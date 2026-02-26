Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Crime »
  • Nanded Crime Pressure For Marriage And Fear Of Defamation A Class 10th Student In Nanded Took An Extreme Step

Nanded Crime: लग्नासाठी दबाव आणि बदनामीची भीती; नांदेडमध्ये दहावीच्या विद्यार्थिनीने उचललं टोकाचं पाऊल

नांदेडमध्ये 16 वर्षीय दहावीच्या विद्यार्थिनीने मोबाईलमधील फोटो व्हायरल करण्याच्या धमकीमुळे गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना घडली. या प्रकरणी तरुणासह पाच जणांविरोधात आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला

Updated On: Feb 26, 2026 | 08:35 AM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
  • फोटो व्हायरल करण्याची धमकी व लग्नासाठी दबाव असल्याचा आरोप.
  • बदनामीच्या भीतीपोटी 23 फेब्रुवारी रोजी मुलीने गळफास घेतला.
  • भाग्यनगर पोलीस ठाण्यात पाच जणांविरोधात गुन्हा दाखल.
नांदेड: नांदेड येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका अल्पवयीन मुलीने गळफास घेत आत्महत्या केल्याचे समोर आले आहे. एका तरुणांनी तिच्या मागे लग्नासाठी तगादा लावला होता. जर तिने लग्न केले नाही तर मोबाईलमधील जोडीने काढलेला फोटो व्हायरल करण्याची धमकी त्याने तिला दिली. याच कारणामुळे तिने गळफास घेत आत्महत्या केली. आत्महत्या करणारी मुलगी केवळ १६ वर्षांची असून ती दहावीत शिक्षण घेत होती. पोलिसांनी पाच जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.

काय घडलं नेमकं?

किनवट तालुक्यातील अंधबोरी येथील दोन बहिणी शिक्षणासाठी नांदेड शहरातील पंढरपूर नगर येथे भाड्याने राहत होत्या. मृतक अल्पवयीन मुलगी ही दहावीत शिक्षण घेत होती. किनवट तालुक्यातील गोकुंदा येथील दीपक सोळंके सोबत ओळख झाली. तेव्हा दोघांनी मोबाईलमध्ये एकत्र फोटो काढले होते. ते दोघे फोन वर बोलत होते. मात्र काही करणास्तव पीडित मुलीने त्याच्याशी बोलणे बंद केले. त्यानंतर दीपक हा लग्नास आणि बोलण्यास भाग लावत असे, आणि जर होकार नाही दिला तर एकत्र असलेली फोटो व्हायरल करतो अशी धमकी तो देत होता. दरम्यान,आरोपी दिपकचा चुलत भाऊ पवन साळुंके हा देखील मृत मुलीच्या बहिणीला फोटो व्हायरल करण्याची धमकी देत होता. असा आरोप मृतक मुलीच्या वडिलांनी तक्रारीत केले आहे.

Chandrapur: चंद्रपूरमध्ये 13 महिन्यांत 82 मृत्यू; महामार्ग की ‘मृत्यूचा सापळा’?

आपली बदनामी होणार या भीतीने अल्पवयीन मुलीने २३ फेब्रुवारी रोजी रात्री साडे नऊ वाजेच्या सुमारास खोलीतील स्लॅबच्या हुकास ओढणी बांधून गळफास घेऊन आत्महत्या केली. या घटनेची माहिती मिळताच मृतक मुलीच्या घरमालकाने तिला रुग्णालयात दाखल केले, मात्र डॉक्टरांनी तिला मृत घोषित केले.

या प्रकरणी मृत मुलीच्या वडिलांच्या तक्रारीवरून भाग्यनगर पोलिसांनी दीपक विष्णू सोळंखे, पवन शंकर साळुंके, करण शंकर साळुंके, विष्णू उत्तम साळुंके, शंकर उत्तम साळुंके या पाच जणांविरुद्ध आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल केला आहे. पोलीस या घटनेची चौकशी करत असून या घटनेने शहरात खळबळ उडाली आहे.

