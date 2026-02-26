Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
तान्या मित्तल रॉयल स्वॅग! हातात Gold iPhone घेऊन आली चर्चेत, भगवान रामाच्या फोटोने वेधले लक्ष

सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर तान्या मित्तल पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. सोन्याचा प्लेटेड आयफोन वापरतानाचा तिचा एक व्हिडिओ नुकताच व्हायरल झाला आहे. ज्या व्हिडीओने सगळ्यांचे लक्ष वेधले आहे.

Updated On: Feb 26, 2026 | 08:41 AM
सोशल मीडियावरील प्रभावशाली व्यक्ती तान्या मित्तल पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. तिच्या संपत्ती आणि जीवनशैलीच्या कथा यापूर्वीही चर्चेचा विषय ठरल्या आहेत, मग ती दुबईला बकलावा खाण्यासाठी प्रवास करणे असो, चांदीच्या बाटलीतून पाणी पिणे असो किंवा उच्च दर्जाच्या सुरक्षेसह प्रवास करणे असो. तान्या मित्तल नेहमीच चर्चेत असलेली सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर ठरली आहे. परंतु, आता तिचा एक नवीन व्हिडिओ प्रचंड व्हायरल होत आहे, ज्यामुळे लोकांना आश्चर्य वाटत आहे. आणि या व्हिडीओला चाहत्यांचा भरभरून प्रतिसाद मिळत आहे.

गोल्ड आयफोन आणि ‘राम’चा फोटो

व्हिडिओमध्ये, तान्या स्टायलिश लाल ड्रेस परिधान करताना दिसत आहे. तिने सोन्याचा प्लेटेड आयफोन हातात धरला आहे, जो ती कॅमेऱ्याकडे दाखवत आहे. फोनच्या मागील कव्हरवर भगवान राम आणि माता सीता एकमेकांना मिठी मारताना दिसत आहेत. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये तान्याने फक्त एकच शब्द लिहिला आहे: “राम.”

 

 

चाहत्यांनी दिला व्हिडीओला भरभरून प्रतिसाद

हा व्हिडिओ व्हायरल होताच, सोशल मीडियावर दुफळी माजली आहे. एका बाजूला तिचे चाहते आहेत, जे ते तान्याच्या श्रद्धेचे आणि भक्तीचे प्रतीक मानत आहेत. ते म्हणाले की तान्याने तिचा विश्वास वेगळ्या शैलीत दाखवला आहे. दुसरीकडे, सोन्याच्या किमती सतत वाढत असल्याने, त्याचा वापर सुज्ञपणे केला पाहिजे असे म्हणत ट्रोलर्सनी सोन्याच्या मोबाईल फोनची खिल्ली उडवली आहे.

लग्नाच्या अफवाही होतायत व्हायरल

इतकेच नाही तर तान्या मित्तलचे वैयक्तिक आयुष्यही सध्या चर्चेत आहे. सोशल मीडियावर अशा अफवा पसरल्या आहेत की ती लवकरच लग्न करणार आहे. ही अटकळ तिने एक व्हिडिओ शेअर केल्यापासून सुरू झाली ज्यामध्ये ती लाल वधूच्या पोशाखात दिसली. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये तिने लिहिले, “आणि तयारी सुरू झाली आहे…” हे वाचून चाहत्यांनी तिचे लग्न असल्याचा अंदाज लावला. परंतु, तान्याने अद्याप या विषयावर कोणतेही अधिकृत विधान केलेले नसले तरी, तिची स्टायलिश शैली आणि वैयक्तिक आयुष्य सोशल मीडियावर सतत चर्चेत असते. चाहते आता उत्सुकतेने वाट पाहत आहेत की तान्या तिच्या आयुष्यातील हा मोठा निर्णय कधी उघड करेल.

 

 

