Nanded Crime: लग्नासाठी दबाव आणि बदनामीची भीती; नांदेडमध्ये दहावीच्या विद्यार्थिनीने उचललं टोकाचं पाऊल

काय घडलं नेमकं?
किनवट तालुक्यातील अंधबोरी येथील दोन बहिणी शिक्षणासाठी नांदेड शहरातील पंढरपूर नगर येथे भाड्याने राहत होत्या. मृतक अल्पवयीन मुलगी ही दहावीत शिक्षण घेत होती. किनवट तालुक्यातील गोकुंदा येथील दीपक सोळंके सोबत ओळख झाली. तेव्हा दोघांनी मोबाईलमध्ये एकत्र फोटो काढले होते. ते दोघे फोन वर बोलत होते. मात्र काही करणास्तव पीडित मुलीने त्याच्याशी बोलणे बंद केले. त्यानंतर दीपक हा लग्नास आणि बोलण्यास भाग लावत असे, आणि जर होकार नाही दिला तर एकत्र असलेली फोटो व्हायरल करतो अशी धमकी तो देत होता. दरम्यान,आरोपी दिपकचा चुलत भाऊ पवन साळुंके हा देखील मृत मुलीच्या बहिणीला फोटो व्हायरल करण्याची धमकी देत होता. असा आरोप मृतक मुलीच्या वडिलांनी तक्रारीत केले आहे.
आपली बदनामी होणार या भीतीने अल्पवयीन मुलीने २३ फेब्रुवारी रोजी रात्री साडे नऊ वाजेच्या सुमारास खोलीतील स्लॅबच्या हुकास ओढणी बांधून गळफास घेऊन आत्महत्या केली. या घटनेची माहिती मिळताच मृतक मुलीच्या घरमालकाने तिला रुग्णालयात दाखल केले, मात्र डॉक्टरांनी तिला मृत घोषित केले.
या प्रकरणी मृत मुलीच्या वडिलांच्या तक्रारीवरून भाग्यनगर पोलिसांनी दीपक विष्णू सोळंखे, पवन शंकर साळुंके, करण शंकर साळुंके, विष्णू उत्तम साळुंके, शंकर उत्तम साळुंके या पाच जणांविरुद्ध आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल केला आहे. पोलीस या घटनेची चौकशी करत असून या घटनेने शहरात खळबळ उडाली आहे.
Ans: नांदेड शहरातील पंढरपूर नगर परिसरात ही घटना घडली.
Ans: मोबाईलमधील फोटो व्हायरल करण्याची धमकी व लग्नासाठी दबाव हे कारण असल्याचा आरोप आहे.
Ans: तरुणासह पाच जणांविरोधात आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.