पूर्व वैमानस्यातून रक्तरंजित शेवट! १६ वर्षीय मुलाची खंजीराने हत्या; नांदेडमध्ये खळबळ

नांदेड येथून एक धक्कदायक घटना समोर आली आहे. एका अल्पवयीन मुलाची खंजीराने वार करून हत्या करण्यात आली आहे. कमलप्रीत सिंग खालसा असे हत्या झालेल्या मुलाचे नाव आहे. तो केवळ १६ वर्षांचा होता. ही घटना गोवर्धन घाट पुलाजवळ घडली. पूर्व वैमनस्यातून ही घटना घडली असल्याचा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला आहे.

Uttarpradesh Crime: पुन्हा निळा ड्रम प्रकरण! थरारक वेबसिरीज बघितली अन् जन्मदात्याची केली हत्या, 21 वर्षीय मुलाला अटक

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: नांदेड शहरातील पंढरपूर नगर परिसरात ही घटना घडली.

  • Que: आत्महत्येमागील कारण काय सांगितले जात आहे?

    Ans: मोबाईलमधील फोटो व्हायरल करण्याची धमकी व लग्नासाठी दबाव हे कारण असल्याचा आरोप आहे.

  • Que: पोलिसांनी काय कारवाई केली?

    Ans: तरुणासह पाच जणांविरोधात आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

Web Title: Nanded crime pressure for marriage and fear of defamation a class 10th student in nanded took an extreme step

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 26, 2026 | 08:35 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Chandrapur: चंद्रपूरमध्ये 13 महिन्यांत 82 मृत्यू; महामार्ग की ‘मृत्यूचा सापळा’?
1

Chandrapur: चंद्रपूरमध्ये 13 महिन्यांत 82 मृत्यू; महामार्ग की ‘मृत्यूचा सापळा’?

Nagpur Crime: नागपुरात पोलीस हेड कॉन्स्टेबलची अंबाझरी तलावात उडी; कारण काय?
2

Nagpur Crime: नागपुरात पोलीस हेड कॉन्स्टेबलची अंबाझरी तलावात उडी; कारण काय?

Bihar Crime: आनंदावर विरजण! भर मांडवात नवरीवर गोळीबार; एकतर्फी प्रेमातून हल्ल्याचा संशय; थरकाप उडवणारा VIDEO
3

Bihar Crime: आनंदावर विरजण! भर मांडवात नवरीवर गोळीबार; एकतर्फी प्रेमातून हल्ल्याचा संशय; थरकाप उडवणारा VIDEO

Dombivli Crime: 10 बिअर व 45 गोळ्यांचे केले सेवन…, डोंबिवलीत नामांकित डॉक्टरचा आत्महत्येचा प्रयत्न; कारण काय?
4

Dombivli Crime: 10 बिअर व 45 गोळ्यांचे केले सेवन…, डोंबिवलीत नामांकित डॉक्टरचा आत्महत्येचा प्रयत्न; कारण काय?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Nanded Crime: लग्नासाठी दबाव आणि बदनामीची भीती; नांदेडमध्ये दहावीच्या विद्यार्थिनीने उचललं टोकाचं पाऊल

Nanded Crime: लग्नासाठी दबाव आणि बदनामीची भीती; नांदेडमध्ये दहावीच्या विद्यार्थिनीने उचललं टोकाचं पाऊल

Feb 26, 2026 | 08:35 AM
देवांचे देव महादेवालाही या जागी मिळाला होता दंड, प्रत्येक शिवभक्ताने आयुष्यात एकदा तरी इथे भेट द्यायला हवी…

देवांचे देव महादेवालाही या जागी मिळाला होता दंड, प्रत्येक शिवभक्ताने आयुष्यात एकदा तरी इथे भेट द्यायला हवी…

Feb 26, 2026 | 08:30 AM
Maharashtra Politics : विधान परिषदेच्या विरोधी पक्षनेतेपदासाठी सतेज पाटलांच्या नावावर शिक्कामोर्तब होणार?

Maharashtra Politics : विधान परिषदेच्या विरोधी पक्षनेतेपदासाठी सतेज पाटलांच्या नावावर शिक्कामोर्तब होणार?

