PM Modi Israel Visit : इस्रायली संसदेत कडाडले PM मोदी; ‘नेसेट’मधून दहशतवादावर दिला गंभीर इशारा

जगात भारी आपले PM Narendra Modi! ‘नमस्ते अन् शालोम’चा जयघोष; इस्त्रायलमध्ये जोरदार स्वागत
पंतप्रधान मोदींनी इस्रायली संसदेत दहशतवादावर तीव्र प्रहार केला. ०७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी इस्रायलवर झालेल्या हमासच्या हल्ल्यावर त्यांनी निषेध नोंदवला. पंतप्रधानांनी म्हटले की, आम्ही मुंबईवरील हल्ला विसरु शकत नाही आणि इस्रायलवरील ७ ऑक्टोबरचा हल्लाही विसरु शकत नाही.
पंतप्रधान मोदींनी ठामपणे सांगितले की, निरापराध नागरिकांची हत्या कोणत्याही परिस्थिती स्वीकारली जाणार नाही. पंतप्रधान मोदींनी दहशतवादावर झिरो टॉलरन्सची भूमिका पुन्हा एकदा जगासमोर मांडली. तसेच त्यांनी दहशतवादावर दुहेरी निकष न ठेवता संपूर्ण देशाला एकत्र येण्याचेही आवाहन केले.
पंतप्रधान मोदींनी संसदेत त्यांच्या जन्मदिनाचा संदर्भ दिला. त्यांनी म्हटले की, १७ सप्टेंबर १९५० रोजी त्यांचा जन्म झाला होता, हा तोच दिवस आहे जेव्हा भारताकडून इस्रायलला अधिकृतपणे मान्यता मिळाली होती. त्यांनी दोन्ही देशातील संबंध घट्ट असल्याचे म्हटले. भारत आणि इस्रायलचे संबंध २००० वर्षे जुने असल्याचे सांगत त्यांनी पहिल्या युद्धत शहीद झालेल्या भारतीय सैनिकांचे स्मरण केले.
याच वेळी इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netnyahu) यांनी पंतप्रधान मोदींचे स्वागत केले. यावेळी त्यांनी पंतप्रधान मोदींनी आपले भाऊ म्हणून संबोधले. पंतप्रधान मोदींनी आपल्या भाषणात वसुधैव कुटुंबकम आणि इस्रायलच्या टिक्कुन ओलमचाही उल्लेख केला.
पंतप्रधानांच्या या भेटीत इस्रायल (Israel) आणि भारतामध्ये अनेक महत्वाचे करार होण्याची शक्यता आहे. दोन्ही देशांतील आर्थिक सहकार्य वाढविण्यासाठी भारत-मध्य पूर्व-युरोप कॉरिडॉर आणि I2U2 करार होईल. ज्यामुळे दोन्ही देशांच्या व्यापाराला चालना मिळेल. तसेच दोन्ही देशात मुक्त व्यापार करारावरही चर्चा होण्याची शक्यता आहे. तसेच परस्पर हिताच्या प्रादेशिक आणि जागतिक मुद्द्यांवर देखील चर्चेची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
PM Modi Israel Visit : पंतप्रधान मोदींचा इस्रायल दौऱ्याचा आजचा दुसरा दिवस; अनेक महत्त्वपूर्ण करार होण्याची शक्यता
Ans: पंतप्रधान मोदींनी इस्रायली संसदेत बोलताना दहशतादला कोणत्याही परिस्थिती स्वीकारले जाणार नाही असे म्हटले. तसेच त्यांनी भारतातील मुंबईवरील आणि इस्रायलवरील हमासच्या दहशतवादी हल्ल्याचाही तीव्र निषेध नोंदवला. संपूर्ण जगाला त्यांनी दहशतवादाविरोधात एकत्र येण्याचे आवाहन केले.
Ans: पंतप्रधान मोदींच्य म्हणण्यानुसार, त्यांचा जन्म १७ सप्टेंबर १९५० रोजी झाला होता, आणि याच दिवशी इस्रायलला अधिकृतपणे मान्यता मिळाली होती.