श्रद्धेला धर्माचे बंधन नाही…! बुरख्यात मुस्लिम महिलेने गंगाजलाने भरलेले कंवर पाठीवर मिरवले; यात्रेचा Video Viral

श्रद्धेला नाही धर्माची सीमा! यूपीतील मुस्लिम महिलेने हरिद्वारच्या कंवर यात्रेत सामील होऊन देशाला एक अनोखा संदेश दिला. घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून लोक महिलेच्या कृतीचे कौतुक करत आहेत.

Updated On: Feb 15, 2026 | 08:46 AM
श्रद्धेला धर्माचे बंधन नाही...! बुरख्यात मुस्लिम महिलेने गंगाजलाने भरलेले कंवर पाठीवर मिरवले; यात्रेचा Video Viral

(फोटो सौजन्य: Instagram)

  • मुस्लिम महिला तमन्ना मलिक हिने बुरखा परिधान करून हरिद्वारहून गंगाजलाने भरलेले कंवर खांद्यावर घेतले.
  • तमन्नाने हिंदू पुरुषाशी लग्न केले असून तिला दोन मुले आहेत.
  • तिच्या या कृतीने अनेक लोकांची मने जिंकून घेतली आहेत.
जेव्हा श्रद्ध मनातून येतो तेव्हा कोणतेच अडथळे व्यक्तीला आपली इच्छा पूर्ण करण्यापासून रोखू शकत नाही. देशात श्रद्धेला फार महत्त्व असून भारत हा असा एकमेव देश आहे जिथे निरनिराळ्या श्रद्धेची लोक एकत्रित राहताना आढळतात. एक सार्वभाैम राष्ट्र म्हणून आपले हे कर्तव्य आहे की आपण इतर धर्मांना आणि त्यांना विधिंना समान दर्जा द्यावं. देशात हिंदू-मुस्लिम वाद वाढत असतानाच अलिकडे एक नवीन व्हिडिओ शेअर करण्यात आला आहे ज्यात एक मुस्लिम महिला धर्माच्या अडथळ्यांनी झुगारुन हरिद्वारहून निघालेल्या धार्मिक यात्रेत सामील होताना दिसून आली. तिने मनात फक्त श्रद्ध बाळगत आनंदाने गंगाजलाने भरलेले कंवर आपल्या पाठीवर मिरवले आणि हे दृश्य पाहून सर्वच महिलेच्या कृतीवर भारावून गेले. याचा व्हिडिओ आता सोशल मिडियावर वेगाने व्हायरल होत असून आपली साधी कृती इतरांनी किती खुश करु शकते किंवा आनंद पसरवू शकते ते आपल्याला यातून पाहता येते.

काय आहे प्रकरण?

या घटनेचा व्हिडिओ @thelogicalindian नावाच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये घटनेविषयीची माहिती देताना लिहिण्यात आले की, ‘महाशिवरात्रीला हरिद्वारहून उत्तर प्रदेशातील संभल/अमरोहा प्रदेशात गंगाजलाने भरलेले कंवर घेऊन जाणाऱ्या संभल जिल्ह्यातील मुस्लिम महिला तमन्ना मलिकचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर लक्ष वेधून घेत आहे, जो सांप्रदायिक सलोख्याचे एक उल्लेखनीय उदाहरण अधोरेखित करतो. बुरखा परिधान करून आणि इतर कावड्यांसह, ती क्षेमनाथ शिव मंदिरात जलाभिषेक करण्यासाठी प्रवास करणाऱ्या गटाचा भाग झाली. स्थानिक लोकांनी तिचे फुले आणि “बमबमभोले” च्या जयघोषाने स्वागत केले. पोलिसांनी तिची सुरक्षा सुनिश्चित केली, अधिकाऱ्यांनी तीर्थयात्रेदरम्यान काळजीपूर्वक समन्वय आणि शांततेवर भर दिला’.

कॅप्शनमध्ये पुढे सांगण्यात आले आहे की, ‘तमन्नाने एका हिंदू पुरुषाशी लग्न केले असून तिला दोन मुले आहेत. पत्रकारांशी बोलताना तिने सांगितले की, श्रद्धेचा सन्मान करण्यासाठी आणि उत्सवाच्या विधींमध्ये सहभागी होण्यासाठी तिच्या कुटुंबाच्या पाठिंब्याने हा प्रवास केला. नौगावा सादात सारख्या शहरात तिच्या ताफ्याचे जोरदार स्वागत झाले, अनेकांनी तिच्या या कृतीचे कौतुक केले आणि ती सामायिक आदर आणि श्रद्धेचा संदेश होती. अधिकाऱ्यांनी सर्व यात्रेकरूंसाठी प्रमुख मार्गांवर वाहतूक आणि सुरक्षा उपाययोजना राखल्या’.

दरम्यान कंवर यात्रा ही एक वार्षिक हिंदू यात्रा आहे जिथे भाविक हरिद्वार येथील गंगेतून पवित्र जल आणतात आणि महाशिवरात्री आणि श्रावण महिन्यात शिव मंदिरांमध्ये ते अर्पण करतात. या वर्षी उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडमध्ये मोठ्या प्रमाणात सहभाग आणि कडक सुरक्षा व्यवस्था दिसून आली. क्वचितच, तमन्नाच्या यात्रेसारखे आंतर-धार्मिक कृत्य अधूनमधून दिसून आले आहे, जे भारतातील सांप्रदायिक सौहार्द आणि सामायिक सांस्कृतिक पद्धतींवरील व्यापक चर्चा प्रतिबिंबित करते.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही. 

Published On: Feb 15, 2026 | 08:46 AM

Feb 15, 2026 | 08:46 AM