Feb 26, 2026 | 08:24 AM
Arjun Tendulkar-Saaniya Wedding : अर्जुन-सानियाच्या लग्नापूर्वीच्या सेलिब्रेशनमध्ये सचिन झाला भावूक! म्हणाला – ‘जेव्हा मुलगा…’

Arjun Tendulkar-Saaniya Wedding : अर्जुन-सानियाच्या लग्नापूर्वीच्या सेलिब्रेशनमध्ये सचिन झाला भावूक! म्हणाला – ‘जेव्हा मुलगा…’

Feb 26, 2026 | 08:22 AM
Numberlogy: मूलांक 6 असणाऱ्या लोकांसाठी आजचा दिवस कसा राहील ते जाणून घ्या

Numberlogy: मूलांक 6 असणाऱ्या लोकांसाठी आजचा दिवस कसा राहील ते जाणून घ्या

Feb 26, 2026 | 08:20 AM
लो कॅलरी पदार्थाने करा दिवसाची सुरुवात! १० मिनिटांमध्ये नाश्त्यासाठी बनवा ज्वारी मसूर डाळीचा डोसा, नोट करून घ्या

लो कॅलरी पदार्थाने करा दिवसाची सुरुवात! १० मिनिटांमध्ये नाश्त्यासाठी बनवा ज्वारी मसूर डाळीचा डोसा, नोट करून घ्या

Feb 26, 2026 | 08:00 AM
अग्नीला स्पर्श केला नाही की शिजवलेलं अन्न ग्रहण केलं नाही; भारतभर भ्रमण करणाऱ्या टेंबे स्वामींना झालेल्या यातना

अग्नीला स्पर्श केला नाही की शिजवलेलं अन्न ग्रहण केलं नाही; भारतभर भ्रमण करणाऱ्या टेंबे स्वामींना झालेल्या यातना

Feb 26, 2026 | 08:00 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Aaditya Thackeray ; एक आठवडा बांधकामाला स्थागिती द्या, वेळापत्रक लावा,आदित्य ठाकरे आक्रमक

Aaditya Thackeray ; एक आठवडा बांधकामाला स्थागिती द्या, वेळापत्रक लावा,आदित्य ठाकरे आक्रमक

Feb 25, 2026 | 03:28 PM
Navi Mumbai : वाहतूक कोंडीला दिलासा! 12.71 किमी सिग्नल-फ्री रोडने बदलणार प्रवासाचा चेहरा

Navi Mumbai : वाहतूक कोंडीला दिलासा! 12.71 किमी सिग्नल-फ्री रोडने बदलणार प्रवासाचा चेहरा

Feb 25, 2026 | 03:24 PM
Wardha : राहुल गांधीच्या पोस्टरला जोडे मारून व्यक्त केला संताप

Wardha : राहुल गांधीच्या पोस्टरला जोडे मारून व्यक्त केला संताप

Feb 24, 2026 | 08:18 PM
Solapur News : सुषमा यांचा सरकारवर हल्लाबोल; कंत्राटदारांपासून फडणवीसांपर्यंत सडकून टीका

Solapur News : सुषमा यांचा सरकारवर हल्लाबोल; कंत्राटदारांपासून फडणवीसांपर्यंत सडकून टीका

Feb 24, 2026 | 08:08 PM
Chiplun : परशुराम हॉस्पिटलला लोटेला आयुष्मान भारत अध्यक्ष शेट्ये यांची भेट; पॅकेज वाढ

Chiplun : परशुराम हॉस्पिटलला लोटेला आयुष्मान भारत अध्यक्ष शेट्ये यांची भेट; पॅकेज वाढ

Feb 24, 2026 | 07:59 PM
Badlapur Crime : बदलापुरात आमिष दाखवत स्त्री बीज विक्रीचा धंदा; मास्टरमाईंडच्या शोधात पोलीस

Badlapur Crime : बदलापुरात आमिष दाखवत स्त्री बीज विक्रीचा धंदा; मास्टरमाईंडच्या शोधात पोलीस

Feb 24, 2026 | 07:53 PM
Buldhana Chikhla Rada : गावात संचारबंदी,37 जणांवर गुन्हा दाखल 21 जणांना अटक

Buldhana Chikhla Rada : गावात संचारबंदी,37 जणांवर गुन्हा दाखल 21 जणांना अटक

Feb 24, 2026 | 07:48 PM