट्रम्प यांच्यानंतर पुतिन यांचा हा दौरा दर्शवतो की चीन जागतिक राजकारणात अमेरिका आणि रशिया या दोन्ही देशांसाठी सत्ता संतुलनाचे मुख्य केंद्र बनला आहे.
Ans: डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या माहितीनुसार, चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग हे २४ सप्टेंबरच्या सुमारास अमेरिकेच्या अधिकृत दौऱ्यावर जाण्याची शक्यता आहे.